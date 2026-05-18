Λιθουανία: Συνετρίβη drone στην πόλη Ουτένα – «Πιθανόν ουκρανικό» λένε οι αρχές

Ο διευθυντής του Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων στη Λιθουανία ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής ότι ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, κατά τα φαινόμενα ουκρανικό, συνετρίβη στο έδαφος της χώρας. Το drone συνετρίβη χωρίς να εκραγεί, κοντά στην πόλη Ουτένα, στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Φαίνεται ότι είναι ένα από τα «αδέσποτα» drones που πέφτουν τελευταία και σε χώρες συμμάχους της Ουκρανίας, όπως η Λιθουανία.

«Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, πρόκειται πολύ πιθανόν για ένα ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Βιλμάντας Βιτκάουσκας, διευθυντής του εθνικού κέντρου διαχείρισης κρίσεων.

Δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή τραυματισμοί.

⚡️ The National Crisis Management Center reports that on Sunday evening at 7:14 p.m., a report was received about a possible military drone that had crashed and was found destroyed in the Utena district of Lithuania 🇱🇹

Όταν τα drones πέφτουν…

Ρωσικά ή ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν συντριβεί στα εδάφη των τριών χωρών της Βαλτικής (Λιθουανία, Λετονία και Εσθονία -όλες πρώην σοβιετικές δημοκρατίες) μετά την έναρξη της ευρείας κλίμακας εισβολής του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία το 2022.

Αυτό δεν είναι το πρώτο περιστατικό στη Λιθουανία. Τον περασμένο Μάρτιο, ένα ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εξετράπη της πορείας του κατά τη διάρκεια επιχείρησης επίθεσης εναντίον της Ρωσίας, συνετρίβη σε μια λίμνη της περιοχής Βαρένα. Οι κάτοικοι άκουσαν μια δυνατή έκρηξη κατά την πρόσκρουσή του στη λίμνη.

Πριν από δέκα ημέρες, στις 7 Μαΐου, δύο ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη διέσχισαν τα ρωσικά σύνορα και συνετρίβησαν στη γειτονική Λετονία. Εκτιμάται ότι αιτία ήταν πιθανές παρεμβολές ρωσικού συστήματος ηλεκτρονικού πολέμου.

Και παραίτηση κυβέρνησης στη Λετονία

Το περιστατικό αυτό προκάλεσε την παραίτηση του Λετονού υπουργού Άμυνας. Ο υπουργός θεωρήθηκε υπεύθυνος ότι δεν ήταν σε θέση να το αποτρέψει. Η παραίτηση του υπουργού Άμυνας στη Λετονία επιτάχυνε την κατάρρευση της κυβέρνησης την περασμένη Πέμπτη.

Η Ουκρανία στοχεύει ρωσικές εγκαταστάσεις στον Κόλπο της Φινλανδίας. Βασικοί στόχοι της είναι κυρίως λιμάνια και διυλιστήρια. Ωστόσο, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μπορεί να παρουσιάσουν βλάβη ή να εκτραπούν από τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα. Αυτό έχει αποτέλεσμα τα drones να συντρίβονται στο έδαφος των χωρών της Βαλτικής, που είναι σύμμαχοι του Κιέβου στον πόλεμο με τη Ρωσία.