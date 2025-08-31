Γερμανία: Η πύρρειος νίκη της Άνγκελα Μέρκελ στο προσφυγικό

Μια ανάλυση του Economist για τα δέκα χρόνια αφότου η Άνγκελα Μέρκελ – σε μια προβληματική αλλά ανθρωπιστική Ευρώπη – αποφάσισε να ανοίξει τα σύνορα της χώρας της για τους πρόσφυγες από την Συρία και το Αφγανιστάν κάνει έναν πρώτο ανεπίσημο απολογισμό.

Έναν απολογισμό στην σκιά της παγκόσμιας ακροδεξιάς και της παντοκρατορίας Τραμπ, σε μια εποχή που οι ανθρωπιστικές πολιτικές θεωρούνται πολυτέλεια και ένα μεγάλο μέρος των κομμάτων της Ευρώπης, ακόμα και αυτά που θεωρούνταν προοδευτικά, κινείται σε αντιμεταναστευτική ρητορική.

Τότε με την απόφασή της η Μέρκελ και πριν εξαχθεί το αντιμεταναστευτικό μένος από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη μέσω των κοινωνικών δικτύων και κυρίως του twitter/X, βοήθησε να μειωθούν οι εντάσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Γερμανία έγινε η νέα πατρίδα για ένα εκατομμύριο προσφύγων.

Ήταν καλή ή κακή πολιτική; Ήταν πολιτική;

Ήταν η χειρότερη πολιτική, ήταν η καλύτερη πολιτική· ίσως να μην είχε καν σχεδιαστεί ως πολιτική. Στα τέλη του καλοκαιριού του 2015, καθώς ένα κύμα Συρίων, Αφγανών και άλλων λαών κατευθυνόταν προς την Ευρώπη αναζητώντας καταφύγιο, η Άνγκελα Μέρκελ ανακοίνωσε ότι η Γερμανία θα τους δεχόταν όλους. Η κίνηση αυτή εξέπληξε τόσο τους επικριτές όσο και τους συμμάχους της καγκελαρίου.

Ανατρέποντας την μεταναστευτική πολιτική, μήπως η μεθοδική ηγέτης αποκάλυψε μια παρορμητική πλευρά της σε ένα από τα πιο ευαίσθητα θέματα της ευρωπαϊκής πολιτικής; Η απάντηση της κας Μέρκελ τόσο στους υποστηρικτές όσο και στους επικριτές της ήρθε με τη μορφή μιας φράσης που σημάδεψε τα 16 χρόνια της ως καγκελάριος: «Wir schaffen das», «Μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε».

Πάνω από 1 εκατομμύριο μετανάστες έκαναν σύντομα τη Γερμανία το σπίτι τους. Μια δεκαετία αργότερα, η κα Μέρκελ αποδείχθηκε σωστή, αλλά ήταν μια «πύρρειος νίκη». Η Γερμανία τα κατάφερε, και μάλιστα καλύτερα από ό,τι θα περίμενε κανείς. Ωστόσο, το κόστος αυτής της επιτυχίας ενίσχυσε σημαντικά τους πολιτικούς της αντιπάλους.

Η μεταναστευτική πολιτική της Γερμανίας αύξησε την δύναμη του AfD ή η φτώχεια;

Η περίοδος που προηγήθηκε της επετείου της δήλωσης της κας Μέρκελ στις 31 Αυγούστου σημαδεύτηκε από μια κοινωνική αναταραχή. Το κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), το οποίο χαρακτηρίζεται από τόσο βαθιά ξενοφοβία που οι υπηρεσίες ασφαλείας της χώρας το έχουν χαρακτηρίσει «εξτρεμιστικό», κατέκτησε την πρώτη θέση σε ορισμένες εθνικές δημοσκοπήσεις. (Το 2015 ήταν μια περιθωριακή πολιτική δύναμη, πολύ μικρή για να εισέλθει στο κοινοβούλιο).

Για τους επικριτές του «Wir schaffen das», αυτό είναι το αποτέλεσμα της, κατά τη γνώμη τους, αφελούς καλοσύνης της κας Μέρκελ προς τους ξένους. Ναι, φυσικά η Γερμανία θα μπορούσε να τα βγάλει πέρα, όπως θα μπορούσε να κάνει οποιαδήποτε πλούσια χώρα με πάνω από 80 εκατομμύρια κατοίκους που δέχεται ένα μεγάλο κύμα μεταναστών.

Αλλά πολλοί από τους Γερμανούς που αναγκάστηκαν να τα βγάλουν πέρα δεν ήταν οι εύποροι φιλελεύθεροι που υποδέχονταν τους Σύρους στους σιδηροδρομικούς σταθμούς με αρκουδάκια και λουλούδια. Αντίθετα, το κόστος έπεσε σε όσους ζούσαν μακριά από τις μοντέρνες περιοχές του Βερολίνου και του Μονάχου, των οποίων τα παιδιά είχαν πλέον συμμαθητές που δεν μιλούσαν γερμανικά.

Περίμεναν από το κράτος να τους φροντίσει, αλλά αντίθετα ένιωσαν ότι η καγκελάριος τους περιφρονούσε. Σήμερα, επτά στους δέκα Γερμανούς θεωρούν ότι το κράτος είναι υπερβολικά μεγάλο πληθυσμό. Η βαθιά αίσθηση ότι οι αρχές έχαναν τον έλεγχο – θέμα που αποτελεί ρητορική των λαϊκιστών πολιτικών, όπως γνωρίζουν καλά οι Βρετανοί – ριζώθηκε το 2015.

Η δικαίωση των προοδευτικών Γερμανών

Όσοι επευφήμησαν την προσέγγιση της κας Μέρκελ εκείνη την εποχή μπορούν επίσης να αισθάνονται κάποια δικαίωση. Για αυτούς, η Willkommenskultur (Η Κουλτούρα του Καλωσορίσματος) εκείνου του καλοκαιριού ήταν μια πράξη εθνικής λύτρωσης, ένα ηθικό καμάρι για τη Γερμανία. Ξεχάστε τις βρώμικες πολιτικές, αυτή ήταν μια περίπτωση ηγέτη που ακολούθησε τον προσανατολισμό της και έσυρε τη χώρα μαζί της.

Το κόστος ήταν υψηλό – όλα τα πράγματα που αξίζει να γίνουν έχουν ένα κόστος – αλλά όχι δυσβάσταχτο, όπως είχε πει. Οι καταστροφικές προβλέψεις ότι οι μετανάστες θα ζούσαν από επιδόματα για δεκαετίες, παραλύοντας το κράτος πρόνοιας σε βάρος των γηγενών, αποδείχθηκαν τελείως λανθασμένες.

Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι περίπου τα δύο τρίτα των μεταναστών που έφτασαν το 2015 εργάζονται σήμερα, με ποσοστά απασχόλησης που δεν απέχουν πολύ από αυτά των γηγενών Γερμανών (αν και οι μετανάστριες δεν τα έχουν πάει τόσο καλά). Αν και κοστίζουν ακριβά σε όρους επιδομάτων, οι νεοαφιχθέντες βοήθησαν να μετριαστούν οι ανησυχίες των επιχειρήσεων για έλλειψη εργατικού δυναμικού στη γερμανική οικονομία.

Μάλιστα η Γερμανία ενσωμάτωσε τους πρόσφυγες σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Η Γερμανία «έβαλε πλάτη» για την Ευρώπη, όπως έκανε πάντα η Ευρώπη για αυτήν

Δεν ήταν μόνο οι Γερμανοί, παλιοί και νέοι, που η κα Μέρκελ είχε συγκεντρώσει στην προσπάθειά της να υποδεχτεί τους καταπιεσμένους του κόσμου. Η Ευρώπη είχε βοηθήσει τη Γερμανία να ανακάμψει από το ηθικό βάραθρο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και στη συνέχεια επέτρεψε την ενοποίησή της το 1991. Είτε το ήθελε είτε όχι, η κα Μέρκελ θεωρήθηκε ότι ανταπέδιδε τη χάρη.

Γιατί το άνοιγμα των συνόρων ήταν ευλογία όχι μόνο για τους μετανάστες, αλλά και για τους γείτονες της Γερμανίας, που δεν είχαν καμία διάθεση να αντιμετωπίσουν τις μαζικές εισροές προσφύγων. Τώρα μπορούσαν να τους στείλουν στη Γερμανία. Ο Βίκτορ Όρμπαν της Ουγγαρίας έβαλε λεωφορεία για να βοηθήσει στη μεταφορά των μεταναστών προς τα βόρεια.

Εδώ, η κα Μέρκελ υπολόγισε λάθος. Είχε περιγράψει την αντιμετώπιση των μεταναστών ως «το επόμενο μεγάλο ευρωπαϊκό έργο», χρησιμοποιώντας τη γλώσσα που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία του ευρώ ή της ζώνης ελεύθερης κυκλοφορίας χωρίς διαβατήρια του Σένγκεν. Ωστόσο, οι απαιτήσεις της Γερμανίας από τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βοηθήσουν αναλαμβάνοντας το «δίκαιο μερίδιό» τους από τους μετανάστες έπεσαν στο κενό.

Το αποτέλεσμα ήταν ότι η Γερμανία επανέφερε εν μέρει τους ελέγχους στα σύνορα που είχε καταργήσει το Σένγκεν. Άλλες χώρες ακολούθησαν με την πάροδο του χρόνου και σήμερα οι έλεγχοι διαβατηρίων είναι συνηθισμένοι εντός της ζώνης. Και υπήρχε μια άσχημη πλευρά στην αρχική στάση της κας Μέρκελ, όταν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Γερμανία δεν μπορούσε να δέχεται χιλιάδες πρόσφυγες την ημέρα επ’ αόριστον.

Οι «ασφαλείς τρίτες χώρες» που η Ευρώπη διαχρονικά καταδίκαζε

Ο μόνος τρόπος για να αναχαιτιστεί η ροή των μεταναστών ήταν, στην πραγματικότητα, να δωροδοκηθούν οι γείτονες της Ευρώπης, ιδίως η Τουρκία, για να κρατήσουν τους Σύρους και άλλους στο έδαφός τους, αντί να τους αφήσουν να περιπλανηθούν στην ΕΕ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η Ένωση να γλείφει νταήδες όπως ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενώ θα έπρεπε να είχε καταγγείλει τις αυταρχικές τους μεθόδους. Άξιζε τον κόπο;

Δεδομένου του έντονου τόνου που επικρατεί γύρω από το θέμα της μετανάστευσης, είναι δύσκολο να εξαχθούν αποχρόντα ή επαρκή συμπεράσματα. Ωστόσο, είναι πολύ εύκολο να εξαχθούν λανθασμένα συμπεράσματα. Το να αποδίδεται η άνοδος της AfD αποκλειστικά στα γεγονότα του 2015 είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Ακόμη και η κα Μέρκελ παραδέχτηκε ότι η «πολωτική» στάση της πριν από μια δεκαετία συνέβαλε στην άνοδο του κόμματος.

Αλλά δεν ήταν ο μόνος παράγοντας. Οι ιδεολογικοί σύμμαχοι του κόμματος προηγούνται στις δημοσκοπήσεις σε όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας και της Ιταλίας. Η Γερμανία έχει μια μοναδική ιστορία, αλλά δεν ήταν ποτέ πιθανό να γλιτώσει εντελώς από το κύμα του ακροδεξιού λαϊκισμού που έχει κατακλύσει μεγάλο μέρος της ηπείρου.

Αυτό είναι το μικρότερο «λάθος» της Μέρκελ

Όποια και αν είναι η άποψη κάποιου για το «Wir schaffen das», έχει αντέξει καλύτερα από τις πολιτικές της κας Μέρκελ που επέτρεψαν στη γερμανική οικονομία να εξαρτηθεί από το φυσικό αέριο της Ρωσίας και τις εξαγωγές προς την Κίνα, για να μην αναφέρουμε την απερίσκεπτη απόφαση της να κλείσει τα πυρηνικά εργοστάσια της χώρας.

Ωστόσο, μια δεκαετία μετά, δεν έχει απομείνει και πολλά από το πνεύμα της «μπορούμε να τα καταφέρουμε» του 2015 σε μια εποχή παγκόσμιας αισιοδοξίας. Το ίδιο το κόμμα της κας Μέρκελ, που επέστρεψε στην εξουσία, αποκήρυξε την προσέγγισή της και αυστηροποίησε τους κανόνες της Γερμανίας για το άσυλο.

Η Ευρώπη εφαρμόζει ένα «σύμφωνο μετανάστευσης» που αντιμετωπίζει τους αιτούντες άσυλο με πολύ λιγότερη ευγένεια. Τώρα φαίνεται ότι η κ. Μέρκελ ξόδεψε το πολιτικό της κεφάλαιο σε ένα ρίσκο που αποδείχθηκε εφήμερο. Αυτό το καθιστά λάθος; Ίσως, αλλά ένα γενναιόδωρο και ανθρώπινο λάθος, σύμφωνα με τον Economist.