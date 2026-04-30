Χρηματοδότηση για την Σχολή Ασωμάτων ύψους 5.000.000 ευρώ, ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Κρήτης

Στη συνεδρίαση της Υποεπιτροπής Ορεινών Περιοχών της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής της Βουλής, με θέμα: «Οι Προοπτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ψηλορείτη: Μια Εθνική Πολιτική για την Ανθεκτικότητα και την Αναζωογόνηση της Ζωής στις Ορεινές Περιοχές», παρευρέθηκε χτες η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, η οποία, ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, παρουσίασε το πρόγραμμα και τη μελέτη του «Δικτύου Έρευνας και Κτηνοτροφικής Ανάπτυξης της Σχολής Ασωμάτων».

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, όπως προσθέτει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της Περιφέρειας Κρήτης, παρουσιάστηκε η Σχολή Ασωμάτων αναλυτικά και έτυχε ιδιαίτερου ενδιαφέροντος από τα μέλη της Επιτροπής, αναδεικνύοντας τη σημασία του για την ενίσχυση της κτηνοτροφίας, της έρευνας και της βιώσιμης ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή του Ψηλορείτη.

Η συνεδρίαση κατέληξε σε μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη σύμφωνα πάντα με την σχετική ανακοίνωση, καθώς ο Περιφερειάρχης Κρήτης ανακοίνωσε τη χρηματοδότηση του έργου της Σχολής Ασωμάτων με το ποσό των 5.000.000 ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη στήριξη της Περιφέρειας σε ένα εγχείρημα κομβικής σημασίας για την τοπική οικονομία και την αναζωογόνηση της ορεινής ενδοχώρας.

Συνεργασία Δήμων και Περιφέρειας

«Σημαντική» όπως την χαρακτηρίζει η ενημέρωση, «ήταν και η συμμετοχή, μέσω τηλεδιάσκεψης, εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Ρεθύμνου και της Περιφέρειας, μεταξύ των οποίων ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης, ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Μαρινάκης, ο Δήμαρχος Αμαρίου κ. Παντελής Μουρτζανός και ο Δήμαρχος Ανωγείων κ. Σωκράτης Κεφαλογιάννης».