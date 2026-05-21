Συμβαίνει τώρα:
21.05.2026 | 11:38
Ανακαλεί μπιφτέκια κοτόπουλου λόγω σαλμονέλας ο ΕΦΕΤ
Κομισιόν για Ελλάδα: Πέφτει η ανάπτυξη, ανεβαίνει ο πληθωρισμός
Οικονομικές Ειδήσεις 21 Μαΐου 2026, 13:33

Τι δείχνουν οι εαρινές προβλέψεις της Κομισιόν για την πορεία της ελληνικής οικονομίας – Οι προβλέψεις για ευρωζώνη και ΕΕ

Γιάννης Αγουρίδης
Επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας σε επίπεδα κάτω από 2%, στο 1,8% φέτος και στο 1,6% το 2027, προβλέπει για την Ελλάδα η Κομισιόν στην έκθεση των εαρινών της προβλέψεων, με τη χώρα να παραμένει ωστόσο πάνω από τον μέσο όρο της Ε.Ε. Την ίδια στιγμή ανοδικές τάσεις θα επικρατήσουν στο μέτωπο του πληθωρισμού, ο οποίος σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της Κομισιόν το 2026 θα διαμορφωθεί στο 3,7% και στο 2,4% το 2027.

Το σοκ στις τιμές της ενέργειας λόγω και της κατάστασης στη Μέση Ανατολή οδηγεί την Κομισιόν στην αναθεώρηση των προβλέψεων. Ωστόσο, η αύξηση των επενδύσεων αναμένεται να παραμείνει ισχυρή, υποστηριζόμενη από τη συνεχιζόμενη απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Σχετικά με την επόμενη χρονιά, η Κομισιόν αποδίδει την περαιτέρω επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο γεγονός ότι η εφαρμογή του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα ολοκληρώνεται σταδιακά. Στους κινδύνους για την ελληνική οικονομία περιλαμβάνεται και το ότι μια παρατεταμένη ενεργειακή κρίση θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις εξαγωγές υπηρεσιών, ιδιαίτερα τον τουρισμό.

Κομισιόν για επενδύσεις

Όσον αφορά την πορεία των επενδύσεων, εκτιμάται ότι θα παραμείνουν ισχυρές το 2026, υποστηριζόμενες από τις ιστορικά υψηλές εισροές ευρωπαϊκών κονδυλίων προς την Ελλάδα μέσω του RRF.

Οι επιπτώσεις από την ανοδική πορεία των τιμών στην ενέργεια προβλέπεται ότι θα μετριαστούν από την εφαρμογή των μέτρων που ανακοινώθηκαν πέρυσι και τέθηκαν σε ισχύ φέτος, όπως οι μειώσεις στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και οι αυξήσεις στους μισθούς του δημόσιου τομέα, μαζί με τα πρόσφατα ενεργειακά μέτρα. Πάντως, η ιδιωτική κατανάλωση προβλέπεται να επιβραδυνθεί.

Η ζήτηση για εισαγωγές αναμένεται να παραμείνει ισχυρή, λόγω της υψηλής εξάρτησης των επενδύσεων από εισαγόμενα αγαθά. Η αύξηση της παραγωγής προβλέπεται να επιβραδυνθεί περαιτέρω το 2027, καθώς οι επενδύσεις θα μειώνονται με την ολοκλήρωση του RRF.

Δημόσιο Χρέος και πλεόνασμα

Σε ό,τι αφορά το χρέος, η Κομισιόν προβλέπει ότι θα συνεχίσει την πτωτική του πορεία, αν και είναι λιγότερο αισιόδοξη από τις προβλέψεις που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό και το ΔΝΤ. Ειδικότερα, η Κομισιόν αναμένει ότι το χρέος θα υποχωρήσει στο 140,7% το 2026 -μια εκτίμηση που αν πραγματοποιηθεί η Ελλάδα θα παραμείνει και φέτος η πιο χρεωμένη χώρα της Ευρωζώνης- και στο 134,4% του χρόνου.

ελληνική οικονομία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει ότι η Ελλάδα θα παραμείνει σε θετική δημοσιονομική θέση, διατηρώντας πλεονάσματα μέχρι και το 2027, παρά τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις του 2025 και τα έκτακτα και μόνιμα μέτρα που ανακοινώθηκαν στην αρχή του έτους. Ειδικότερα, εκτιμά ότι το δημοσιονομικό αποτέλεσμα θα παραμείνει πλεονασματικό στο 0,8% το 2026 και στο 0,6% το 2027. Σημειώνει μάλιστα ότι η υπεραπόδοση του 2025 (1,7% του ΑΕΠ έναντι 1,1% που προέβλεπε) αποτυπώνει τις χαμηλότερες δαπάνες και τα υψηλότερα έσοδα, ιδίως από τον ΦΠΑ, με στήριξη από τις βελτιώσεις στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Η αγορά εργασίας παραμένει ανθεκτική

Η αγορά εργασίας συνέχισε να επεκτείνεται το 2025, με το ποσοστό ανεργίας να μειώνεται στο 8,4% το τελευταίο τρίμηνο — το χαμηλότερο επίπεδο από το 2008 — αν και εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από τον μέσο όρο της Ε.Ε., που είναι 6%.

Το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας παρέμεινε σε γενικές γραμμές αμετάβλητο, κοντά στο 5% — το υψηλότερο στην Ε.Ε. — αντανακλώντας διαχρονικές διαρθρωτικές προκλήσεις, όπως τα κενά δεξιοτήτων και η ανεπαρκής φροντίδα παιδιών και ηλικιωμένων.

Τα ποσοστά κενών θέσεων εργασίας συνέχισαν να μειώνονται, αν και εξακολουθούν να υποδηλώνουν μια σφιχτή αγορά εργασίας, ιδιαίτερα στους τομείς του τουρισμού και των κατασκευών. Η αύξηση της απασχόλησης αναμένεται να συνεχιστεί, αλλά με πιο συγκρατημένο ρυθμό, λόγω διαρθρωτικών εμποδίων και ασθενέστερης οικονομικής δραστηριότητας.

Δημοσιονομική εικόνα

Το 2025, το ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης κατέγραψε πλεόνασμα 1,7% του ΑΕΠ, υπερβαίνοντας το 1,1% του ΑΕΠ που προβλεπόταν στις Οικονομικές Προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Φθινοπώρου 2025.

Η καλύτερη επίδοση οφείλεται σε χαμηλότερες από τις αναμενόμενες δαπάνες — ιδιαίτερα στις τρέχουσες δαπάνες — καθώς και σε υψηλότερα φορολογικά έσοδα, κυρίως από τον ΦΠΑ, χάρη στη συνεχιζόμενη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης.

Το 2026, το πλεόνασμα αναμένεται να παραμείνει ισχυρό, αλλά να περιοριστεί στο 0,8% του ΑΕΠ. Η πρόβλεψη αυτή ενσωματώνει επεκτατικά μέτρα που εκτιμώνται στο 0,6% του ΑΕΠ το 2026 και στο 0,8% του ΑΕΠ σε μόνιμη βάση από το 2027 και μετά, συμπεριλαμβανομένων:

-μειώσεων στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων,

-μειώσεων στον φόρο ακινήτων και στον ΦΠΑ, καθώς και αυξήσεων στις συντάξεις και στους μισθούς του δημόσιου τομέα.

Περιλαμβάνει επίσης προσωρινά μέτρα στήριξης για την ενέργεια, εκτιμώμενα στο 0,2% του ΑΕΠ, τα οποία υιοθετήθηκαν ως απάντηση στην πρόσφατη αύξηση των τιμών καυσίμων.

πακέτο στήριξης

Τα μέτρα αυτά είναι σε γενικές γραμμές στοχευμένα και περιλαμβάνουν:

-επιδοτήσεις καυσίμων για τα νοικοκυριά,

-στήριξη στους τομείς μεταφορών και γεωργίας,

-εφάπαξ ενίσχυση σε οικογένειες με παιδιά,

-και αποζημιώσεις για τους ακτοπλοϊκούς φορείς.

Επιπλέον, πρόσφατα ανακοινωμένες τροποποιήσεις σε υφιστάμενα μέτρα — όπως η αύξηση του επιδόματος συνταξιούχων και η αναθεώρηση των εισοδηματικών κριτηρίων για το επίδομα ενοικίου — εκτιμάται ότι θα έχουν δημοσιονομικό κόστος περίπου 0,1% του ΑΕΠ.

Παράλληλα, οι αμυντικές δαπάνες προβλέπεται να αυξηθούν από 2,4% του ΑΕΠ το 2025 σε 2,6% του ΑΕΠ το 2026.

Οι εξελίξεις στα δημόσια έσοδα, υποστηριζόμενες από την ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ, αναμένεται να αντισταθμίσουν εν μέρει το δημοσιονομικό κόστος αυτών των μέτρων.

Το 2027, το ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται να παραμείνει πλεονασματικό, στο 0,6% του ΑΕΠ. Αυτό αντανακλά τη συνέχιση της συγκρατημένης αύξησης των δαπανών.

Ταυτόχρονα, αρκετά μέτρα που μειώνουν το πλεόνασμα αναμένεται να επιβαρύνουν το ισοζύγιο, όπως:

-η πλήρης ετήσια επίδραση του δημοσιονομικού πακέτου του 2026 (0,8% του ΑΕΠ),

-περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών (0,1% του ΑΕΠ),

-και πρόσθετες αυξήσεις στους μισθούς του δημόσιου τομέα.

Οι προβλέψεις για ευρωζώνη και ΕΕ

Στην ΕΕ και την ευρωζώνη, η ανάπτυξη για το 2026 αναθεωρείται επίσης προς τα κάτω, ενώ ο πληθωρισμός προς τα πάνω. «Ως καθαρός εισαγωγέας ενέργειας, η οικονομία της ΕΕ είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στο ενεργειακό σοκ που προκαλείται από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή – το δεύτερο τέτοιο σοκ σε λιγότερο από πέντε χρόνια», επισημαίνει η Επιτροπή.

Για την ευρωζώνη, προβλέπεται ανάπτυξη 0,9% το 2026 και 1,2% το 2027 (από 1,2% και 1,4% αντίστοιχα το φθινόπωρο του 2025). Στην ΕΕ, η αύξηση του ΑΕΠ προβλέπεται να επιβραδυνθεί στο 1,1% το 2026 (από 1,4% που προβλεπόταν πέρυσι το φθινόπωρο) και στη συνέχεια να αυξηθεί στο 1,4% το 2027.

Πηγή ΟΤ

