Τζέι Ντι Βανς: Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις αλλά υπάρχουν κάποιες διαφωνίες στις διατυπώσεις
Κόσμος 29 Μαΐου 2026, 13:06

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς φάνηκε αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο Τραμπ θα εγκρίνει το «μνημόνιο κατανόησης» με το Ιράν

Σύγχρονη ζωή: Τι είναι αυτό που μας αγχώνει τόσο;

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί εάν ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει το προσωρινό «μνημόνιο κατανόησης» με το Ιράν και ότι οι δύο χώρες εξακολουθούν να διαπραγματεύονται αναφορικά με διατυπώσεις σε ορισμένα σημεία του κειμένου.

«Νομίζω ότι είναι δύσκολο να πούμε ακριβώς πότε ή αν ο πρόεδρος πρόκειται να υπογράψει το μνημόνιο κατανόησης. Συζητάμε για τις διατυπώσεις σε μερικά σημεία», δήλωσε ο Βανς σε δημοσιογράφους στη βάση Άντριους την Πέμπτη.

Τονίζοντας την πρόοδο που έχει σημειωθεί, ο Βανς είπε ότι υπάρχουν μερικά βασικά σημεία σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και το εμπλουτισμένο ουράνιο που παραμένουν σε εκκρεμότητα.

«Υπάρχουν μερικά ζητήματα σχετικά με τα πυρηνικά, το απόθεμα υψηλού εμπλουτισμού, καθώς και το ζήτημα του εμπλουτισμού. Επομένως, συζητάμε μαζί τους. Πιστεύουμε ότι διαπραγματεύονται, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, με καλή πίστη», είπε ο Βανς.

«Ας ελπίσουμε ότι θα συνεχίσουμε να σημειώνουμε πρόοδο και ο πρόεδρος θα είναι σε θέση να υποστηρίξει τη συμφωνία. Αλλά αυτό είναι προφανώς αυτό που ισχύει τώρα».

Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί ότι θα επιτευχθεί μία συμφωνία με το Ιράν.

Συγκρατημένα αισιόδοξος ο Βανς

«Θα φτάσουμε σε ένα σημείο όπου θα μπορούσαμε ενδεχομένως να καθίσουμε και να διευθετήσουμε αυτά τα ζητήματα, αλλά αυτό απαιτεί να σημειώσουμε λίγη περισσότερη πρόοδο. Δεν μπορώ να εγγυηθώ ότι θα φτάσουμε εκεί, αλλά αυτή τη στιγμή αισθάνομαι αρκετά καλά γι’ αυτό», είπε.

Παρά την πρόσφατη ανταλλαγή επιθέσεων, ο Βανς είπε ότι η εκεχειρία παραμένει σε ισχύ, αλλά ότι οι ΗΠΑ διατηρούν το δικαίωμα να εξαπολύσουν «αμυντικά» πλήγματα.

«Αυτές οι εκεχειρίες είναι πάντα λίγο ακατάστατες», σχολίασε απαντώντας σε ερώτηση της Alejandra Jaramillo του CNN, προσθέτοντας ότι «μερικές φορές αυτά τα πράγματα έχουν μικρές εξάρσεις».

Πηγές του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσαν χθες δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για ένα μνημόνιο κατανόησης (MoU) για την παράταση της εκεχειρίας για 60 ημέρες, ώστε να επιτραπεί η διεξαγωγή επίσημων διαπραγματεύσεων, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμη δώσει την έγκρισή του.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim του Ιράν, επικαλούμενο πηγή κοντά στην ομάδα διαπραγμάτευσης, ανέφερε ότι το κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί και το κοινό θα ενημερωθεί μόλις αυτό συμβεί.

Το Ισραήλ δυναμιτίζει το κλίμα με κλιμάκωση των επιθέσεων

Το Ισραήλ από την άλλη εντείνει τις επιθέσεις του στον Λίβανο όπου σύμφωνα με το Al Jazeera προσπαθεί να προωθηθεί βόρεια του ποταμού Λιτάνι.

«Η προέλαση αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετές ημέρες, αλλά τις τελευταίες 24 ώρες παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση του αριθμού των επιθέσεων στις περιοχές αυτές. Φαίνεται ότι οι ισραηλινές δυνάμεις προσπαθούν να διαπεράσουν τη δεύτερη και την τρίτη γραμμή άμυνας της Χεζμπολάχ και να απομονώσουν τη δυτική κοιλάδα της Μπεκάα από το υπόλοιπο νότιο τμήμα της χώρας», αναφέρει ο ανταποκριτής του Al Jazeera και προσθέτει:

«Πρόκειται για σημαντική επέκταση της «κίτρινης ζώνης ασφαλείας» που έχει κηρύξει το Ισραήλ και η οποία εκτείνεται 10 χιλιόμετρα βαθιά στο λιβανικό έδαφος στο νότο. Αυτό έχει τεράστιο κόστος για τους πολίτες που εγκαταλείπουν αυτές τις περιοχές».

Παράλληλα ο Νετανιάχου δήλωσε χθες ότι ο ισραηλινός στρατός θα επεκτείνει την κυριαρχία του στο 70% της Λωρίδας της Γάζας – από το 53% που κατέχει σήμερα – παραβιάζοντας κάθε πρόσχημα της υποτιθέμενης εκεχειρίας.

Χάρτης με την προώθηση του ισραηλινού στρατού στον Λίβανο/ Πηγή: Al JazeeraΟ εκπρόσωπος του yπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, καταδίκασε αυτό που χαρακτήρισε «βάναυσες» ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο, συμπεριλαμβανομένης της νότιας Βηρυτού.

Σε σχόλια που μεταδόθηκαν από τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα IRIB του Ιράν, ο Μπαγκαΐ κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι είναι «συνεργοί» σε όλα τα «εγκλήματα» του Ισραήλ στον Λίβανο, καθώς και στην Παλαιστίνη και την ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Ακίνητα
Τράπεζες: Τι ζητούν για να τρέξει καλύτερα το πιθανό πλέον «Σπίτι Μου 3»

Σύγχρονη ζωή: Τι είναι αυτό που μας αγχώνει τόσο;

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Πότε βλέπει γεώτρηση η Chevron στο Ιόνιο

inWellness
inTown
inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Η Μελόνι ζητά αυξημένο συντονισμό για τη διαχείριση αφίξεων από τις περιοχές που έχουν πληγεί από τον Έμπολα
Κόσμος 29.05.26

Η Τζόρτζια Μελόνι απέστειλε σχετική επιστολή προς τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος προεδρεύει του Συμβουλίου της ΕΕ κατά το τρέχον εξάμηνο, τον Αντόνιο Κόστα και την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Βομβαρδισμοί, ασθένειες, υποσιτισμός, εκτοπισμός – Γάζα, ο εφιάλτης διαρκείας μιας ανθρωπιστικής καταστροφής
Όνειδος 29.05.26

Με την εκεχειρία μόνο κατ’ όνομα και με την ειρηνευτική διαδικασία βαλτωμένη, στη Γάζα παγιώνεται μια κατάσταση αβεβαιότητας, με τα δεινά των άμαχων Παλαιστινίων μόνο να κορυφώνονται

Iran International: Το πιο γνωστό δίκτυο της ιρανικής αντιπολίτευσης έλαβε ελάφρυνση χρέους 750 εκατ. ευρώ
Άγνωστης ιδιοκτησίας 29.05.26

Η εταιρεία που κατέχει το Iran International, έλαβε ελάφρυνση χρέους από τους μετόχους της τον Δεκέμβριο ύψους 650 εκατ. λιρών Αγγλίας σε μια συμφωνία που κρατήθηκε μυστική.

Οι Σομαλοί πειρατές είδαν ευκαιρία για δράση χάρη στον πόλεμο στο Ιράν – Οι δυνάμεις αστυνόμευσης έχουν εκτραπεί αλλού
Κίνδυνος για τη ναυτιλία 29.05.26

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει αναδιαμορφώσει την κατάσταση ασφαλείας στις θάλασσες μακριά από τη Μέση Ανατολή. Και οι Σομαλοί πειρατές βρήκαν ανοιχτό πεδίο δράσης.

Ιράκ – Συρία: Από την λειψυδρία στις πλημμύρες λόγω κακής διαχείρισης της Τουρκίας [βίντεο]
Κόσμος 29.05.26

Παρότι το Ιράκ και η Συρία αντιμετώπιζαν τεράστιο και μεγάλο πρόβλημα λειψυδρίας αντίστοιχα, η απελευθέρωση μεγάλων όγκων νερού από την Τουρκία, οδήγησαν σε πλημμύρες

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλει κυρώσεις σε βάρος Ισραηλινών εξτρεμιστών εποίκων
«Συστηματική κατάχρηση» 28.05.26

Η ΕΕ ανακοίνωσε πως επέβαλε κυρώσεις εις βάρος ισραηλινών οντοτήτων και προσώπων σε σχέση με την διάπραξη βίαιων πράξεων ή την διευκόλυνσή τους στη Δυτική Όχθη

To Ιράν εκτοξεύει πυραύλους εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ
Στρατιωτικά - Εμπορικά 28.05.26 Upd: 23:53

Όπως αναφέρουν ιρανικά πρακτορεία επιβεβαιώνοντας τις πρώτες πληροφορίες, αναφέρθηκαν εκτοξεύσεις από το Μπουσέχρ με στόχο εμπορικά και πολεμικά πλοία που προσπάθησαν να περάσουν χωρίς άδεια

Financial Times: Εννέα χώρες αποχωρούν από τον συνασπισμό που εξοπλίζει την Ουκρανία
Μεταστροφή 28.05.26

Από τις 18 έγιναν μόνο 9 οι χώρες που συμμετέχουν στην τσεχική πρωτοβουλία για τον εξοπλισμό του Κιέβου. Η Ουκρανία χάνει ραγδαία τη διεθνή στήριξη που απολάμβανε

Η Μελόνι ζητά αυξημένο συντονισμό για τη διαχείριση αφίξεων από τις περιοχές που έχουν πληγεί από τον Έμπολα
Κόσμος 29.05.26

Η Τζόρτζια Μελόνι απέστειλε σχετική επιστολή προς τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος προεδρεύει του Συμβουλίου της ΕΕ κατά το τρέχον εξάμηνο, τον Αντόνιο Κόστα και την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

To μουσείο ως χώρος παιδείας
Συμμετοχή και γνώση 29.05.26

Ένα πρόσφατο βιβλίο υπογραμμίζει ότι το μουσείο μπορεί να είναι κάτι πολύ παραπάνω από ένας εκθεσιακός χώρος

O Μητσοτάκης υποδέχθηκε και συνεχάρη στο Μαξίμου την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού για την κατάκτηση της Euroleague
Αθλητισμός & Σπορ 29.05.26

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε στο Μαξίμου τους προέδρους της ΚΑΕ Ολυμπιακός Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, τον προπονητή Γιώργο Μπαρτζώκα και τους παίχτες Κώστα Παπανικολάου και Thomas Walkup

Eurostat: Νέοι χωρίς δουλειά και σπουδές – Η Ελλάδα ανάμεσα στις χειρότερες θέσεις της ΕΕ
Στοιχεία Eurostat 29.05.26

Γιατί οι γυναίκες μένουν πιο συχνά εκτός δουλειάς, επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης - Η Ελλάδα πολύ πάνω από τον στόχο του 9% της ΕΕ για το 2030 - Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat

Το babydoll της Ολίβια Ροντρίγκο δίχασε τα social media
Punk έμπνευση 29.05.26

Κανείς δεν διαφωνεί ότι οι εμφανίσεις της Ολίβια Ροντρίγκο στην Ισπανία στις αρχές του μήνα ήταν εντυπωσιακές - ωστόσο πολλοί ασχολήθηκαν με την εμφάνισή της στη σκηνή

ΠΑΣΟΚ: Όπου φυσάει ο άνεμος, η κυβέρνηση στους υδρογονάνθρακες
Επικαιρότητα 29.05.26

«Η είσοδος της Chevron βαφτίζεται 'ψήφος εμπιστοσύνης', και μάλιστα ευθέως 'στην κυβέρνηση Μητσοτάκη'. Αλήθεια, η πλήρης αποχώρηση των ήδη εγκατεστημένων τότε κολοσσών Total και Repsol το 2021-2022 τι ακριβώς ήταν; Κραυγαλέα ψήφος δυσπιστίας στην κυβέρνηση Μητσοτάκη;», λέει το ΠΑΣΟΚ

Πανελλαδικές: «Εγώ δεν είμαι της μοναξιάς, βγαίνω έξω…» – Οι ατάκες μαθητών για το θέμα της έκθεσης
Καλή επιτυχία! 29.05.26

Με χιούμορ, άνεση και καλή διάθεση αντιμετώπισαν οι πρώτοι υποψήφιοι την πρεμιέρα για τις Πανελλαδικές 2026, με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας

Ανατροπή: Ο Τομ Χάρντι δεν απολύθηκε από το MobLand
Εξελίξεις 29.05.26

Ενώ οι φήμες οργίαζαν ότι η (πολιτική) κόντρα ανάμεσα στην Έλεν Μίρεν και τον Τομ Χάρντι οδήγησε στην απόλυση του τελευταίου από τη σειρά MobLand, ένα νέο ρεπορτάζ έρχεται να φέρει τα πάνω κάτω

Δήμος Αργοστολίου: «Τέλος στην πολυετή εκκρεμότητα της Λάσσης με την ολοκλήρωση της Πράξης Εφαρμογής»
Αυτοδιοίκηση 29.05.26

Σύμφωνα με την δημοτική Αρχή, «η Λάσση, μία από τις πλέον εμβληματικές και τουριστικά ανεπτυγμένες περιοχές του Δήμου, αποκτά πλέον ένα ξεκάθαρο πολεοδομικό πλαίσιο».

Σοκ στη Βραζιλία: Θλάση ο Νεϊμάρ και κίνδυνος να χάσει το Μουντιάλ
Ποδόσφαιρο 29.05.26

Εκτός δράσης για τις επόμενες 2-3 εβδομάδες θα μείνει ο Νεϊμάρ μετά τον νέο τραυματισμό που υπέστη και πλέον κινδυνεύει σοβαρά να «κοπεί» από τον Κάρλο Αντσελότι και την αποστολή του Μουντιάλ.

Πανελλαδικές 2026: Οι απαντήσεις στα θέματα Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας
Ελλάδα 29.05.26 Upd: 11:41

Το in σε συνεργασία με το φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ παρουσιάζει τις απαντήσεις στα θέματα που εξετάζονται οι υποψήφιοι στις Πανελλαδικές 2026 - Πρεμιέρα με Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

«Η στρατηγική μου επιλογή είναι η ενότητα του χώρου» – Η πρώτη τοποθέτηση Φάμελλου για το κόμμα Τσίπρα
Πολιτική 29.05.26

Στην στρατηγική επιλογή του για ενότητα του χώρου επέμεινε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, τονίζοντας σε συνέντευξή του ότι το επόμενο Σάββατο θα υπάρξει εισήγηση στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος μετά και τις εξελίξεις με την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφερόμενος στην πολιτική πρωτοβουλία του πρώην πρωθυπουργού, είπε ότι υπάρχει η βάση για να υπάρχει αυτή η ενωτική προοπτική.

Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

