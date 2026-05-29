Ανδρουλάκης: Ένας δρόμος υπάρχει για την πολιτική αλλαγή: το ΠΑΣΟΚ να νικήσει τη ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 29 Μαΐου 2026, 20:01

«Πώς μπορεί να πιστέψει κανείς τον πρωθυπουργό, ο οποίος δήθεν συμφωνεί με το ΠΑΣΟΚ να αναθεωρηθεί το άρθρο 86, αλλά όποτε προκύπτει δικογραφία που εμπλέκει υπουργούς του, το χρησιμοποιεί για να δέσει τα χέρια της ελληνικής δικαιοσύνης;», αναρωτιέται ο Νίκος Ανδρουλάκης, θέτοντας το ζήτημα της πολιτικής αξιοπιστίας ως ζητούμενο της αλλαγής σελίδας για τη χώρα

Μιλώντας απόψε στο Καρπενήσι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, επανέλαβε το αίτημα της πολιτικής αλλαγής, που έχει ανάγκη η χώρα.

«Πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Και για να αλλάξουν τα πράγματα, υπάρχει μόνο ένας τρόπος: το ΠΑΣΟΚ να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία», τόνισε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για τα πραγματικά διλήμματα της κοινωνίας: «Καταλαβαίνω ότι η Νέα Δημοκρατία νιώθει άβολα να κοντραροχτυπηθεί με ένα κόμμα που έχει πρόγραμμα, θέσεις, στελέχη και εμπειρία. Προτιμά την εύκολη σύγκριση: ‘Ανοικτές ή κλειστές τράπεζες’. ‘Ήρεμα νερά ή θάλασσα χωρίς σύνορα’. ‘Καταπάτηση των θεσμών επί Τσίπρα-Καμμένου ή επί Μητσοτάκη;’ Όχι, αυτά δεν είναι τα διλήμματα για το μέλλον του ελληνικού λαού», υπογράμμισε και προσέθεσε πως «ο ένας είχε την ευκαιρία επί πέντε χρόνια, και ο άλλος επί επτά χρόνια. Είδαμε τα αποτελέσματα. Φτάνει. Πρέπει να πάμε μπροστά, πρέπει να κάνουμε μια νέα αρχή και η αρχή θα γίνει με το ΠΑΣΟΚ, το πρόγραμμά του, το ήθος του, την αξιοπιστία του και την πολιτική του αυτονομία».

Επιπλέον, έθεσε το ζήτημα της πολιτικής αξιοπιστίας ως ζητούμενο της αλλαγής σελίδας για τη χώρα.

«Πώς μπορεί να πιστέψει κανείς τον πρωθυπουργό, ο οποίος δήθεν συμφωνεί με το ΠΑΣΟΚ να αναθεωρηθεί το άρθρο 86, αλλά όποτε προκύπτει δικογραφία που εμπλέκει υπουργούς του, το χρησιμοποιεί για να δέσει τα χέρια της ελληνικής δικαιοσύνης;», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Πώς μπορείς να εμπιστευθείς έναν πρωθυπουργό που υποσχέθηκε να επουλώσει τα τραύματα στους θεσμούς, που άφησαν πίσω ο κ. Τσίπρας με τον κ. Καμμένο, και το πρώτο πράγμα που έκανε αναλαμβάνοντας τη διακυβέρνηση ήταν να στήσει ένα παρακράτος υποκλοπών;», αναρωτήθηκε για τα πεπραγμένα του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε πως «αν θέλουμε πολιτική αλλαγή, πρέπει η επόμενη ηγεσία της χώρας να έχει δύο χαρακτηριστικά: να είναι αξιόπιστη και πολιτικά αυτόνομη από τη διαπλοκή και τα συμφέροντα, για να μπορεί να πάρει ακόμη και δύσκολες αποφάσεις. Και νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ, η δική μου γενιά, αλλά και η γενιά των ανθρώπων που το κράτησαν στα δύσκολα, μπορούμε να δείξουμε έναν άλλο δρόμο και στην πολιτική ηθική και στον αξιόπιστο λόγο, τον καθαρά προγραμματικό, αλλά και στην πολιτική αυτονομία. Και θα μου πείτε ‘πού φαίνεται η πολιτική αυτονομία;’ Φαίνεται στον τρόπο που αγωνιζόμαστε καθημερινά. Εμείς δεν έχουμε προστάτες», υπογράμμισε.

«Έχουν αποτύχει παταγωδώς παντού»

Σχετικά με τα ελληνοτουρκικά, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισήμανε ότι «ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Γεραπετρίτης, ο κ. Δένδιας προηγουμένως ως υπουργός Εξωτερικών, μας είπαν πόσο σημαντική γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά ήταν η σύνδεση Ισραήλ-Κύπρου-Κρήτης, την ίδια ώρα που έλεγαν ότι πέτυχαν τα ‘ήρεμα νερά’. Αφού η επένδυση ήταν τόσο υψηλού συμβολισμού και γεωπολιτικής αξίας, αλλά είχαμε και ‘ήρεμα νερά’, γιατί δεν ολοκληρώνεται; Γιατί έστω δεν μας απαντούν ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα πόντισης του καλωδίου;», αναρωτήθηκε, για να τονίσει πως «έχουν αποτύχει παταγωδώς παντού».

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε αναλυτικά στα προβλήματα που δυσχεραίνουν την καθημερινή ζωή των κατοίκων της περιφέρειας και τους οδηγούν να εγκαταλείψουν τα χωριά τους.

«Δεν αρκούν μόνο οι καλές δουλειές. Χρειάζεται καλό σχολείο, καθολική δωρεάν προσχολική εκπαίδευση. Χρειάζεται οι αναπληρωτές που έρχονται στην ορεινή και νησιωτική Ελλάδα να νιώθουν ασφάλεια. Χρειάζεται πρωτοβάθμια υγεία και περίθαλψη», σημείωσε και χαρακτήρισε εθνικό στόχο την αντιστροφή της δημογραφικής γήρανσης.

«Πρέπει να γίνει αναστρέψιμη αυτή η πορεία. Είναι εθνικός στόχος να έχουμε υγιές δημογραφικό και κατανομή του πληθυσμού μας σε όλη την Ελλάδα. Το σημερινό μοντέλο είναι  μη βιώσιμο. Στόχος μας είναι να αναγεννήσουμε μέσω της περιφερειακής ανάπτυξης κάθε γωνιά της χώρας», επανέλαβε.

«Πρωτογενής τομέας, μεταποίηση, τουρισμός»

Προσδιόρισε σε 3 άξονες το σχέδιο της περιφερειακής ανάπτυξης: «Πρώτον, πρωτογενής τομέας: Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει αποτύχει παταγωδώς. Είναι ένα υπουργείο-κέλυφος», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης, προσθέτοντας πως «γι’ αυτό βλέπετε να καταστρέφονται περιουσίες από την κλιματική αλλαγή και να μην ξέρει ο αγρότης τι και πότε αποζημιώνεται από τον ΕΛΓΑ. Πρώτη φορά είχαμε ευλογιά στην Ελλάδα; Είχαμε και πριν λίγα χρόνια, αλλά τέτοια διασπορά δεν είχαμε ποτέ, γιατί έχουν καταρρεύσει οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του υπουργείου».

«Ο δεύτερος τομέας είναι η μεταποίηση. Τα προϊόντα του πρωτογενούς τομέα όπως το καλό λάδι, το καλό κρασί κλπ, για να αποκτήσουν προστιθέμενη αξία πρέπει να μεταποιηθούν. Σε περιοχές όπως η Ευρυτανία πρέπει να δώσουμε ειδικά φορολογικά κίνητρα δεκαετίας για να έρθουν επενδύσεις και να χτίσουμε τον δεύτερο πυλώνα της μεταποίησης», επισήμανε, καταλήγοντας πως «ο τρίτος πυλώνας είναι ο τουρισμός».

Στενά του Ορμούζ: Τα 21 μίλια που άλλαξαν την παγκόσμια οικονομία

Στενά του Ορμούζ: Τα 21 μίλια που άλλαξαν την παγκόσμια οικονομία

Περιστέρης: Τροχοπέδη στην ανάπτυξη η εκλογολογία

Περιστέρης: Τροχοπέδη στην ανάπτυξη η εκλογολογία

Αιχμηρή απάντηση ΕΛΑΣ στον Πιερρακάκη: Ας δούμε τι δεν καταλαβαίνει που ενέταξε τις υποκλοπες μέσω Predator στον… ψηφιακό μετασχητισμό
Πολιτική Γραμματεία 29.05.26

«Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για «ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία με εθνικές τεχνολογικές υποδομές και ρήτρες κυριαρχίας», σημειώνει η ΕΛΑΣ και εξηγεί αναλυτικά όσα «δεν καταλαβαίνει ο κ. Πιερρακάκης», που απάντησε ειρωνικά ότι άκουσε «ρητορική του προχθές»

Σύνταξη
Το μήνυμα Ανδρουλάκη για τις πανελλαδικές: Αισιοδοξία και καλή επιτυχία, τα άλλα τα ξέρετε καλύτερα από εμάς
ΠΑΣΟΚ 29.05.26

«Αισιοδοξία και καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές που δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε εσείς καλύτερα από εμάς!», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ – Ο Τσίπρας ισχυρότερος αντίπαλος του Μητσοτάκη – Μάχη ΠΑΣΟΚ με Καρυστιανού για την τρίτη θέση
Πολιτική Γραμματεία 29.05.26

Στην πρώτη δημοσκόπηση που καταγράφει επίσημα την ΕΛΑΣ, το δυνατό «χαρτί» του Αλέξη Τσίπρα είναι η «εντιμότητα» και η «εμπιστοσύνη» που εμπνέει ο πρώην πρωθυπουργός στους πολίτες, ο οποίος έρχεται πρώτος στην ερώτηση «ποιος μπορεί να νικήσει τον Μητσοτάκη»

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Το όραμα για την πολιτική αλλαγή ταυτίζεται με την Ελλάδα της περιφερειακής ανάπτυξης
Από τα Άγραφα 29.05.26

«Για εμάς χρέος είναι ένα νέο σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης, που θα βελτιώσει τη ζωή όλων των Ελλήνων, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες ορεινές περιοχές», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τα Άγραφα

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η πολιτική αλλαγή απαιτεί συνέπεια και αξιοπιστία. Όχι επικοινωνιακά πυροτεχνήματα
Επικαιρότητα 29.05.26

«Η πραγματική πολιτική αντιπαράθεση δεν αφορά πρόσωπα αλλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και τις προγραμματικές απαντήσεις που δίνονται σε αυτά», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Ποιος πληρώνει τους ΕΚΑΜΙΤΕΣ που φυλάνε τον Γρηγόρη Δημητριάδη; – Στον Χρυσοχοΐδη το θέμα από τον ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική 29.05.26

Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θέτουν κρίσιμα ερωτήματα για το αν και γιατί έχει αστυνομική συνοδεία με 10 ΕΚΑΜΙΤΕΣ ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Αφορμή στάθηκαν οι δηλώσεις του Βαγγέλη Μαρινάκη στο zougla.gr έπειτα από το επεισόδιο στο Τ Center.

Βασίλης Ρίζος
ΠΑΣΟΚ: Όπου φυσάει ο άνεμος, η κυβέρνηση στους υδρογονάνθρακες
Επικαιρότητα 29.05.26

«Η είσοδος της Chevron βαφτίζεται 'ψήφος εμπιστοσύνης', και μάλιστα ευθέως 'στην κυβέρνηση Μητσοτάκη'. Αλήθεια, η πλήρης αποχώρηση των ήδη εγκατεστημένων τότε κολοσσών Total και Repsol το 2021-2022 τι ακριβώς ήταν; Κραυγαλέα ψήφος δυσπιστίας στην κυβέρνηση Μητσοτάκη;», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
«Η στρατηγική μου επιλογή είναι η ενότητα του χώρου» – Η πρώτη τοποθέτηση Φάμελλου για το κόμμα Τσίπρα
Πολιτική 29.05.26

Στην στρατηγική επιλογή του για ενότητα του χώρου επέμεινε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, τονίζοντας σε συνέντευξή του ότι το επόμενο Σάββατο θα υπάρξει εισήγηση στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος μετά και τις εξελίξεις με την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφερόμενος στην πολιτική πρωτοβουλία του πρώην πρωθυπουργού, είπε ότι υπάρχει η βάση για να υπάρχει αυτή η ενωτική προοπτική.

Σύνταξη
Κυνική παραδοχή Γεωργιάδη: Τα χρέη ΝΔ και ΠΑΣΟΚ δεν πληρώνονται ποτέ
Πολιτική Γραμματεία 29.05.26

Ο Γεωργιάδης δεν λαϊκίζει όταν θέτει ζήτημα οικονομικών της ΕΛΑΣ επειδή έκανε μία πετυχημένη εκδήλωση - Λαϊκίζουν όσοι επιμένουν να θυμούνται ότι η ΝΔ χρωστάει 530 εκατ. ευρώ που, σύμφωνα με τον υπουργό, δεν θα αποπληρώσει ποτέ. Άλλωστε, άλλο οι πολίτες … κι άλλο τα κόμματα εξουσίας για τον Αδωνι

Σύνταξη
Τσίπρας για Πανελλαδικές: Τα όνειρά σας είναι πολύ μεγάλα για να χωρέσουν στην κόλλα των εξετάσεων
Επικαιρότητα 29.05.26

Ο Αλέξης Τσίπρας ευχήθηκε στους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων καλή επιτυχία με «κλισέ» που όπως είπε ισχύουν σε αυτή την περίπτωση

Σύνταξη
«Ο διάβολος θα κρύβεται στις λεπτομέρειες» στο νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα»
Πολιτική 29.05.26

Αναλυτές σημειώνουν ότι η Αθήνα πρέπει να προετοιμαστεί για την επόμενη μέρα του νομοσχεδίου για τη «Γαλάζια Πατρίδα» και τις πόρτες που θα ανοίγει ώστε η Τουρκία να επιχειρήσει νέα τετελεσμένα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κουφονικολάκου για ΕΛΑΣ: Διαφανή τα οικονομικά και προσβάσιμα σε όλους – Ο κ. Γεωργιάδης να μας φέρει το φάκελο για τα χρέη των 530 εκατ. ευρώ της ΝΔ
Επικαιρότητα 28.05.26

«Την εντιμότητα του Τσίπρα δεν την αμφισβητεί ούτε ο πιο δύσπιστος» τόνισε η Θεώνη Κουφονικολάκου, δίνοντας ξεκάθαρες απαντήσεις για τα οικονομικά της ΕΛΑΣ και τη χρηματοδότηση της εκδήλωσης, μετά τις αιχμές Γεωργιάδη. Αντιπερισπασμός τη στιγμή που η κυβέρνηση κατηγορείται για γενικευμένη διαφθορά, πρόσθεσε.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Για πάντα νέος: Ο Πούτιν και το λυσσαλέο κυνήγι της αθανασίας των 26 δισ – Εργαστήρια, γουρούνια και η κόρη
«Νέες Τεχνολογίες Διατήρησης της Υγείας» 29.05.26

Πίσω από την εικόνα του «ατρόμητου ηγέτη», ο Βλαντίμιρ Πούτιν δίνει τη μεγαλύτερη μάχη του. Αυτή με τον θάνατο και τη θνητότητα ενός γερασμένου Κρεμλίνου

Λουκάς Καρνής
Η ΕΕ θα αποδεσμεύσει 16 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ουγγαρία – Τα κονδύλια είχαν παγώσει επί Όρμπαν
Άνεμος αλλαγής 29.05.26

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοίνωσε ότι αποδεσμεύονται περισσότερα από 16 δισ. ευρώ για την Ουγγαρία, αφότου η αστυνομία ανακοίνωσε ότι θα επιτρέψει τη διεξαγωγή του Pride στη Βουδαπέστη.

Σύνταξη
Ιωάννινα: Κρατούμενος έβαλε φωτιά το Τμήμα Μεταγωγών στο Δικαστικό Μέγαρο – Στο νοσοκομείο 4 αστυνομικοί
Ελλάδα 29.05.26

Σύμφωνα με την Αστυνομία δράστης της εμπρηστικής ενέργειας ήταν ένας κρατούμενος που, ήταν και ο μοναδικός που βρισκόταν στον χώρο του Μεταγωγών του Δικαστικού Μεγάρου στα Ιωάννινα

Σύνταξη
Είναι η Γερμανία ο «μεγάλος ασθενής» της Ευρώπης; Πληθωρισμός και ύφεση πιέζουν την κυβέρνηση Μερτς
Εικόνα καταστροφής 29.05.26

Το Γερμανικό Οικονομικό Συμβούλιο μείωσε την πρόβλεψη για ανάπτυξη στη Γερμανία. Ο πληθωρισμός πιέζει τα νοικοκυριά, ο πόλεμος στο Ιράν «έριξε» την κατανάλωση. Τα προβλήματα στη μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ δεν μπορεί να αγνοηθούν άλλο.

Σύνταξη
Έχει βαλθεί να παραμείνει στη φυλακή; Ο άνδρας που καυχιόταν ότι σκότωσε τον Tupac
«Φήμη και πλούτος» 29.05.26

Σύμφωνα με την New York Post, ο Keefe D φέρεται να αναφέρει λεπτομέρειες σχετικά με τη δολοφονία του Tupac σε ηχογραφημένες κλήσεις, ενώ συζητούσε για πιθανά κινηματογραφικά έργα για την υπόθεση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ρουμανία: Ο Πούτιν λέει ότι το drone μάλλον ήταν ουκρανικό – Ζητά τα συντρίμμια για ανεξάρτητη έρευνα
Πόλεμος στην Ουκρανία 29.05.26

Ο πρόεδρος της Ρωσίας δεν πείθεται ότι το drone που έπεσε σε κτίριο στη Ρουμανία ήταν ρωσικό. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν αφήνει να εννοηθεί ότι ήταν ουκρανικό.

Σύνταξη
Αιχμηρή απάντηση ΕΛΑΣ στον Πιερρακάκη: Ας δούμε τι δεν καταλαβαίνει που ενέταξε τις υποκλοπες μέσω Predator στον… ψηφιακό μετασχητισμό
Πολιτική Γραμματεία 29.05.26

«Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για «ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία με εθνικές τεχνολογικές υποδομές και ρήτρες κυριαρχίας», σημειώνει η ΕΛΑΣ και εξηγεί αναλυτικά όσα «δεν καταλαβαίνει ο κ. Πιερρακάκης», που απάντησε ειρωνικά ότι άκουσε «ρητορική του προχθές»

Σύνταξη
Ο Δράκουλας του Κρίστοφερ Λι επιστρέφει πιο αιματηρός από ποτέ
Τρόμος 29.05.26

Ο πιο διάσημος Δράκουλας όλων των εποχών, αυτός του Κρίστοφερ Λι, επιστρέφει στις βρετανικές αίθουσες 68 χρόνια μετά την κυκλοφορία του - και για πρώτη φορά με τις κομμένες σκηνές που έκαναν τους θεατές να λιποθυμούν

Σύνταξη
Το διεθνές άδειασμα του Λανουά και της ΕΠΟ
On Field 29.05.26

Οι ορισμοί των Σιδηρόπουλου, Παπαδόπουλου σε φιλικούς αγώνες Εθνικών ομάδων δείχνουν ότι δεν υπολογίζουν τις ΕΠΟ και ΚΕΔ στο εξωτερικό. Ο Παπαδόπουλος κρεμάει τη σφυρίχτρα του

Βάιος Μπαλάφας
Απορρίφθηκε εκ νέου το εμπορικό σήμα Turkaegean – «Δικαίωση για τις ελληνικές θέσεις», λέει ο Θεοδωρικάκος
Σε δεύτερο βαθμό 29.05.26

Στις 16 Ιουλίου του 2021 ο Οργανισμός Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης της Τουρκίας (ΤGA) κατέθεσε προς κατοχύρωση στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το εμπορικό σήμα «Turkaegean»

Σύνταξη
Το Βρετανικό Μουσείο, η «σιωνιστική προπαγάνδα» και οι Εβραίοι ενάντια στο Ισραήλ
Παρασκήνιο 29.05.26

Το Βρετανικό Μουσείο ακύρωσε ομιλία για το αρχαίο Ισραήλ και την Ιουδαία, με Εβραίους σχολιαστές να κάνουν λόγο για «απαράδεκτη απόφαση» και άλλους να ετοιμάζουν διαμαρτυρίες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Από ώρα σε ώρα η οριστική απόφαση των ΗΠΑ για Ιράν – «Δεν υπάρχει τελική συμφωνία», λέει η Τεχεράνη
Κρίσιμη συνάντηση 29.05.26 Upd: 20:48

Αίρεται ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν - Το επιτελείο Τραμπ συνεδριάζει στην αίθουσα επιχειρήσεων των ΗΠΑ για τελική απόφαση σχετικά με τον πόλεμο, όπως ενημέρωσε ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος

Νεκτάριος Δαργάκης
LIVE ο τέταρτος τελικός: ΑΕΚ – Ολυμπιακός
Χάντμπολ 29.05.26

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Ολυμπιακός για τον 4ο τελικό της Handball Premier. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

