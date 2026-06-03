Το τελευταίο αντίο στον Νίκο Ταγαρά – Παρουσία Μητσοτάκη και Σαμαρά η κηδεία

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Το τελευταίο «αντίο» στον Νίκο Ταγαρά λένε αυτή την ώρα συγγενείς, φίλοι και πολιτικοί, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά, να δίνουν το «παρών» στην κηδεία.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να εκφωνήσει επικήδειο για τον Νίκο Ταγαρά.

Η εξόδιος ακολουθία για τον εκλιπόντα υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας τελείται στις 13:00 στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου, ενώ η σορός του βρίσκεται στον ναό από τις 10:00 το πρωί.

Μετά την τελετή, η ταφή του Νίκου Ταγαρά θα πραγματοποιηθεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο Χιλιομόδι Κορινθίας.

Μεταξύ των παρευρισκομένων είναι ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, Μάξιμος Χαρακόπουλος και πολλά ακόμη στελέχη της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας.

Στην τελετή έφτασε επίσης η πρών υπουργός Εξωτερικών Ντόρα Μπακογιάννη, συνοδευόμενη από τον Ισίδωρο Κούβελο.

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, φθάνει στον ναό για την εξόδιο ακολουθία.

Ο Νίκος Ταγαράς διετέλεσε υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από τις 5 Αυγούστου 2020 έως τον θάνατό του, ενώ διετέλεσε επίσης αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά.

Από το ΠΑΣΟΚ, παρίσταται στην κηδεία του Νίκου Ταγαρά ο βουλευτής Μιχάλης Κατρίνης.