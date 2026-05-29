Τραμπ: Το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο θα καταστραφεί σε συνεργασία με το Ιράν και τον ΔΟΑΕ
Αίρεται ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν - Ο Αμερικανός πρόεδρος ενημέρωσε ότι ξεκινάει συνεδρίαση στην αίθουσα επιχειρήσεων των ΗΠΑ για «τελική απόφαση»
Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε νέα ανάρτησή του, υποστηρίζει ότι: «Το Ιράν πρέπει να δεσμευτεί ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα. Τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν αμέσως, χωρίς διόδια, για την απρόσκοπτη ναυτιλιακή κίνηση και προς τις δύο κατευθύνσεις».
Όλες οι νάρκες (βόμβες), αν υπάρχουν, θα εξουδετερωθούν (έχουμε ήδη απομακρύνει, μέσω ανατίναξης, πολλές τέτοιες νάρκες με τα εξαιρετικά υποβρύχια ναρκαλιευτικά μας. Το Ιράν θα ολοκληρώσει την άμεση απομάκρυνση ή/και ανατίναξη των τυχόν εναπομείναντων ναρκών, οι οποίες δεν θα είναι πολλές!).
Τα πλοία που έχουν παγιδευτεί στα Στενά λόγω του εκπληκτικού και άνευ προηγουμένου ναυτικού αποκλεισμού μας, ο οποίος θα αρθεί πλέον, μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία της ‘επιστροφής στην πατρίδα’!».
Στην ίδια ανάρτηση ο Τραμπ γράφει:
«Πείτε ‘Γεια’ στις συζύγους, τους συζύγους, τους γονείς και τις οικογένειές σας εκ μέρους μου, του αγαπημένου σας προέδρου!
Το εμπλουτισμένο υλικό, που μερικές φορές αναφέρεται ως ‘πυρηνική σκόνη’, το οποίο είναι θαμμένο βαθιά κάτω από το έδαφος με σχεδόν καταρρακωμένα βουνά, που προκλήθηκαν από την ισχυρή επίθεση των βομβαρδιστικών B2 πριν από 11 μήνες, τα οποία βρίσκονται από πάνω του, θα ανασυρθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες (οι οποίες, όπως έχει συμφωνηθεί, είναι η μόνη χώρα, μαζί με την Κίνα, με τη μηχανική ικανότητα να το πράξει!), σε στενή συνεργασία και συντονισμό με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, καθώς και με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, και θα ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ».
«Δεν θα γίνει καμία ανταλλαγή χρημάτων, μέχρι νεωτέρας. Έχουν συμφωνηθεί άλλα θέματα, πολύ μικρότερης σημασίας. Θα έχω συνάντηση τώρα στην Αίθουσα Επιχειρήσεων για να λάβω την τελική απόφαση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό!»
Η ανάρτηση Τραμπ:
