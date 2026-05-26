Εξελίξεις με την εξαφάνιση του Μπεν: Άνδρας λέει πως είναι το χαμένο παιδί από την Κω – Αναμένονται απαντήσεις από το DNA

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Τα αποτελέσματα DNA ενός άνδρα που ισχυρίζεται ότι μπορεί να είναι ο χαμένος Μπεν Νίνταμ, αναμένει η οικογένεια του αγνοούμενου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αν και η μητέρα του Μπεν έχει διακόψει κάθε επαφή με τον συγκεκριμένο άνδρα, αναμένει τα αποτελέσματα του DNA, καθώς σε φωτογραφίες που ήρθαν στη δημοσιότητα, φαίνεται η ομοιότητα των δύο προσώπων.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μπεν, με καταγωγή από το Σέφιλντ, εξαφανίστηκε στο νησί της Κω στις 24 Ιουλίου 1991, σε ηλικία μόλις 21 μηνών.

Η επικοινωνία ξεκίνησε περασμένο τον Ιανουάριο όταν δέχτηκε ένα email από την σύντροφο του άνδρα που ισχυρίζεται ότι είναι ο χαμένος Μπεν.

Στην έρευνα συμμετέχει και η Ιντερπόλ ενώ η μητέρα του μικρού Μπεν έχει διακόψει κάθε επικοινωνία με τον συγκεκριμένο άνδρα.

Υπενθυμίζεται πάντως ότι πρόσφατα η αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ ενημέρωσε τη μητέρα του αγνοούμενου Μπεν δεν θα συνεχίσει πλέον την έρευνα για την εξαφάνιση, αλλά θα παραμείνει διαθέσιμη μόνο για να «υποστηρίζει τις ελληνικές αρχές».

«Παραμένουμε έτοιμοι να στηρίξουμε τις ελληνικές αρχές εάν προκύψουν νέα στοιχεία και συνεχίζουμε να δεσμευόμαστε ότι θα στηρίζουμε την Κέρι», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της

«Ωστόσο, μετά από 35 χρόνια, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλες οι κατάλληλες διαδικασίες παραμένουν σε ισχύ και εξακολουθούν να είναι λειτουργικές. Οι ελληνικές αρχές έχουν πλήρη υπεροχή στην έρευνα λόγω του γεγονότος ότι ο Μπεν εξαφανίστηκε στην Κω. Ο ρόλος μας εδώ στο Νότιο Γιορκσάιρ είναι να ενεργούμε ως αγωγός μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ελλάδας και οποιoνδήποτε άλλων υπηρεσιών, σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσουμε απαντήσεις», αναφέρει η ανακοίνωση.