Για πρώτη φορά, η μητέρα του Μπεν αποκαλύπτει τι πιστεύει ότι συνέβη στην Κω

Ο Μπεν Νίνταμ χάθηκε στην Κω στις 24 Ιουλίου 1991, όταν ήταν μόλις 21 μηνών. Την τελευταία φορά τον είδαν να παίζει έξω από την αυλή των παππούδων του.

Ολα αυτά τα χρόνια, κανένα ίχνος του δεν έχει βρεθεί ποτέ, παρά τις πολυάριθμες αναφορές θέασης του παιδιού όλα αυτά τα χρόνια,

Η μητέρα του Μπεν που εξαφανίστηκε μυστηριωδώς από την Κω πριν από 35 χρόνια μίλησε στην Daily Mail για το τι πιστεύει ότι συνέβη στον αγνοούμενο γιο της.

Η ίδια υποστηρίζει πλέον ότι ο γιος της ενδέχεται να έπεσε θύμα κυκλώματος Ρομά που δραστηριοποιούνταν στην εμπορία ανθρώπων και να πουλήθηκε για παράνομη υιοθεσία. Μάλιστα, αποκάλυψε πως ένας άνδρας, που θεωρείται πιθανό να είναι ο Μπεν, είναι διατεθειμένος να υποβληθεί σε τεστ DNA.

Μιλώντας από την Αττάλεια της Τουρκίας, όπου ζει τα τελευταία δύο χρόνια, η κ. Νίνταμ ανέφερε ότι έλαβε πρόσφατα email από μια γυναίκα που είναι πεπεισμένη πως ο σύντροφός της είναι ο αγνοούμενος Μπεν, επικαλούμενη «πολλές συμπτώσεις» και ασάφειες στο παρελθόν του.

Παρότι δεν έχει πάψει ποτέ να ελπίζει ότι ο γιος της ζει, η κ. Νίνταμ τόνισε ότι παρέμεινε επιφυλακτική, καθώς δεν έχει δει ακόμη φωτογραφία του άνδρα και διαθέτει ελάχιστα στοιχεία. Όλες τις πληροφορίες τις διαβίβασε στην Αστυνομία του South Yorkshire, η οποία χειρίζεται την υπόθεση σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο διενέργειας τεστ DNA.

Σε δηλώσεις της η κ. Νίνταμ είπε ότι μετά τη δημοσιότητα της υπόθεσης άρχισαν να καταφθάνουν μαρτυρίες. Ανέφερε ότι Έλληνας άνδρας είχε επικοινωνήσει με τον παππού του Μπεν, Έντι, προτρέποντάς τον να ερευνήσει κύκλους Ρομά, κάνοντας λόγο για οργανωμένο δίκτυο που πουλούσε παιδιά για παράνομες υιοθεσίες.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα ξανθά μαλλιά και τα γαλάζια μάτια του Μπεν θα αύξαναν την «αξία» του στην παράνομη αγορά. Αν και αρχικά η θεωρία αυτή της φάνηκε απίθανη, η μητέρα του παιδιού άρχισε να την εξετάζει πιο σοβαρά.

Η κ. Νίνταμ εξήρε τη στάση της αστυνομίας του Νότιου Γιορκσάιρ για το ανοιχτό πνεύμα της απέναντι σε εναλλακτικές εκδοχές, υποστηρίζοντας όμως ότι οι ελληνικές αρχές δεν ερεύνησαν ποτέ ουσιαστικά το ενδεχόμενο εμπορίας ανθρώπων. Αρκετά χρόνια αργότερα, δύο πρώην αστυνομικοί της Κω φέρονται να δήλωσαν πως είχαν πληροφορίες ότι ο Μπεν μεταφέρθηκε εκτός νησιού μέσω λιμανιού λίγο μετά την εξαφάνισή του, χωρίς ωστόσο να υπάρξει περαιτέρω διερεύνηση.

Τα τελευταία χρόνια, η μητέρα του Μπεν έχει αφιερωθεί στη μελέτη της εμπορίας ανθρώπων και των πιθανών διασυνδέσεών της με την Κω. Αν και δεν εντόπισε αποδείξεις για απαγωγές άλλων παιδιών από το νησί, υποστηρίζει ότι η εμπορία παιδιών ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 1950 έως και τη δεκαετία του 1990.

Το μητρικό ένστικτο

Όπως αποκάλυψε η 53 μητέρα, αν πίστευε έστω και για ένα λεπτό ότι το παιδί της είχε πεθάνει, θα σταματούσε να βάζει τον εαυτό της σε όλο το «άγχος, το τραύμα και την απογοήτευση» της αναζήτησής του.

Παρά το «τεράστιο τίμημα» που έχει επιφέρει στην ψυχική της υγεία, είπε ότι «κάτι την ωθεί» να συνεχίσει να ψάχνει τον γιο της, ένα «μητρικό ένστικτο» – που την κάνει να πιστεύει ότι «πρέπει να υπάρχει κάτι άλλο» που δεν έχει ακόμη βρει.

Μάλιστα, όπως λέει χαρακτηριστικά, ελπίζει ότι κι η ελληνική αστυνομία από την πλευρά της δεν θα αφήσει την υπόθεση και θα ερευνήσει σε βάθος τυχόν πληροφορίες και αναφορές που έχουν προκύψει και συνεχίζουν να προκύπτουν κατά καιρούς.