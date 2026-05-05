Τρίτη 05 Μαϊου 2026
Αναπροσανατολισμός στη σκιά Τραμπ – Το υπό πίεση ΝΑΤΟ, η Ευρώπη των διλημμάτων και η ΕΕ ως «πολύφερνη νύφη»
Κόσμος 05 Μαΐου 2026, 07:00

Οι συνεχείς απειλές Τραμπ στην Ευρώπη και η αβεβαιότητα στο ΝΑΤΟ εντείνουν τη συζήτηση στην ΕΕ και πέραν αυτής για τα όρια και την ταυτότητα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης

Μαργαρίτα Βεργολιά
«Η Γερμανία και η Ευρώπη έχουν μεγαλύτερα “προβλήματα Τραμπ” από την απόσυρση στρατευμάτων των ΗΠΑ», σχoλίασε η Wall Street Journal την ανακοίνωση του αμερικανικού Πενταγώνου για απόσυρση περίπου 5.000 στρατιωτών από τη Γερμανία, ενόσω ο πρόεδρος των ΗΠΑ απειλεί με ανάλογες κινήσεις σε Ισπανία και Ιταλία για τη στάση τους στον πόλεμο στο Ιράν.

«Η πρόσφατη αύξηση των δασμών του Τραμπ στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, η εμφανής υπαναχώρησή του από τα σχέδια στάθμευσης πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς στη Γερμανία και οι οικονομικές και στρατιωτικές επιπτώσεις από τον πόλεμο στο Ιράν θα έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στην περιοχή», επισημαίνουν αναλυτές στην αμερικανική εφημερίδα.

Εν εξελίξει, η κατάσταση δοκιμάζει περαιτέρω τα όρια αντοχής κυβερνήσεων και πολιτών στην ΕΕ, εν μέσω των απειλών των ΗΠΑ για αποχώρηση από το ΝΑΤΟ, της ταυτόχρονης φθοράς και κόπωσης από τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία και εντεινόμενων φόβων στην Ευρώπη για την εξ Ανατολών ρωσική απειλή.

Καθώς όμως η δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο γίνεται όλο και πιο απρόβλεπτη, το ευρωπαϊκό εγχείρημα έχει αρχίσει να φαντάζει όλο και πιο δελεαστικό για χώρες εκτός ΕΕ.

Και όχι μόνο της Γηραιάς Ηπείρου.

«Δεν πιστεύουμε ότι είμαστε καταδικασμένοι να υποταχθούμε σε έναν πιο συναλλακτικό, απομονωμένο και βάναυσο κόσμο», δήλωσε τη Δευτέρα ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ στην 8η σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, στο Ερεβάν της Αρμενίας.

Ως ο πρώτος μη Ευρωπαίος προσκεκλημένος ηγέτης στο φόρουμ -το οποίο δημιουργήθηκε το 2022 με στόχο την προσέγγιση της ΕΕ με άλλα ευρωπαϊκά κράτη- υπονόησε ότι η εποχή της αμερικανικής ηγεμονίας πλησιάζει στο τέλος της, εκφράζοντας μια «ακλόνητη» πεποίθησή του:

«Η διεθνής τάξη θα ανοικοδομηθεί, αλλά από την Ευρώπη».

Στην ίδια σύνοδο, με ηχηρά απόντα τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, η Ουκρανία υπερθεμάτισε στην ταχεία ένταξή της στην ΕΕ και η Βρετανία του Brexit στη σύσφιξη των σχέσεων με τις Βρυξέλλες.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Γερεβάν της Αρμενίας (Stefan Rousseau/Pool via REUTERS)

Καναδάς, «η πιο ευρωπαϊκή από τις μη ευρωπαϊκές χώρες»

Σε ρήξη με τον Τραμπ, με αυξομειούμενες εντάσεις, ο Καναδός πρωθυπουργός έχει ήδη γράψει ιστορία με τη φετινή ομιλία του στο Νταβός, καλώντας τις «μεσαίες δυνάμεις» να δράσουν από κοινού σε έναν κόσμο ρήξης με τη μεταπολεμική παγκόσμια τάξη.

Δίνοντας το στίγμα της πρωτοφανούς παρουσίας του στη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, με κεντρικό σύνθημα «Χτίζοντας το Μέλλον: Ενότητα και Σταθερότητα στην Ευρώπη», ο Μαρκ Κάρνεϊ περιέγραψε τον Καναδά -ένα από τα 12 ιδρυτικά μέλη του ΝΑΤΟ- ως την «πιο ευρωπαϊκή από τις μη ευρωπαϊκές χώρες».

Τόνισε ότι στόχος του είναι να εμβαθύνει τη σχέση της βορειοαμερικανικής χώρας του με την Ευρώπη.

Είναι ήδη η πρώτη και μοναδική χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με πλήρη συμμετοχή στο ευρωπαϊκό αμυντικό «υπερταμείο» SAFE, ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η δε πλειοψηφία των κατοίκων της θεωρούν την ΕΕ τον σημαντικότερο εταίρο του Καναδά μέσα στα επόμενα 3-5 χρόνια.

Στην ίδια δημοσκόπηση της κορυφαίας καναδικής εταιρείας δημοσκοπήσεων Abacus Data προ έτους, το 46% εξέφρασε μάλιστα «ισχυρή ή μέτρια υποστήριξη» στην ένταξη του Καναδά στην ΕΕ, έναντι ενός 29% που ήταν «σθεναρά ή κάπως αντίθετο».

Το 25% δεν ήταν σίγουρο για μια τέτοια επιλογή, που παραμένει θεωρητική.

Σύμφωνα με το άρθρο 49 της Συνθήκης για την ΕΕ περί διεύρυνσης, αίτηση ένταξης μπορεί να υποβάλει «οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα σέβεται τις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και του κράτους δικαίου».

Όμως η έννοια του «ευρωπαϊκού κράτους» δεν ορίζεται αυστηρά νομικά και η τελική απόφαση είναι πολιτική, καθώς έγκειται στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, και δη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Η δε συζήτηση για επέκταση της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία σε ευαίσθητους τομείς όπως η εξωτερική πολιτική και η πολιτική ασφαλείας έχει ήδη ανοίξει, με πρωτοβουλία της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Από αριστερά προς τα δεξιά, οι σημαίες των Βόρειων Χωρών, ήτοι Φινλανδίας, Δανίας, Ισλανδίας, Νορβηγίας, Σουηδίας (Shutterstock)

Επέκταση προς βορρά;

Ενώ μια ένταξη του Καναδά στην ΕΕ παραμένει ένα μακρινό θεωρητικό σενάριο, η γεωπολιτική αβεβαιότητα και η συμμαχική εχθρότητα των ΗΠΑ δείχνει να ωθεί προς το ευρωπαϊκό εγχείρημα όλο και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

Απτή απόδειξη είναι η Ισλανδία.

Ιδρυτικό μέλος του ΝΑΤΟ, χωρίς δικό της μόνιμο στρατό και βασιζόμενη κυρίως σε διμερή αμυντική συμφωνία με τις ΗΠΑ για την ασφάλειά της, η νησιωτική χώρα στη Βόρεια Ευρώπη, στον παγωμένο Βόρειο Ατλαντικό επανεξέτασε τη θέση της εν μέσω των απειλών Τραμπ και προχωρά τον προσεχή Αύγουστο στη διενέργεια δημοψηφίσματος για επανεκκίνηση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ.

Έχοντας υποβάλει αίτημα ένταξης το 2009, μετά την οικονομική της κρίση, η Ισλανδία ανέστειλε τη διαδικασία το 2015, διατηρώντας την πρόσβαση στην ενιαία αγορά της ΕΕ μέσω του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Τώρα, οι λόγοι της επιχειρούμενης επιστροφής δεν είναι οικονομικοί, αλλά γεωπολιτικοί.

Μόλις τον περασμένο Μάρτιο, υπέγραψε ιστορική συμφωνία για την ασφάλεια και την άμυνα με την ΕΕ.

«Η Ισλανδία αποτελεί πολύτιμο εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και πολύ καιρό, καθώς και έναν έμπιστο σύμμαχο στον Βόρειο Ατλαντικό. Επίσης, αυτό που είναι σημαντικό στις μέρες μας, είναι ότι αποτελεί έναν πραγματικά ισχυρό υποστηρικτή της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες», τόνισε με νόημα κατά την υπογραφή η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας.

Το δημοψήφισμα στην Ισλανδία παρακολουθεί εν τω μεταξύ στενά η Νορβηγία, χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ, του ΕΟΧ και του χώρου Σένγκεν, όχι όμως και της ΕΕ.

Έχει απορρίψει δις την ένταξή της με δημοψηφίσματα.

Ωστόσο, η ανερμάτιστη εξωτερική πολιτική του Τραμπ και ο πόλεμος στην Ουκρανία έχουν ξαναφέρει το θέμα στη δημόσια συζήτηση.

Κατά τον Νορβηγό υπουργό Εξωτερικών, Έσπεν Μπαρθ Άιντα, «έχουμε πλήρη επίγνωση ότι η διαφορά μεταξύ της ένταξης στην ΕΕ και της συμμετοχής στον ΕΟΧ αυξάνεται», καθώς «βρισκόμαστε όλο και περισσότερο εκτός όλων όσων θα θέλαμε να είμαστε εντός».

Σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυματίζουν έξω από την έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες (REUTERS/Yves Herman//File Photo)

Η Ευρώπη μεταξύ φιλοδοξιών και διλημμάτων

Με 27 κράτη-μέλη σήμερα, μετά την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου με το Brexit, το ιστορικό της ΕΕ (και προηγουμένως της ΕΟΚ) μετρά ήδη επτά διαδοχικές διευρύνσεις, με τη μεγαλύτερη να συμβαίνει το 2004, με δέκα νέα μέλη.

Τα υποψήφια προς ένταξη κράτη-μέλη πρέπει να πληρούν πολιτικούς, οικονομικούς, καθώς και νομικούς όρους (το κεκτημένο της ΕΕ).

Σήμερα επισήμως αριθμούν εννέα, κυρίως από τα Δυτικά Βαλκάνια -που περιμένουν χρόνια- ενώ συμπεριλαμβάνονται η Τουρκία (αν και οι διαπραγματεύσεις με την τελευταία είναι παγωμένες) και η εμπόλεμη Ουκρανία, με τον πρόεδρό της, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να δηλώνει στην 8η σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας ότι η χώρα του είναι «τεχνικά πλήρως έτοιμη».

Η διαφθορά παραμένει ωστόσο ένα από τα μεγάλα «αγκάθια» για το Κίεβο και οι Βρυξέλλες έχουν αποκλείσει τυχόν «προνομιακή μεταχείριση».

Με τη διεύρυνση να θεωρείται εν τω μεταξύ εργαλείο για την προώθηση της ειρήνης, της δημοκρατίας και της ασφάλειας, όλο και πιο εμφατικά τίθεται ζήτημα ισορροπίας μεταξύ της προσθήκης νέων μελών και της εσωτερικής μεταρρύθμισης της ΕΕ, στους κόλπους της οποίας οι διαφωνίες ήδη περισσεύουν.

Ο Γερμανός καγκελάριος «είναι γυμνός» – Φρίντριχ Μερτς, ο αντιδημοφιλής
Μόλις ένα χρόνο μετά την επεισοδιακή εκλογή του στην καγκελαρία στη Γερμανία και εν μέσω κυβερνητικής δυστοκίας, τα ποσοστά αποδοχής του Φρίντριχ Μερτς βρίσκονται στο ναδίρ

Το «πείραμα» του Σεν Ντενί – Ένα πολιτικό «εργαστήριο» για την Αριστερά στη Γαλλία
Η ανάδειξη αριστερού δημάρχου με μεταναστευτικό υπόβαθρο στο μεγαλύτερο προάστιο του Παρισιού επαναφέρει ζητήματα όπως η αστυνόμευση, η στεγαστική κρίση και ο ρατσισμός στη δημόσια ατζέντα στη Γαλλία

«Τεχνοφασισμός σε κοινή θέα» – Η Palantir, ένα «μανιφέστο» και ο σύγχρονος ολοκληρωτισμός στην εποχή Τραμπ 2.0
Μεγαλοεργολάβος της κυβέρνησης Τραμπ, η εταιρεία ανάλυσης δεδομένων Palantir σκιαγραφεί σε ένα οιονεί φιλοδυτικό μίνι «μανιφέστο» ένα καθεστώς επιτήρησης και τεχνο-γεωπολιτικής ηγεμονίας

Μάνατζερ, νέα πρόσωπα και πρώην ορμπανικοί – Η «στρατιά» του Μαγιάρ για αλλαγή στην Ουγγαρία
Η θεσμική μετάβαση στην Ουγγαρία υπό τον Πέτερ Μαγιάρ θα γίνει χωρίς πολιτικούς καριέρας, αλλά με πρόσωπα που υπόσχονται «απο-ορμπανοποίηση»

«MAGA Εκκλησία» – Ο Τραμπ, ο Πάπας και το δόγμα του «δίκαιου πολέμου»
Στις ΗΠΑ της εποχής Τραμπ 2.0 η θρησκεία εργαλειοποιείται ως μοχλός άσκησης εξουσίας και εξωτερικής πολιτικής, «θεϊκής» νομιμοποίησης πολέμων και καλλιέργειας καθεστώτος προσωπολατρείας

Ακροβατώντας μεταξύ Τραμπ και πολιτικής φθοράς – Η Τζόρτζια Μελόνι με την πλάτη στον τοίχο
Με τα εσωτερικά προβλήματα να στοιβάζονται και την πίεση της κοινής γνώμης να αυξάνεται στην Ιταλία, η ακροδεξιά πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επιχειρεί επαναπροσδιορισμό στρατηγικής

ΝΑΤΟ: Η σχέση Ρούτε-Τραμπ ανησυχεί τους Ευρωπαίους – Πιστεύουν ότι υπονομεύει τη θέση τους στον κόσμο
Η προσέγγιση του γ.γ. του ΝΑΤΟ Ρούτε προς τον Τραμπ αμφισβητείται από τους Ευρωπαίους συμμάχους. Εκτιμούν ότι σκάβει τα θεμέλια της συμμαχίας και υποβαθμίζει τη θέση της Ευρώπης.

Ουγγαρία: Ιστορική ήττα για τον Όρμπαν – Έδωσε συγχαρητήρια στον Πέτερ Μαγιάρ
Ο Όρμπαν χαρακτήρισε το αποτέλεσμα των εκλογών «οδυνηρό εμάς, αλλά σαφές. Δεν μας δόθηκε η ευθύνη και η ευκαιρία να κυβερνήσουμε». Συνεχάρη τον ηγέτη του δεξιού Tisza, Πέτερ Μαγιάρ

Ουγγαρία: Μεγάλη νίκη της αντιπολίτευσης δείχνει το exit poll και ήττα για τον Βίκτορ Όρμπαν
Το Κόμμα Tisza του Πέτερ Μαγιάρ φέρεται να λαμβάνει το 55,5% των ψήφων (131-139 έδρες), ενώ το Fidesz του Βίκτορ Όρμπαν προβλέπεται να λάβει το 37,9% (59-67 έδρες). Κοντά στο 80% η συμμετοχή.

Η Μόσχα δηλώνει έτοιμη να προμηθεύσει φυσικό αέριο την ΕΕ, «εφόσον έχει πλεόνασμα»
Καθώς οι πηγές προμήθειας της Ευρώπης σε ενέργεια μειώνονται, όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι η Ρωσία μπορεί να συνεχίσει να προμηθεύει με φυσικό αέριο την ΕΕ.

Από τον Τραμπ και τον Πούτιν, έως τον Σι – Οι κάλπες στην Ουγγαρία, ο Όρμπαν και οι «εντιμότατοι φίλοι» του
Για τις ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ, τη Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν και την Κίνα του Σι Τζινπίνγκ, μια εκλογική ήττα του Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία θα ήταν και δική τους

Το κόστος της εξάρτησης της ΕΕ από το ρωσικό αέριο και άλλα διαμόνια στην σύνοδο της Αρμενίας
Ένα επαναλαμβανόμενο θέμα στην σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία ήταν οι οδυνηρές και δαπανηρές εξαρτήσεις της Ευρώπης, οι οποίες ήρθαν στο προσκήνιο μετά τη διακοπή της παροχής φυσικού αερίου από την Ρωσία το 2022. Το θέμα έχει αποκτήσει νέα αίσθηση επείγοντος εξαιτίας των κλειστών Στενών του Ορμούζ

Τραμπ: Δεν μπορώ να πω αν η εκεχειρία παραμένει σε ισχύ – Ιράν: Οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε πολιτικά σκάφη, στο Ορμούζ
Ο Τραμπ αρνήθηκε να απαντήσει αν εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν εξακολουθεί να ισχύει, μετά τις ανταλλαγές πυρών στα Στενά του Ορμούζ - Χώρες του κόλπου καταδίκασαν τις επιθέσεις στα ΗΑΕ - Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στον Λίβανο

«Σ' αγαπώ, πατέρα, αλλά μισώ όσα εκπροσωπείς»: Από την ελίτ στον IRA η «περήφανα ένοχη» Ρόουζ Ντάγκντεϊλ
Από τα σαλόνια της ελίτ στον IRA, η Ρόουζ Ντάγκντεϊλ γύρισε την πλάτη στην τάξη της και βρέθηκε σε βομβιστικές επιθέσεις και μια ιστορική ληστεία τέχνης

Το φιλμ Electroma των Daft Punk γιορτάζει 20 χρόνια ζωής
Δύο δεκαετίες μετά την κυκλοφορία της, η ταινία Electroma των Daft Punk απέκτησε μια βελτιωμένη έκδοση που θα προβληθεί στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Τραϊμπέκα

«Πόλεμος» για το φαράγγι της Σαμαριάς
Τα τελευταία χρόνια εντείνονται οι πιέσεις της τοπικής κοινωνίας να παραμένει ανοιχτό, όσο περισσότερο γίνεται, το φαράγγι της Σαμαριάς, παρά την αρκετές φορές αντίθετη γνώμη των ειδικών - Μιλούν στο in o Ευθύμης Λέκκας, οι δήμαρχοι Σφακίων και Αγίου Βασιλείου και ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων

Δημοσκόπηση: Τι κυβέρνηση θέλουν οι ψηφοφόροι, ανάλογα με το κόμμα που ψηφίζουν, αν δεν επιτευχθεί αυτονομία
Ένα σημαντικό εύρημα προκύπτει από νέα δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας για τις διαθέσεις των πολιτών στο υποθετικό σενάριο που δεν καταστεί εφικτό στις επόμενες εκλογές να συγκροτηθεί αυτοδύναμη μονοκομματική κυβέρνηση.

Ευρωζώνη: Πυκνώνουν τα σύννεφα της ύφεσης – Τα σημάδια, η ανησυχία και το «κοκκίνισμα» των ταμπλό
Με δύο πρόσωπα η εικόνα της οικονομίας στην Ευρωζώνη τις τελευταίες εβδομάδες. Από τη μία πλευρά οι δείκτες δείχνουν μια σχετική ανθεκτικότητα αλλά από την άλλη οι πληθωριστικές πιέσεις και οι γεωπολιτικές εντάσεις «κοκκινίζουν» ταμπλό και προβλέψεις. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα.

Ρωσία – Ουκρανία: Πούτιν και Ζελένσκι ανακοίνωσαν μονομερή κατάπαυση του πυρός σε διαφορετικές ημερομηνίες
Σε διαφορετικές ημερομηνίες ανακοίνωσαν κατάπαυση του πυρός Πούτιν και Ζελένσκι, ο ένας για τη νίκη στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, και ο άλλος επειδή «δεν είναι σοβαρό» να γιορτάσει ο ρωσικός στρατός.

Ιράν: Σε «αποκλιμάκωση» καλεί η Σαουδική Αραβία μετά την επανέναρξη των πυρών στα Στενά του Ορμούζ
Την «ανάγκη αποκλιμάκωσης, αποχής από κάθε περαιτέρω κλιμάκωση και άσκησης αυτοσυγκράτησης», τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας, μετά τις ανταλλαγές πυρών στον Κόλπο.

Παραγουάη: 13 χρόνια κάθειρξη σε γερουσιαστή για ξέπλυμα χρήματος από διακίνηση ναρκωτικών
Σε 13 χρόνια κάθειρξης για ξέπλυμα χρήματος που προήλθε από διακίνηση ναρκωτικών καταδικάστηκε γερουσιαστής στην Παραγουάη, ο οποίος σχετιζόταν με έναν από τους πλέον καταζητούμενους κακοποιούς.

Ουκρανία: Κατάπαυση του πυρός από τα μεσάνυχτα της Τρίτης, ανακοινώνει ο Ζελένσκι
Κατάπαυση του πυρός ανακοίνωσε και ο Ζελένσκι, αλλά από τα μεσάνυχτα της Τρίτης 5 Μαΐου, υπογραμμίζοντας πως «η ανθρώπινη ζωή είναι ασυγκρίτως πολυτιμότερη από τον "εορτασμό" οποιασδήποτε επετείου».

Βραζιλία: Μονοκινητήριο αεροσκάφος συντρίβεται σε πολυκατοικία στο Μπέλο Οριζόντε
Σε βίντεο ντοκουμέντο καταγράφεται η στιγμή που ένα Embraer EMB-721C χάνει ύψος, αποφεύγει με δυσκολία πολυώροφα κτίρια και εντέλει συντρίβεται σε μια πολυκατοικία στο Μπέλο Οριζόντε της Βραζιλίας.

Eurogroup: Για «στασιμοπληθωριστική τάση», μιλά ο Πιερρακάκης, για «σοκ στασιμοπληθωρισμού» ο Ντομπρόβσκις
«Βρισκόμαστε σε μια στασιμοπληθωριστική τάση», δηλώνει ο Κυριάκος Πιερρακάκης, αυτό που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη είναι ένα «σοκ στασιμοπληθωρισμού», παραδέχεται ο Ντομπρόβσκις.

Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι 3-3: Δεν κέρδισε, αλλά έφυγε χαρούμενη σε απίθανο ματς
Αν και έχανε 0-1, η Έβερτον έκανε μυθική ανατροπή κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι (3-1), αλλά στο φινάλε οι «πολίτες» βρήκαν δύο γκολ και… τσίμπησαν τον βαθμό (3-3) – Προβάδισμα τίτλου για την Άρσεναλ

