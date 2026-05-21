Αποστολάκη: Η κυβέρνηση αρνείται τη λογοδοσία, μετατρέπει τη Βουλή σε πεδίο αμνήστευσης και ατιμωρησίας

«Η καταψήφιση από την κυβερνητική πλειοψηφία της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής είναι άρνηση της ΝΔ στην οφειλόμενη λογοδοσία. Η κυβέρνηση αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι συνεχίζει με συνέπεια την οργανωμένη επιχείρηση συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ», τόνισε χαρακτηριστικά η γενική εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, κατά τη συζήτηση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής στη Βουλή για τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιο Λιβανού και την υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή, μετά από σχετικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά.

Η Μιλένα Αποστολάκη επιτέθηκε προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι, «αμετανόητος. επιχειρεί να εξασφαλίσει το ακαταδίωκτο για τους εντολοδόχους του και δεν είναι διατεθειμένος να επιτρέψει την λογοδοσία για το σύστημα εξουσίας του».

Η γενική εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για «γενικευμένη κρίση θεσμών, δημοκρατίας και κράτους δικαίου», υποστηρίζοντας ότι «το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, αλλά μέρος ενός επαναλαμβανόμενου μοτίβου συγκάλυψης των υπαιτίων, άρνησης της οφειλόμενης λογοδοσίας, και αποδυνάμωσης των θεσμών».

«Το λεγόμενο ‘επιτελικό κράτος’, συνιστά μια κλειστή, σχεδόν μονοπρόσωπη δομή εξουσίας, χωρίς θεσμικά αντίβαρα και εγγυήσεις διαφάνειας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, έκανε λόγο για αντίφαση της κυβερνητικής πλειοψηφίας, επισημαίνοντας ότι μετά τη διαβίβαση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία νέων δικογραφιών για βουλευτές της ΝΔ και πρώην υπουργούς της, ενώ ήρε τις ασυλίες 13 βουλευτών της ΝΔ για υποθέσεις που σχετίζονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αρνείται να εφαρμόσει το άρθρο 86 του Συντάγματος για δύο πρώην υπουργούς της κυβέρνησης.

«Η παλινωδία του Μαξίμου αποκαλύπτει έκδηλη ενοχή»

«Πρόκειται για προφανή παλινωδία του Μεγάρου Μαξίμου, που ενώ αρχικά καλλιεργήθηκε εικόνα θεσμικής στάσης και αποδοχής της διερεύνησης, σύντομα εγκαταλείφθηκε», υπογράμμισε η Μιλένα Αποστολάκη, τονίζοντας πως «η παλινωδία αυτή αποκαλύπτει την έκδηλη ενοχή και κυρίως τον φόβο ότι η αλήθεια θα αποκαλύψει το πραγματικό βάθος και την έκταση του σκανδάλου».

Επέμεινε ότι «η κυβερνητική πλειοψηφία συνεχίζει την επιχειρούμενη συγκάλυψη του σκανδάλου, με μετατροπή της Βουλής, από πεδίο ελέγχου της εξουσίας, σε πεδίο προστασίας και αμνήστευσης της κυβερνητικής εξουσίας».

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επέκρινε έντονα και τη στάση κυβερνητικών στελεχών απέναντι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπως του Άδωνι Γεωργιάδη, κάνοντας λόγο για «θεσμικά επικίνδυνη επίθεση στη λειτουργική της ανεξαρτησία» και «για προσπάθεια μετατροπής της σε πολιτικό αντίπαλο».

Όπως είπε, «η κυβέρνηση μετέρχεται κάθε μέσο, προκειμένου να περιορίσει το πολιτικό κόστος, να μετατοπίσει τη δημόσια συζήτηση από την ουσία και να εμφανίσει τη λογοδοσία ως πολιτική δίωξη».

«Οι πολίτες όμως δεν είναι διατεθειμένοι να παραδώσουν το μέλλον ούτε στην ατιμωρησία ούτε στην παρακμή. Το ΠΑΣΟΚ δεν θα επιτρέψει οι δημοκρατικοί μας θεσμοί να υποταχθούν σε μια εξουσία που επιχειρεί να διασφαλίσει την πολιτική της επιβίωση μέσα από την ατιμωρησία και την αυθαιρεσία», τόνισε καταληκτικά η Μιλένα Αποστολάκη.