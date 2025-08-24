Μήνυμα αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη στέλνουν δεκάδες σωματεία και συλλογικότητες σε όλη την Ελλάδα. Πλήθος κόσμου στη μεγάλη συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος καθώς το Ισραήλ προχωρά τον σχεδιασμό του για καθολική κατάληψη της Γάζας.

Μεγάλη συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό στο Σύνταγμα

Πλήθος διαδηλωτών από συνδικάτα, φοιτητικούς συλλόγους, οργανώσεις αλληλεγγύης και την παλαιστινιακή παροικία Ελλάδος δίνουν δυναμικό «παρών» στις μεγάλες πόλεις με συνθήματα και πανό που ζητούν «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και απαιτώντας να να ανοίξουν οι δίοδοι για ανθρωπιστική βοήθεια.

«Να αναγνωριστεί ελεύθερο παλαιστινιακό κράτος»

Στην μεγάλη διαδήλωση των Αθηνών βρέθηκε ο Δημήτρης Κουτσούμπας με το μπλοκ του ΚΚΕ. «Είναι ανεπίτρεπτο η ελληνική κυβέρνηση να στηρίζει τη γενοκτονία και λιμοκτονία του παλαιστινιακού λαού, ενισχύοντας με τους συμμάχους της έναν εγκληματία πολέμου. Εδώ και τώρα να σταματήσει, να πάψει κάθε συνεργασία με το κράτος-δολοφόνο. Να αναγνωριστεί ελεύθερο παλαιστινιακό κράτος στα όρια του 1967 με βάση την ομόφωνη απόφαση της Βουλής του 2015», δήλωσε από το Σύνταγμα ο γ.γ. του κόμματος του Περισσού.

«Βρισκόμαστε για μια ακόμα φορά στο δρόμο με μια καρδιά βαριά, με την αγωνία και την οργή να μας πνίγουν, για να πούμε το πιο απλό και το πιο ανθρώπινο: Σταματήστε τώρα τη σφαγή στη Γάζα (…)» τόνισε μιλώντας στο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα ο Σπύρος Μαρίνης, πρόεδρος του ΔΣ της ΔΟΕ, μέλος της Γραμματείας του ΠΑΜΕ.

Μεγάλη συγκέντρωση το πρωί στη Θεσσαλονίκη

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον λαό της Παλαιστίνης πραγματοποιήθηκε το πρωί στον Λευκό Πύργο έπειτα από κάλεσμα εργατικών σωματείων της Θεσσαλονίκης. Η συμμετοχή των πολιτών ήταν μεγάλη.

Το ραντεβού είχε δοθεί στον Λευκό Πύργο. Ακολούθησε πορεία μέσω της Λεωφόρου Νίκης σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης.

Με μια μεγάλη παλαιστινιακή σημαία στην κεφαλή της πορείας και με κεντρικό τους σύνθημα «Αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη» οι διαδηλωτές ζητούσαν να σταματήσει κάθε ισραηλινή επιχείρηση στη Γάζα και να ανοίξουν οι δίοδοι για να περάσει η ανθρωπιστική βοήθεια.

Στη διάρκεια της πορείας νέοι και νέες εναπόθεσαν σάκους, που συμβόλιζαν νεκρά παιδιά, πάνω σε ένα κόκκινο πανί μπροστά στο αμερικανικό προξενείο.