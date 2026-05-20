Έντονο τηλεφώνημα Νετανιάχου – Τραμπ για την νέα πρόταση – Πώς διαμορφώνονται τα στρατόπεδα στις ΗΠΑ

Σήμερα νωρίτερα υπήρξε έντονη συζήτηση στο Λευκό Οίκο σχετικά με το Ιράν, με τους Τζέι Ντι Βανς, Στιβ Γουίτκοφ και τους Τζάρεντ Κούσνερ να πιέζουν για μια προκαταρκτική συμφωνία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, ενώ οι Πιτ Χέγκσεθ και Μάρκο Ρούμπιο υποστήριξαν την άσκηση ισχυρότερης πίεσης και την πιθανότητα στρατιωτικής δράσης, σύμφωνα με την εφημερίδα και ιστοσελίδα Israel Hayom.

Ο Τραμπ αποφάσισε τελικά να δώσει άλλη μια ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, παρά το γεγονός ότι επέκρινε τον Βανς και τους απεσταλμένους για το ότι επέτρεψαν στην Τεχεράνη να «καθυστερήσει και να εμποδίσει τη διαδικασία» και να «βλάψει την εικόνα των ΗΠΑ και του θεσμού της προεδρίας».

Ο Τραμπ μίλησε επίσης με ηγέτες της περιοχής με τον Νετανιάχου και τον πρόεδρο των ΗΑΕ Μοχάμεντ μπιν Ζαΐντ αλ Ναχιάν υποστηρίζουν μια σκληρότερη γραμμή απέναντι στο Ιράν, ενώ η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ τάσσονται υπέρ της αποφυγής περαιτέρω κλιμάκωσης.

Τα στρατόπεδα σχηματίστηκαν, πλησιάζει η ώρα των αποφάσεων

Σύμφωνα με πηγές της εφημεριδας, οι Χέγκσεθ – Ρούμπιο εκτίμησαν ότι δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν παραχωρήσεις από την πλευρά του Ιράν χωρίς την άσκηση σημαντικής πίεσης μέσω επίθεση και αυστηρότερων κυρώσεων, τασσόμενοι με την πλευρά του Ισραήλ. Αντίθετα, ο Βανς υποστήριξε ότι η τελευταία ιρανική πρόταση, μαρτυρά μια ευελιξία που επιτρέπει την πρόοδο προς μια συμφωνία, έστω και αρχική, η οποία θα οδηγήσει στον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Στη συζήτηση συμμετείχαν επίσης οι απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, οι οποίοι υποστήριξαν τη θέση του Βανς. Οι τρεις τους φέρονται να πραγματοποίησαν, τις ώρες πριν από τη συζήτηση, συνομιλίες με ηγέτες χωρών του Κόλπου – Ομάν, Κατάρ και Σαουδική Αραβία – οι οποίοι αντιτίθενται στην επανάληψη των εχθροπραξιών.

Η αντιπαράθεση οξύνθηκε όταν ο Τραμπ επέκρινε τον Βανς και τους απεσταλμένους, κατηγορώντας τους ότι η στάση τους επιτρέπει στο Ιράν να κερδίζει χρόνο και να βλάπτει την εικόνα των ΗΠΑ και του θεσμού της προεδρίας.

Ο Βανς «απάντησε με σθένος» ότι πρέπει να επιδιωχθεί ο τερματισμός της σύγκρουσης, η επιστροφή των στρατιωτών, η μείωση των τιμών του πετρελαίου και η εστίαση στα εσωτερικά προβλήματα των ΗΠΑ, μια απάντηση που εξέπληξε τους παρευρισκόμενους.

Ο Νετανιάχου και ο μπιν Ζαΐντ αλ Ναχιάν, θέλουν πόλεμο

Παράλληλα, ο Πρόεδρος Τραμπ συνομίλησε με ηγέτες της περιοχής. Σύμφωνα με δύο πηγές, ο πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Μοχάμεντ μπιν Ζαΐντ εξέφρασαν την υποστήριξή τους σε μια σκληρή γραμμή, παράλληλα με την ανάγκη προστασίας ευαίσθητων εγκαταστάσεων στις χώρες τους.

Αντίθετα, ο διάδοχος του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και ο εμίρης του Κατάρ Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι προτιμούν να αποφύγουν την επανάληψη των εχθροπραξιών.

Διπλωματικές πηγές στην περιοχή επισημαίνουν ότι η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ διατηρούν συνεχή επαφή με το Ιράν, μεταξύ άλλων για να περιορίσουν τους κινδύνους για την ασφάλεια, εκτιμώντας ότι το καθεστώς στην Τεχεράνη θα παραμείνει στη θέση του.

Αντίθετα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στο Μπαχρέιν πιστεύουν ότι δεν είναι πλέον δυνατό να εμπιστευτούν το Ιράν, ειδικά μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, και ότι πρέπει να του επιβληθούν οι αμερικανικοί όροι.

«Έξαλλος» ο Νετανιάχου, σύμφωνα με όσα μετέφερε ο ισραηλινός ανταποκριτής του Axios

Αμερικανική πηγή ανέφερε ότι ο Νετανιάχου εξέφρασε την απογοήτευσή του για τη συμπεριφορά του Ιράν και για την πιθανότητα να κερδίζει χρόνο, ενώ ο Τραμπ τόνισε τις αμφιταλαντεύσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε τη δέσμευσή του για την εξάλειψη της ιρανικής πυρηνικής απειλής.

Ο Τραμπ ενημέρωσε τον Νετανιάχου ότι οι μεσολαβητές επεξεργάζονταν μια «επιστολή προθέσεων» την οποία θα υπογράφουν τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ιράν, με σκοπό να τερματιστεί επίσημα ο πόλεμος και να ξεκινήσει μια περίοδος διαπραγματεύσεων 30 ημερών για θέματα όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με αμερικανική πηγή σύμφωνα με το Axios.

Το τελευταίο ανέφερε πως μετά το τηλεφώνημα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ήταν έξαλλος με την στάση των ΗΠΑ, κάτι που επεσήμανε με πιο διπλωματικό τρόπο ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ.