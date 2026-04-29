Στην αντεπίθεση πέρασε χθες Τρίτη ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά τις επικρίσεις του γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς για τον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ χειρίστηκαν την κρίση με το Ιράν (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Ludovic Marin, επάνω, Μερτς, αριστερά, και Τραμπ).

«Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς νομίζει πως είναι ΟΚ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα το Ιράν. Δεν ξέρει τι λέει», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, διαστρεβλώνοντας τη θέση του Μερτς ο οποίος έχει υπογραμμίσει πως η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

«Κάνω κάτι για το Ιράν, επί του παρόντος, που άλλες χώρες ή πρόεδροι θα έπρεπε να είχαν κάνει καιρό τώρα», ανέφερε ο Τραμπ.

«Δεν προκαλεί έκπληξη που η Γερμανία τα πάει τόσο άσχημα, σε οικονομικό επίπεδο και όχι μόνο…», συνέχισε.

President Trump on Truth Social: The Chancellor of Germany, Friedrich Merz, thinks it’s OK for Iran to have a Nuclear Weapon. He doesn’t know what he’s talking about! If Iran had a Nuclear Weapon, the whole World would be held hostage. I am doing something with Iran, right now,… pic.twitter.com/6T5qHR8hYN — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) April 28, 2026

Χθες Δευτέρα, ο καγκελάριος Μερτς έκρινε πως η ιρανική ηγεσία προσπαθεί να ταπεινώσει τις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας πως οι Αμερικανοί δεν έχουν στρατηγική εξόδου.

Οι δηλώσεις Μερτς

«Οι Αμερικανοί προφανώς δεν έχουν στρατηγική. Δεν διακρίνω αυτήν τη στιγμή ποια στρατηγική εξόδου σκοπεύουν να επιλέξουν, ιδίως καθώς οι Ιρανοί διαπραγματεύονται προφανώς πολύ επιδέξια – ή απλώς πολύ επιδέξια δεν διαπραγματεύονται καθόλου.

»Ετσι, ένα ολόκληρο έθνος ταπεινώνεται από την ιρανική ηγεσία, ιδιαίτερα από τους λεγόμενους Φρουρούς της Επανάστασης», δήλωσε ο Μερτς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Μάρσμπεργκ της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.

Πηγή: ΑΠΕ