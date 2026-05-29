Ανεπανάληπτο τρολάρισμα της Ατλέτικο Μαδρίτης στην Μπαρτσελόνα για τα «fake news» με τον Χούλιαν Αλβαρες (pics)

Όταν η υπομονή εξαντλείται, η καλύτερη απάντηση είναι η ισοπεδωτική ειρωνεία. Αυτό φαίνεται ότι σκέφτηκαν στην Ατλέτικο Μαδρίτης, έχοντας βαρεθεί τους μήνες των φημών, των κυοφορούμενων σεναρίων και των ανυπόστατων δημοσιευμάτων από το περιβάλλον της Μπαρτσελόνα, που ήθελαν τον Χούλιαν Άλβαρες να ετοιμάζει βαλίτσες για το «Καμπ Νόου». Οι «ροχιμπλάνκος» αποφάσισαν να βάλουν τέλος στα «επικοινωνιακά παιχνίδια» των Καταλανών με έναν τρόπο που θα μείνει στην ιστορία των social media.

Μέσα σε λίγα λεπτά, ο επίσημος λογαριασμός της Ατλέτικο στο «X» εξαπέλυσε μια πρωτοφανή «επίθεση» σαρκασμού, χρησιμοποιώντας φωτογραφίες των ίδιων των αστεριών της Μπαρτσελόνα, «ντυμένων» με τα ερυθρόλευκα μέσω τεχνητής νοημοσύνης (AI), και προτείνοντας… ανταλλάγματα που προκαλούν γέλιο. Η αρχή έγινε με το απόλυτο limit up των «μπλαουγκράνα», τον Λαμίν Γιαμάλ.

Η Ατλέτικο ανακοίνωσε το δικό της «Here we go», τονίζοντας με νόημα: «Στείλαμε φαξ στην Μπαρτσελόνα με την πρότασή μας για μεταγραφή: 4 εισιτήρια για τη συμπληρωματική συναυλία του Bad Bunny, μια ετήσια συνδρομή στην εφημερίδα ABC και μια σακούλα πασατέμπο. Περιμένουμε με ανυπομονησία την απάντηση για να προετοιμάσουμε την ανακοίνωση».

HERE WE GO! Hemos enviado un fax al @FCBarcelona_es con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el ‘announce’. pic.twitter.com/e0J7mPljHa — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026

Η συνέχεια ήταν εξίσου καταιγιστική, με τον Πέδρι να μπαίνει στο στόχαστρο. Καθώς τα εισιτήρια για τη συναυλία… εξαντλήθηκαν, οι Μαδριλένοι επανήλθαν με βελτιωμένη προσφορά: «Μας τελείωσαν τα εισιτήρια για τη συναυλία, οπότε βελτιώνουμε την προηγούμενη πρόταση με 6 εισιτήρια για την Κυριακή».

HERE WE GO! Para esta segunda oferta hemos tenido un problema, se nos han terminado las entradas para el concierto de mañana, así que mejoramos la propuesta anterior con 6 para el del domingo. pic.twitter.com/YlAMkP26XG — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026

Το «κρεσέντο» ολοκληρώθηκε με ένα ασύλληπτο 3-σε-1, με «θύμα» τον Ραφίνια, θυμίζοντας παράλληλα το περίφημο λεκτικό ατόπημα του Ενρίκε Θερέθο στο Champions League: «Για να ολοκληρώσουμε το 3×1, πήραμε τα πάνω μας και θα βγάλουμε το σπίτι στο σφυρί: ο παίκτης έρχεται δανεικός για μια σεζόν και ως αντάλλαγμα παραχωρούμε τους Τομ Φορντ και Σμιθ χωρίς οψιόν αγοράς. Πρόταση που δεν απορρίπτεται».

HERE WE GO! Y para completar el 3×1 nos hemos venido arriba y vamos a tirar la casita por la ventana: el jugador llega cedido por una temporada y a cambio nosotros cedemos a Tom Ford y Smith sin opción de compra. Oferta irrechazable. pic.twitter.com/ChQivcgYFd — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026

Πίσω όμως από το χιούμορ, η διοίκηση της Ατλέτικο έστειλε ένα σκληρό, ξεκάθαρο μήνυμα προς τα media της Βαρκελώνης και τους «αγωγούς» τους, που επί μήνες ανακάλυπταν αγορές σπιτιών και έκαναν παράλογες ερωτήσεις στους παίκτες της για να συντηρήσουν το αφήγημα περί Χούλιαν Άλβαρες:

«Θυμηθείτε, μας πήρε μόλις πέντε λεπτά για να δημιουργήσουμε αυτή την απάτη. Ζούμε σε μια εποχή όπου η πραγματικότητα μπορεί να αλλοιωθεί. Μην πιστεύετε ό,τι βλέπετε, ειδικά αν σχετίζεται με την Μπαρτσελόνα», ανέφερε το κλαμπ, ρίχνοντας βαριές σκιές για τον τρόπο που η «Μπάρτσα» προσπαθεί να ελέγξει την επικαιρότητα (από την υπόθεση Νεγκρέιρα μέχρι τις περίεργες εγγραφές παικτών όπως ο Όλμο).

Por último, queremos aprovechar para desmentir rotundamente que hayamos hecho una oferta al director deportivo del FC Barcelona para que se una a nuestro equipo de ojeadores en el mercado brasileño. — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026

No, el Atlético de Madrid nunca haría algo así. Sin embargo, en los últimos meses venimos sufriendo una campaña de acoso y derribo sobre uno de nuestros jugadores. Filtraciones interesadas, ‘fake news’, faltas continuas de respeto, la versión culé de la maquinaria inventando… — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026

Η Ατλέτικο Μαδρίτης απέδειξε πως όταν τα fake news ξεπερνούν τα όρια, η καλύτερη άμυνα είναι η δημόσια… διαπόμπευση των εμπνευστών τους. Ο Χούλιαν Άλβαρες παραμένει στη Μαδρίτη και η Μπαρτσελόνα μένει με τις… AI φωτογραφίες των παικτών της στα ερυθρόλευκα της Ατλέτικο.

Τουλάχιστον μέχρι να γίνουν… πραγματικές. Διότι καλή η πλάκα και τα πειράγματα, αλλά το ποδόσφαιρο έχει δείξει και στο παρελθόν ότι πάντα ο «μεγάλος», βρίσκει τον τρόπο να κάνει αυτό που θέλει. Και ειδικά η Ατλέτικο το έζησε αυτό με τον μέχρι πρότινος αρχηγό της, Αντουάν Γκριζμάν. Ο οποίος είχε κάνει… δύσκολη τη ζωή των Μαδριλένων, έως ότου πάει στη Βαρκελώνη.