Με πανό, σημαίες της Παλαιστίνης και συνθήματα υπέρ του λαού της Γάζας υποδέχτηκαν οι διαδηλωτές το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο Crown Iris στο Ηράκλειο Κρήτης, στο πλαίσιο της προγραμματισμένης κινητοποίησης.

Το κρουαζιερόπλοιο με περίπου 1.600 επιβάτες έφτασε στην Κρήτη και έδεσε στο λιμάνι του Ηρακλείου σήμερα Πέμπτη λίγο μετά τις 13:00. Οι επιβάτες του Crown Iris όταν είδαν τις αντιδράσεις του συγκεντρωμένου πλήθους, έβγαλαν μια ισραηλινή σημαία και την κράτησαν στη γέφυρα του πλοίου, αναφέρει το cretapost.gr.

Το ίδιο μέσο προσθέτει ότι οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου άρχισαν να κάνουν και άσεμνες χειρονομίες ενώ φώναζαν συνθήματα.

