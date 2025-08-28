Ηράκλειο: Νέα κινητοποίηση για το ισραηλινό Crown Iris που έδεσε στο Ηράκλειο – Έπεσαν χημικά
Ένταση προκλήθηκε όταν διαδηλωτές στο Ηράκλειο αντέδρασαν στην παρουσία Λιμενικών που συνόδευαν τους τουρίστες, με την αστυνομία να κάνει εκτεταμένη χρήση χημικών για να διαλύσει το πλήθος
Με πανό, σημαίες της Παλαιστίνης και συνθήματα υπέρ του λαού της Γάζας υποδέχτηκαν οι διαδηλωτές το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο Crown Iris στο Ηράκλειο Κρήτης, στο πλαίσιο της προγραμματισμένης κινητοποίησης.
Το κρουαζιερόπλοιο με περίπου 1.600 επιβάτες έφτασε στην Κρήτη και έδεσε στο λιμάνι του Ηρακλείου σήμερα Πέμπτη λίγο μετά τις 13:00. Οι επιβάτες του Crown Iris όταν είδαν τις αντιδράσεις του συγκεντρωμένου πλήθους, έβγαλαν μια ισραηλινή σημαία και την κράτησαν στη γέφυρα του πλοίου, αναφέρει το cretapost.gr.
Το ίδιο μέσο προσθέτει ότι οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου άρχισαν να κάνουν και άσεμνες χειρονομίες ενώ φώναζαν συνθήματα.
Οι επιβάτες του Crown Iris έβγαλαν μια ισραηλινή σημαία, φώναζαν συνθήματα και έκαναν άσεμνες χειρονομίες
Η συγκέντρωση είχε προγραμματιστεί για τις 12:30 το μεσημέρι, ενώ η Αστυνομία και το Λιμενικό ήταν σε επιφυλακή για αποφυγή τυχόν επεισοδίων. Τελικά έπεσαν και χημικά, καθώς οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. προσπάθησαν να καταπνίξουν τις διαμαρτυρίες.
Ένταση προκλήθηκε όταν διαδηλωτές αντέδρασαν στην παρουσία Λιμενικών που συνόδευαν τους τουρίστες, με την αστυνομία να κάνει εκτεταμένη χρήση χημικών για να διαλύσει το πλήθος και να αποκαταστήσει την κυκλοφορία στον χώρο του λιμανιού, αναφέρει το patris.gr.
Ηράκλειο: Δυναμική κινητοποίηση υπέρ των Παλαιστινίων
Η αναμενόμενη άφιξη του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου στο Ηράκλειο προκάλεσε αντιδράσεις, ενώ οργανώθηκε κινητοποίηση μπροστά από το λιμάνι για να σταλεί ακόμα μία φορά το μήνυμα κατά της γενοκτονίας που λαμβάνει χώρα στη Γάζα από το Ισραήλ.
Η «Συνέλευση Αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό Λαό» απηύθυνε κάλεσμα στο οποίο ανταποκρίθηκε πλήθος κόσμου που συγκεντρώθηκε στον χώρο στάθμευσης στο λούνα παρκ «Κατερίνα».
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «το Ισραηλινό κρουζιερόπλοιο Crown Iris δεν έχει χώρο στο λιμάνι της πόλης μας» και στόχος είναι να σταλεί «ηχηρό μήνυμα καταδίκης της γενοκτονίας στη Γάζα» και να εκφραστεί αλληλεγγύη στον παλαιστινιακό λαό.
Στελέχη του Λιμενικού και της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονταν στον χώρο της συγκέντρωσης φορώντας πολιτικά ενώ ακροβολιστές τοποθετήθηκαν σε ταράτσες.
