Τραγωδία στην Πρέβεζα: Νεκρή μητέρα τριών παιδιών μετά από πτώση από τον τρίτο όροφο

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι την Τρίτης στην Πρέβεζα, καθώς μια 34χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της μετά από πτώση από τον 3ο όροφο πολυκατοικίας.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες η γυναίκα βρέθηκε στο κενό διερευνώνται από τις Αρχές, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι η άτυχη γυναίκα και μητέρα τριών παιδιών βρισκόταν μόνη στο σπίτι.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι, στη διασταύρωση των οδών Ασκληπιού και Δωδώνης, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση και πανικό στους περαστικούς και τους κατοίκους της περιοχής, όταν η γυναίκα βρέθηκε αιμόφυρτη στο οδόστρωμα.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τη γυναίκα στο Νοσοκομείο της Πρέβεζας σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, άφησε την τελευταία της πνοή.

Στην περιοχή έφτασαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, ενώ την προανάκριση για την πλήρη διαλεύκανση των αιτιών και των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφάλειας Πρέβεζας.