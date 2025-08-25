Μέρκελ: Η Γερμανία έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην ενσωμάτωση των μεταναστών

Δέκα χρόνια μετά την περίφημη φράση της –«Θα τα καταφέρουμε»– σχετικά με τη δυνατότητα της Γερμανίας να δεχθεί εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες, η πρώην καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ πιστεύει πως η Γερμανία έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην ενσωμάτωση των μεταναστών.

«Είναι μία διαδικασία. Όμως μέχρι τώρα, καταφέραμε πολλά», δήλωσε η Μέρκελ σε συνέντευξη με τη δημόσια τηλεόραση ARD για ένα ντοκιμαντέρ που πρόκειται να μεταδοθεί σήμερα.

«Και ό,τι χρειάζεται ακόμη να γίνει πρέπει να συνεχίσει να γίνεται», πρόσθεσε.

Στις 31 Αυγούστου 2015, η Μέρκελ χρησιμοποίησε τις λέξεις αυτές αφότου έγινε γνωστό ότι 800.000 πρόσφυγες αναμένονταν στη Γερμανία εκείνη τη χρονιά και χιλιάδες ακόμη ήταν καθ’ οδόν από την Ουγγαρία.

Η Μέρκελ είπε ότι ήξερε πως δεν θα ήταν εύκολο.

«Για μένα ήταν σαφές πως θα ήταν κάτι πραγματικά απαιτητικό», είπε. Την ίδια στιγμή, επεσήμανε πως εξεπλάγη για το πόσο συχνά η φράση της αυτή διατυπώνεται ως επίκριση.

«Δεν ήμουν πρόθυμη να χρησιμοποιήσω βία»

Δήλωσε ότι ήθελε απλώς να δείξει ότι, αν και η Γερμανία ήταν αντιμέτωπη με μια μεγάλη αποστολή, η ίδια εναπόθετε τις ελπίδες της στους ανθρώπους της χώρας.

Η Μέρκελ δεν πιστεύει πως η Γερμανία επιβαρύνθηκε από την απόφασή της.

«Δεν νομίζω. Η Γερμανία είναι μία ισχυρή χώρα», είπε. «Γενικά, ήμουν πεπεισμένη ότι η Γερμανία μπορούσε να το διαχειριστεί».

Η πρώην καγκελάριος σημείωσε ότι η εναλλακτική θα ήταν να εμποδιστούν οι πρόσφυγες από το να έρθουν στη Γερμανία με τη βία. «Δεν θα ήμουν ποτέ πρόθυμη να το κάνω αυτό», δήλωσε.

Εκ των υστέρων, ωστόσο, η Μέρκελ μέμφεται μερικές φορές τον εαυτό της γιατί δεν έκανε περισσότερα για τους ανθρώπους στο πεδίο το 2012-13, όταν ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία ήταν ήδη σε εξέλιξη.

Πηγές: ΑΠΕ, dpa