Τετάρτη 20 Μαϊου 2026
19.05.2026 | 21:23
Ξαφνική νεροποντή στην Αθήνα – Βγήκαν ξανά ομπρέλες και αδιάβροχα
Η οσμή αερίου που σκέπασε την Αττική για δεύτερη φορά σε ένα μήνα – Μυστήριο παραμένει η προέλευσή της
Ελλάδα 20 Μαΐου 2026, 07:45

Καμία απάντηση δεν υπάρχει μέχρι στιγμής από την Πολιτική Προστασία για την προέλευση της οσμής που αναστάτωσε την Αττική παρά το γεγονός ότι παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε πριν από περίπου ένα μήνα

Μάχη Τράτσα
Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Η συνήθεια που σας βάζει σε sleep mode

Η οσμή ήταν εκεί από νωρίς το πρωί. Θύμιζε εκείνη τη γνώριμη, βαριά οσμή από το γκαζάκι του καφέ τη στιγμή που αλλάζεις την τελειωμένη φιάλη. Μόνο που δεν ερχόταν από την κουζίνα.

Ήταν διάχυτη πάνω από τα νότια προάστια της Αττικής και έφτανε έως το κέντρο της πρωτεύουσας και βορειότερα. Περνούσε από δρόμο σε δρόμο και από μπαλκόνι σε μπαλκόνι, προκαλώντας ανησυχία και αφήνοντας πίσω της ένα μυστήριο που μέχρι στιγμής δεν έχει λυθεί.

Όσο περνούσαν οι ώρες χωρίς εξήγηση και η βαριά ατμόσφαιρα παρέμενε, η ανησυχία των πολιτών μεγάλωνε. Τα τηλεφωνήματα στην Πυροσβεστική πύκνωναν και ένα αίσθημα αβεβαιότητας διαχύθηκε στην Αττική.

Ανησυχία χωρίς σαφή πηγή

Πρώτος συνήθης ύποπτος το φυσικό αέριο. Υπήρξε διαρροή; Συνεργεία της ENAON, της εταιρείας διανομής αερίου, πραγματοποίησαν ελέγχους στο δίκτυο, από τους οποίους δεν προέκυψε καμία ένδειξη βλάβης ή διαρροής. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα από τον ΔΕΣΦΑ, τον Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης, ο οποίος δεν διαπίστωσε πτώση πίεσης που θα μπορούσε να υποδηλώνει διαρροή.

Επίσης, το δίκτυό του δεν διέρχεται, όπως ανέφεραν χθες στελέχη του, από τις περιοχές όπου καταγράφηκαν οι περισσότερες αναφορές. Πάντως, ελέγχθηκαν και οι εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας.

Παράλληλα, το Λιμενικό Σώμα προχώρησε σε εκτεταμένες έρευνες για πλοία μεταφοράς αερίου που κινούνταν στον Σαρωνικό. Ούτε εκεί, όμως, διαπιστώθηκε κάποιο περιστατικό. Ούτε και από πλοίο στο λιμάνι του Πειραιά καταγράφηκε κάποιο συμβάν που να δίνει απάντηση.
Από την πλευρά των διυλιστηρίων, η Helleniq Energy και η Motor Oil ανέφεραν ότι δεν έχουν εντοπιστεί προβλήματα στις εγκαταστάσεις τους, ούτε αντίστοιχη οσμή στην περιοχή του Θριασίου.

Αντίστοιχα, πηγές της ΕΥΔΑΠ σημείωναν ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη σύνδεσης του φαινομένου με το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων στην Ψυτάλλεια.

Επιπλέον, οχήματα της Πυροσβεστικής πραγματοποίησαν περιπολίες σε περιοχές όπου καταγράφονταν οι περισσότερες αναφορές, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για διαρροή αερίου ή κάποιο άλλο επικίνδυνο περιστατικό, π.χ. από κάποια βιομηχανική εγκατάσταση. Ωστόσο, παρά τους ελέγχους, δεν εντοπίστηκε κάποια εστία που να δίνει καθαρή εξήγηση.

Το ανοιχτό ερώτημα της προέλευσης

Παρά το γεγονός ότι οι αρμόδιες αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, το μυστήριο της οσμής παρέμεινε άλυτο. Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε ότι οι σταθεροί μετρητές ατμοσφαιρικής ρύπανσης δεν έδειξαν αυξημένες τιμές ρύπων ούτε κάποια άλλη ανησυχητική ένδειξη, πέρα από τη δυσοσμία, η οποία ωστόσο ήταν αρκετή για να κινητοποιήσει το σύνολο του μηχανισμού.

Στο «πράσινο» ήταν και ο διαδραστικός χάρτης μετρήσεων ποιότητας αέρα που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο του εθνικού συστήματος παρακολούθησης ρύπανσης, τον οποίο διαχειρίζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Ειδικότερα, οι μετρήσεις για αιωρούμενα σωματίδια, διοξείδιο του θείου, διοξείδιο του αζώτου και μονοξείδιο του άνθρακα κινήθηκαν σε φυσιολογικά επίπεδα.

Ένα μυστήριο που δεν βρίσκει εύκολα απάντηση

Όλα αυτά θα μπορούσαν σε πρώτη ανάγνωση να καθησυχάζουν. Ωστόσο, δεν δίνουν απάντηση στο βασικό ερώτημα: τι ήταν αυτό που μύριζε τόσο έντονα; Επιστήμονες εξηγούν στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο» ότι ο εντοπισμός της προέλευσης μιας οσμής είναι πολλές φορές εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση. Όπως αναφέρουν, ένας έμπειρος επιστήμονας μπορεί από τη μυρωδιά να οδηγηθεί σε πιθανές κατευθύνσεις και να επιχειρήσει στοχευμένες μετρήσεις.

Όταν όμως δεν υπάρχει σαφής εικόνα για το τι ακριβώς αναζητείται, ώστε να χρησιμοποιηθούν και τα κατάλληλα φίλτρα, η διαδικασία γίνεται σύνθετη και χρονοβόρα. Μια οσμή μπορεί να μεταφερθεί σε μεγάλες αποστάσεις, να αλλοιωθεί από τις καιρικές συνθήκες ή να προέρχεται από συνδυασμό παραγόντων που δεν καταγράφονται εύκολα από τα συμβατικά συστήματα μέτρησης.

Το γεγονός πάντως ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που καταγράφεται ανάλογο περιστατικό ενίσχυσε χθες την ανησυχία. Στις 15 Απριλίου είχαν προηγηθεί αντίστοιχες αναφορές για έντονη μυρωδιά αερίου σε πολλές περιοχές του παραλιακού μετώπου, από τη Γλυφάδα έως τον Πειραιά. Και τότε είχαν πραγματοποιηθεί έλεγχοι από τα συνεργεία της ENAON χωρίς να εντοπιστεί πρόβλημα στο δίκτυο. Ωστόσο, το γεγονός δεν είχε πάρει τις διαστάσεις που πήρε χθες, ούτε είχαν ελεγχθεί άλλοι παράγοντες με την ίδια ένταση.

Σε άλλο παρόμοιο περιστατικό έναν χρόνο πριν, εκτιμήσεις έκαναν λόγο για πιθανές βιομηχανικές εκπομπές ή άλλες δραστηριότητες, χωρίς όμως και τότε να υπάρξει οριστικό συμπέρασμα.

Και ίσως αυτό είναι που τελικά προκαλεί τη μεγαλύτερη αναστάτωση. Όχι η ίδια η μυρωδιά, αλλά η αδυναμία να δοθεί μια καθαρή απάντηση. Σε μια πόλη όπου οι κάτοικοι ζουν στο «κόκκινο», με την ατμοσφαιρική επιβάρυνση να προέρχεται κυρίως από αιωρούμενα σωματίδια και όζον, ειδικά όταν ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, η αβεβαιότητα λειτουργεί πολλαπλασιαστικά. Οι έλεγχοι συνεχίζονται, όμως μέχρι στιγμής η προέλευση της οσμής παραμένει άγνωστη, αφήνοντας πίσω της περισσότερο προβληματισμό παρά εξηγήσεις.

Πηγή: ΟΤ

Ταμείο Ανάκαμψης: Το by pass και τα projects που κινδυνεύουν

Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Η συνήθεια που σας βάζει σε sleep mode

ΔΕΗ: Κλείνει το βιβλίο προσφορών, ανοίγει νέο αναπτυξιακό κεφάλαιο

Hφαίστειο Σαντορίνης: Πόσο πιθανό είναι να εκραγεί τα αμέσως επόμενα χρόνια
Ελλάδα 20.05.26

Η έρευνα του Γεράσιμου Παπαδόπουλου ανέλυσε όλες τις εκρήξεις που έχουν σημειωθεί στη Σαντορίνη από το 197 π.Χ. έως το 1950- Για πρώτη φορά εκτιμώνται οι βραχυπρόθεσμες πιθανότητες

Επαγγελματική εκπαίδευση ενός κατώτερου θεού: Κακοπληρωμένοι, εξουθενωμένοι και υποτιμημένοι οι καθηγητές
Πανευρωπαϊκή έρευνα 20.05.26

Η πρώτη ευρωπαϊκή έρευνα για τους καθηγητές στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, κάνει λόγο για «κρίση αναγνώρισης που απειλεί το μέλλον του επαγγέλματος». Μόνο το 13% έχει επαρκή μισθό.

«Φταίει» το φυτοπλαγκτόν για την έντονη οσμή στα νότια προάστια της Αθήνας; – Οι εξηγήσεις Κολυδά
Ελλάδα 19.05.26

Μεταξύ των πιθανών πηγών που εξετάζονται περιλαμβάνονται λιμενικές και ναυτιλιακές δραστηριότητες, καύσιμα, λύματα, οργανική αποσύνθεση ή ακόμη και φαινόμενα που σχετίζονται με φυτοπλαγκτόν.

Καιρός: Σκηνικό φθινοπώρου και ξαφνική νεροποντή στην Αθήνα – Βγήκαν ξανά ομπρέλες και αδιάβροχα
Έπιασε βροχή.... 19.05.26

Μια ξαφνική νεροποντή ξάφνιασε κατοίκους και τουρίστες που βρίσκονταν στο κέντρο της Αθήνας. Μέσα σε λίγα λεπτά, το σκηνικό άρχισε να θυμίζει φθινόπωρο, καθώς άρχισαν να ξεπροβάλουν ομπρέλες και αδιάβροχα.

Ρόδος: Συγκλονίζει ο αδερφός της 57χρονης μητέρας που σκοτώθηκε στο τροχαίο – «Χάσαμε δύο αγαπημένα πρόσωπα που δεν έφταιγαν»
Ελλάδα 19.05.26

Οι δύο γυναίκες περίμεναν στη διασταύρωση στην εθνική οδό Ρόδου – Λίνδου για να περάσουν ακριβώς απέναντι. Ωστόσο, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες το αυτοκίνητο του δράστη έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Πατέρας Κυριακής Γρίβα: «Αν οι αστυνομικοί έκαναν τη δουλειά τους, η κόρη μου θα ήταν ζωντανή»
Γυναικοκτονία 19.05.26

«Επιτρέπεται να πηγαίνει ένα κοριτσάκι στο τμήμα και να λέει θέλω βοήθεια και να της λένε πάρε εδώ, και να την παραπέμπουν σε αυτό τον τηλεφωνητή; που προσβάλλει και τον κλάδο των ταξιτζίδων;»

Μυστήριο παραμένει η έντονη οσμή στα νότια προάστια της Αθήνας – Δεν εντοπίστηκε διαρροή
Ελλάδα 19.05.26

Αναφορές για έντονη οσμή υπήρχαν σε Καλλιθέα, Νέα Σμύρνη, Παλαιό Φάληρο, Άλιμο, Βούλα, Βουλιαγμένη, Μοσχάτο, Γλυφάδα και Πειραιά, με τις Αρχές να βρίσκονται επί ποδός.

Ρόδος: Νέες αποκαλύψεις για τον οδηγό της μοιραίας BMW – Του είχαν γίνει συστάσεις για υπερβολική ταχύτητα
Ελλάδα 19.05.26

Οι Αρχές γνώριζαν ότι ο 44χρονος παραβίαζε τα όρια ταχύτητας, καθώς άτομο από το συγγενικό περιβάλλον είχε ζητήσει να του γίνουν συστάσεις για τήρηση του ΚΟΚ.

EPPO: Ανησυχία για τη νυχτερινή τροπολογία Φλωρίδη – Θύελλα αντιδράσεων εντός και εκτός Κοινοβουλίου
EPPO 19.05.26 Upd: 19:32

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για τη νυχτερινή τροπολογία Φλωρίδη που προβλέπει επιτάχυνση της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται βουλευτές. Ένσταση αντισυνταγματικότητας από Κωνσταντοπούλου που απορρίφθηκε.

Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι εξεταστικά κέντρα των Ειδικών Μαθημάτων – Οδηγίες για τους υποψήφιους
Ελλάδα 19.05.26

Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους υποχρεωτικά το δελτίο εξεταζομένου και κατά προτίμηση και την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο.

Παπαδάκη, συνήγορος Σπίρτζη: Ο χειρισμός της υπόθεσης των υποκλοπών από τον Τζαβέλλα συνιστά παραδοχή
Αρτεμισία Παπαδάκη 19.05.26

Η Αρτεμισία Παπαδάκη, συνήγορος του Χρήστου Σπίρτζη, τονίζει ότι υπάρχει επίσημη έγγραφη ενημέρωση ότι το αίτημα ανάσυρσης των υποκλοπών ανατέθηκε στον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευάγγελο Μπακέλα

Όλο και περισσότερες γυναίκες από τις ΗΠΑ μετακομίζουν στο εξωτερικό – Εξαιτίας του Τραμπ; Και ναι και όχι
Κόσμος 20.05.26

Έως και το 40% των γυναικών ηλικίας 15 έως 44 ετών δηλώνουν ότι επιθυμούν να φύγουν από τις ΗΠΑ - «Έχει γίνει όλο και πιο δύσκολο, αλλά και πιο επικίνδυνο να ζεις ως γυναίκα στις ΗΠΑ», περιγράφουν όσες μετανάστευσαν σε Ευρώπη και Λατινική Αμερική

Κολομβία: Στόχος καταιγισμού πυρών το αυτοκίνητο γερουσιαστή δύο εβδομάδες πριν από τις εκλογές
Κόσμος 20.05.26

Ο γερουσιαστής στην Κολομβία επέβαινε σε άλλο αυτοκίνητο για λόγους ασφαλείας - Συνεχίζουν οι ένοπλες επιθέσεις να δυναμιτίζουν το κλίμα ενόψει εκλογών

Στην τελική ευθεία το νέο κληρονομικό δίκαιο – Ποιες αλλαγές έρχονται
Οικονομία 20.05.26

Στόχος όλων των ρυθμίσεων, που έχουν άμεσο αντίκτυπο στο κοινωνικό σύνολο και τη λειτουργία των επιχειρήσεων, είναι ο εκσυγχρονισμός τους για να συμβαδίζουν με τις ανάγκες της εποχής

Ελλάδα 20.05.26

Στρέφει το ΝΑΤΟ το βλέμμα στα Στενά του Ορμούζ και τι ρόλο μπορεί να παίξουν οι «ΑΣΠΙΔΕΣ»;
Πολιτική 20.05.26

Διευρύνονται οι συζητήσεις για την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, το ΝΑΤΟ εξετάζει αποστολή σύμφωνα με το Bloomberg, ενώ πληροφορίες θέλουν και συζητήσεις για επέκταση των «ΑΣΠΙΔΩΝ»

Επαγγελματική εκπαίδευση ενός κατώτερου θεού: Κακοπληρωμένοι, εξουθενωμένοι και υποτιμημένοι οι καθηγητές
Πανευρωπαϊκή έρευνα 20.05.26

Η πρώτη ευρωπαϊκή έρευνα για τους καθηγητές στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, κάνει λόγο για «κρίση αναγνώρισης που απειλεί το μέλλον του επαγγέλματος». Μόνο το 13% έχει επαρκή μισθό.

Η αναπάντεχη εμφάνιση της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ στις Κάννες
300 καράτια; 20.05.26

Το εντυπωσιακό δαχτυλίδι της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ, το οποίο φοράει από τότε που εκείνη και ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους τον Αύγουστο του 2025, κέρδισε τις εντυπώσεις.

«Therians»: Άνθρωποι που ταυτίζονται με ζώα ζητούν περίθαλψη από κτηνιάτρους – Δεν παίζουν μαζί τους οι κτηνίατροι [βίντεο]
Παιχνίδι ρόλων 20.05.26

Κάτι που ξεκίνησε ως υποκουλτούρα και παιχνίδι ρόλων με ανθρώπους να προσδιορίζονται ως ζώα, αποκτά μια πιο ανησυχητική δυναμική αναγκάζοντας την ένωση κτηνιάτρων της χώρας να πει πως «δεν παίζει».

Οι Αμερικανοί επαναστατούν κατά της Τεχνητής Νοημοσύνης – «Δεν έχω ξαναδεί κάτι να εντείνεται τόσο γρήγορα»
«Άνθρωποι σπηλαίων;» 20.05.26

«Καθώς τα ποσοστά αποδοχής συνεχίζουν να πέφτουν, οι ηγέτες της βιομηχανίας της Τεχνητής Νοημοσύνης και οι σύμμαχοί τους αναρωτιούνται πόσο χειρότερα μπορούν να γίνουν τα πράγματα»

Νέες απειλές των ΗΠΑ για «επανέναρξη του πολέμου» – Απαντά το Ιράν
Χωρίς σύγκλιση 20.05.26

Οι απειλές των ΗΠΑ και τους προέδρου τους Ντόναλντ Τραμπ για επανέναρξη του πολέμου, αψηφούν τις απειλές οι Ιρανοί, απαντούν με το άνοιγμα νέων μετώπων στην περίπτωση νέων επιθέσεων.

Εκουαδόρ: Διασώθηκαν έξι ανήλικες θύματα trafficking δικτύου συνδεόμενου με υπερορθόδοξη εβραϊκή σέκτα
Αίρεση 20.05.26

Έξι ανήλικα κορίτσια διασώθηκαν στο Εκουαδόρ από ένα δίκτυο που συνδέεται με υπεροθόδοξη εβραϊκή σέκτα. Η ομάδα δρα και στην Κολομβία, την Γουατεμάλα, το Μεξικό και έχει επιχειρήσει το ίδιο στην Ευρώπη.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

