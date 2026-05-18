18.05.2026 | 23:07
Πυροβολισμοί με θύματα σε τέμενος στο Σαν Ντιέγκο
Γερμανία: Η Μέρκελ επικρίνει την EE για την άρνησή της να κάνει διπλωματικό διάλογο με τη Ρωσία
Κόσμος 18 Μαΐου 2026, 23:19

Γερμανία: Η Μέρκελ επικρίνει την EE για την άρνησή της να κάνει διπλωματικό διάλογο με τη Ρωσία

Η Άνγκελα Μέρκελ είπε ότι «δεν είναι αρκετό» μόνο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να διατηρεί επαφή με τη Ρωσία. «Και εμείς μετράμε, ως Ευρωπαίοι», υπογράμμισε.

Η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να αυξήσει τις διπλωματικές προσπάθειες στη σύγκρουση με τη Ρωσία ώστε να επιτευχθεί ειρήνη. Η Μέρκελ είπε ότι «λυπάται» που η Ευρώπη «δεν αξιοποιεί επαρκώς το διπλωματικό δυναμικό της».

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Άνγκελα Μέρκελ επικρίνει την ΕΕ για τη στάση της σε διάφορα ζητήματα. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο WDR έκρινε ωστόσο «απόλυτα δικαιολογημένο» να υποστηριχθεί στρατιωτικά η Ουκρανία και να παραχθεί αποτρεπτικό αποτέλεσμα.

Η Μέρκελ κυβέρνησε τη Γερμανία επί 16 χρόνια, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021, λιγότερο από τρεις μήνες πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Έκτοτε έχει δεχθεί επικρίσεις για την υπερβολική επιείκειά της απέναντι στη Μόσχα. Επίσης την κατηγορούν ότι έκανε τη Γερμανία να εξαρτάται για πολλά χρόνια από τις προμήθειες ρωσικής ενέργειας σε χαμηλή τιμή. Η Γερμανία έχει γίνει ένας από τους κύριους υποστηρικτές της Ουκρανίας και επανεκκίνησε την αμυντική της βιομηχανία.

«Μην το αφήνετε όλο στον Τραμπ»

Η Άνγκελα Μέρκελ τόνισε ότι αυτό που θεωρεί σημαντικό είναι ο συνδυασμός στρατιωτικής αποτροπής και διπλωματικών δραστηριοτήτων. Αλλά πρόσθεσε ότι «δεν είναι αρκετό» μόνο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να διατηρεί επαφή με τη Ρωσία. «Και εμείς μετράμε, ως Ευρωπαίοι», υπογράμμισε.

Όταν ρωτήθηκε κατά πόσο κατάλληλο είναι να υπάρχει διαμεσολαβητής στη σύγκρουση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, η Άνγκελα Μέρκελ δήλωσε ότι κατά τις συζητήσεις που είχαν πραγματοποιηθεί στο Μινσκ, όταν ήταν καγκελάριος, μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία, «δεν θα της περνούσε από το μυαλό» να ζητήσει από έναν διαμεσολαβητή να πάει στην πρωτεύουσα της Λευκορωσίας «για να μιλήσει με τον Πούτιν».

«Πρέπει να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας», πρόσθεσε.

Η απάντηση του Μερτς

Όταν ρωτήθηκε στις αρχές Μαΐου για τον υποψήφιο που θα προτιμούσε για μια επανέναρξη του διαλόγου με τους Ευρωπαίους, ο Βλαντίμιρ Πούτιν απάντησε ότι «προσωπικά» θα προτιμούσε τον προκάτοχο της Άνγκελα Μέρκελ, τον πρώην καγκελάριο Γκέρχαρντ Σρέντερ.

Όταν ρωτήθηκε για τα σχόλια της Άνγκελα Μέρκελ, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι η Γερμανία και οι Ευρωπαίοι εταίροι της «’έχουν δεσμευτεί εδώ και πολύ καιρό σε έναν εντατικό διάλογο για τον τρόπο επίτευξης από κοινού μιας ειρηνικής λύσης».

«Αυτό που μετράει, είναι η Ρωσία να είναι διατεθειμένη να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να αρχίσει συνομιλίες. Και οι συνομιλίες αυτές θα διεξαχθούν μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, με την υποστήριξη των Αμερικανών και των Ευρωπαίων», επεσήμανε.

Ωστόσο «έως τώρα, η Ρωσία απάντησε σε κάθε πρόταση για διαπραγμάτευση με ακόμη πιο σφοδρούς βομβαρδισμούς, και εναντίον αστικών υποδομών… Αυτό πρέπει να σταματήσει. Και αυτό είναι το προαπαιτούμενο για να μπορέσουν να γίνουν διαπραγματεύσεις», τόνισε ο Μερτς.

Στεγαστική κρίση στην Ευρώπη: Τα υψηλά ενοίκια, η Ακροδεξιά και η λύση

ΔΕΗ: Με προσφορές άνω των 12 δισ. ευρώ έκλεισε η πρώτη μέρα του βιβλίου για την ΑΜΚ

Οι ΗΠΑ επέβαλαν νέες κυρώσεις στην Κούβα, που προειδοποιεί για «λουτρό αίματος» αν υπάρξει αμερικανική επίθεση
Κλίμα απειλών 19.05.26

Η Γερμανία στέλνει Patriot και προσωπικό 150 ατόμων στην Τουρκία – «Η Τουρκία είναι αξιόπιστος εταίρος»
Κόσμος 18.05.26

Θα συσταθεί στις ΗΠΑ ταμείο 1,8 δισ δολαρίων που θα αποζημιώνει όσους «διώχθηκαν άδικα» όπως ο Τραμπ
Κόσμος 18.05.26

Πενήντα εκατ. Αμερικανοί προετοιμάζονται για την δεύτερη ημέρα με πλημμύρες και ανεμοστρόβιλους
Ακραία φαινόμενα 18.05.26

Η αδελφή της προέδρου της Ιρλανδίας είναι μεταξύ των ακτιβιστών που συνελήφθησαν από το Ισραήλ [βίντεο]
Κόσμος 18.05.26

Γερμανία: Τίγρης δραπέτευσε από την ιδιοκτήτρια και χτύπησε έναν φροντιστή – Τον σκότωσε η αστυνομία
Γερμανία 18.05.26

Οι ΗΠΑ απορρίπτουν ξανά πρόταση του Ιράν για συμφωνία – Ορατός κίνδυνος επανέναρξης στρατιωτικών επιχειρήσεων
Τύμπανα πολέμου, ξανά 18.05.26 Upd: 21:20

Επίθεση Τραμπ στα ΜΜΕ για τον πόλεμο στο Ιράν: Ακόμη και αν παραδοθεί άνευ όρων η Τεχεράνη, θα λένε ότι νίκησε
«Βλακοκράτες» και China Street 18.05.26

Europe Gulf Forum: Μία πρωτοβουλία του Θοδωρή Κυριακού, πραγματοποιήθηκε με τεράστια επιτυχία
Κόσμος 18.05.26

