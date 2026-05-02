Τραμπ: Γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο να αποσύρει αμερικανικά στρατεύματα από την Ευρώπη
Κόσμος 02 Μαΐου 2026, 07:30

Τραμπ: Γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο να αποσύρει αμερικανικά στρατεύματα από την Ευρώπη

Εν μέσω των διατλαντικών εντάσεων σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, ο Τραμπ απείλησε να μειώσει τα στρατεύματα στη Γερμανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τις τελευταίες 48 ώρες ότι εξετάζει το ενδεχόμενο απόσυρσης των αμερικανικών στρατευμάτων που σταθμεύουν στη Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία, εν μέσω των αυξανόμενων εντάσεων με τις ευρωπαϊκές χώρες λόγω της κριτικής τους για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τον πόλεμο με το Ιράν. 

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «ταπεινώνονται» από το Ιράν στον εν εξελίξει πόλεμο, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν διαθέτει «καμία πραγματικά πειστική στρατηγική» για να θέσει τέλος στη σύγκρουση. 

Μιλώντας σε φοιτητές στη γερμανική πόλη Μάρσμπεργκ τη Δευτέρα, ο Μερτς είπε:  

«Μας κοστίζει πάρα πολλά χρήματα. Αυτή η σύγκρουση, αυτός ο πόλεμος εναντίον του Ιράν, έχει άμεσο αντίκτυπο στην οικονομική μας παραγωγή». 

Την Τρίτη, ο Τραμπ δημοσίευσε στην πλατφόρμα του Truth Social ότι ο Μερτς «πιστεύει ότι είναι εντάξει το Ιράν να έχει πυρηνικά όπλα. Δεν ξέρει τι λέει!» 

Την επόμενη μέρα, σύμφωνα με το Al Jazeera, ο Τραμπ συνέχισε με μια άλλη ανάρτηση στο Truth Social: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες μελετούν και εξετάζουν την πιθανή μείωση των στρατευμάτων στη Γερμανία, με απόφαση που θα ληφθεί στο άμεσο μέλλον». 

Όταν ρωτήθηκε ο Τραμπ την Πέμπτη αν θα εξετάσει επίσης την απόσυρση αμερικανικών στρατευμάτων από την Ιταλία και την Ισπανία, δύο χώρες που είναι εξίσου επικριτικές έναντι του πολέμου με το Ιράν, απάντησε:  

«Πιθανώς… Κοιτάξτε, γιατί να μην το κάνω; Η Ιταλία δεν μας έχει βοηθήσει καθόλου και η Ισπανία ήταν φρικτή, απολύτως φρικτή». 

Το Reuters ανέφερε στις 10 Απριλίου, επικαλούμενο έναν ανώνυμο ανώτερο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, ότι ο Τραμπ είχε συζητήσει με τους συμβούλους του το ενδεχόμενο απόσυρσης ορισμένων αμερικανικών στρατευμάτων από την Ευρώπη. 

Πόσους στρατιώτες έχουν οι ΗΠΑ στην Ευρώπη; 

Τον Δεκέμβριο του 2025, οι ΗΠΑ είχαν περίπου 68.064 στρατιωτικούς σε ενεργό υπηρεσία στην Ευρώπη, σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Δεδομένων Ανθρώπινου Δυναμικού Άμυνας (DMDC) του Πενταγώνου. 

Η Γερμανία, η Ιταλία και η Ισπανία φιλοξενούν συνολικά σχεδόν 53.000 αμερικανικούς στρατιώτες.    

Πού βρίσκονται αυτοί οι αμερικανικοί στρατιώτες στην Ευρώπη; 

Οι δυνάμεις είναι κατανεμημένες σε 31 μόνιμες βάσεις και 19 στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ευρώπη. 

Η Αμερικανική Διοίκηση Ευρώπης (USEUCOM) διευθύνει τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη, σε συντονισμό με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, και περιλαμβάνει έξι διοικήσεις κλάδων: Στρατό, Ναυτικό, Πολεμική Αεροπορία, Σώμα Πεζοναυτών, Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων και τη νεότερη Διαστημική Δύναμη. 

Γερμανία 

Η μεγαλύτερη αμερικανική βάση στην Ευρώπη είναι η Αεροπορική Βάση Ράμσταϊν στη Γερμανία, όπου δυνάμεις σταθμεύουν από το 1952.  

Σύμφωνα με στοιχεία του DMDC, τον Δεκέμβριο του 2025, 36.436 εν ενεργεία στρατιωτικοί σταθμεύουν στη Γερμανία σε πέντε φρουρές. 

Ηνωμένο Βασίλειο 

Οι αμερικανικές δυνάμεις στο Ηνωμένο Βασίλειο αριθμούσαν 10.156 στρατιωτικούς τον περασμένο Δεκέμβριο, σταθμευμένους σε τρεις βάσεις, που φιλοξενούν κυρίως προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας. 

Ιταλία 

Στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ σταθμεύει στην Ιταλία από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και περιλαμβάνει μονάδες του Στρατού, του Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας.  

Τα στοιχεία του DMDC δείχνουν ότι η Ιταλία φιλοξενούσε 12.662 στρατιώτες εν ενεργεία στο τέλος του 2025 σε βάσεις στη Βιτσέντσα, το Αβιάνο, τη Νάπολη και τη Σικελία. 

Ισπανία 

Η χώρα φιλοξενεί βάσεις του Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ κοντά στο Στενό του Γιβραλτάρ. Σύμφωνα με στοιχεία του DMDC, τον Δεκέμβριο του 2025, 3.814 στρατιωτικοί είχαν μόνιμη τοποθέτηση στην Ισπανία. 

Πολωνία 

Η Πολωνία φιλοξενεί 369 εν ενεργεία στρατιωτικούς με μόνιμη τοποθέτηση, καθώς και περίπου 10.000 στρατιωτικούς των δυνάμεων εκ περιτροπής που χρηματοδοτούνται μέσω της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Αποτροπής – ενός αμερικανικού προγράμματος για την ενίσχυση της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ που βλέπει προς τη Ρωσία – σύμφωνα με στοιχεία του DMDC και της Υπηρεσίας Ερευνών του Κογκρέσου.  

Το προσωπικό είναι στρατοπεδευμένο σε τέσσερις βάσεις. 

Ρουμανία 

Όπως και η Πολωνία και άλλες χώρες του πρώην κομμουνιστικού μπλοκ, η Ρουμανία φιλοξενεί μια εκ περιτροπής παρουσία αμερικανικών δυνάμεων, επιπλέον των 153 μόνιμα τοποθετημένων στρατιωτικών, σύμφωνα με το DMDC και την Υπηρεσία Ερευνών του Κογκρέσου.  

Οι βάσεις στις οποίες έχουν πρόσβαση οι ΗΠΑ περιλαμβάνουν την Αεροπορική Βάση Mihail Kogalniceanu, το Camp Turzii και το Deveselu. 

Ουγγαρία 

Οι ΗΠΑ διεξάγουν εκ περιτροπής αποστολές και ασκήσεις στην Ουγγαρία. Το DMDC ανέφερε τον Δεκέμβριο ότι οι Ούγγροι φιλοξενούσαν 77 μόνιμα τοποθετημένους στρατιωτικούς που ήταν σταθμευμένοι σε δύο βάσεις, την Kecskemet και την Papa Air. 

Ποιος αποφασίζει πόσα στρατεύματα έχουν οι ΗΠΑ στην Ευρώπη; 

Ο πρόεδρος και το Υπουργείο Άμυνας αποφασίζουν συνήθως πόσα στρατεύματα έχουν οι ΗΠΑ σταθμευμένα σε ευρωπαϊκές χώρες. 

Ωστόσο, το Κογκρέσο έχει ρόλο να διαδραματίσει και μπορεί να εμποδίσει ή να περιπλέξει σημαντικές αποσύρσεις μέσω της νομοθεσίας και του ελέγχου της χρηματοδότησης. 

Το 2020, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, ο Τραμπ απείλησε να αποσύρει περίπου 12.000 αμερικανούς στρατιώτες από τη Γερμανία, αφού επέκρινε το Βερολίνο για τις χαμηλές αμυντικές δαπάνες και την υποστήριξή του στον αγωγό φυσικού αερίου Nord Stream 2. Ωστόσο, το Κογκρέσο αντέδρασε και ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ανέτρεψε την απόφαση. 

Επιπλέον, ο Νόμος για την Εξουσιοδότηση της Εθνικής Άμυνας (NDAA) του 2026, που ψηφίστηκε από τη Γερουσία πέρυσι, περιλαμβάνει μια διάταξη που απαγορεύει τη μόνιμη μείωση του αριθμού των αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη κάτω από τις 75.000. 

Γιατί ο Τραμπ απειλεί να αποσύρει τα αμερικανικά στρατεύματα από την Ευρώπη; 

Οι τελευταίες απειλές του Τραμπ έρχονται με φόντο τις πρόσφατες εντάσεις σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν. 

Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου και παραμένει ανεπίλυτος.  

Το στενό του Ορμούζ έχει ουσιαστικά αποκλειστεί από τις ανταγωνιστικές ιρανικές περιοριστικές ενέργειες και το αμερικανικό μπλόκο, διαταράσσοντας σοβαρά τη ναυτιλία και πλήττοντας την παγκόσμια οικονομία. 

Ο Τραμπ επιτέθηκε στους ηγέτες της Ευρώπης επειδή δεν υποστήριξαν τις ΗΠΑ στον πόλεμο. 

Ο Τραμπ συνεχίζει να κριτικάρει δημοσίως τον Βρετανό πρωθυπουργό Κίρ Σταρμερ για τη στάση του στον πόλεμο κατά του Ιράν, κατηγορώντας τον ότι δεν βοηθά την Ουάσιγκτον στον αγώνα και ότι δεν συνέβαλε στην επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ από τις ΗΠΑ. 

Λίγες μέρες μετά την έναρξη του πολέμου – και αφού ο Σταρμερ αρχικά αρνήθηκε να επιτρέψει στις αμερικανικές δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν βρετανικές στρατιωτικές βάσεις για επιθέσεις κατά του Ιράν – ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Βρετανό ηγέτη ως «όχι τον Ουίνστον Τσόρτσιλ». 

Ο Τραμπ επέκρινε επίσης την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζιόρτζια Μελόνι – που κάποτε ήταν η αγαπημένη του Ευρωπαία ηγέτιδα – αφού αυτή επέκρινε τον πόλεμο με το Ιράν. 

Πέρυσι, οι αμερικανικοί δασμοί, η πίεση του Τραμπ για την απόκτηση της Γροιλανδίας και η περικοπή της αμερικανικής βοήθειας προς την Ουκρανία επίσης διατάραξαν βαθιά τις διατλαντικές σχέσεις. 

Ποιον εξυπηρετούν αυτές οι βάσεις; 

Η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Ευρώπη χρονολογείται από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Μέχρι την έναρξη του Ψυχρού Πολέμου, η στρατιωτική παρουσία είχε μειωθεί και η αποστολή των ΗΠΑ μετατοπίστηκε στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας έναντι της Σοβιετικής Ένωσης. 

Ωστόσο, οι βάσεις δεν έχουν χρησιμεύσει μόνο για τη διασφάλιση της ευρωπαϊκής ασφάλειας: έχουν επίσης διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο για τους στρατιωτικούς και εξωτερικούς πολιτικούς στόχους των ΗΠΑ πέρα από την Ευρώπη. 

Οι βάσεις αποτελούν σημαντικούς κόμβους διαχείρισης εφοδιασμού για τις ΗΠΑ.  

Έχουν επιτρέψει στις ΗΠΑ να ξεκινήσουν τους πολέμους τους στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του Ιράκ, του Αφγανιστάν και τώρα του Ιράν. 

Για τη στήριξη των βάσεων, οι χώρες υποδοχής παρέχουν συνήθως γη χωρίς ενοίκιο, καθώς και τοπικό προσωπικό του οποίου οι μισθοί καταβάλλονται από την κυβέρνηση της χώρας υποδοχής.  

Με αυτόν τον τρόπο, οι χώρες υποδοχής αναλαμβάνουν ένα μέρος του συνολικού κόστους της στάθμευσης αμερικανικών δυνάμεων στο έδαφός τους. 

Το Περιφερειακό Ιατρικό Κέντρο Landstuhl (LRMC), λίγα λεπτά από τη βάση Ramstein στη Γερμανία, είναι το μεγαλύτερο αμερικανικό νοσοκομείο εκτός των ΗΠΑ.  

Λειτουργεί ως το κύριο κέντρο διακομιδής και περίθαλψης για τις αμερικανικές δυνάμεις στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. 

Έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών: Η ανοιχτή πληγή που ανησυχεί το οικονομικό επιτελείο 

Έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών: Η ανοιχτή πληγή που ανησυχεί το οικονομικό επιτελείο 

Τα βραδινά σνακ μπορεί να «μπερδεύουν» το έντερο

Τα βραδινά σνακ μπορεί να «μπερδεύουν» το έντερο

Societe Generale: Ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να αυξάνεται

Societe Generale: Ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να αυξάνεται

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

«Άνοιξη της δυσαρέσκειας» στη Ρωσία; – Ο Πούτιν απέναντι σε αυξανόμενες φωνές διαμαρτυρίας
Κλίμα δυσαρέσκειας 02.05.26

«Άνοιξη της δυσαρέσκειας» στη Ρωσία; – Ο Πούτιν απέναντι σε αυξανόμενες φωνές διαμαρτυρίας

Προβληματική οικονομία, περιορισμοί στο διαδίκτυο, κόπωση από τον πόλεμο στην Ουκρανία, πτώση των ποσοστών του προέδρου Πούτιν: η δυσαρέσκεια συσσωρεύεται στη Ρωσία πριν από τις βουλευτικές εκλογές

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
ΗΠΑ: Θα αποσύρουν 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία
Κόσμος 02.05.26

Η ενόχληση Τραμπ για τις δηλώσεις Μερτς - Οι ΗΠΑ αποσύρουν 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία

Αυτή η ανακοίνωση έγινε αφού ο Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο μείωσης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που σταθμεύουν στη Γερμανία, σύμμαχο των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, μετά από σχόλια του Μερτς που τον εξόργισαν.

Σύνταξη
Βολιβία: Η εργατική συνομοσπονδία κήρυξε απεργία διαρκείας
Εργατική συνομοσπονδία 02.05.26

Απεργία διαρκείας κηρύχτηκε στη Βολιβία

Η εργατική συνομοσπονδία στη Βολιβία κήρυξε απεργία διαρκείας, ζητώντας αύξηση του κατώτατου μισθού και των συντάξεων, και κατάργηση μιας φορολογικής μεταρρύθμισης που πλήττει τις μικρές επιχειρήσεις.

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας άνω των 8,6 δισ. δολαρίων από τις ΗΠΑ σε συμμάχους τους
Μέση Ανατολή 02.05.26

Οι ΗΠΑ πωλούν τώρα όπλα άνω των 8,6 δισ. δολαρίων σε συμμάχους τους

Οι ΗΠΑ ανακοινώνουν την πώληση σε συμμάχους τους στη Μέση Ανατολή όπλων αξίας άνω των 8,6 δισ. δολαρίων, εννέα εβδομάδες μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων εναντίον του Ιράν.

Σύνταξη
Λίβανος: 12 νεκροί, ανάμεσά τους ένα παιδί, σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς παρά την εκεχειρία
Λίβανος 02.05.26

Συνεχίζει να σκοτώνει, και παιδιά, το Ισραήλ παρά την εκεχειρία

Δώδεκα άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, σκοτώθηκαν χθες Παρασκευή εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων στον νότιο Λίβανο, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας. Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου, οκτώ άνθρωποι – ανάμεσά τους ένα παιδί και δύο γυναίκες – σκοτώθηκαν κι άλλοι 21 τραυματίστηκαν εξαιτίας πληγμάτων στο χωριό Χαμπούς, του οποίου την εκκένωση είχε διατάξει ο […]

Σύνταξη
Μεξικό: Τουλάχιστον 11 νεκροί και 30 τραυματίες σε ανατροπή λεωφορείου
Μεξικό 02.05.26

Πολύνεκρη ανατροπή λεωφορείου με εκδρομείς

Λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν εκδρομείς, βγήκε από τον δρόμο και ανατράπηκε, με αποτέλεσμα να βρουν τον θάνατο τουλάχιστον 11 άνθρωποι και άλλοι 30 να τραυματιστούν.

Σύνταξη
Τραμπ προς Κογκρέσο: Οι εχθροπραξίες στο Ιράν «έχουν τερματιστεί» – Κρύβεται στην εκεχειρία για να αποφύγει έλεγχο
Πόλεμος στο Ιράν 01.05.26

Τραμπ προς Κογκρέσο: Οι εχθροπραξίες στο Ιράν «έχουν τερματιστεί» – Κρύβεται στην εκεχειρία για να αποφύγει έλεγχο

Σε μια κίνηση ρελάνς, ο Ντόναλντ Τραμπ με επιστολή στο Κογκρέσο, ισχυρίζεται ότι λόγω της εκεχειρίας, οι εχθροπραξίες έχουν τερματιστεί. Έτσι προσπαθεί να ξεπεράσει τον σκόπελο της διορίας των 60 ημερών για να λάβει έγκριση.

Σύνταξη
Ο Τραμπ μετατρέπει τον Λευκό Οίκο σε Βερσαλλίες και δεν το κάνει για λόγους ασφαλείας
Ξέσπασμα Washington Post 01.05.26

Ο Τραμπ μετατρέπει τον Λευκό Οίκο σε Βερσαλλίες και δεν το κάνει για λόγους ασφαλείας

Με ένα ιδιαίτερα επικριτικό άρθρο η Washington Post προειδοποιεί τις αρχές να σεβαστούν τον Λευκό Οίκο και τους «αισθητικούς κανόνες της δημοκρατίας», και να μην χτίσουν μια Ανατολική Πτέρυγα που θα ωφελεί τους Αμερικανούς ολιγάρχες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το Ιράν έχει ένα ισχυρό μέσο αποτροπής – Και όχι, δεν είναι τα ανύπαρκτα πυρηνικά του όπλα
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή 01.05.26

Το Ιράν έχει ένα ισχυρό μέσο αποτροπής – Και όχι, δεν είναι τα ανύπαρκτα πυρηνικά του όπλα

Η νέα αποτυχία του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει μια συμφωνία αποδεικνύει ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε πιο δύσκολη θέση από το Ιράν. Η Τεχεράνη έχει μέτρα αποτροπής και ταυτόχρονα ισχυρά διαπραγματευτικά χαρτιά.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βύθιση του σούπεργιοτ Bayesian: Δεν έφταιξε η κακοκαιρία, αλλά μια σειρά από ανθρώπινα λάθη
Ναυάγιο στη Σικελία 01.05.26

Βύθιση του σούπεργιοτ Bayesian: Δεν έφταιξε η κακοκαιρία, αλλά μια σειρά από ανθρώπινα λάθη

Οι ειδικοί που ανέλαβαν την έρευνα για τη βύθιση του σούπεργιοτ του δισεκατομμυριούχου της τεχνολογίας, Μάικ Λιντς, διαπιστώνουν ότι τα αίτια είναι διαφορετικά από ό,τι πιστευόταν στην αρχή. Το Bayesian δεν ανατράπηκε εξαιτίας της σπάνιας καταιγίδας.

Σύνταξη
Τραμπ εναντίον Μερτς ή είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα
Ανήθικη μεταστροφή; 01.05.26

Τραμπ εναντίον Μερτς ή είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα

Αυτό που φαίνεται να προκάλεσε τη φαινομενική μεταστροφή του Μερτς δεν είναι μια κρίση συνείδησης του Διεθνούς Δικαίου, αλλά ότι κατάλαβε ότι δεν εξελίχθηκαν όλα σύμφωνα με το σχέδιο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πολυτελή ακίνητα: Πωλείται το ιδιωτικό νησί του εκλιπόντος δισεκατομμυριούχου της Swarovski κοντά στη Βενετία
Οικονομικές Ειδήσεις 02.05.26

Πωλητήριο στο ιδιωτικό νησί του κληρονόμου της Swarovski - Πόσο κοστίζει

Ένα οικογενειακό καταπίστευμα για τον Gernot Langes-Swarovski, δισέγγονο του ιδρυτή της εταιρείας κρυστάλλων, πουλάει το νησί Isola Santa Cristina, έκτασης 72 στρεμμάτων για 24 εκ. ευρώ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
«Άνοιξη της δυσαρέσκειας» στη Ρωσία; – Ο Πούτιν απέναντι σε αυξανόμενες φωνές διαμαρτυρίας
Κλίμα δυσαρέσκειας 02.05.26

«Άνοιξη της δυσαρέσκειας» στη Ρωσία; – Ο Πούτιν απέναντι σε αυξανόμενες φωνές διαμαρτυρίας

Προβληματική οικονομία, περιορισμοί στο διαδίκτυο, κόπωση από τον πόλεμο στην Ουκρανία, πτώση των ποσοστών του προέδρου Πούτιν: η δυσαρέσκεια συσσωρεύεται στη Ρωσία πριν από τις βουλευτικές εκλογές

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
ΗΠΑ: Θα αποσύρουν 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία
Κόσμος 02.05.26

Η ενόχληση Τραμπ για τις δηλώσεις Μερτς - Οι ΗΠΑ αποσύρουν 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία

Αυτή η ανακοίνωση έγινε αφού ο Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο μείωσης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που σταθμεύουν στη Γερμανία, σύμμαχο των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, μετά από σχόλια του Μερτς που τον εξόργισαν.

Σύνταξη
Η μάχη των μεταγωγικών: C-130 και C-390 ανταγωνίζονται για την κατάκτηση των ελληνικών αιθέρων
Πολιτική 02.05.26

Η μάχη των μεταγωγικών: C-130 και C-390 ανταγωνίζονται για την κατάκτηση των ελληνικών αιθέρων

Η Ελλάδα προσανατολίζεται στην ανανέωση του στόλου των μεταγωγικών της με τις επικρατέστερες επιλογές να εμφανίζονται να είναι αυτή των C-130 της Lockheed Martin και των C-390 της Embraer.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Δημογραφικό: Ραγδαία ανατροπή της κρίσιμης αναλογίας εργαζομένων προς συνταξιούχους
Ρήγμα 02.05.26

«Δημογραφικός χειμώνας» απειλεί ανοιχτά την οικονομία και τα ασφαλιστικά συστήματα

Η ραγδαία μείωση του παραγωγικού πληθυσμού καθιστά τη μετανάστευση και την τεχνητή νοημοσύνη τις μόνες σανίδες σωτηρίας για μια Ευρώπη που γερνάει και αδειάζει επικίνδυνα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Από το Παλλάς στο Ηράκλειο: Ο Αλέξης Τσίπρας, η Ιθάκη του και η νέα περιπέτεια που τώρα αρχίζει
Πολιτική 02.05.26

Από το Παλλάς στο Ηράκλειο: Ο Αλέξης Τσίπρας, η Ιθάκη του και η νέα περιπέτεια που τώρα αρχίζει

Ο Αλέξης Τσίπρας ολοκλήρωσε τη σειρά των παρουσιάσεων της «Ιθάκης» του σε επιλεγμένα μέρη στην επικράτεια μέσα σε πέντε μήνες. Το πραγματικό ταξίδι όμως, τώρα αρχίζει....

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Εφορία: Δύο δισ. ευρώ φόροι έμειναν απλήρωτοι το πρώτο δίμηνο του έτους
Οφειλές 02.05.26

Δύο δισ. ευρώ φόροι έμειναν απλήρωτοι το πρώτο δίμηνο του έτους

Συνολικά τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την Εφορία έχουν εκτοξευτεί στα 114,537 δισ. ευρώ - Από τους 3.681.752 οφειλέτες, οι 2.332.133 είναι ανοιχτοί σε κατασχέσεις καταθέσεων και περιουσιακών στοιχείων

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Οι νέοι δασμοί Τραμπ σε ευρωπαϊκά οχήματα δείχνουν την αναξιοπιστία των ΗΠΑ, δηλώνει αξιωματούχος της ΕΕ
Ευρωπαίος αξιωματούχος 02.05.26

Οι νέοι δασμοί Τραμπ σε βάρος της ΕΕ «δείχνουν την αναξιοπιστία των ΗΠΑ»

Η απειλή Τραμπ για επιβολή δασμών 25% σε ευρωπαϊκά οχήματα είναι μια κίνηση που «καταδεικνύει πόσο αναξιόπιστη είναι η αμερικανική πλευρά», τονίζει αξιωματούχος της ΕΕ.

Σύνταξη
Βραβεία Οσκαρ: Δεν θα είναι επιλέξιμα «ηθοποιοί» και σενάρια που έχουν δημιουργηθεί με Τεχνητή Νοημοσύνη
Ακαδημία Κινηματογράφου 02.05.26

Τα Οσκαρ κλείνουν την πόρτα των βραβείων στην ΤΝ

«Ηθοποιοί» και σενάρια που έχουν δημιουργηθεί με Τεχνητή Νοημοσύνη δεν θα είναι επιλέξιμα για βραβεία Οσκαρ, ανακοινώνει η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου.

Σύνταξη
Βολιβία: Η εργατική συνομοσπονδία κήρυξε απεργία διαρκείας
Εργατική συνομοσπονδία 02.05.26

Απεργία διαρκείας κηρύχτηκε στη Βολιβία

Η εργατική συνομοσπονδία στη Βολιβία κήρυξε απεργία διαρκείας, ζητώντας αύξηση του κατώτατου μισθού και των συντάξεων, και κατάργηση μιας φορολογικής μεταρρύθμισης που πλήττει τις μικρές επιχειρήσεις.

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας άνω των 8,6 δισ. δολαρίων από τις ΗΠΑ σε συμμάχους τους
Μέση Ανατολή 02.05.26

Οι ΗΠΑ πωλούν τώρα όπλα άνω των 8,6 δισ. δολαρίων σε συμμάχους τους

Οι ΗΠΑ ανακοινώνουν την πώληση σε συμμάχους τους στη Μέση Ανατολή όπλων αξίας άνω των 8,6 δισ. δολαρίων, εννέα εβδομάδες μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων εναντίον του Ιράν.

Σύνταξη
Λίβανος: 12 νεκροί, ανάμεσά τους ένα παιδί, σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς παρά την εκεχειρία
Λίβανος 02.05.26

Συνεχίζει να σκοτώνει, και παιδιά, το Ισραήλ παρά την εκεχειρία

Δώδεκα άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, σκοτώθηκαν χθες Παρασκευή εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων στον νότιο Λίβανο, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας. Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου, οκτώ άνθρωποι – ανάμεσά τους ένα παιδί και δύο γυναίκες – σκοτώθηκαν κι άλλοι 21 τραυματίστηκαν εξαιτίας πληγμάτων στο χωριό Χαμπούς, του οποίου την εκκένωση είχε διατάξει ο […]

Σύνταξη
Μεξικό: Τουλάχιστον 11 νεκροί και 30 τραυματίες σε ανατροπή λεωφορείου
Μεξικό 02.05.26

Πολύνεκρη ανατροπή λεωφορείου με εκδρομείς

Λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν εκδρομείς, βγήκε από τον δρόμο και ανατράπηκε, με αποτέλεσμα να βρουν τον θάνατο τουλάχιστον 11 άνθρωποι και άλλοι 30 να τραυματιστούν.

Σύνταξη
Λιντς Γιουνάιτεντ- Μπέρνλι 3-1: «Άλμα» παραμονής για τα «παγώνια»
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Λιντς Γιουνάιτεντ- Μπέρνλι 3-1: «Άλμα» παραμονής για τα «παγώνια»

«Αγκαλιά» με την παραμονή της στην Premier League είναι η Λιντς μετά το 3-1 επί της ήδη υποβιβασμένης Μπέρνλι, χάρη στην οποία έφτασε στο +9 από την 18η Τότεναμ που παραμένει στην επικίνδυνη ζώνη.

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

