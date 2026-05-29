Drone χτύπησε πολυκατοικία στην Ρουμανία – Τι αναφέρει το υπουργείο Άμυνας της χώρας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ένα drone έπληξε πολυκατοικία στο Γκαλάτσι της Ρουμανίας, στο πλαίσιο ρωσικής επίθεσης εναντίον ουκρανικών πόλεων κοντά στα ρουμανικά σύνορα. Οι αρχές ανέφεραν ότι δύο άτομα νοσηλεύονται.

A UAV crashed into a residential apartment building in the Romanian city of Galați. According to local authorities, two people were injured, local outlet Viața Liberă reports pic.twitter.com/epGOrCTuSJ — ASTRA (@ASTRA_PRESS) May 29, 2026

Την είδηση επιβεβαίωσε ο ραδιοφωνικός σταθμός Pro Lider FM στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Facebook.

Όπως είναι ορατό και από τις φωτογραφίες το κτίριο έχει υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές. Οι ακριβείς συνθήκες της πτώσης του drone σε κατοικημένες περιοχές της Ρουμανίας και πως ξέφυγε από τον έλεγχο των χειριστών του, παραμένουν ακόμα χωρίς σχόλιο.

Τι αναφέρει το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας

Το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας επιβεβαίωσε ότι το drone που συνετρίβη σε πολυκατοικία στο Γκαλάτσι κατά τη διάρκεια της νύχτας ήταν ρωσικής κατασκευής. Οι ρουμανικές αρχές έστειλαν μαχητικά F-16 κατά τη διάρκεια του συμβάντος και εξέδωσαν προειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης προς τους πολίτες για τις κομητείες Γκαλάτσι, Τουλτσέα και Μπράιλα.

Η ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρει ανάμεσα στα άλλα «ότι εξειδικευμένες ομάδες της IGSU και άλλων δομών του υπουργείου Εσωτερικών, της Ρουμανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και της Ρουμανικής Αστυνομίας δραστηριοποιούνται επί τόπου».

«Τα ραντάρ» συνεχίζει η ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας, «εντόπισαν drones να πετούν κοντά στον ρουμανικό εναέριο χώρο. Δύο αεροσκάφη F-16 της υπηρεσίας μάχης της Αεροπορικής Αστυνομίας απογειώθηκαν στις 01:19 από την 86η Αεροπορική Βάση στο Φετέτστι, με την υποστήριξη ενός ελικοπτέρου IAR 330 SOCAT της Ρουμανικής Πολεμικής Αεροπορίας. Οι πιλότοι των αεροσκαφών είχαν εξουσιοδότηση να επιτεθούν σε στόχους καθ’ όλη τη διάρκεια της επιφυλακής».

Η ανακοίνωση καταλήγει λέγοντας πως «η κατάσταση είναι δυναμική και θα επανέλθουμε με πληροφορίες και επίσημα στοιχεία μόλις αυτά γίνουν διαθέσιμα».

Από τις έρευνες που διεξήγαγαν ειδικοί της SRI επί τόπου, ολόκληρο το φορτίο του drone εξερράγη, αναφέρει το Τμήμα Εκτάκτων Αναγκών. Δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος για τα υπόλοιπα διαμερίσματα.