Ο Θοδωρής Κολυδάς «δείχνει» τις περιοχές που πρέπει να διερευνηθούν για την οσμή αερίου στην Αττική
Με ανάρτηση και εκτενές άρθρο στην προσωπική του ιστοσελίδα, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς δείχνει βασιζόμενος σε ειδικό μοντέλο, ποιες περιοχές πρέπει να ελεγχθούν.
Κάνοντας χρήση του εξειδικευμένου μοντέλου HYSPLIT, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς ανέλυσε την πορεία των αέριων μαζών, εξηγώντας ότι «τα αποτελέσματα να μην αποδεικνύουν συγκεκριμένη πηγή, αναδεικνύουν όμως έναν πιθανό τομέα διερεύνησης» και δείχνοντας την Νέα Σμύρνη, την παραλιακή ζώνη και τον εσωτερικό Σαρωνικό ως τις πρώτες περιοχές που πρέπει να διερευνηθούν.
Ο μετεωρολόγος καθιστά σαφές ότι «το επεισόδιο της έντονης οσμής που έγινε αισθητή σε περιοχές της Αθήνας δεν μπορεί να ερμηνευθεί μόνο με γενικές εκτιμήσεις ή με απλές αναφορές στην κατεύθυνση του ανέμου».
Η ανάρτηση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά
Με μια ανάρτηση που τιτλοφορείται «Τι μας δείχνει η λειτουργία διασποράς της Οσμής στην Αττική – Νέα ανάλυση των Δεδομένων»
«Το επεισόδιο της έντονης οσμής που έγινε αισθητή σε περιοχές της Αθήνας δεν μπορεί να ερμηνευθεί μόνο με γενικές εκτιμήσεις ή με απλές αναφορές στην κατεύθυνση του ανέμου. Για τον λόγο αυτό επιχειρήσαμε μια πρώτη μετεωρολογική διερεύνηση, χρησιμοποιώντας το μοντέλο HYSPLIT και ειδικότερα την απεικόνιση του plume της οπισθοδρομικής διασποράς από τη Νέα Σμύρνη.
Η ανάλυση εξετάζει πώς θα μπορούσαν να έχουν κινηθεί οι αέριες μάζες στο χαμηλό στρώμα της ατμόσφαιρας πριν φτάσουν στην περιοχή όπου αναφέρθηκε η οσμή. Τα αποτελέσματα δεν αποδεικνύουν συγκεκριμένη πηγή, όμως αναδεικνύουν έναν πιθανό τομέα διερεύνησης. Η επαναλαμβανόμενη ένδειξη προς τον νότιο και νοτιοδυτικό τομέα, δηλαδή προς την παραλιακή ζώνη και τον εσωτερικό Σαρωνικό, αποτελεί ένα χρήσιμο πρώτο επιστημονικό υπόβαθρο για τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες οφείλουν πλέον να προχωρήσουν σε πιο ολοκληρωμένη διερεύνηση με μετρήσεις, παρατηρήσεις και αντίστοιχες εκτελέσεις για όλες τις περιοχές όπου καταγράφηκε το φαινόμενο».
Το πλήρες, επιστημονικό και εξειδικευμένο άρθρο του Θοδωρή Κολυδά μπορείτε να το βρείτε εδώ.
