Τρίτη 12 Μαϊου 2026
Καμπανάκι επιστημόνων: Φόβοι για μια «ιδιαίτερα δύσκολη» χρονιά όσον αφορά τις πυρκαγιές
Περιβάλλον 12 Μαΐου 2026, 08:43

«Φέτος η περίοδος των πυρκαγιών στον κόσμο άρχισε πολύ δυνατά με 50% περισσότερες καμένες επιφάνειες από το μέσο όρο γι' αυτή την περίοδο της χρονιάς», υπογράμμισε ο Τίοντορ Κίπινγκ του Imperial College του Λονδίνου

Χανταϊός: Ποια χώρα βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα – Τι φταίει;

Οι πυρκαγιές προαναγγέλλονται σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο κατά τη φετινή χρονιά στον κόσμο, τροφοδοτούμενες από την κλιματική αλλαγή και το φαινόμενο Ελ Νίνιο, ενώ έχουν ήδη φθάσει σε επίπεδα ρεκόρ από την αρχή της χρονιάς, προειδοποιούν σήμερα ερευνητές.

«Φέτος η περίοδος των πυρκαγιών στον κόσμο άρχισε πολύ δυνατά με 50% περισσότερες καμένες επιφάνειες από το μέσο όρο γι’ αυτή την περίοδο της χρονιάς», υπογράμμισε ο Τίοντορ Κίπινγκ του Imperial College του Λονδίνου στη διάρκεια παρουσίασης στους δημοσιογράφους.

Η επιφάνεια αυτή «είναι κατά 20% μεγαλύτερη από το προηγούμενο ρεκόρ αφότου άρχισε το 2012 η παγκόσμια επιτήρηση», διευκρίνισε ο ερευνητής, ο οποίος περιμένει μια «ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά».

Η συνολική επιφάνεια που έχει καεί φέτος στον κόσμο από την αρχή της χρονιάς και μέχρι τις 6 Μαΐου έφθανε έτσι το 1,63 δισεκατομμύριο στρέμματα, σύμφωνα με τα δεδομένα του Παγκόσμιου Συστήματος Πληροφόρησης για τις Πυρκαγιές (GWIS), έναντι μέσου όρου 1,1 δισεκατομμυρίου στρεμμάτων για την περίοδο 2012-2025 ως αυτή την ημερομηνία.

Η τάση είναι ιδιαίτερα έντονη στην Αφρική, με επίπεδα ρεκόρ σε πολλές χώρες της δυτικής Αφρικής και του Σαχέλ. Οι πυρκαγιές στη σαβάνα ενισχύθηκαν εκεί από ένα φαινόμενο κατά το οποίο εναλλάσσονται ισχυρές βροχές, που ευνοούν τη βλάστηση, με περιόδους ξηρασίας, που ευνοούν τις πυρκαγιές.

Το φαινόμενο Ελ Νίνιο

Οι ερευνητές προειδοποιούν για τις συνέπειες της αναμενόμενης επιστροφής του ισχυρού φυσικού φαινομένου Ελ Νίνιο που αυξάνει τη θερμοκρασία.

Πρόκειται για μία από τις φάσεις ενός φυσικού κύκλου στον Ειρηνικό Ωκεανό, που αρχίζει συνήθως την άνοιξη και επηρεάζει σταδιακά τους επόμενους μήνες τη θερμοκρασία, τους ανέμους και το κλίμα στον υπόλοιπο πλανήτη.

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός προειδοποίησε, αν και παραμένουν αβεβαιότητες, ότι η επιστροφή του Ελ Νίνιο είναι όλο και πιο πιθανή από το Μάιο ως τον Ιούλιο, ενώ εξασθενεί το αντίθετο φαινόμενο Λα Νίνια. Αυτό αναμένεται να προστεθεί στη διαρκή άνοδο της θερμοκρασίας που προκαλείται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες.

«Η πιθανότητα να εκδηλωθούν ακραίες και επικίνδυνες πυρκαγιές μπορεί να είναι ενδεχομένως η πιο υψηλή στην πρόσφατη ιστορία, αν αναπτυχθεί ένα ισχυρό Ελ Νίνιο», εκτιμά ο Τίοντορ Κίπινγκ. Το φαινόμενο μπορεί να καταστήσει πιθανότερες «συνθήκες μεγάλης ζέστης και ξηρασίας στην Αυστραλία, στο βορειοδυτικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά και στη ζούγκλα του Αμαζονίου», διευκρινίζει.

Η Φριντερίκε Ότο του Imperial College υπογραμμίζει επίσης ότι η ανάπτυξη φέτος ενός ισχυρού Ελ Νίνιο, σε συνδυασμό με την τάση της κλιματικής αλλαγής, μπορεί να μεταφρασθεί σε «χωρίς προηγούμενο ακραία κλιματικά φαινόμενα».

Ακίνητα
Χωροταξικό στον τουρισμό: Τι αλλάζει σε Airbnb και ξενοδοχεία – Οι αντιδράσεις

Χανταϊός: Ποια χώρα βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα – Τι φταίει;

Κόσμος
Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχειρία – Οι απειλές Τραμπ

Αεροπορικές εταιρείες: Οι εκπομπές στην Ευρώπη ξεπερνούν τα προ-Covid επίπεδα
Κλιματική αλλαγή 11.05.26

Παρά τις υποσχέσεις, οι εκπομπές άνθρακα των πτήσεων απογειώθηκαν

Οι υποσχέσεις από τις αεροπορικές εταιρείες για μείωση των εκπομπών και χρήση αεροσκαφών με χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου δεν κατάφεραν να ανακόψουν την αύξηση των εκπομπών

Αυτές είναι οι πιο αξιοθαύμαστες μαμάδες του ζωικού βασιλείου
Μητρότητα στη φύση 10.05.26

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι οι άνθρωποι δεν είναι οι μόνες μαμάδες που καταβάλλουν εξαιρετικές προσπάθειες για να προστατεύσουν, να φροντίσουν και να μεγαλώσουν τα μικρά τους

Αέρας δηλητήριο – Πόσοι Έλληνες πεθαίνουν κάθε χρόνο από ατμοσφαιρική ρύπανση;
Περιβάλλον 07.05.26

Η Ελλάδα έρχεται όγδοη στην Ευρώπη στη θνησιμότητα από αιωρούμενα σωματίδια PM2,5. Γενικά  τα Βαλκάνια είναι η περιοχή που δέχεται τη μεγαλύτερη επιβάρυνση από την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Τα φωτοβολταϊκά ακτίδα φωτός στην ενεργειακή κρίση – Έκθεση προβλέπει φθηνότερο ρεύμα
Περιβάλλον 06.05.26

Η παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά μπορεί να αποτρέψει εισαγωγές φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή στην ΕΕ, μεταξύ 2026 και 2030, αξίας 223 δισ. ευρώ, λέει νέα έκθεση της SolarPower Europe

Εκατοστά γενέθλια για τον Ντέιβιντ Ατένμπορο, τον παρουσιαστή που έγινε «φωνή της φύσης»
Ο επίμονος φυσιοδίφης 05.05.26

Ο σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο έφερε τη φύση στην τηλεόραση και ευαισθητοποίησε εκατομμύρια ανθρώπους στα θαύματα και τις τραγωδίες του φυσικού κόσμου.

Το Τσερνόμπιλ είναι ο ραδιενεργός «Κήπος της Εδέμ» για τους γκρίζους λύκους
Λύκοι και καρκίνος 01.05.26

Από το πυρηνικό δυστύχημα του Τσερνόμπιλ έχουν περάσει 40 χρόνια. Αυτό που διαπιστώνουν οι επιστήμονες είναι ότι οι λύκοι που ζουν εκεί προσαρμόστηκαν στην ακτινοβολία και τώρα ευδοκιμούν.

Χάρπερ Μπέκαμ: Αγωνία για τη 14χρονη γόνο – Project Harper, Πάρις Χίλτον και το «σύνδρομο της κληρονόμου»
Δυναστεία 12.05.26

Η 14χρονη Χάρπερ Μπέκαμ φαίνεται να ακολουθεί με μαθηματική ακρίβεια τα βήματα των γονιών της στον κόσμο των επιχειρήσεων. Η επιλογή της είναι ανησυχητική

Λουκάς Καρνής
Ηράκλειο: Απολογείται ο 30χρονος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης συζύγου του
Ελλάδα 12.05.26

Συνεχίζεται το θρίλερ γύρω από την υπόθεση της 28χρονης μητέρας στην Κρήτη, η οποία εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου το απόγευμα του Σαββάτου.

Οι ανατροπές που φέρνει το χωροταξικό στον τουρισμό σε Airbnb και ξενοδοχεία – Οι αντιδράσεις
Οικονομία 12.05.26

Ποιες αλλαγές φέρνει το νέο χωροταξικό στον τουρισμό – Η ένσταση των ξενοδόχων για τον περιορισμό στις κλίνες – Οι περιορισμοί στα Airbnb παραπέμπονται σε νομοθετική ρύθμιση στο μέλλον

Κιμ Τζου Αέ: Μπορεί μια κόρη να κληρονομήσει την απόλυτη εξουσία στη Βόρεια Κορέα;
Για πρώτη φορά 12.05.26

Η ανάδειξη της Κιμ Τζου Αέ σηματοδοτεί μια αξιοσημείωτη εξέλιξη στο βορειοκορεατικό καθεστώς καθώς επιχειρεί την πρώτη δυναστική διαδοχή με γυναίκα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχειρία – «Ο Τραμπ σκέφτεται σοβαρά την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων»
Κόσμος 12.05.26

Ο Τραμπ απειλεί να επανέλθει στις πολεμικές επιχειρήσεις δηλώνοντας πως η εκεχειρία με το Ιράν βρίσκεται «σε μηχανική υποστήριξη» - Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματά μας , απαντά η Τεχεράνη - Συνεχίζονται οι επιδρομές του Ισραήλ στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Ένας τουρίστας στη Χαβάη πέταξε μια μεγάλη πέτρα σε φώκια – σύμβολο της Λαχάινα – Μετά έγινε viral [βίντεο]
«Σκόνταψε» 12.05.26

Ένας 37χρονος τουρίστας πέταξε μια μεγάλη πέτρα στη Λάνι την φώκια. Όταν του ζήτησαν τον λόγο απάντησε «Δεν με νοιάζει, είμαι πλούσιος. θα πληρώσω το πρόστιμο», όμως πλήρωσε με πολλούς τρόπους

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΑΑΔΕ: Ψηφιακό φακέλωμα για κάθε ΑΦΜ
Οικονομία 12.05.26

Νέα ελεγκτικά εργαλεία με ΑΙ και πληροφορίες από 90 χώρες - Ανάλυση μεγάλων δεδομένων και πλήρης χαρτογράφηση εισοδημάτων, καταθέσεων και περιουσίας

Ryanair – Fraport: Η σύγκρουση για τις χρεώσεις και οι περικοπές δρομολογίων
Οικονομία 12.05.26

Η χαμηλού κόστους αεροπορική εταιρεία θα μειώσει κατά περίπου 60% το πτητικό της έργο από το «Μακεδονία» και κατά 20% τα δρομολόγια από το «Ελ. Βενιζέλος» τον επόμενο χειμώνα ? Αιχμηρή αντίδραση της διαχειρίστριας εταιρείας

Oasis: Η πρώτη κοινή συνέντευξη των αδερφών Γκάλαχερ μετά από 25 χρόνια
«Ήθελα να πω μια ιστορία» 12.05.26

Μετά από ένα εντυπωσιακό reunion, οι Oasis ετοιμάζονται να εισβάλουν και στις σκοτεινές αίθουσες, καθώς το ντοκιμαντέρ τους θα κυκλοφορήσει στις 11 Σεπτεμβρίου

Φροίξος Φυντανίδης
Τζιχάντ στην «αυλή» της Ευρώπης – Θα γίνει το Μάλι η πρώτη χώρα που κυβερνά η Αλ Κάιντα «με τη βούλα»;
Γεωπολιτική ρουλέτα 12.05.26

Πρώην μουσικός και διπλωμάτης, ο «Παγκόσμιος Τρομοκράτης» Ιγιάντ Αγκ Γκάλι ηγείται στο Μάλι μιας από τις πιο θανατηφόρες τζιχαντιστικές εξεγέρσεις στον κόσμο, με ευρύτερες γεωπολιτικές διαστάσεις

Μαργαρίτα Βεργολιά
ΟΗΕ: Αναζητείται ειρηνοποιός σε ένα κόσμο που μαστίζεται από συγκρούσεις
Κόσμος 12.05.26

Ο επόμενος γενικός γραμματέας του ΟΗΕ θα πρέπει να διαδραματίσει πιο προληπτικό ρόλο στην επίλυση συγκρούσεων και στις ειρηνευτικές αποστολές, σύμφωνα με αρκετούς ειδικούς

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

