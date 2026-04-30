Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε χθες Τετάρτη ότι εξετάζεται η «μείωση» της παρουσίας των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στο έδαφος της Γερμανίας, μετά τις αντεγκλήσεις του προέδρου των ΗΠΑ με τον Φρίντριχ Μερτς, εξαιτίας αιχμηρών σχολίων του γερμανού καγκελάριου όσον αφορά τον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο εναντίον του Ιράν (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Kevin Lamarque, επάνω, Μερτς, αριστερά, και Τραμπ).

Για πιθανότητα «μείωσης» των αμερικανικών δυνάμεων στη Γερμανία κάνει λόγο ο Τραμπ, μετά τις αντεγκλήσεις του με τον Μερτς

«Οι ΗΠΑ μελετούν και εξετάζουν την πιθανότητα μείωσης των στρατιωτικών στη Γερμανία και θα ληφθεί πολύ σύντομα απόφαση», ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social.

President Trump on Truth Social: The United States is studying and reviewing the possible reduction of Troops in Germany, with a determination to be made over the next short period of time. Thank you for your attention to this matter! President DONALD J. TRUMP pic.twitter.com/ueg7uoZLXa — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) April 29, 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ πέρασε στην αντεπίθεση προχθές Τρίτη μετά τις επικρίσεις του Φρίντριχ Μερτς για τον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ χειρίστηκαν την κρίση με το Ιράν.

«Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς νομίζει πως είναι ΟΚ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα το Ιράν. Δεν ξέρει τι λέει», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, διαστρεβλώνοντας τη θέση του Μερτς ο οποίος έχει υπογραμμίσει πως η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Την προηγουμένη, ο καγκελάριος Μερτς είχε δηλώσει πως η ιρανική ηγεσία προσπαθεί να ταπεινώσει τις ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι οι Αμερικανοί δεν έχουν στρατηγική εξόδου.