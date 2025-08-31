newspaper
Γερμανία: Η πύρρειος νίκη της Άνγκελα Μέρκελ στο προσφυγικό
Γερμανία: Η πύρρειος νίκη της Άνγκελα Μέρκελ στο προσφυγικό

Όταν η Γερμανία άνοιγε το 2015 τις πόρτες της για να υποδεχθεί 1 εκατ. πρόσφυγες, η Άνγκελα Μέρκελ πήρε ένα τεράστιο πολιτικό ρίσκο. Με την παγκόσμια ακροδεξιά να προελαύνει ήρθε η ώρα του απολογισμού

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μια ανάλυση του Economist για τα δέκα χρόνια αφότου η Άνγκελα Μέρκελ – σε μια προβληματική αλλά ανθρωπιστική Ευρώπη – αποφάσισε να ανοίξει τα σύνορα της χώρας της για τους πρόσφυγες από την Συρία και το Αφγανιστάν κάνει έναν πρώτο ανεπίσημο απολογισμό.

Έναν απολογισμό στην σκιά της παγκόσμιας ακροδεξιάς και της παντοκρατορίας Τραμπ, σε μια εποχή που οι ανθρωπιστικές πολιτικές θεωρούνται πολυτέλεια και ένα μεγάλο μέρος των κομμάτων της Ευρώπης, ακόμα και αυτά που θεωρούνταν προοδευτικά, κινείται σε αντιμεταναστευτική ρητορική.

Τότε με την απόφασή της η Μέρκελ και πριν εξαχθεί το αντιμεταναστευτικό μένος από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη μέσω των κοινωνικών δικτύων και κυρίως του twitter/X, βοήθησε να μειωθούν οι εντάσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Γερμανία έγινε η νέα πατρίδα για ένα εκατομμύριο προσφύγων.

Η Ευρώπη άνοιξε τα σύνορά της για τους πρόσφυγες πολέμου από τη Συρία και το Αφγανιστάν το 2015, όπως έκανε και με την Ουκρανία το 2022.

Ήταν καλή ή κακή πολιτική; Ήταν πολιτική;

Ήταν η χειρότερη πολιτική, ήταν η καλύτερη πολιτική· ίσως να μην είχε καν σχεδιαστεί ως πολιτική. Στα τέλη του καλοκαιριού του 2015, καθώς ένα κύμα Συρίων, Αφγανών και άλλων λαών κατευθυνόταν προς την Ευρώπη αναζητώντας καταφύγιο, η Άνγκελα Μέρκελ ανακοίνωσε ότι η Γερμανία θα τους δεχόταν όλους. Η κίνηση αυτή εξέπληξε τόσο τους επικριτές όσο και τους συμμάχους της καγκελαρίου.

Ανατρέποντας την μεταναστευτική πολιτική, μήπως η μεθοδική ηγέτης αποκάλυψε μια παρορμητική πλευρά της σε ένα από τα πιο ευαίσθητα θέματα της ευρωπαϊκής πολιτικής; Η απάντηση της κας Μέρκελ τόσο στους υποστηρικτές όσο και στους επικριτές της ήρθε με τη μορφή μιας φράσης που σημάδεψε τα 16 χρόνια της ως καγκελάριος: «Wir schaffen das», «Μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε».

Πάνω από 1 εκατομμύριο μετανάστες έκαναν σύντομα τη Γερμανία το σπίτι τους. Μια δεκαετία αργότερα, η κα Μέρκελ αποδείχθηκε σωστή, αλλά ήταν μια «πύρρειος νίκη». Η Γερμανία τα κατάφερε, και μάλιστα καλύτερα από ό,τι θα περίμενε κανείς. Ωστόσο, το κόστος αυτής της επιτυχίας ενίσχυσε σημαντικά τους πολιτικούς της αντιπάλους.

Συνετέλεσαν η πολιτική ελευθέρων συνόρων στην άνοδο του AfD;

Η μεταναστευτική πολιτική της Γερμανίας αύξησε την δύναμη του AfD ή η φτώχεια;

Η περίοδος που προηγήθηκε της επετείου της δήλωσης της κας Μέρκελ στις 31 Αυγούστου σημαδεύτηκε από μια κοινωνική αναταραχή. Το κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), το οποίο χαρακτηρίζεται από τόσο βαθιά ξενοφοβία που οι υπηρεσίες ασφαλείας της χώρας το έχουν χαρακτηρίσει «εξτρεμιστικό», κατέκτησε την πρώτη θέση σε ορισμένες εθνικές δημοσκοπήσεις. (Το 2015 ήταν μια περιθωριακή πολιτική δύναμη, πολύ μικρή για να εισέλθει στο κοινοβούλιο).

Για τους επικριτές του «Wir schaffen das», αυτό είναι το αποτέλεσμα της, κατά τη γνώμη τους, αφελούς καλοσύνης της κας Μέρκελ προς τους ξένους. Ναι, φυσικά η Γερμανία θα μπορούσε να τα βγάλει πέρα, όπως θα μπορούσε να κάνει οποιαδήποτε πλούσια χώρα με πάνω από 80 εκατομμύρια κατοίκους που δέχεται ένα μεγάλο κύμα μεταναστών.

Αλλά πολλοί από τους Γερμανούς που αναγκάστηκαν να τα βγάλουν πέρα δεν ήταν οι εύποροι φιλελεύθεροι που υποδέχονταν τους Σύρους στους σιδηροδρομικούς σταθμούς με αρκουδάκια και λουλούδια. Αντίθετα, το κόστος έπεσε σε όσους ζούσαν μακριά από τις μοντέρνες περιοχές του Βερολίνου και του Μονάχου, των οποίων τα παιδιά είχαν πλέον συμμαθητές που δεν μιλούσαν γερμανικά.

Περίμεναν από το κράτος να τους φροντίσει, αλλά αντίθετα ένιωσαν ότι η καγκελάριος τους περιφρονούσε. Σήμερα, επτά στους δέκα Γερμανούς θεωρούν ότι το κράτος είναι υπερβολικά μεγάλο πληθυσμό. Η βαθιά αίσθηση ότι οι αρχές έχαναν τον έλεγχο – θέμα που αποτελεί ρητορική των λαϊκιστών πολιτικών, όπως γνωρίζουν καλά οι Βρετανοί – ριζώθηκε το 2015.

Η δικαίωση των προοδευτικών Γερμανών

Όσοι επευφήμησαν την προσέγγιση της κας Μέρκελ εκείνη την εποχή μπορούν επίσης να αισθάνονται κάποια δικαίωση. Για αυτούς, η Willkommenskultur (Η Κουλτούρα του Καλωσορίσματος) εκείνου του καλοκαιριού ήταν μια πράξη εθνικής λύτρωσης, ένα ηθικό καμάρι για τη Γερμανία. Ξεχάστε τις βρώμικες πολιτικές, αυτή ήταν μια περίπτωση ηγέτη που ακολούθησε τον προσανατολισμό της και έσυρε τη χώρα μαζί της.

Το κόστος ήταν υψηλό – όλα τα πράγματα που αξίζει να γίνουν έχουν ένα κόστος – αλλά όχι δυσβάσταχτο, όπως είχε πει. Οι καταστροφικές προβλέψεις ότι οι μετανάστες θα ζούσαν από επιδόματα για δεκαετίες, παραλύοντας το κράτος πρόνοιας σε βάρος των γηγενών, αποδείχθηκαν τελείως λανθασμένες.

Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι περίπου τα δύο τρίτα των μεταναστών που έφτασαν το 2015 εργάζονται σήμερα, με ποσοστά απασχόλησης που δεν απέχουν πολύ από αυτά των γηγενών Γερμανών (αν και οι μετανάστριες δεν τα έχουν πάει τόσο καλά). Αν και κοστίζουν ακριβά σε όρους επιδομάτων, οι νεοαφιχθέντες βοήθησαν να μετριαστούν οι ανησυχίες των επιχειρήσεων για έλλειψη εργατικού δυναμικού στη γερμανική οικονομία.

Μάλιστα η Γερμανία ενσωμάτωσε τους πρόσφυγες σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Πριν δέκα χρόνια, οι «γιαγιάδες της Λέσβου», που έδιναν μια ανάσα στη Σύρια μαμά θεωρούνταν πρότυπο ανθρωπιάς. Σήμερα;

Η Γερμανία «έβαλε πλάτη» για την Ευρώπη, όπως έκανε πάντα η Ευρώπη για αυτήν

Δεν ήταν μόνο οι Γερμανοί, παλιοί και νέοι, που η κα Μέρκελ είχε συγκεντρώσει στην προσπάθειά της να υποδεχτεί τους καταπιεσμένους του κόσμου. Η Ευρώπη είχε βοηθήσει τη Γερμανία να ανακάμψει από το ηθικό βάραθρο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και στη συνέχεια επέτρεψε την ενοποίησή της το 1991. Είτε το ήθελε είτε όχι, η κα Μέρκελ θεωρήθηκε ότι ανταπέδιδε τη χάρη.

Γιατί το άνοιγμα των συνόρων ήταν ευλογία όχι μόνο για τους μετανάστες, αλλά και για τους γείτονες της Γερμανίας, που δεν είχαν καμία διάθεση να αντιμετωπίσουν τις μαζικές εισροές προσφύγων. Τώρα μπορούσαν να τους στείλουν στη Γερμανία. Ο Βίκτορ Όρμπαν της Ουγγαρίας έβαλε λεωφορεία για να βοηθήσει στη μεταφορά των μεταναστών προς τα βόρεια.

Εδώ, η κα Μέρκελ υπολόγισε λάθος. Είχε περιγράψει την αντιμετώπιση των μεταναστών ως «το επόμενο μεγάλο ευρωπαϊκό έργο», χρησιμοποιώντας τη γλώσσα που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία του ευρώ ή της ζώνης ελεύθερης κυκλοφορίας χωρίς διαβατήρια του Σένγκεν. Ωστόσο, οι απαιτήσεις της Γερμανίας από τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βοηθήσουν αναλαμβάνοντας το «δίκαιο μερίδιό» τους από τους μετανάστες έπεσαν στο κενό.

Το αποτέλεσμα ήταν ότι η Γερμανία επανέφερε εν μέρει τους ελέγχους στα σύνορα που είχε καταργήσει το Σένγκεν. Άλλες χώρες ακολούθησαν με την πάροδο του χρόνου και σήμερα οι έλεγχοι διαβατηρίων είναι συνηθισμένοι εντός της ζώνης. Και υπήρχε μια άσχημη πλευρά στην αρχική στάση της κας Μέρκελ, όταν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Γερμανία δεν μπορούσε να δέχεται χιλιάδες πρόσφυγες την ημέρα επ’ αόριστον.

Παρότι οι πόρτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν κλείσει για την Τουρκία ως αυταρχικό καθεστώς, στο προσφυγικό θεωρείται «ασφαλής τρίτη χώρα».

Οι «ασφαλείς τρίτες χώρες» που η Ευρώπη διαχρονικά καταδίκαζε

Ο μόνος τρόπος για να αναχαιτιστεί η ροή των μεταναστών ήταν, στην πραγματικότητα, να δωροδοκηθούν οι γείτονες της Ευρώπης, ιδίως η Τουρκία, για να κρατήσουν τους Σύρους και άλλους στο έδαφός τους, αντί να τους αφήσουν να περιπλανηθούν στην ΕΕ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η Ένωση να γλείφει νταήδες όπως ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενώ θα έπρεπε να είχε καταγγείλει τις αυταρχικές τους μεθόδους. Άξιζε τον κόπο;

Δεδομένου του έντονου τόνου που επικρατεί γύρω από το θέμα της μετανάστευσης, είναι δύσκολο να εξαχθούν αποχρόντα ή επαρκή συμπεράσματα. Ωστόσο, είναι πολύ εύκολο να εξαχθούν λανθασμένα συμπεράσματα. Το να αποδίδεται η άνοδος της AfD αποκλειστικά στα γεγονότα του 2015 είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Ακόμη και η κα Μέρκελ παραδέχτηκε ότι η «πολωτική» στάση της πριν από μια δεκαετία συνέβαλε στην άνοδο του κόμματος.

Αλλά δεν ήταν ο μόνος παράγοντας. Οι ιδεολογικοί σύμμαχοι του κόμματος προηγούνται στις δημοσκοπήσεις σε όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας και της Ιταλίας. Η Γερμανία έχει μια μοναδική ιστορία, αλλά δεν ήταν ποτέ πιθανό να γλιτώσει εντελώς από το κύμα του ακροδεξιού λαϊκισμού που έχει κατακλύσει μεγάλο μέρος της ηπείρου.

Αυτό είναι το μικρότερο «λάθος» της Μέρκελ

Όποια και αν είναι η άποψη κάποιου για το «Wir schaffen das», έχει αντέξει καλύτερα από τις πολιτικές της κας Μέρκελ που επέτρεψαν στη γερμανική οικονομία να εξαρτηθεί από το φυσικό αέριο της Ρωσίας και τις εξαγωγές προς την Κίνα, για να μην αναφέρουμε την απερίσκεπτη απόφαση της να κλείσει τα πυρηνικά εργοστάσια της χώρας.

Ωστόσο, μια δεκαετία μετά, δεν έχει απομείνει και πολλά από το πνεύμα της «μπορούμε να τα καταφέρουμε» του 2015 σε μια εποχή παγκόσμιας αισιοδοξίας. Το ίδιο το κόμμα της κας Μέρκελ, που επέστρεψε στην εξουσία, αποκήρυξε την προσέγγισή της και αυστηροποίησε τους κανόνες της Γερμανίας για το άσυλο.

Η Ευρώπη εφαρμόζει ένα «σύμφωνο μετανάστευσης» που αντιμετωπίζει τους αιτούντες άσυλο με πολύ λιγότερη ευγένεια. Τώρα φαίνεται ότι η κ. Μέρκελ ξόδεψε το πολιτικό της κεφάλαιο σε ένα ρίσκο που αποδείχθηκε εφήμερο. Αυτό το καθιστά λάθος; Ίσως, αλλά ένα γενναιόδωρο και ανθρώπινο λάθος, σύμφωνα με τον Economist.

Ισραήλ: Εξετάζει το ενδεχόμενο προσάρτησης της Δυτικής Όχθης
Ισραήλ: Εξετάζει το ενδεχόμενο προσάρτησης της Δυτικής Όχθης

Μετά από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας του Ισραήλ διέρρευσε η συζήτηση για την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης, το ίδιο ζήτημα αναμένονταν να συζητηθεί και απόψε Κυριακή 31 Οκτωβρίου

Η Γάζα στις επιχειρήσεις, όχι στους Παλαιστίνιους: Το όραμα του Τραμπ για τη Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής αναβιώνει
Η Γάζα στις επιχειρήσεις, όχι στους Παλαιστίνιους: Το όραμα του Τραμπ για τη Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής αναβιώνει

Ένα αναλυτικό σχέδιο 38 σελίδων για τη μεταπολεμική Γάζα κυκλοφορεί στους κύκλους της αμερικανικής κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρει αναλυτικά σημερινό δημοσίευμα της Washington Post

Βενετία, Σαντορίνη, Βαρκελώνη: «Πνίγονται» από τον μαζικό τουρισμό και αντιδρούν
Η «εκδίκηση» των προορισμών: Βενετία, Σαντορίνη, Βαρκελώνη παίρνουν μέτρα κατά του υπερτουρισμού

Εισιτήρια, ποσοστώσεις, απαγόρευση Airbnb: οι ευρωπαϊκοί προορισμοί προσπαθούν να περιορίσουν τον υπερτουρισμό και τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις του - Τι κάνουν Βενετία, Σαντορίνη, Βαρκελώνη;

Το Μεξικό χτίζει γήπεδα για το Mundial – Οι κάτοικοι τρέμουν για τις συνέπειες
Το Μεξικό χτίζει γήπεδα για το Mundial – Οι κάτοικοι τρέμουν για τις συνέπειες

Το Μεξικό είναι εκ των διοργανωτών του Mundial 2026. Οι τοπικές κοινότητες αντιδρούν στα μεγαλεπήβολα κατασκευαστικά έργα για τη διεξαγωγή του, γιατί ανησυχούν για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Γάζα: Το σχέδιο του Ισραήλ για τους ακτιβιστές του Flotilla – Τους περιμένει φυλακή για τρομοκράτες;
Γάζα: Το σχέδιο του Ισραήλ για τους ακτιβιστές του Flotilla – Τους περιμένει φυλακή για τρομοκράτες;

Ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ παρουσίασε ένα σχέδιο που περιλαμβάνει κράτηση των ακτιβιστών υπό συνθήκες που συνήθως εφαρμόζονται σε τρομοκράτες.

Γαλλία: Η οικογένεια θύματος γυναικοκτονίας ζητά να μάθει γιατί δεν προστατεύθηκε – Τον είχε καταγγείλει 3 φορές
Γαλλία: Η οικογένεια θύματος γυναικοκτονίας ζητά να μάθει γιατί δεν προστατεύθηκε – Τον είχε καταγγείλει 3 φορές

Πολλές παραλείψεις φαίνεται ότι έγιναν από την αστυνομία και το δικαστικό σύστημα στη Γαλλία, αφήνοντας απροστάτευτη γυναίκα, την οποία δολοφόνησε ο πρώην σύντροφός της παρά τις καταγγελίες του θύματος

Ρωσία: Η Ευρώπη εμποδίζει τις ειρηνευτικές προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία, λέει το Κρεμλίνο
Η Ευρώπη εμποδίζει τις ειρηνευτικές προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία, λέει το Κρεμλίνο

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ επανέλαβε τις κατηγορίες της Ρωσίας απέναντι στις ευρωπαϊκές δυνάμεις, υποστηρίζοντας ότι παρεμποδίζουν τις προσπάθειες του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Βαρκελώνη: Ακτιβιστές έβαψαν τη Sagrada Familia διαμαρτυρόμενοι για τις καταστροφικές φωτιές στην Ισπανία
Ακτιβιστές έριξαν μπογιές στη Sagrada Familia διαμαρτυρόμενοι για τις δασικές πυρκαγιές στην Ισπανία (βίντεο)

«Τα δημόσια κονδύλια να μην πηγαίνουν στις οικοκτόνες βιομηχανίες αλλά σε πυροσβέστες και εργαζομένους στην υγεία» ζητά η ομάδα για το κλίμα Futuro Vegetal, διαμαρτυρόμενη για τις φωτιές στην Ισπανία

Μονή Σινά: «Να διασφαλισθεί η τάξη με τη συμμετοχή όλων των πλευρών», λέει το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων
Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων υπενθυμίζει ότι έχει δικαιοδοσία στη Μονή Σινά - Τι λέει για την κρίση

Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, υπενθυμίζει ότι έχει δικαιοδοσία στη Μονή Σινά και αναφέρει ότι «στηρίζει πλήρως την Σιναϊτική Αδελφότητα, αναγνωρίζοντας τα δικαιώματα των Πατέρων της Ιεράς Μονής».

Γάζα: Γερουσιαστές των ΗΠΑ κατηγορούν το Ισραήλ ότι δεν τους επιτρέπει να συμμετέχουν σε ανθρωπιστική αποστολή
Γάζα: Γερουσιαστές των ΗΠΑ κατηγορούν το Ισραήλ ότι δεν τους επιτρέπει να συμμετέχουν σε ανθρωπιστική αποστολή

Οι Κρις Βαν Χόλεν και Τζεφ Μέρκλεϊ ήθελαν να δουν από κοντά τι συμβαίνει στη Γάζα - 88 νεκροί τις τελευταίες 24 ώρες στη Λωρίδα, οι 30 περίμεναν να πάρουν ανθρωπιστική βοήθεια

Κρήτη: Σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε κάτω από τρακτέρ – Είχε να δώσει σημεία ζωής από τις 15 Αυγούστου
Σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε κάτω από τρακτέρ - Είχε να δώσει σημεία ζωής από τις 15 Αυγούστου

Φέρεται να πρόκειται για έναν 61χρονο κάτοικο της Λινοπεραμάτων, στην Κρήτη - Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το αν άφησε την τελευταία του πνοή από παθολογικά αίτια ή λόγω κάποιου ατυχήματος

«The Wizard of the Kremlin»: Ο «Πούτιν» του Τζουντ Λο διεκδικεί τον Χρυσό Λέοντα στη Βενετία
«The Wizard of the Kremlin»: Ο «Πούτιν» του Τζουντ Λο διεκδικεί τον Χρυσό Λέοντα στη Βενετία

Η ταινία «The Wizard of the Kremlin» του Ολιβιέ Ασαγιάς έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας, με τον Τζουντ Λο να ενσαρκώνει τον Βλαντίμιρ Πούτιν σε μια ερμηνεία που ήδη προκαλεί συζητήσεις

ΠΑΟΚ-Ατρόμητος 1-0: Χρυσή αλλαγή ο Πέλκας για τον δικέφαλο
ΠΑΟΚ-Ατρόμητος 1-0: Χρυσή αλλαγή ο Πέλκας για τον δικέφαλο

Με λύση από τον πάγκο, ο ΠΑΟΚ που λύγισε τον Ατρόμητο, ο οποίος έπαιζε με δέκα παίκτες στο δεύτερο ημίχρονο. Οι Θεσσαλονικείς είχαν δυο δοκάρια και μεγάλη. Παράπονα για Κατσικογιάννη οι φιλοξενούμενοι

Ανησυχητικά ευρήματα: Το ChatGPT έδωσε «συνταγές» επιτυχίας για βόμβες, χάκινγκ και ναρκωτικά
Ανησυχητικά ευρήματα: Το ChatGPT έδωσε «συνταγές» επιτυχίας για βόμβες, χάκινγκ και ναρκωτικά

Κατά τη διάρκεια δοκιμών ασφαλείας, το πανίσχυρο γλωσσικό μοντέλο ChatGPT παρείχε οδηγίες για τρόπους κατασκευής εκρηκτικών, βιολογικών όπλων και μεθόδους χάκινγκ

Τέμπη: Η απάντηση της Μαρίας Καρυστιανού στο χυδαίο σκίτσο Παπανίκου μετά την έκθεση αυτοψίας της ΔΑΕΕ
Η απάντηση της Μαρίας Καρυστιανού στο χυδαίο σκίτσο Παπανίκου μετά την έκθεση αυτοψίας της ΔΑΕΕ για τα Τέμπη

Ο Χρήστος Παπανίκος, στον ενημερωτικό ιστότοπο «Ελλάδα 24», είχε την «έμπνευση» να φτιάξει ένα σκίτσο με αφορμή την έκθεση αυτοψίας της Πυροσβεστικής για τα Τέμπη. Η οργισμένη αντίδραση της Μαρίας Καρυστιανού.

«Ρεσιτάλ παραπλάνησης»: Πυρ ομαδόν κατά Μητσοτάκη από την αντιπολίτευση με αιχμές οικονομία και εργασιακά
«Ρεσιτάλ παραπλάνησης»: Πυρ ομαδόν κατά Μητσοτάκη από την αντιπολίτευση με αιχμές οικονομία και εργασιακά

ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά εκτοξεύουν πυρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη σε βεντάλια θεμάτων, με αιχμές την οικονομία και τα εργασιακά, εν όψει και της καυτής εβδομάδας της ΔΕΘ

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Μπαρτσελόνα
LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Μπαρτσελόνα

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ράγιο Βαγιεκάνο – Μπαρτσελόνα, για την 3η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 1.

Ισραήλ: Εξετάζει το ενδεχόμενο προσάρτησης της Δυτικής Όχθης
Ισραήλ: Εξετάζει το ενδεχόμενο προσάρτησης της Δυτικής Όχθης

Μετά από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας του Ισραήλ διέρρευσε η συζήτηση για την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης, το ίδιο ζήτημα αναμένονταν να συζητηθεί και απόψε Κυριακή 31 Οκτωβρίου

LIVE: Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός
LIVE: Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός

LIVE: Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός, για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 1.

Στην Σάρα Τζέσικα Πάρκερ αρέσει η ιδέα μιας έκθεσης με τα εμβληματικά looks της Κάρι Μπράντσο – Υπό έναν όρο
Στην Σάρα Τζέσικα Πάρκερ αρέσει η ιδέα μιας έκθεσης με τα εμβληματικά looks της Κάρι Μπράντσο – Υπό έναν όρο

Σε πρόσφατη συνέντευξη της, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ανέφερε ότι μια έκθεση θα ήταν σίγουρα εφικτή, καθώς μεγάλο μέρος των συνόλων του χαρακτήρα της στο Sex and the City φυλάσσονται σε ειδικό αρχείο.

Γάζα: Χαιρετίζει την πρωτοβουλία Flotilla ο ΣΥΡΙΖΑ – «Δεν μπορούμε να μένουμε άλλο παρατηρητές»
Γάζα: Χαιρετίζει την πρωτοβουλία Flotilla ο ΣΥΡΙΖΑ – «Δεν μπορούμε να μένουμε άλλο παρατηρητές»

«Απαιτούνται πρωτοβουλίες για την ειρήνη, για να σταματήσει η αιματοχυσία, άμεσα κυρώσεις στο Ισραήλ και να αναγνωρίσει η Ελλάδα το Ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Ταρέμι: «Μεγάλος σύλλογος ο Ολυμπιακός, θα παλέψω για να κάνω ευτυχισμένους τους οπαδούς μας» (vid)
Ταρέμι: «Μεγάλος σύλλογος ο Ολυμπιακός, θα παλέψω για να κάνω ευτυχισμένους τους οπαδούς μας» (vid)

Ο Μέχντι Ταρέμι εξέφρασε τη χαρά του και την ικανοποίησή του για τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό και υποσχέθηκε να παλέψει για την ερυθρόλευκη φανέλα.

Άδωνις Γεωργιάδης: Θερμό «καλοσώρισμα» και ξεπροβόδισμα επεφύλαξε η Σύρος
Σε κλοιό διαδηλωτών ο Γεωργιάδης στο νοσοκομείο της Σύρου - Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και έντονες αποδοκιμασίες

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επισκέφθηκε το γενικό νοσοκομείο του νησιού, προκειμένου να παραστεί στα εγκαίνια της νέας ογκολογικής μονάδας. Πλήθος κόσμου τον περίμενε για να διαμαρτυρηθεί.

Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης να σταματήσει τα παραμύθια μείωσης των τιμών στο ηλεκτρικό ρεύμα
Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης να σταματήσει τα παραμύθια μείωσης των τιμών στο ηλεκτρικό ρεύμα

«Στον σημερινό απολογισμό του για την ενέργεια, ξαφνικά ανακάλυψε -μετά από έξι χρόνια διακυβέρνησης- ότι μπορεί να παρέμβει θεσμικά υπέρ των καταναλωτών», τονίζει για τον πρωθυπουργό η Νέα Αριστερά

LIVE: ΠΑΟΚ – Ατρόμητος
LIVE: ΠΑΟΚ – Ατρόμητος

LIVE: ΠΑΟΚ – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Ατρόμητος, για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Prime.

