Κινητοποίηση στον Πειραιά ενάντια στην άφιξη του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου Crown Iris
Το κάλεσμα απευθύνει η Ένωση Λιμενεργατών ΟΛΠ, μαζί με εργατικά σωματεία, φορείς και συλλογικότητες, με σημείο συνάντησης την πύλη Ε12, όπου αναμένεται να καταπλεύσει το πλοίο Crown Iris
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Τεταμένο είναι από τα ξημερώματα της Τετάρτης 3 Ιουνίου στο λιμάνι του Πειραιά, λόγω της κινητοποιήσης που βρίσκεται σε εξέλιξη ενάντια στην άφιξη του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου Crown Iris.
Η έλευση έχει προκαλέσει την αντίδραση αντιπολεμικών συλλογικοτήτων, της Παλαιστινιακής Παροικίας Ελλάδος και τοπικών φορέων.
Οι διοργανωτές της διαμαρτυρίας εναντιώνονται στον ελλιμενισμό του συγκεκριμένου πλοίου, υποδεικνύοντας στο κάλεσμά τους ότι μεταφέρει Ισραηλινούς πολίτες και στελέχη του στρατού IDF για λόγους αναψυχής, εν μέσω των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών του Ισραήλ στη Γάζα και τον Λίβανο.
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Σύμφωνα με τις συλλογικότητες, η παρουσία του πλοίου στα ελληνικά λιμάνια αποτελεί πρόκληση, ενώ οι ίδιες επικρίνουν την εξωτερική πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για ενεργή εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.
Από τις 6:30 σήμερα το πρωί, στους δρόμους πέριξ του λιμένα, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα ιδιότυπο «κρυφτό» ανάμεσα σε διαδηλωτές και ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ, που έχουν εκπονήσει ειδικό σχέδιο για να μεταφέρουν τους επισκέπτες από το Ισραήλ.
Οι συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται τόσο στην πύλη Ε11 όσο και στην Ε12, όπου είχαν στηθεί φραγμοί της αστυνομίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, από το πρωί μεταφέρονται κατά ομάδες, με τουριστικά λεωφορεία, οι επιβάτες του πλοίου.
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