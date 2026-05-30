Διεθνής Οικονομία 30 Μαΐου 2026, 22:15

Πώς πυρκαγιές και πλημμύρες δημιουργούν περιοχές που δεν μπορούν να ασφαλιστούν σε όλη την Ευρώπη

Σύμφωνα με την EIOPA, τη ρυθμιστική αρχή των ασφαλίσεων της ΕΕ, το 75% των οικονομικών ζημιών από φυσικές καταστροφές στην Ευρώπη ήταν ιστορικά ανασφάλιστες

Νατάσα Ρουγγέρη
Καθώς η κλιματική αλλαγή κάνει τα ακραία καιρικά φαινόμενα πιο έντονα και συχνότερα, οι «μη ασφαλιστέες περιοχές» γίνονται όλο και πιο συνηθισμένες. Αποτελούν σαφή απόδειξη ότι η ασφάλιση – ο μηχανισμός μέσω του οποίου οι σύγχρονες κοινωνίες αντιμετωπίζουν κάθε είδους κίνδυνο – είναι δομικά ανεπαρκώς προετοιμασμένη για αυτή τη νέα κλιματική εποχή τόσο στην Ευρώπη όσο και στον υπόλοιπο κόσμο.

Οι μη ασφαλιστέες περιοχές αναφέρονται σε μέρη όπου η ασφάλιση περιουσίας έχει καταστεί είτε αδύνατο να αποκτηθεί είτε να πληρωθεί οικονομικά. Αυτό μπορεί να συμβεί επειδή οι ασφαλιστές δεν προσφέρουν κάλυψη σε μια περιοχή υψηλού κλιματικού κινδύνου (λόγω ορίων κάλυψης ή απόσυρσης από την αγορά) ή επειδή προσφέρουν ασφάλιση με τόσο υψηλά ασφάλιστρα που οι περισσότεροι κάτοικοι απλά δεν μπορούν να τα πληρώσουν.

Ένα από τα πιο ξεκάθαρα παραδείγματα μη ασφαλίσιμης περιοχής μέχρι σήμερα προέρχεται από την Καλιφόρνια. Το 2024, η State Farm, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες ασφάλισης κατοικίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, επέλεξε να μην ανανεώσει 72.000 συμβόλαια ασφάλισης κατοικίας σε ολόκληρη την πολιτεία λόγω, εν μέρει, του μη βιώσιμου κινδύνου πυρκαγιάς.

Στην Ευρώπη, η ανησυχία για το χάσμα προστασίας – που σημαίνει το μερίδιο των ζημιών από καταστροφές που δεν καλύπτει η ασφάλεια – αυξάνεται. Σύμφωνα με την EIOPA, τη ρυθμιστική αρχή των ασφαλίσεων της ΕΕ, το 75% των οικονομικών ζημιών από φυσικές καταστροφές στην Ευρώπη ήταν ιστορικά ανασφάλιστες.

Στη Γερμανία, η εθνική ασφαλιστική ένωση έχει προειδοποιήσει ότι τα ασφάλιστρα θα μπορούσαν να διπλασιαστούν μέσα σε μια δεκαετία λόγω απαιτήσεων που βασίζονται στο κλίμα. Στη Γαλλία, το εθνικό σύστημα φυσικών καταστροφών, γνωστό ως CatNat, λειτουργεί με έλλειμμα από το 2016, ωθώντας την κυβέρνηση να αυξήσει την υποχρεωτική προσαύξηση σε όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ιδιοκτησίας από 12% σε 20% τον Ιανουάριο του 2025.

Εν ολίγοις, η παραδοσιακή ασφάλιση δεν είναι καλά εξοπλισμένη για να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα της κλιματικής αλλαγής. Υπάρχουν, ωστόσο, εναλλακτικά μοντέλα που θα μπορούσαν να παρέχουν κάλυψη σε άτομα που κινδυνεύουν περισσότερο, σύμφωνα με το The Conversation.

Τι μηχανισμούς διαθέτουμε στην Ευρώπη;

Πέρα από τη συμβατική ασφάλιση, δύο μέσα έχουν αναδειχθεί ως εργαλεία για τη διαχείριση του κλιματικού κινδύνου σε κλίμακα. Η πρώτη αγγίζει τις χρηματοπιστωτικές αγορές για να εγγυηθεί κεφάλαια πριν από την καταστροφή. Το δεύτερο αίρει εντελώς την ανάγκη εκτίμησης της ζημίας.

Ομόλογα καταστροφής: Όταν οι ασφαλιστές αναλαμβάνουν κινδύνους που είναι πολύ μεγάλοι ή πολύ απρόβλεπτοι, τους μεταβιβάζουν σε «αντασφαλιστές», εταιρείες που ουσιαστικά ασφαλίζουν τους ασφαλιστές. Οι αντασφαλιστές με τη σειρά τους μπορούν να μεταφέρουν μέρος αυτού του κινδύνου στις χρηματοπιστωτικές αγορές μέσω εργαλείων όπως τα ομόλογα καταστροφής (CAT).

Τα ομόλογα CAT, που εισήχθησαν στα τέλη της δεκαετίας του 1990, μετά τον τυφώνα Andrew που κατέστρεψε την πολιτεία της Φλόριντα των ΗΠΑ, επιτρέπουν στους αντασφαλιστές να συγκεντρώνουν χρήματα από τους επενδυτές εκ των προτέρων. Αυτό εγγυάται ότι τα κεφάλαια είναι ήδη διαθέσιμα όταν χτυπήσει μια μεγάλη καταστροφή και «κλειδώνει» τις τιμές για πολλά χρόνια.

Παραμετρική ασφάλιση: Πρόκειται για κάλυψη που πληρώνεται αυτόματα μόλις ξεπεραστεί ένα προκαθορισμένο όριο (π.χ. όταν οι βροχοπτώσεις υπερβαίνουν ένα ορισμένο επίπεδο σε μια δεδομένη περιοχή). Επειδή δεν απαιτεί φυσική επιθεώρηση ζημιών, η παραμετρική ασφάλιση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε απομακρυσμένες περιοχές ή αναπτυσσόμενες χώρες όπου η παραδοσιακή ασφάλιση έχει χαμηλή διείσδυση.

Παρά αυτές τις καινοτομίες, όμως, εξακολουθεί να υπάρχει ένα επίμονο χάσμα μεταξύ του κόστους των καταστροφών που σχετίζονται με το κλίμα και του τι θα καλύψει πραγματικά η ασφάλιση. Σύμφωνα με έκθεση της αντασφαλιστικής εταιρείας Swiss Re, το 57% των παγκόσμιων ζημιών από φυσικές καταστροφές το 2024 ήταν ανασφάλιστες.

Ο αυξανόμενος ρόλος του κράτους

Καθώς τόσο οι ασφαλιστές όσο και οι αντασφαλιστές αγωνίζονται να παρέχουν αρκετή κάλυψη για γεγονότα που σχετίζονται με το κλίμα, οι κυβερνήσεις δέχονται αυξανόμενη πίεση να καλύψουν το κενό. Έτσι, παρεμβαίνουν είτε επιδοτώντας απευθείας την ασφάλιση είτε δημιουργώντας προγράμματα δημόσιου-ιδιωτικού τομέα που συγκεντρώνουν κινδύνους σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές.

Το 2016, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου σε συνεργασία με τον ιδιωτικό ασφαλιστικό τομέα δημιούργησε το Flood Re, μια ομάδα αντασφάλισης. Συγκεντρώνοντας κινδύνους σε ολόκληρη την ασφαλιστική αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, το πρόγραμμα στοχεύει να διατηρήσει την ασφάλιση πλημμύρας τόσο προσιτή όσο και διαθέσιμη σε περιοχές υψηλού κινδύνου.

Ωστόσο, το καθεστώς πρόκειται να λήξει το 2039. Αυτό βασίζεται στην προϋπόθεση ότι τα ενδιάμεσα έτη θα χρησιμοποιηθούν για επενδύσεις σε αντιπλημμυρικά συστήματα και μείωση των κινδύνων. Μέχρι να κλείσει το πρόγραμμα, η ιδιωτική αγορά θα είναι σε θέση να τιμολογήσει με ακρίβεια τον κίνδυνο πλημμύρας χωρίς να απομακρύνει την κάλυψη. Αλλά υπάρχει αυξανόμενη αμφιβολία ως προς το εάν αυτή η μετάβαση θα είναι εφικτή.

Το σύστημα CatNat της Γαλλίας λειτουργεί με παρόμοια αρχή εθνικής αλληλεγγύης, αλλά προχωρά ένα βήμα παραπέρα: η κάλυψη φυσικών καταστροφών είναι υποχρεωτική και συμπεριλαμβάνεται αυτόματα σε κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο περιουσίας στη χώρα. Κάθε Γάλλος κάτοχος της ασφάλισης συνεισφέρει στο καθεστώς μέσω υποχρεωτικής προσαύξησης, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του. Το πρόγραμμα έχει καλύψει πληρωμές άνω των 50 δισεκατομμυρίων ευρώ από το 1982, αλλά καθώς οι κλιματικές απώλειες επιταχύνονται, το σύστημα δείχνει σημάδια πίεσης.

Ομοίως, το προτεινόμενο σύστημα αντασφάλισης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα της ΕΕ στοχεύει στη συγκέντρωση κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα σε ολόκληρη την Ένωση, αξιοποιώντας οικονομίες κλίμακας σε ένα διαφοροποιημένο φάσμα κινδύνων και γεωγραφικών περιοχών. Η μοντελοποίηση υποδηλώνει ότι θα μπορούσε να μειώσει το χάσμα προστασίας της Ευρώπης από 75% σε περίπου 10%, αλλά θα απαιτούσε έως και 65 δισεκατομμύρια ευρώ από δημόσιους πόρους για την αντιμετώπιση των πιο ακραίων γεγονότων.

Καθώς αναδύονται αυτές οι καινοτόμες λύσεις, ένα πράγμα είναι σαφές: οι ανασφάλιστες περιοχές δεν αποτελούν πλέον κάποια μακρινή προοπτική του μέλλοντος. Οι ζημιές που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες συνέβαιναν πάντα, αλλά οι μηχανισμοί που κατασκευάσαμε για την απορρόφηση του κλιματικού κινδύνου σχεδιάστηκαν για ένα πιο σταθερό κλίμα. Καθώς αυτή η σταθερότητα διαβρώνεται, το ερώτημα δεν είναι πλέον εάν ο δημόσιος τομέας θα χρειαστεί να διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο, αλλά πόσο γρήγορα μπορεί να επανασχεδιαστεί για να το κάνει.

