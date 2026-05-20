Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,4 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Ύδρα.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 14,8 χιλιομέτρων και το επίκεντρο εντοπίστηκε 5 χιλιόμετρα βόρεια, βορειοδυτικά της Ύδρας.

Η σεισμική δραστηριότητα έγινε αισθητή στην ευρύτερη περιοχή.