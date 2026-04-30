Οι Γραμματείς του ΠΑΣΟΚ – Η «επιστροφή» της παλιάς φρουράς, οι εντός και οι εκτός

Εντύπωση προκάλεσε σε αρκετά στελέχη του ΠΑΣΟΚ η παρουσία του Νίκου Αθανασάκη στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Ο άλλοτε στενός συνεργάτης του Γιώργου Παπανδρέου, είχε βρεθεί εδώ και αρκετά χρόνια στα μετόπισθεν. Ωστόσο, πλέον, επανήλθε στα καθοδηγητικά όργανα του Κινήματος. Δεν επανήλθε όμως μόνο αυτός.

Στο τελευταίο του συνέδριο, το ΠΑΣΟΚ επέλεξε την ανανέωση αλλά κατέστησε ταυτόχρονα σαφές ότι το κόμμα έχει… συνέχεια. Αρκεί κάποιος να λάβει υπόψη του τη νέα διάταξη του καταστατικού. Προβλέπει ότι οι προηγούμενοι γραμματείς του ΠΑΣΟΚ, εφόσον παραμένουν μέλη του, είναι ex officio μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.

Στο πέρασμα των χρόνων, το ΠΑΣΟΚ άλλαξε αρκετούς γραμματείς. Από τον Άκη Τσοχατζόπουλο, στο 2ο συνέδριο μετά το 1990 έως τον Γιάννη Βαρδακαστάνη στο 4ο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ το 2026, έχουν μεσολαβήσει 36 χρόνια. Συνολικά, τη «σκυτάλη» έχουν πάρει στα χέρια τους 13 διαφορετικά στελέχη. Από αυτά άλλοι παραμένουν «στρατευμένοι» και ενεργοί στο κόμμα, άλλοι επέλεξαν να αποχωρήσουν τα χρόνια του μνημονίου, άλλοι βρέθηκαν στα μετόπισθεν και άλλοι αποτέλεσαν το «νέο αίμα».

Οι «εντός»

Ο Κώστας Σκανδαλίδης διατέλεσε γραμματέας του ΠΑΣΟΚ από το 1995 έως το 2001. Έως σήμερα, παραμένει στην «πρώτη γραμμή» του κόμματος. Είναι μέλος του νέου Πολιτικού Συμβουλίου, ενώ έχει αναλάβει επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης.

Από το 2001 έως το 2003, γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής ανέλαβε ο Κώστας Λαλιώτης. Ένα από τα πιο ιστορικά στελέχη του Κινήματος, πέρα από το γεγονός ότι είναι ex officio μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, φαίνεται πως συμμετέχει ενεργά στα τεκταινόμενα του κόμματος. Ο ίδιος έχει ενεργή παρουσία στη διεύρυνση.

Ο Νίκος Αθανασάκης, ο οποίος στην τελευταία συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής κάθισε δίπλα στο επικεφαλής της επιτροπής ψηφοδελτίων Πέτρο Λάμπρου, διατέλεσε γραμματέας από το 2006 έως το 2008.

Το Σεπτέμβριο του 2010, γραμματέας εκλέχθηκε ο Μιχάλης Καρχιμάκης. Παρέμεινε σε αυτή τη θέση για δύο χρόνια.

Από το 2013 έως το 2015, τη «σκυτάλη» πήρε ο νυν πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Τον διαδέχθηκε, ο Στέφανος Ξεκαλάκης μετά την εκλογή του στην Ευρωβουλή. Ακολούθησε ο νυν βουλευτής Ανατολικής Αττικής, Μανώλης Χριστοδουλάκης. Η θητεία του ξεκίνησε το 2018.

Το 2022, μετά το 3ο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, τη θέση του γραμματέα ανέλαβε ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, τον οποίο διαδέχθηκε πριν από λίγες ημέρες ο Γιάννης Βαρδακαστάνης.

Οι «εκτός»

Εκτός από τα στελέχη που παρέμειναν στις «επάλξεις» υπάρχουν και αυτοί που αν και διατέλεσαν γραμματείς του κόμματος δεν μετέχουν πλέον στο ΠΑΣΟΚ.

Ο Άκης Τσοχατζόπουλος, που ήταν ο πρώτος γραμματέας του κόμματος μετά το 1990, έφυγε από τη ζωή το 2021. Λόγω της εμπλοκής του στο σκάνδαλο των εξοπλιστικών είχε βρεθεί εκτός Παράταξης επί Γιώργου Παπανδρέου το 2009.

Από το 2003 έως το 2005, στη θέση του γραμματέα βρέθηκε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Το 2019, ο «διάδοχος» του Κώστα Λαλιώτη, διαγράφηκε από το Κίνημα Αλλαγής μετά τη συμμετοχή του στην κυβέρνηση της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Επόμενη γραμματέας του Κινήματος ήταν η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, την οποία διαδέχθηκε ο Νίκος Αθανασάκης. Το 2012, με επιστολή της στον Ευάγγελο Βενιζέλο ανακοίνωσε την αποχώρησή της από το ΠΑΣΟΚ. Το 2015 επέλεξε δημόσια να στηρίξει τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ το 2018 εντάχθηκε στο κυβερνητικό σχήμα.

Το 2008, επί Γιώργου Παπανδρέου, ο Γιάννης Ραγκούσης εκλέχθηκε γραμματέας του ΠΑΣΟΚ. Το 2012 αποχώρησε από το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη. Το 2017 υπήρξε υποψήφιος για την ηγεσία νέου ενωτικού φορέα της κεντροαριστεράς. Το 2018 ήρθε σε ρήξη με τη Φώφη Γεννηματά και αποχώρησε από το ΚΙΝΑΛ. Στις εκλογές του 2019 εκλέχθηκε βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Το 2010, τον Γιάννη Ραγκούση διαδέχθηκε στη θέση του Γραμματέα ο Σωκράτης Ξυνίδης. Την άνοιξη του 2025, δημοσιοποίησε την αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ με αιχμές κατά της ηγεσίας.