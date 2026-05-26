Τραγωδία στην Πρέβεζα: Νεκρή μητέρα τριών παιδιών μετά από πτώση από τον τρίτο όροφο
Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο της Πρέβεζας σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, άφησε την τελευταία της πνοή.
- Ολυμπος: Ολοκληρώθηκε η δύσκολη επιχείρηση ανάσυρσης και μεταφοράς του Ισπανού ορειβάτη που εντοπίστηκε νεκρός
- Οι παγίδες στις φορολογικές δηλώσεις - Τα λάθη που «φουσκώνουν» τα τεκμήρια κατοικίας
- Σπείρα εξαπατούσε πολίτες μέσω taxisnet – Δεκάδες δράστες λάμβαναν προνοιακά επιδόματα και κρατικές επιδοτήσεις
- Άγρια επίθεση σε 52χρονη στη Θεσσαλονίκη: 25χρονος μπήκε στο μαγαζί της, της έδειξε ερωτικό βίντεο και τη χτύπησε
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι την Τρίτης στην Πρέβεζα, καθώς μια 34χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της μετά από πτώση από τον 3ο όροφο πολυκατοικίας.
Οι συνθήκες υπό τις οποίες η γυναίκα βρέθηκε στο κενό διερευνώνται από τις Αρχές, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι η άτυχη γυναίκα και μητέρα τριών παιδιών βρισκόταν μόνη στο σπίτι.
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι, στη διασταύρωση των οδών Ασκληπιού και Δωδώνης, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση και πανικό στους περαστικούς και τους κατοίκους της περιοχής, όταν η γυναίκα βρέθηκε αιμόφυρτη στο οδόστρωμα.
Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τη γυναίκα στο Νοσοκομείο της Πρέβεζας σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, άφησε την τελευταία της πνοή.
Στην περιοχή έφτασαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, ενώ την προανάκριση για την πλήρη διαλεύκανση των αιτιών και των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφάλειας Πρέβεζας.
- ΕΛ.Α.Σ: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη το όνομα έκπληξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα
- «Ή γερνάς ή πεθαίνεις»: Η αφοπλιστική απάντηση της Μόνικα Μπελούτσι για τον χρόνο που περνά
- Παροξυσμός στη Νέα Υόρκη με την πρόκριση των Νικς – Στα χνάρια του πατέρα του ο Τζέιλεν Μπράνσον
- Οι 7 βασικές δεσμεύσεις της Ιδρυτικής Διακήρυξης του Αλέξη Τσίπρα
- Σέρρες: Παρίσταναν τους εφοριακούς και απέσπασαν κοσμήματα αξίας 2.000 ευρώ από 79χρονη
- Ολυμπιακός: Στο 61-0 το εντυπωσιακό σερί κόντρα στον Παναθηναϊκό
- Τραγωδία στην Πρέβεζα: Νεκρή μητέρα τριών παιδιών μετά από πτώση από τον τρίτο όροφο
- Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 15-12: Έκαναν το 1-0 στους τελικούς οι Ερυθρόλευκοι (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις