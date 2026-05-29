Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί εάν ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει το προσωρινό «μνημόνιο κατανόησης» με το Ιράν και ότι οι δύο χώρες εξακολουθούν να διαπραγματεύονται αναφορικά με διατυπώσεις σε ορισμένα σημεία του κειμένου.

«Νομίζω ότι είναι δύσκολο να πούμε ακριβώς πότε ή αν ο πρόεδρος πρόκειται να υπογράψει το μνημόνιο κατανόησης. Συζητάμε για τις διατυπώσεις σε μερικά σημεία», δήλωσε ο Βανς σε δημοσιογράφους στη βάση Άντριους την Πέμπτη.

Τονίζοντας την πρόοδο που έχει σημειωθεί, ο Βανς είπε ότι υπάρχουν μερικά βασικά σημεία σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και το εμπλουτισμένο ουράνιο που παραμένουν σε εκκρεμότητα.

«Υπάρχουν μερικά ζητήματα σχετικά με τα πυρηνικά, το απόθεμα υψηλού εμπλουτισμού, καθώς και το ζήτημα του εμπλουτισμού. Επομένως, συζητάμε μαζί τους. Πιστεύουμε ότι διαπραγματεύονται, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, με καλή πίστη», είπε ο Βανς.

«Ας ελπίσουμε ότι θα συνεχίσουμε να σημειώνουμε πρόοδο και ο πρόεδρος θα είναι σε θέση να υποστηρίξει τη συμφωνία. Αλλά αυτό είναι προφανώς αυτό που ισχύει τώρα».

Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί ότι θα επιτευχθεί μία συμφωνία με το Ιράν.

Συγκρατημένα αισιόδοξος ο Βανς

«Θα φτάσουμε σε ένα σημείο όπου θα μπορούσαμε ενδεχομένως να καθίσουμε και να διευθετήσουμε αυτά τα ζητήματα, αλλά αυτό απαιτεί να σημειώσουμε λίγη περισσότερη πρόοδο. Δεν μπορώ να εγγυηθώ ότι θα φτάσουμε εκεί, αλλά αυτή τη στιγμή αισθάνομαι αρκετά καλά γι’ αυτό», είπε.

Παρά την πρόσφατη ανταλλαγή επιθέσεων, ο Βανς είπε ότι η εκεχειρία παραμένει σε ισχύ, αλλά ότι οι ΗΠΑ διατηρούν το δικαίωμα να εξαπολύσουν «αμυντικά» πλήγματα.

«Αυτές οι εκεχειρίες είναι πάντα λίγο ακατάστατες», σχολίασε απαντώντας σε ερώτηση της Alejandra Jaramillo του CNN, προσθέτοντας ότι «μερικές φορές αυτά τα πράγματα έχουν μικρές εξάρσεις».

Πηγές του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσαν χθες δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για ένα μνημόνιο κατανόησης (MoU) για την παράταση της εκεχειρίας για 60 ημέρες, ώστε να επιτραπεί η διεξαγωγή επίσημων διαπραγματεύσεων, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμη δώσει την έγκρισή του.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim του Ιράν, επικαλούμενο πηγή κοντά στην ομάδα διαπραγμάτευσης, ανέφερε ότι το κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί και το κοινό θα ενημερωθεί μόλις αυτό συμβεί.

Το Ισραήλ δυναμιτίζει το κλίμα με κλιμάκωση των επιθέσεων

Το Ισραήλ από την άλλη εντείνει τις επιθέσεις του στον Λίβανο όπου σύμφωνα με το Al Jazeera προσπαθεί να προωθηθεί βόρεια του ποταμού Λιτάνι.

«Η προέλαση αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετές ημέρες, αλλά τις τελευταίες 24 ώρες παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση του αριθμού των επιθέσεων στις περιοχές αυτές. Φαίνεται ότι οι ισραηλινές δυνάμεις προσπαθούν να διαπεράσουν τη δεύτερη και την τρίτη γραμμή άμυνας της Χεζμπολάχ και να απομονώσουν τη δυτική κοιλάδα της Μπεκάα από το υπόλοιπο νότιο τμήμα της χώρας», αναφέρει ο ανταποκριτής του Al Jazeera και προσθέτει:

«Πρόκειται για σημαντική επέκταση της «κίτρινης ζώνης ασφαλείας» που έχει κηρύξει το Ισραήλ και η οποία εκτείνεται 10 χιλιόμετρα βαθιά στο λιβανικό έδαφος στο νότο. Αυτό έχει τεράστιο κόστος για τους πολίτες που εγκαταλείπουν αυτές τις περιοχές».

Παράλληλα ο Νετανιάχου δήλωσε χθες ότι ο ισραηλινός στρατός θα επεκτείνει την κυριαρχία του στο 70% της Λωρίδας της Γάζας – από το 53% που κατέχει σήμερα – παραβιάζοντας κάθε πρόσχημα της υποτιθέμενης εκεχειρίας.

Ο εκπρόσωπος του yπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, καταδίκασε αυτό που χαρακτήρισε «βάναυσες» ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο, συμπεριλαμβανομένης της νότιας Βηρυτού.

Σε σχόλια που μεταδόθηκαν από τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα IRIB του Ιράν, ο Μπαγκαΐ κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι είναι «συνεργοί» σε όλα τα «εγκλήματα» του Ισραήλ στον Λίβανο, καθώς και στην Παλαιστίνη και την ευρύτερη Μέση Ανατολή.