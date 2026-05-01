Γερμανία: Ο Μερτς απαντά στις απειλές Τραμπ τονίζοντας τη σημασία της συνεργασίας και για τις δυο πλευρές
Κόσμος 01 Μαΐου 2026, 01:30

Ο Μερτς απάντησε στις απειλές του Τραμπ για απόσυρση αμερικανικών δυνάμεων από τη Γερμανία, τονίζοντας τη σημασία που έχει και για τις δυο πλευρές η συνεργασία τους στον στρατιωτικό τομέα.

Γιατί δεν μου φτάνει ο ύπνος;

«Αυτή η διατλαντική συνεργασία είναι ιδιαίτερα κοντά στην καρδιά μου», δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, αναφερόμενος στη γερμανοαμερικανική σχέση και απαντώντας εμμέσως στις νέες δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ περί ενδεχόμενης απόσυρσης αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία (στη φωτογραφία του Markus Schreiber via Reuters, επάνω, ο Μερτς επιβαίνει σε τεθωρακισμένο όχημα, κατά την επίσκεψή του σε στρατιωτική βάση στο Μίνστερ της Γερμανίας).

Χωρίς αντίδραση παραμένει για την ώρα η νέα επίθεση του αμερικανού προέδρου, ο οποίος χαρακτήρισε τη Γερμανία «διαλυμένη χώρα» και τον ίδιο τον Φρίντριχ Μερτς «αναποτελεσματικό» στις προσπάθειες να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις εκτελούν τα καθήκοντά τους «πλάι πλάι με τις ΗΠΑ», τονίζει ο Μερτς

Από το στρατόπεδο της Bundeswehr στο Μούνστερ της Κάτω Σαξονίας, ο καγκελάριος τόνισε ότι στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις εκτελούν τα καθήκοντά τους «πλάι πλάι με τις ΗΠΑ, πλάι πλάι με τους συμμάχους και εταίρους μας, παντού εντός του ΝΑΤΟ και σε στρατηγικά σημαντικές τοποθεσίες στη Γερμανία».

Ταυτόχρονα, ο κ. Μερτς επισήμανε την αύξηση των γερμανικών και αμερικανικών αμυντικών δαπανών, η οποία, όπως είπε, «αποτελεί συμβολή στην ανανεωμένη διατλαντική συνεργασία».

Αναφερόμενος στα ζητήματα που σχετίζονται με ενδεχόμενη συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν, ο Φρίντριχ Μερτς διαβεβαίωσε ότι το Βερολίνο βρίσκεται σε «στενή και σε πνεύμα εμπιστοσύνης επαφή με τους εταίρους του, ειδικά με την Ουάσιγκτον».

Αυτό, πρόσθεσε, «γίνεται με αμοιβαίο σεβασμό και δίκαιη κατανομή των βαρών».

«Δεν αμφισβητούνται»

Οι μεγάλες (αμερικανικές) βάσεις δεν αμφισβητούνται, είναι εξίσου σημαντικές για τις ΗΠΑ και για τη Γερμανία, δήλωσε από την πλευρά του ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, επισημαίνοντας ότι, παρόλες τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, δεν αναμένει να κλείσει οποιαδήποτε σημαντική αμερικανική στρατιωτική βάση επί γερμανικού εδάφους.

Απάντησε μάλιστα αρνητικά όταν ρωτήθηκε, στο Ραμπάτ όπου βρίσκεται, εάν έχει αναστατωθεί από τις τελευταίες δηλώσεις του αμερικανού προέδρου.

«Η αεροπορική βάση του Ράμσταϊν έχει μια αναντικατάστατη λειτουργία, τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για εμάς», υπογράμμισε ο κ. Βάντεφουλ και εξήγησε ότι το ίδιο ισχύει για το αμερικανικό νοσοκομείο στο Λάντστουλ, για τη βάση εκπαίδευσης στο Γκράφενβερ και για το αρχηγείο της Στουτγκάρδης.

«Οι ΗΠΑ χρειάζονται αυτές τις βάσεις. Εξυπηρετούν την ασφάλειά μας, καθώς και την ασφάλεια των ΗΠΑ», είπε ο υπουργός Εξωτερικών και επισήμανε πως το γεγονός ότι οι ΗΠΑ θέλουν να επανεξετάσουν τη στρατιωτική τους παρουσία στη Γερμανία δεν είναι κάτι καινούργιο.

«Δεν είναι άλλωστε μυστικό», συνέχισε, ότι η Αμερική θέλει να επικεντρωθεί περισσότερο στην περιοχή του Ειρηνικού Ωκεανού και στην Κίνα.

Προετοιμασμένοι

Η γερμανική κυβέρνηση είναι προετοιμασμένη για αυτό και τώρα αναμένει τις αποφάσεις της Ουάσιγκτον, οι οποίες θα συζητηθούν – όπως είναι το σωστό – μεταξύ συμμάχων», πρόσθεσε.

Αλλωστε, υπογράμμισε, οι προσπάθειες στην Ευρώπη για ενίσχυση της Bundeswehr και του ευρωπαϊκού πυλώνα του ΝΑΤΟ καταβάλλονται από τους εταίρους των ΗΠΑ ,«ακριβώς επειδή γνωρίζουμε ότι πρέπει να αναλάβουμε μεγαλύτερη ευθύνη στον τομέα της ασφάλειας».

Η ενίσχυση των ευρωπαϊκών αμυντικών δυνατοτήτων «υπό μία έννοια θα απαλλάξει και τους Αμερικανούς από κάποια πίεση», είπε ο κ. Βάντεφουλ.

Την ελπίδα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα συνεχίσει να ενεργεί προς το συμφέρον των δικών του ενόπλων δυνάμεων και να ενισχύει την παρουσία τους στη Γερμανία, εξέφρασε ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας Μάρκους Ζέντερ.

Στο κρατίδιό του οι ΗΠΑ διατηρούν τις περισσότερες από τις δυνάμεις τους στη Γερμανία.

«Ευχή μου είναι να παραμείνουν όλοι ήρεμοι – Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις αισθάνονται πολύ άνετα στη Γερμανία», είπε ο κ. Ζέντερ.

Αμερικανικά συμφέροντα

Ηρεμία συνέστησε στο ίδιο πνεύμα και ο αρμόδιος για θέματα εξωτερικής πολιτικής στην κοινοβουλευτική ομάδα του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) Αντις Αχμέτοβιτς:

«Μια απόσυρση (των αμερικανικών δυνάμεων) σχεδόν δεν θα ήταν εφικτή βραχυπρόθεσμα. Θα έθιγε επίσης σημαντικά την παγκόσμια επιχειρησιακή ικανότητα των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων και θα ερχόταν σε αντίθεση με τα αμερικανικά συμφέροντα ασφαλείας», δήλωσε.

Ο ειδικός για θέματα αμυντικής πολιτικής στο Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) Ρόντεριχ Κιζεβέτερ υποστήριξε ακόμη ότι τα αμερικανικά στρατεύματα στην Ευρώπη είναι απαραίτητα για τις ΗΠΑ και ότι οι περίπου 36.000 αμερικανοί στρατιώτες στη Γερμανία εξυπηρετούν κυρίως τα αμερικανικά συμφέροντα, καθώς οι βάσεις στο Λάντστουλ, στο Ράμσταϊν και στο Γκράφενβερ υποστηρίζουν μεταξύ άλλων τις αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και την παγκόσμια προβολή της αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος.

Κατά του Μερτς η AfD

Σε εντελώς διαφορετικό μήκος κύματος, η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) κατηγόρησε τον καγκελάριο Μερτς ότι ζημιώνει τα συμφέροντα ασφαλείας της Γερμανίας με τα επικριτικά σχόλιά του για τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο καγκελάριος μπορεί φυσικά να ασκεί κριτική στους συμμάχους εσωτερικά, οι δημόσιες διαλέξεις ωστόσο και οι υποτιμητικές υπερβολές βλάπτουν το διπλωματικό κύρος της Γερμανίας», δήλωσε ο αρμόδιος για θέματα εξωτερικής πολιτικής Μάρκους Φρονμάιερ στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων και κατηγόρησε τον κ. Μερτς ότι ουσιαστικά προκάλεσε την αντίδραση του αμερικανού προέδρου.

«Οποιος θεωρεί δεδομένη την αμερικανική εγγύηση ασφάλειας εδώ και χρόνια, παρόλο που η Γερμανία είναι στρατιωτικά απροστάτευτη, δεν θα πρέπει να εκπλήσσεται από την αυξανόμενη πίεση από την Ουάσιγκτον.

Η Γερμανία εξαρτάται επί του παρόντος για την πολιτική ασφαλείας της από την αμερικανική αποτροπή και τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα δεν θα είναι σε θέση να αντικαταστήσει η ίδια τις αντίστοιχες δυνατότητες», πρόσθεσε ο κ. Φρονμάιερ.

Morgan Stanley: Εμπορεύματα ως «ασφάλιστρο» γεωπολιτικού κινδύνου

Γιατί δεν μου φτάνει ο ύπνος;

Wall Street: Τεχνολογία και ΑΕΠ έφεραν ράλι ανόδου

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Χάος στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια – Ουρές, καθυστερήσεις και χαμένες πτήσεις από το νέο σύστημα εισόδου-εξόδου
Απροετοίμαστα τα αεροδρόμια για το νέο σύστημα εισόδου-εξόδου της ΕΕ - Καθυστερήσεις έως και τριών ωρών καταγράφονται σε ελέγχους εξαιτίας της εφαρμογής του EES

Ισραήλ: Ελεύθερος Παλαιστίνιος δημοσιογράφος – Καταγγέλλει φριχτές συνθήκες κράτησης
«Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι σήμερα απελευθερώθηκα πραγματικά, αφού υπέφερα όλη αυτή την πικρή πραγματικότητα και τις τραγικές συνθήκες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος

Λίβανος: Εκτοπισμένοι από τον νότο διαδηλώνουν κατά των ισραηλινών κατεδαφίσεων
Κάτοικοι του νοτίου Λιβάνου διαμαρτύρονται στη Βηρυτό για τις συνεχιζόμενες ισραηλινές κατεδαφίσεις χωριών, καταγγέλλοντας παραβίαση της εκεχειρίας και αδυναμία επαναπατρισμού.

Γιατί το Ιράν δεν λυγίζει (ακόμα): Το παρασκήνιο της οικονομικής του επιβίωσης
Παρά τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ, το Ιράν επιστρατεύει την «οικονομία της αντίστασης», ισορροπώντας μεταξύ εσωτερικής αντοχής και της απειλής οικονομικής κατάρρευσης

Λονδίνο: Εκκενώθηκε σιδηροδρομικός σταθμός – Υποψίες για διαρροή αερίου
Επιβάτες αισθάνθηκαν αδιαθεσία με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα οι αρχές - Ο σταθμός έκλεισε προληπτικά προκειμένου να διερευνηθεί το περιστατικό, καθώς υπάρχουν υποψίες για διαρροή αερίου

ΚΚΕ: Νέα πειρατική επίθεση του κράτους – τρομοκράτη του Ισραήλ, έθεσε σε κίνδυνο εκατοντάδες ανθρώπους
Το ΚΚΕ τονίζει ότι «τώρα χρειάζεται να δυναμώσει η έκφραση αλληλεγγύης του ελληνικού λαού και του οργανωμένου κινήματός του απέναντι σε κάθε λαό που γίνεται θύμα της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας»

Πόλεμος στο Ιράν: Στα 25 δισ. δολάρια το κόστος για τις ΗΠΑ – Εξετάζεται συμπληρωματική χρηματοδότηση
Τον Μάρτιο, αξιωματούχοι του Πενταγώνου δήλωσαν στο Κογκρέσο ότι ο πόλεμος κόστισε στις ΗΠΑ 11,3 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο στις πρώτες έξι ημέρες

Το Ισραήλ «συνέλαβε» 175 ακτιβιστές σε 20 πλοία του Global Sumud Flotilla – Κατηγορίες για παράνομη ενέργεια
Οι συμμετέχοντες κάνουν λόγο για «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου» και «ενέργεια που εκτυλίχθηκε σε ευρωπαϊκά ύδατα». Το March to Gaza καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Εξωτερικώ

Ουκρανία: Ρωσικά drones επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Οδησσό – Τουλάχιστον 18 τραυματίες
Η πολεμική αεροπορία ανέφερε ότι η Ρωσία εκτόξευσε έναν βαλλιστικό πύραυλο και 206 drones προς την Ουκρανία, εκ των οποίων 172 drones καταρρίφθηκαν ή εξουδετερώθηκαν.

Sumud Flotilla: Αντιδράσεις για το ρεσάλτο των ισραηλινών σε σκάφη του στόλου για τη Γάζα, ενώ έπλεε ανοιχτά της Κρήτης
Σκάφη του στολίσκου Sumud που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, καταλήφθηκαν από το το Ισραήλ κοντά στην Κρήτη, εκατοντάδες ναυτικά μίλια μακριά από τη Γάζα.

Conference League: Mε εισιτήριο στο χέρι η Κρίσταλ Πάλας, βήμα τελικού η Ράγιο Βαγεκάνο (vids)
Μεγάλες μάχες στους πρώτους ημιτελικούς. Η Ράγιο λύγισε την Στρασμπούρ και πάει στη ρεβάνς με τον αέρα του 1-0, ενώ η Κρίσταλ Πάλας πέτυχε εκτός έδρας νίκη (3-1) επί της Σαχτάρ

Nescod: Πείτε αντίο στον παραδοσιακό κλιματισμό – Μια νέα μέθοδος που υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο ψύξης
Το Nescod υπόσχεται μείωση της θερμοκρασίας χωρίς τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που την καθιστά λύση οικονομικά αποδοτική και περιβαλλοντικά βιώσιμη.

«Το Αττικόν καθρεφτίζει την τραγική κατάσταση του σημερινού ΕΣΥ» – Νέο «παράρτημα» με ράντζα, που ο Άδωνις δεν θα εγκαινιάσει
Τί συμβαίνει στο Αττικόν και «πλημμυρίζει» ξανά και ξανά με ράντζα τα τελευταία χρόνια; Τα σχέδια του υπουργού Υγείας για μείωση των ράντζων στο Αττικόν είναι ανεδαφικά σύμφωνα με τους εργαζόμενους - Τι λένε στο in νοσοκομειακοί γιατροί

Ο Μπάρι Κίογκαν απαντά για πρώτη φορά στις φήμες ότι απάτησε τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ
Ο γνωστός ηθοποιός Μπάρι Κίογκαν μίλησε για τις φήμες που τον ήθελαν να έχει απατήσει τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ και εξήγησε γιατί κλείστηκε στο σπίτι του

Υποκλοπές: Στο στόχαστρο Μητσοτάκης και Άρειος Πάγος σε εκδήλωση της Νέας Αριστεράς – «Έχουν θεμελιωθεί ποινικά αδικήματα από τον Τζαβέλλα»
Σφοδρά πυρά κατά της ηγεσίας του Αρείου Πάγου, της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού σε εκδήλωση της Νέας Αριστεράς για τη Δικαιοσύνη. Τι είπαν Ρουπακιώτης, Σακελλαρίδης, Κεσσές, Καμτσίδου και Παπαστεργίου

Θύμα απαγωγής είχε πέσει ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης που κάηκε στο Ίλιον – «Ακούστηκαν εκρήξεις» λένε οι γείτονες
Γνωστός από την υπόθεση απαγωγής του ιδίου το 2022 είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ανταλλακτικών που κάηκε ολοσχερώς στο Ίλιον - Τότε η οικογένειά του είχε καταβάλλει 800.000 ευρώ λύτρα στους απαγωγείς για να τον αφήσουν ελεύθερο

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

