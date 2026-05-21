Σύμβαση για την αποκατάσταση του Καθεδρικού Ναού Αρκαλοχωρίου

Τη σύμβαση ύψους 300.000 ευρώ, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Επισκευή και ενίσχυση του Ιερού Ναού Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στο Αρκαλοχώρι» υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Το έργο αφορά σε εργασίες αποκατάστασης και στατικής ενίσχυσης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Αρκαλοχωρίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Το συγκεκριμένο μνημείο έχει υποστεί σοβαρές βλάβες από τη σεισμική ακολουθία που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2021. Πρόκειται για έναν δίκλιτο ναό αξιόλογης εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής, ο οποίος κατασκευάστηκε σε δύο φάσεις, με το πρώτο νότιο κλίτος να έχει ανεγερθεί τη δεκαετία του 1880, προσθέτει στην ανακοίνωση της η Περιφέρεια Κρήτης.

Οι εγκεκριμένες παρεμβάσεις εστιάζουν στη λήψη άμεσων μέτρων αντισεισμικής θωράκισης σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, έχοντας ως διττό στόχο τη διατήρηση της αυθεντικότητας του μνημείου και την εξασφάλιση της δομικής του ασφάλειας.

Στην υπογραφή, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, παρέστησαν ο Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου Ανδρέας, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης, καθώς και οι θεσμικοί εκπρόσωποι της Μητροπόλεως. ο προϊστάμενος του Ιερού Καθεδρικού Ναού Μεταμορφώσεως Σωτήρος Αρκαλοχωρίου πατήρ Ιωάννης Καπελλάκης, Το μέλος του Μητροπολιτικού Συμβουλίου Παντελής Αποδουλιανάκης, το μέλος του εκκλησιαστικού συμβουλίου του Καθεδρικού Ναού Μαρία Παπαδάκη, το μέλος του Ψαράκειου Ιδρύματος Αντιγόνη Λυραράκη, καθώς και τα Διευθυντικά στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης, Χαρά Τριαματάκη και Ελένη Τζαγκαράκη.

