Τραμπ: Γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο να αποσύρει αμερικανικά στρατεύματα από την Ευρώπη

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τις τελευταίες 48 ώρες ότι εξετάζει το ενδεχόμενο απόσυρσης των αμερικανικών στρατευμάτων που σταθμεύουν στη Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία, εν μέσω των αυξανόμενων εντάσεων με τις ευρωπαϊκές χώρες λόγω της κριτικής τους για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τον πόλεμο με το Ιράν.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «ταπεινώνονται» από το Ιράν στον εν εξελίξει πόλεμο, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν διαθέτει «καμία πραγματικά πειστική στρατηγική» για να θέσει τέλος στη σύγκρουση.

Μιλώντας σε φοιτητές στη γερμανική πόλη Μάρσμπεργκ τη Δευτέρα, ο Μερτς είπε:

«Μας κοστίζει πάρα πολλά χρήματα. Αυτή η σύγκρουση, αυτός ο πόλεμος εναντίον του Ιράν, έχει άμεσο αντίκτυπο στην οικονομική μας παραγωγή».

Την Τρίτη, ο Τραμπ δημοσίευσε στην πλατφόρμα του Truth Social ότι ο Μερτς «πιστεύει ότι είναι εντάξει το Ιράν να έχει πυρηνικά όπλα. Δεν ξέρει τι λέει!»

Την επόμενη μέρα, σύμφωνα με το Al Jazeera, ο Τραμπ συνέχισε με μια άλλη ανάρτηση στο Truth Social: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες μελετούν και εξετάζουν την πιθανή μείωση των στρατευμάτων στη Γερμανία, με απόφαση που θα ληφθεί στο άμεσο μέλλον».

Όταν ρωτήθηκε ο Τραμπ την Πέμπτη αν θα εξετάσει επίσης την απόσυρση αμερικανικών στρατευμάτων από την Ιταλία και την Ισπανία, δύο χώρες που είναι εξίσου επικριτικές έναντι του πολέμου με το Ιράν, απάντησε:

«Πιθανώς… Κοιτάξτε, γιατί να μην το κάνω; Η Ιταλία δεν μας έχει βοηθήσει καθόλου και η Ισπανία ήταν φρικτή, απολύτως φρικτή».

Το Reuters ανέφερε στις 10 Απριλίου, επικαλούμενο έναν ανώνυμο ανώτερο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, ότι ο Τραμπ είχε συζητήσει με τους συμβούλους του το ενδεχόμενο απόσυρσης ορισμένων αμερικανικών στρατευμάτων από την Ευρώπη.

Πόσους στρατιώτες έχουν οι ΗΠΑ στην Ευρώπη;

Τον Δεκέμβριο του 2025, οι ΗΠΑ είχαν περίπου 68.064 στρατιωτικούς σε ενεργό υπηρεσία στην Ευρώπη, σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Δεδομένων Ανθρώπινου Δυναμικού Άμυνας (DMDC) του Πενταγώνου.

Η Γερμανία, η Ιταλία και η Ισπανία φιλοξενούν συνολικά σχεδόν 53.000 αμερικανικούς στρατιώτες.

Πού βρίσκονται αυτοί οι αμερικανικοί στρατιώτες στην Ευρώπη;

Οι δυνάμεις είναι κατανεμημένες σε 31 μόνιμες βάσεις και 19 στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ευρώπη.

Η Αμερικανική Διοίκηση Ευρώπης (USEUCOM) διευθύνει τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη, σε συντονισμό με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, και περιλαμβάνει έξι διοικήσεις κλάδων: Στρατό, Ναυτικό, Πολεμική Αεροπορία, Σώμα Πεζοναυτών, Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων και τη νεότερη Διαστημική Δύναμη.

Γερμανία

Η μεγαλύτερη αμερικανική βάση στην Ευρώπη είναι η Αεροπορική Βάση Ράμσταϊν στη Γερμανία, όπου δυνάμεις σταθμεύουν από το 1952.

Σύμφωνα με στοιχεία του DMDC, τον Δεκέμβριο του 2025, 36.436 εν ενεργεία στρατιωτικοί σταθμεύουν στη Γερμανία σε πέντε φρουρές.

Ηνωμένο Βασίλειο

Οι αμερικανικές δυνάμεις στο Ηνωμένο Βασίλειο αριθμούσαν 10.156 στρατιωτικούς τον περασμένο Δεκέμβριο, σταθμευμένους σε τρεις βάσεις, που φιλοξενούν κυρίως προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ιταλία

Στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ σταθμεύει στην Ιταλία από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και περιλαμβάνει μονάδες του Στρατού, του Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας.

Τα στοιχεία του DMDC δείχνουν ότι η Ιταλία φιλοξενούσε 12.662 στρατιώτες εν ενεργεία στο τέλος του 2025 σε βάσεις στη Βιτσέντσα, το Αβιάνο, τη Νάπολη και τη Σικελία.

Ισπανία

Η χώρα φιλοξενεί βάσεις του Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ κοντά στο Στενό του Γιβραλτάρ. Σύμφωνα με στοιχεία του DMDC, τον Δεκέμβριο του 2025, 3.814 στρατιωτικοί είχαν μόνιμη τοποθέτηση στην Ισπανία.

Πολωνία

Η Πολωνία φιλοξενεί 369 εν ενεργεία στρατιωτικούς με μόνιμη τοποθέτηση, καθώς και περίπου 10.000 στρατιωτικούς των δυνάμεων εκ περιτροπής που χρηματοδοτούνται μέσω της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Αποτροπής – ενός αμερικανικού προγράμματος για την ενίσχυση της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ που βλέπει προς τη Ρωσία – σύμφωνα με στοιχεία του DMDC και της Υπηρεσίας Ερευνών του Κογκρέσου.

Το προσωπικό είναι στρατοπεδευμένο σε τέσσερις βάσεις.

Ρουμανία

Όπως και η Πολωνία και άλλες χώρες του πρώην κομμουνιστικού μπλοκ, η Ρουμανία φιλοξενεί μια εκ περιτροπής παρουσία αμερικανικών δυνάμεων, επιπλέον των 153 μόνιμα τοποθετημένων στρατιωτικών, σύμφωνα με το DMDC και την Υπηρεσία Ερευνών του Κογκρέσου.

Οι βάσεις στις οποίες έχουν πρόσβαση οι ΗΠΑ περιλαμβάνουν την Αεροπορική Βάση Mihail Kogalniceanu, το Camp Turzii και το Deveselu.

Ουγγαρία

Οι ΗΠΑ διεξάγουν εκ περιτροπής αποστολές και ασκήσεις στην Ουγγαρία. Το DMDC ανέφερε τον Δεκέμβριο ότι οι Ούγγροι φιλοξενούσαν 77 μόνιμα τοποθετημένους στρατιωτικούς που ήταν σταθμευμένοι σε δύο βάσεις, την Kecskemet και την Papa Air.

Ποιος αποφασίζει πόσα στρατεύματα έχουν οι ΗΠΑ στην Ευρώπη;

Ο πρόεδρος και το Υπουργείο Άμυνας αποφασίζουν συνήθως πόσα στρατεύματα έχουν οι ΗΠΑ σταθμευμένα σε ευρωπαϊκές χώρες.

Ωστόσο, το Κογκρέσο έχει ρόλο να διαδραματίσει και μπορεί να εμποδίσει ή να περιπλέξει σημαντικές αποσύρσεις μέσω της νομοθεσίας και του ελέγχου της χρηματοδότησης.

Το 2020, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, ο Τραμπ απείλησε να αποσύρει περίπου 12.000 αμερικανούς στρατιώτες από τη Γερμανία, αφού επέκρινε το Βερολίνο για τις χαμηλές αμυντικές δαπάνες και την υποστήριξή του στον αγωγό φυσικού αερίου Nord Stream 2. Ωστόσο, το Κογκρέσο αντέδρασε και ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ανέτρεψε την απόφαση.

Επιπλέον, ο Νόμος για την Εξουσιοδότηση της Εθνικής Άμυνας (NDAA) του 2026, που ψηφίστηκε από τη Γερουσία πέρυσι, περιλαμβάνει μια διάταξη που απαγορεύει τη μόνιμη μείωση του αριθμού των αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη κάτω από τις 75.000.

Γιατί ο Τραμπ απειλεί να αποσύρει τα αμερικανικά στρατεύματα από την Ευρώπη;

Οι τελευταίες απειλές του Τραμπ έρχονται με φόντο τις πρόσφατες εντάσεις σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν.

Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου και παραμένει ανεπίλυτος.

Το στενό του Ορμούζ έχει ουσιαστικά αποκλειστεί από τις ανταγωνιστικές ιρανικές περιοριστικές ενέργειες και το αμερικανικό μπλόκο, διαταράσσοντας σοβαρά τη ναυτιλία και πλήττοντας την παγκόσμια οικονομία.

Ο Τραμπ επιτέθηκε στους ηγέτες της Ευρώπης επειδή δεν υποστήριξαν τις ΗΠΑ στον πόλεμο.

Ο Τραμπ συνεχίζει να κριτικάρει δημοσίως τον Βρετανό πρωθυπουργό Κίρ Σταρμερ για τη στάση του στον πόλεμο κατά του Ιράν, κατηγορώντας τον ότι δεν βοηθά την Ουάσιγκτον στον αγώνα και ότι δεν συνέβαλε στην επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ από τις ΗΠΑ.

Λίγες μέρες μετά την έναρξη του πολέμου – και αφού ο Σταρμερ αρχικά αρνήθηκε να επιτρέψει στις αμερικανικές δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν βρετανικές στρατιωτικές βάσεις για επιθέσεις κατά του Ιράν – ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Βρετανό ηγέτη ως «όχι τον Ουίνστον Τσόρτσιλ».

Ο Τραμπ επέκρινε επίσης την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζιόρτζια Μελόνι – που κάποτε ήταν η αγαπημένη του Ευρωπαία ηγέτιδα – αφού αυτή επέκρινε τον πόλεμο με το Ιράν.

Πέρυσι, οι αμερικανικοί δασμοί, η πίεση του Τραμπ για την απόκτηση της Γροιλανδίας και η περικοπή της αμερικανικής βοήθειας προς την Ουκρανία επίσης διατάραξαν βαθιά τις διατλαντικές σχέσεις.

EU message to US after Trump said he’s considering cutting US troop numbers in Germany: “The deployment of U.S. troops in Europe is also in the US’ interest in support of its global role.” pic.twitter.com/XhY4oWEV8f — Rosie Birchard (@RosieBirchard) April 30, 2026

Ποιον εξυπηρετούν αυτές οι βάσεις;

Η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Ευρώπη χρονολογείται από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Μέχρι την έναρξη του Ψυχρού Πολέμου, η στρατιωτική παρουσία είχε μειωθεί και η αποστολή των ΗΠΑ μετατοπίστηκε στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας έναντι της Σοβιετικής Ένωσης.

Ωστόσο, οι βάσεις δεν έχουν χρησιμεύσει μόνο για τη διασφάλιση της ευρωπαϊκής ασφάλειας: έχουν επίσης διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο για τους στρατιωτικούς και εξωτερικούς πολιτικούς στόχους των ΗΠΑ πέρα από την Ευρώπη.

Οι βάσεις αποτελούν σημαντικούς κόμβους διαχείρισης εφοδιασμού για τις ΗΠΑ.

Έχουν επιτρέψει στις ΗΠΑ να ξεκινήσουν τους πολέμους τους στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του Ιράκ, του Αφγανιστάν και τώρα του Ιράν.

Για τη στήριξη των βάσεων, οι χώρες υποδοχής παρέχουν συνήθως γη χωρίς ενοίκιο, καθώς και τοπικό προσωπικό του οποίου οι μισθοί καταβάλλονται από την κυβέρνηση της χώρας υποδοχής.

Με αυτόν τον τρόπο, οι χώρες υποδοχής αναλαμβάνουν ένα μέρος του συνολικού κόστους της στάθμευσης αμερικανικών δυνάμεων στο έδαφός τους.

Το Περιφερειακό Ιατρικό Κέντρο Landstuhl (LRMC), λίγα λεπτά από τη βάση Ramstein στη Γερμανία, είναι το μεγαλύτερο αμερικανικό νοσοκομείο εκτός των ΗΠΑ.

Λειτουργεί ως το κύριο κέντρο διακομιδής και περίθαλψης για τις αμερικανικές δυνάμεις στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.