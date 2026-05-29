Σημαντική είδηση:
30.05.2026 | 00:07
Ελεύθεροι οι 12 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη
Τασούλας, Μητσοτάκης, Κακλαμάνης και κυβερνητικά στελέχη αποχαιρετούν τον Νίκο Ταγαρά
Πολιτική Γραμματεία 29 Μαΐου 2026, 22:38

Τασούλας, Μητσοτάκης, Κακλαμάνης και κυβερνητικά στελέχη αποχαιρετούν τον Νίκο Ταγαρά

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Βουλής και στελέχη της κυβέρνησης εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους για τον θάνατο του Νίκου Ταγαρά, όπου έδινε μάχη με τον καρκίνο

Τη θλίψη στον πολιτικό κόσμο προκάλεσε η απώλεια του υφυπουργού Περιβάλλοντος και βουλευτή Κορινθίας, Νίκου Ταγαρά, που έφυγε από τη ζωή σήμερα, Παρασκευή 29 Μαΐου, σε ηλικία 70 ετών.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Βουλής και στελέχη της κυβέρνησης εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους για τον θάνατο του Νίκου Ταγαρά, όπου έδινε μάχη με τον καρκίνο.

Τασούλας: Η εκδημία μας γεμίζει θλίψη

«Η μακρόχρονη δημόσια παρουσία του ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές», επισήμανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

«Η είδηση της εκδημίας του υφυπουργού Περιβάλλοντος και βουλευτού Κορινθίας της ΝΔ Νίκου Ταγαρά μας γεμίζει θλίψη. Υπηρέτησε με ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα και πλούσιο έργο την Κορινθία ως Νομάρχης, για να την εκπροσωπήσει εν συνεχεία στο Εθνικό Κοινοβούλιο εξίσου αποδοτικά. Το ίδιο ισχύει και για τη γόνιμη θητεία του στο υπουργείο Περιβάλλοντος. Η μακρόχρονη δημόσια παρουσία του ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές. Στην οικογένειά του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».

Μητσοτάκης: Συνετή φωνή που εκπροσωπούσε τον τόπο της με πάθος, επιμονή και υπερηφάνεια

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε μήνυμά του τόνισε πως «με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν ανεκτίμητο συνάδελφο και αγαπημένο φίλο. Γιατί, πράγματι, ο Νίκος Ταγαράς υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με την ίδια ακριβώς ακεραιότητα που χαρακτήριζε ολόκληρη τη διαδρομή του: με μέτρο, σοβαρότητα και αφοσίωση στο καθήκον.  Από τα πρώτα του βήματα στην αυτοδιοίκηση μέχρι τη θητεία του ως βουλευτής και υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπήρξε άνθρωπος της δράσης και της προσφοράς. Στέλεχος που ήξερε να εργάζεται αθόρυβα, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών. Αλλά και να δημιουργεί συναινέσεις χάρη στον σεβασμό των συναδέλφων του».

Συνέχισε λέγοντας πως «δυστυχώς, ο Νίκος έφυγε πριν ακόμη ολοκληρωθεί ο Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός, ένα έργο στο οποίο αφοσιώθηκε τα τελευταία χρόνια και εργάστηκε με γενναιότητα μέχρι την τελευταία στιγμή. Ήξερε, ωστόσο, τη σημασία μιας τέτοιας μεταρρύθμισης καλύτερα από τον καθένα. Γι’ αυτό και πιστεύω ότι θα αποτελέσει και την πιο σημαντική παρακαταθήκη του στην πατρίδα. Στη Νέα Δημοκρατία, την παράταξη που υπηρέτησε πιστά επί δεκαετίες, η απώλειά του αφήνει τεράστιο κενό. Ενώ το αγαπημένο του Χιλιομόδι και η Κορινθία, θρηνούν έναν δικό τους άνθρωπο. Μία συνετή φωνή που εκπροσωπούσε τον τόπο της με πάθος, επιμονή και υπερηφάνεια».

Κατέληξε λέγοντας ότι «όμως, και προσωπικά χάνω έναν σταθερό συναγωνιστή και ειλικρινή συνομιλητή. Την ψυχραιμία, την καλοσύνη και το καθαρό βλέμμα του Νίκου που πάντα θα θυμάμαι. Στην οικογένεια, τους συνεργάτες και τους πολλούς φίλους του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».

Κακλαμάνης: Αγωνίστηκε πάντα με συνέπεια, με αφοσίωση και αίσθημα ευθύνης

«Ο Νίκος συνέδεσε το όνομα του για πάντα με τολμηρές μεταρρυθμίσεις», επισήμανε σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

«Αισθάνομαι βαθιά θλίψη, που αποχαιρετώ σήμερα έναν πραγματικό φίλο, έναν άξιο πολιτικό, ένα υπόδειγμα επαγγελματία, έναν σπουδαίο οικογενειάρχη. Αυτός ήταν ο Νίκος Ταγαράς. Ένα κλασσικό παράδειγμα ήθους που συνάντησα στην πολιτική μου πορεία επί δεκαετίες. Ο Νίκος συνέδεσε το όνομα του για πάντα με τολμηρές μεταρρυθμίσεις ξεκινώντας από την Αυτοδιοίκηση στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κορινθία αλλά και ως Υπουργός στη συνέχεια. Μεταρρυθμίσεις, που διαμόρφωσαν και θα διαμορφώσουν στο μέλλον έναν καλύτερο τόπο για όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Αγωνίστηκε πάντα με συνέπεια, με αφοσίωση και αίσθημα ευθύνης σε όποια θέση κι αν υπηρέτησε. Το κενό που αφήνει είναι δυσαναπλήρωτο. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους συγγενείς και φίλους του. Καλό ταξίδι φίλε Νίκο», ανέφερε ο Νικήτας Κακλαμάνης.

Χατζηδάκης: Κέρδισε τη μάχη στη μνήμη όλων των φίλων του

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, στάθηκε στη συνεργασία του με τον Νίκο Ταγαρά στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του.

«Έφυγε για το τελευταίο του ταξίδι ο Νίκος Ταγαράς. Παλιός μου συνεργάτης στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ταυτισμένος στη διαδρομή του με το ήθος, την αξιοπρέπεια και τον πολιτικό πολιτισμό. Πολιτικός που προσέφερε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κορινθία, αλλά έδωσε και μια σειρά από μάχες για να ξεμπερδέψει το κουβάρι της χωροταξίας και της πολεοδομίας στην Ελλάδα, ένα τομέα που γνώριζε βαθιά. Το ίδιο αξιοπρεπής ήταν και η μάχη με την ασθένειά του τα τελευταία χρόνια. Δεν το έβαλε κάτω. Θυμάμαι έντονα την τελευταία μας συνεργασία πριν από λίγες μόλις μέρες για το ζήτημα του Ελληνικού. Έχασε τη μάχη με τον καρκίνο, κέρδισε όμως τη μάχη στη μνήμη όλων των φίλων του, των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και των πολιτών στην Κορινθία που τον αποχαιρετούν με μεγάλη συγκίνηση. Καλό σου ταξίδι, Νίκο! Θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη!», τόνισε.

Δένδιας: Τον αποχαιρετάμε με βαθιά θλίψη

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτηση στο Χ για το θάνατο του Νίκου Ταγαρά ανέφερε πως «ο συνάδελφος Νίκος Ταγαράς διακρίθηκε για την αγάπη προς τον τόπο του, την Κορινθία, όπως και για την αφοσίωση στα καθήκοντά του, σε κάθε αξίωμα το οποίο υπηρέτησε, με ήθος και ευπρέπεια. Τον αποχαιρετάμε με βαθιά θλίψη».

Και πρόσθεσε: «Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του».

Παπασταύρου: Υπήρξε συνοδοιπόρος σε κρίσιμες στιγμές για την Πατρίδα μας

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, επισήμανε πως «για εμένα, υπήρξε συνοδοιπόρος σε κρίσιμες στιγμές για την Πατρίδα μας τα προηγούμενα χρόνια και πολύτιμο στήριγμα από την πρώτη ημέρα της κοινής μας πορείας στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός είναι η μεγάλη παρακαταθήκη που αφήνει πίσω του ο Νίκος και έχουμε χρέος να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε».

«Η απώλεια του Νίκου Ταγαρά αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην καρδιά όλων μας και στη δημόσια ζωή του τόπου. Ο Νίκος υπήρξε πολύτιμος φίλος, αγαπητός συνεργάτης και ένας ευπατρίδης πολιτικός, που προσέφερε με συνέπεια, ήθος και αφοσίωση στο καθήκον, στην Πατρίδα και τους συμπολίτες του. Υπηρέτησε με αγάπη την ιδιαίτερη Πατρίδα του, την Κορινθία, από κάθε θέση ευθύνης που ανέλαβε, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στην τοπική αυτοδιοίκηση, τον κοινοβουλευτισμό, καθώς και στο κυβερνητικό έργο. Για εμένα, υπήρξε συνοδοιπόρος σε κρίσιμες στιγμές για την Πατρίδα μας τα προηγούμενα χρόνια και πολύτιμο στήριγμα από την πρώτη ημέρα της κοινής μας πορείας στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός είναι η μεγάλη παρακαταθήκη που αφήνει πίσω του ο Νίκος και έχουμε χρέος να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε. Έφυγε από κοντά μας μετά από μια σκληρή μάχη με τον καρκίνο, κατά τη διάρκεια της οποίας παρέδωσε μαθήματα αξιοπρέπειας, γενναιότητας και ψυχικού σθένους. Θα μας λείψει πολύ. Τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους συνεργάτες του και στους πολλούς ανθρώπους που είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν και να συμπορευθούν. Νίκο, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Αιωνία σου η μνήμη», είπε ο κ. Παπασταύρου.

Σκέρτσος: O Νίκος θα μας λείψει πολύ και βαθιά

Στον εκλιπόντα υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά, τα σπάνια χαρίσματά του, αναφέρεται η ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου.

«Ο Νίκος Ταγαράς ανήκε σε μια σπάνια κατηγορία ανθρώπων. Η αξιοπρέπεια και το ήθος του ήταν τόσο αθόρυβα και ταυτόχρονα τόσο εκκωφαντικά. Η καλή του πρόθεση απέναντι και στην πιο δύστροπη συμπεριφορά ή εξέλιξη, διαρκώς παρούσα. Τα λόγια συμπαράστασης και στήριξης σε δύσκολες στιγμές ήταν πάντα ουσίας και ειλικρινή. Η γνώση και η αφοσίωσή του στα δημόσια πράγματα, συγκινητική και άδολη. Γι’ αυτούς και πολλούς ακόμη λόγους, ο Νίκος θα μας λείψει πολύ και βαθιά. Τα συλλυπητήρια μου στους οικείους του, στους καλούς συνεργάτες του, στους Κορίνθιους και τις Κορίνθιες», κατέληξε ο κ. Σκέρτσος.

Κοντογεώργης: Άνθρωπος που σε κέρδιζε με την ανεπιτήδευτή του ευγένεια και ειλικρίνεια

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ τον Νίκο Ταγαρά», τόνισε στο δικό του συλλυπητήριο μήνυμα ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης.

«Έναν πολιτικό», προσέθεσε, «που υπηρέτησε τον τόπο του, την Κόρινθο, και το δημόσιο βίο με αφοσίωση, υπευθυνότητα και σοβαρότητα, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα. Έναν άνθρωπο που σε κέρδιζε με την ανεπιτήδευτή του ευγένεια και ειλικρίνεια. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του και στους συνεργάτες του. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, οι σκέψεις όλων μας είναι μαζί τους», κατέληξε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ.

