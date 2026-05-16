Ο εναέριος χώρος στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ υπό πίεση – Η Ουκρανία, ο πόλεμος και τα «αδέσποτα» drones
Κόσμος 16 Μαΐου 2026, 08:00

Παραβιάσεις εναέριων χώρων σε Βαλτική και Φινλανδία από «τυφλωμένα» ουκρανικά drones και συντριβές πυροδοτούν εντάσεις, φόβους και ερωτήματα για κενά ασφαλείας στα σύνορα του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Με την πολύνεκρη ρωσική πλήρη εισβολή στην Ουκρανία να διανύει τον πέμπτο χρόνο, τα drones έχουν αναχθεί σε βασικό όπλο και για τις δύο αντίπαλες πλευρές, αναδιαμορφώνοντας πλήρως το πεδίο του πολέμου.

Η Ρωσία κατηγορείται ότι τα αξιοποιεί και για την «υβριδική» εκδοχή του στην Ευρώπη.

Όμως οι επαναλαμβανόμενες το τελευταίο διάστημα παραβιάσεις του εναέριου χώρου ευρωπαϊκών κρατών στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ από «αδέσποτα» ουκρανικά drones, καθώς και οι συντριβές ορισμένων στα εδάφη τους, έχουν σημάνει νέο συναγερμό.

Καταγράφονται στις χώρες της Βαλτικής και στη Φινλανδία, κυρίως σε παραμεθόριες περιοχές. Ήτοι στα σύνορα του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

Προσώρας χωρίς θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές, τα περιστατικά αποδίδονται πρωτίστως σε εκτροπές λόγω ρωσικών παρεμβολών ηλεκτρονικού πολέμου, που αποδιοργανώνουν τα συστήματα πλοήγησης.

Όχι τυχαία, συνέβησαν κατά τη διάρκεια επιδρομών drones του Κιέβου σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές στη Βαλτική Θάλασσα, βάζοντας στο στόχαστρο τη βασική πηγή χρηματοδότησης της πολεμικής μηχανής του Κρεμλίνου.

Από τα τέλη Μαρτίου έχουν αναφερθεί περίπου 20 παραβιάσεις των εναέριων χώρων της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Εσθονίας και της Φινλανδίας από «τυφλωμένα» ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ένα έφερε κεφαλή που δεν είχε εκραγεί και δύο συνετρίβησαν σε ενεργειακές υποδομές.

Οι χειρισμοί της υπόθεσης προκάλεσαν κατάρρευση της κυβέρνησης στη Λετονία.

Αντανακλώντας τους φόβους για διάχυση του πολέμου, ο πρόεδρος της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, τόνισε ότι η χώρα του δεν επιτρέπει τη χρήση του εναέριου χώρου της από τρίτους για στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά γειτονικών κρατών.

Ο Εσθονός πρωθυπουργός, Κρίστεν Μίχαλ, υπογράμμισε ότι οι παραβιάσεις είναι ακούσιες από πλευράς Κιέβου.

Όμως η Υπηρεσία Ασφαλείας και Πληροφοριών της Φινλανδίας (Supo) προειδοποιεί ότι περαιτέρω ανάλογα περιστατικά θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη δημόσια στήριξη προς την Ουκρανία και την εμπιστοσύνη προς τις Aρχές, κάτι που η Ρωσία πιθανόν θα επιδιώξει να εκμεταλλευτεί.

Ήδη φέρεται να το κάνει…

Επιχειρησιακά κενά και απειλές σε θολό τοπίο

Ενόσω οι χώρες της Βαλτικής απαιτούν αυστηρότερα μέτρα από την Ουκρανία για τα «αδέσποτα» drones και από το ΝΑΤΟ για περαιτέρω ενίσχυση της αεράμυνας στην ανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας, η Ρωσία προειδοποιεί για «σοβαρούς κινδύνους».

Μόλις τον περασμένο μήνα, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, κάλεσε την Εσθονία, τη Λετονία και τη Λιθουανία να μην επιτρέπουν τη διέλευση ουκρανικών drones από τον εναέριο χώρο τους για επίθέσεις κατά της Ρωσίας, τονίζοντας την προοπτική αντιποίνων.

Οι κυβερνήσεις σε Τάλιν, Ρίγα και Βίλνιους απέρριψαν κατηγορηματικά τις αιτιάσεις περί άμεσης εμπλοκής.

Βάζοντας πάντως στην «εξίσωση» και τη Φινλανδία -νέο μέλος του ΝΑΤΟ- ο γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Σεργκέι Σοϊγκού υπογράμμισε με νόημα ότι η Μόσχα διατηρεί το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, βάσει του Άρθρου 51 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Κατά τον Γιάνις Σαρτς, Λετονό ανώτατο αξιωματούχο ασφαλεία και αμυντική πολιτική, νυν διευθυντή του Κέντρου Αριστείας Στρατηγικών Επικοινωνιών του ΝΑΤΟ, τα κενά ασφαλείας που αποκαλύπτονται στην αεράμυνα της νατοϊκής ανατολικής πτέρυγας είναι σαν βούτυρο στο ψωμί της Μόσχας.

«Παρόλο που είναι σαφές ότι τα drones είναι ουκρανικά, που έχουν εκτραπεί», παρατηρεί, «δεν στέλνουμε ένα ισχυρό μήνυμα».

Όπως και οι άλλες, άκρως αντι-ρωσικές χώρες της Βαλτικής, η Λετονία ανησυχεί ιδιαίτερα, τώρα δε και για έναν πρόσθετο λόγο.

Οι ελλειμματικοί χειρισμοί της υπόθεσης των «αδέσποτων» ουκρανικών drones -από τη μη ανίχνευσή τους και τη συντριβή ενός σε δεξαμενές πετρελαίου, έως τις καθυστερημένες ειδοποιήσεις των κατοίκων στα κινητά τους για την ύπαρξη απειλής- οδήγησαν σε κατάρρευση της κυβέρνησης, πέντε μήνες πριν από τις προγραμματισμένες για τον Οκτώβριο βουλευτικές εκλογές.

Πυροδότησαν κρίση εμπιστοσύνης στις Αρχές και προεκλογική διασπορά παραπληροφόρησης από φιλορωσικούς λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε μια χώρα με μεγάλη ρωσική μειονότητα (25% του πληθυσμού και πλειονότητα στην ανατολική Λετονία), αλλά και ισχυρή έως τώρα στήριξη -θεσμική και λαϊκή- στην Ουκρανία.

Τα «τυφλά» ουκρανικά drones και τα όρια της αεράμυνας του ΝΑΤΟ

Επαναλαμβανόμενες εν μέσω κλιμάκωσης των επιθέσεων του Κιέβου κατά στόχων εντός της Ρωσίας, οι παραβιάσεις των εναέριων χώρων των κρατών της Βαλτικής και της Φινλανδίας από τα «αδέσποτα» ουκρανικά drones καταγράφονται μόλις λίγους μήνες μετά την έναρξη της νατοϊκής Επιχείρησης «Ανατολικός Φρουρός» (Eastern Sentry).

Με αποστολή την ενίσχυση της αεράμυνας στην ανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας, τέθηκε σε εφαρμογή εσπευσμένα τον περασμένο Σεπτέμβριο, μετά την ενεργοποίηση του Άρθρου 4 του ΝΑΤΟ από την Πολωνία, στο φόντο μαζικών παραβιάσεων του εναέριου χώρου της από drones. Αποδόθηκαν τότε στη Ρωσία.

Προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των «γερακιών» (ΗΠΑ, Πολωνία, χώρες της Βαλτικής) και των πιο επιφυλακτικών μελών (με προεξάρχουσα τη Γερμανία), το ΝΑΤΟ κατέληξε σε έναν επιχειρησιακό συμβιβασμό, με αυστηρά αμυντικά κριτήρια και προς αποφυγή μιας ανεξέλεγκτης, άμεσης σύγκρουσης με τη Ρωσία.

Τώρα, εν μέσω διευρυνόμενου ευρωανταλντικού χάσματος και με την κρίση των «τυφλωμένων» ουκρανικών drones να αποκαλύπτει σοβαρά κενά ασφαλείας, οι χώρες της Βαλτικής, από κοινού με άλλους συμμάχους, ζητούν περαιτέρω ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας στην ανατολική πτέρυγα και τη λήψη άμεσων επιχειρησιακών μέτρων κατά την επικείμενη νατοϊκή σύνοδο κορυφής στην Άγκυρα (7-8 Ιουλίου).

Η δε Ουκρανία -που ζήτησε συγγνώμη από τις χώρες της Βαλτικής και τη Φινλανδία ημέρες μετά τα πρώτα περιστατικά με εκτραπέντα drones της- τώρα δεσμεύεται να ενσωματώσει προηγμένες τεχνικές προδιαγραφές για την αποτροπή νέων παραβιάσεων των εθνικών εναέριων χώρων τους.

Μεταξύ αυτών γράφεται ότι περιλαμβάνεται και η «απομακρυσμένη αυτοκαταστροφή», με εξ αποστάσεως κρυπτογραφημένη εντολή, για μη επανδρωμένα αεροσκάφη που χάνουν την επαφή με το δίκτυο πλοήγησης.

Το Κίεβο οργανώνει επίσης αποστολές εμπειρογνωμόνων ασφαλείας στις χώρες της Βαλτικής -αν και το ακριβές πεδίο εφαρμογής της πρωτοβουλίας παραμένει ασαφές.

Στο μεσοδιάστημα συνεχίζει να κλείνει, τη μία μετά την άλλη, συμφωνίες με δυτικούς εταίρους για τη συμπαραγωγή drones.

ΔΕΗ: Τι περιμένουν αναλυτές και αγορά από την ΑΜΚ

«Φτάνει στο τέλος»; – Ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο Τραμπ και η «μπανανόφλουδα» του Πούτιν στην Ευρώπη
Οι δηλώσεις Πούτιν περί προοπτικής τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία, στο φόντο των αργόσυρτων διαπραγματεύσεων υπό τις ΗΠΑ και των διλημμάτων της ευρωπαϊκής διπλωματίας

Σκάνδαλο στη Βρετανία: Ιδιοκτήτης ομάδας και ο σύζυγός του κατηγορούνται για βιασμούς και σεξουαλική εκμετάλλευση
Ο 57χρονος Μπάρι Ντρούιτ Μπάρλοου και ο σύντροφος κατηγορούνται ότι βίαζαν και εκμεταλλεύονταν σεξουαλικά νεαρούς άνδρες. Είναι ανοιχτά ομοφυλόφιλοι, ο πρώτος με παιδί μέσω παρένθετης μητέρας.

«Ισλαμικό Κίνημα των Συντρόφων της Δεξιάς Χειρός» – Το «μακρύ χέρι» του Ιράν στην Ευρώπη;
Η νεοεμφανιζόμενη ισλαμιστική οργάνωση συνδέεται με κλιμακούμενες επιθέσεις κατά εβραϊκών στόχων και της εξόριστης ιρανικής αντιπολίτευσης στην Ευρώπη, με εκτιμώμενη δράση ως «πληρεξούσια» του Ιράν

Αναπροσανατολισμός στη σκιά Τραμπ – Το υπό πίεση ΝΑΤΟ, η Ευρώπη των διλημμάτων και η ΕΕ ως «πολύφερνη νύφη»
Οι συνεχείς απειλές Τραμπ στην Ευρώπη και η αβεβαιότητα στο ΝΑΤΟ εντείνουν τη συζήτηση στην ΕΕ και πέραν αυτής για τα όρια και την ταυτότητα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης

Ο Γερμανός καγκελάριος «είναι γυμνός» – Φρίντριχ Μερτς, ο αντιδημοφιλής
Μόλις ένα χρόνο μετά την επεισοδιακή εκλογή του στην καγκελαρία στη Γερμανία και εν μέσω κυβερνητικής δυστοκίας, τα ποσοστά αποδοχής του Φρίντριχ Μερτς βρίσκονται στο ναδίρ

Το «πείραμα» του Σεν Ντενί – Ένα πολιτικό «εργαστήριο» για την Αριστερά στη Γαλλία
Η ανάδειξη αριστερού δημάρχου με μεταναστευτικό υπόβαθρο στο μεγαλύτερο προάστιο του Παρισιού επαναφέρει ζητήματα όπως η αστυνόμευση, η στεγαστική κρίση και ο ρατσισμός στη δημόσια ατζέντα στη Γαλλία

«Τεχνοφασισμός σε κοινή θέα» – Η Palantir, ένα «μανιφέστο» και ο σύγχρονος ολοκληρωτισμός στην εποχή Τραμπ 2.0
Μεγαλοεργολάβος της κυβέρνησης Τραμπ, η εταιρεία ανάλυσης δεδομένων Palantir σκιαγραφεί σε ένα οιονεί φιλοδυτικό μίνι «μανιφέστο» ένα καθεστώς επιτήρησης και τεχνο-γεωπολιτικής ηγεμονίας

Μάνατζερ, νέα πρόσωπα και πρώην ορμπανικοί – Η «στρατιά» του Μαγιάρ για αλλαγή στην Ουγγαρία
Η θεσμική μετάβαση στην Ουγγαρία υπό τον Πέτερ Μαγιάρ θα γίνει χωρίς πολιτικούς καριέρας, αλλά με πρόσωπα που υπόσχονται «απο-ορμπανοποίηση»

«MAGA Εκκλησία» – Ο Τραμπ, ο Πάπας και το δόγμα του «δίκαιου πολέμου»
Στις ΗΠΑ της εποχής Τραμπ 2.0 η θρησκεία εργαλειοποιείται ως μοχλός άσκησης εξουσίας και εξωτερικής πολιτικής, «θεϊκής» νομιμοποίησης πολέμων και καλλιέργειας καθεστώτος προσωπολατρείας

inStream - Ροή Ειδήσεων
Κόμμα Τσίπρα: Σε πλήρη λειτουργία το στρατηγείο της Φιλελλήνων – Στήνουν τα ψηφοδέλτια – Σχεδιασμός μέχρι και για τις δημοτικές εκλογές
Το οργανωτικό του κόμματος σε πλήρη λειτουργία, μπαίνουν τα πρώτα ονόματα στα ψηφοδέλτια, τα πρόσωπα εμπιστοσύνης του προέδρου.

Ραντεβού με την πρόκριση στο Final Four τα κορίτσια της ομάδας πόλο του Ολυμπιακού
Η γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού αντιμετωπίζει την Σαμπαντέλ και θα δώσει να βρεθεί σε ένα ακόμη Final Four Champions League – Φιλοδοξεί να μιμηθεί το κατόρθωμα των αντρών, αλλά και της ομάδας μπάσκετ

Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία το Σάββατο – Αφρικανική σκόνη, βροχές και κατά τόπους χαλαζόπτωση
Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης σε περιοχές της Πελοποννήσου των Κυκλάδων και της Κρήτης - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως την Τετάρτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Συνελήφθη επικεφαλής ένοπλης οργάνωσης του Ιράκ, ως επικεφαλής σε τρομοκρατικές επιθέσεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη
Οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι συνέλαβαν τον ηγέτη ένοπλης οργάνωσης του Ιράκ. Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι «κατηύθυνε και προέτρεψε» σε επιθέσεις εναντίον Αμερικανών και Εβραίων λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Ενεργειακό σοκ στην Ευρώπη: Ποιες πρωτεύουσες της ΕΕ χτύπησε περισσότερο; Η Αθήνα στους μεγάλους χαμένους
Οι τιμές του φυσικού αερίου για οικιακή χρήση αυξήθηκαν στις πρωτεύουσες της ΕΕ μεταξύ των αρχών Φεβρουαρίου και των αρχών Απριλίου, αντανακλώντας τις επιπτώσεις των εντάσεων στη Μέση Ανατολή

Κοινωνικές κατοικίες: Πώς θα κατασκευαστούν
Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για την αξιοποίηση ακινήτων του Δημοσίου και των ΟΤΑ, μέσω συνεργασίας με ιδιώτες κατασκευαστές, προκειμένου να δημιουργηθούν κοινωνικές κατοικίες

Τέμπη: Δύο επιστολές είχαν προειδοποιήσει
Τι είχε καταγγείλει ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ Κώστας Σπηλιόπουλος, ενημερώνοντας από το 2020 για τις παθογένειες και τα προβλήματα στον σιδηρόδρομο, τόσο το Μαξίμου όσο και τον Κώστα Αχ. Καραμανλή

Παραγωγικότητα: Τι περιορίζει στην Ελλάδα την αύξηση των εισοδημάτων και τη σύγκλιση με την Ευρώπη – Τα «γρανάζια» που λείπουν
Παρά τη σημαντική ανάπτυξη των τελευταίων ετών, η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα παραμένει στα επίπεδα του 2000. Οι περιορισμένες δυνατότητες διατηρήσιμης αύξησης εισοδημάτων και μακροχρόνιας σύγκλισης με την Ευρώπη.

Η παγκόσμια ισχύς μετατοπίζεται προς ανατολάς – Το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα το αποδεικνύει
Ο Σι Τζινπίνγκ δεν φοβήθηκε τον Τραμπ. Τον επέπληξε για την Ταϊβάν, δεν υποσχέθηκε συνεργασία, έθεσε τους όρους του παιχνιδιού. Απέδειξε ότι η Κίνα αντιμετωπίζει τις ΗΠΑ ως ίσος –και μάλλον είναι η κερδισμένη του ταξιδιού.

Αυστραλία: Σε κρίσιμη κατάσταση 30χρονος που δέχτηκε επίθεση από λευκό καρχαρία
Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται 30χρονος που δέχτηκε επίθεση από λευκό καρχαρία μήκους περίπου πέντε μέτρων στην ακτή της νήσου Ρότνεστ, η οποία βρίσκεται ανοιχτά της πόλης του Περθ στην Αυστραλία.

Νυρεμβέργη: Ενας νεκρός και 17 στο νοσοκομείο από διαρροή χημικής ουσίας σε εργοστάσιο
Δύο εργαζόμενοι εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, κι ένας εξ αυτών άφησε την τελευταία του πνοή αργότερα σε νοσοκομείο, μετά τη διαρροή χημικής ουσίας σε εργοστάσιο στη Νυρεμβέργη.

Βιρτζίνια: Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε την προσφυγή για τον ανασχεδιασμό του εκλογικού χάρτη
Απέρριψε το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ την προσφυγή των Δημοκρατικών κατά απόφασης δικαστηρίου της Βιρτζίνια που ακύρωσε τον ανασχεδιασμό του εκλογικού χάρτη της πολιτείας.

Ουκρανία: Ανησυχία εκφράζει ο ΟΗΕ για πλήγμα εναντίον οχήματός του στη Χερσώνα
Οχημα του ΟΗΕ επλήγη δυο φορές την ίδια ημέρα στη Χερσώνα, προκαλώντας την αντίδραση του Γενικού Γραμματέα του Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος εξέφρασε την ανησυχία του για το γεγονός.

Κούβα: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας
Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Κούβα, μετά το νέο μπλακ άουτ, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρή ενεργειακή κρίση, η οποία έχει επιδεινωθεί λόγω του εμπάργκο πετρελαίου που επέβαλαν οι ΗΠΑ.

Λίβανος: Ζητά εγγυήσεις η Βηρυτός από τις ΗΠΑ για να εδραιωθεί η εκεχειρία – Επίθεση Σαλάμ στη Χεζμπολάχ
Ο Λίβανος ζητά τη δημιουργία ανεξάρτητου μηχανισμού επιτήρησης της εκεχειρίας με το Ισραήλ και αμερικανικές εγγυήσεις, ενώ επιτίθεται στη Χεζμπολάχ διότι παρέσυρε τη χώρα σε έναν «ανεύθυνο» πόλεμο.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

