Οι Αμερικανοί επαναστατούν κατά της Τεχνητής Νοημοσύνης – «Δεν έχω ξαναδεί κάτι να εντείνεται τόσο γρήγορα»

Σε πρόσφατο συνέδριο για κέντρα δεδομένων (data centers) στην Ουάσιγκτον, ένα στέλεχος είπε ότι η βιομηχανία τεχνητής νοημοσύνης αντιμετωπίζει «ανθρώπους των σπηλαίων» που αντιτίθενται σε κάθε μορφή ανάπτυξης. Ο σνομπ τρόπος κάποιων στελεχών της τεχνολογίας δεν μπορεί να κρύψει την έντονη ανησυχία τους για το κύμα αντιδράσεων εναντίον της τεχνητής νοημοσύνης στις ΗΠΑ.

Σειρά δημοσκοπήσεων τις τελευταίες εβδομάδες, καταδεικνύει τις έντονες ανησυχίες των Αμερικανών πολιτών για την τεχνητή νοημοσύνη, κάτι που όπως αναφέρει η The Wall Street Journal, ανατρέπει τους ισχυρισμούς των στελεχών της βιομηχανίας ότι η τεχνολογία τους θα γινόταν δημοφιλής βελτιώνοντας τη ζωή των ανθρώπων.

Οι καταναλωτές δυσανασχετούν με τις αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας που επιδεινώνονται από την εξάπλωση των data centers. Οι εργαζόμενοι φοβούνται εκτεταμένες απώλειες θέσεων εργασίας.

Οι γονείς ανησυχούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη υπονομεύει την εκπαίδευση και βλάπτει την ψυχική υγεία των παιδιών.

Τους τελευταίους μήνες, αυτό το κύμα οργής έχει οδηγήσει σε διαμαρτυρίες, έχει επηρεάσει εκλογικά αποτελέσματα και έχει προκαλέσει μεμονωμένες πράξεις βίας, υπογραμμίζει το αμερικανικό δημοσίευμα.

Δημοσκόποι και ιστορικοί που επικαλείται η WSJ λένε ότι η επιδείνωση της κοινής γνώμης είναι σχεδόν πρωτοφανής ως προς την ταχύτητά της. «Δεν νομίζω ότι έχω ξαναδεί κάτι να εντείνεται τόσο γρήγορα», είπε ο Gregory Ferenstein, ο οποίος διεξήγαγε πρόσφατη δημοσκόπηση μαζί με ερευνητές από το Stanford University και το University of California, Berkeley, αναφερόμενος στην αντίδραση κατά της τεχνητής νοημοσύνης.

Η δημοσκόπηση έδειξε ότι περίπου το 30% των Δημοκρατικών πιστεύουν πως η Αμερική πρέπει να επιταχύνει την καινοτομία στην AI όσο το δυνατόν γρηγορότερα, σε σύγκριση με περίπου τους μισούς Ρεπουμπλικανούς και το 77% των ιδρυτών τεχνολογικών εταιρειών.

Αναδυόμενο πολιτικό ζήτημα

Στη συνέχεια τη WSJ υπογραμμίζει ότι η άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης έχει εξελιχθεί σε μείζον πολιτικό ζήτημα που, σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές, ανατρέπει παραδοσιακές εκλογικές ισορροπίες και αναδιαμορφώνει τις κομματικές γραμμές.

Αφού εμφανίστηκε δειλά σε ορισμένες εκλογικές αναμετρήσεις πέρυσι, το θέμα έχει πλέον εκραγεί σε όλη τη χώρα. Οι ψηφοφόροι στην μικρή πόλη Φέστους του Μιζούρι απομάκρυναν τέσσερα μέλη του δημοτικού συμβουλίου μία εβδομάδα αφότου αυτά ενέκριναν ένα data center αξίας 6 δισ. δολ.

Δεκάδες κοινότητες από το Μέιν μέχρι την Αριζόνα προσπαθούν να απαγορεύσουν νέα data centers. Περίπου 360.000 Αμερικανοί συμμετέχουν σε ομάδες στο Facebook που αντιτίθενται στις εγκαταστάσεις αυτές, περίπου τετραπλάσιος αριθμός από εκείνον του Δεκεμβρίου, σύμφωνα με στοιχεία οργανώσεων που μάχονται ενάντια στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

«Οι άνθρωποι νιώθουν απλώς ότι βρίσκονται υπό πολιορκία», δήλωσε ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τζός Χώλεϊ, ο οποίος έχει προτείνει νομοσχέδια για την επιβολή νέων απαιτήσεων σε data centers και εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης.

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει αυξηθεί σε σημασία ταχύτερα από οποιοδήποτε άλλο από τα 39 πολιτικά ζητήματα που μελετήθηκαν από τη δημοσκοπική εταιρεία Blue Rose Research τον τελευταίο χρόνο, αν και εξακολουθεί να υπολείπεται θεμάτων όπως η οικονομία, η μετανάστευση και η εξωτερική πολιτική.

Παρότι η απόρριψη της τεχνητής νοημοσύνης έχει ενισχύσει ορισμένες πολιτικές εκστρατείες, για εταιρείες και κατασκευαστές data centers που τις εξυπηρετούν δημιουργεί μια οξεία κρίση. Οι επενδυτές έχουν στοιχηματίσει δεκάδες δισ. δολ. στην ικανότητα της OpenAI, της Anthropic και άλλων εταιρειών να αποκτούν πρόσβαση σε ολοένα μεγαλύτερες ποσότητες υπολογιστικής ισχύος, και με τη σειρά τους έχουν δεσμεύσει μεγάλο μέρος αυτών των κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση της κατασκευής data centers.

Οι εταιρείες δαπανούν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια στις ενδιάμεσες εκλογές για να αντιμετωπίσουν την αντίδραση.

Ωστόσο, σε ολόκληρη τη χώρα, οργανώσεις σε τοπικό επίπεδο καταφέρνουν να μπλοκάρουν έργα data centers. Η τοπική αντίσταση μπλόκαρε ή καθυστέρησε τουλάχιστον 48 έργα συνολικής αξίας περίπου 156 δισεκ. δολ. πέρυσι, σύμφωνα με την οργάνωση Data Center Watch, η οποία παρακολουθεί την τάση αυτή. Ρεκόρ 20 έργων ακυρώθηκαν το πρώτο τρίμηνο του έτους λόγω τοπικών αντιδράσεων, σύμφωνα με στοιχεία του Heatmap. Δεκάδες ακόμη αντιμετωπίζουν παρόμοια εμπόδια, πέρα από προβλήματα αδειοδότησης και ελλείψεις εξοπλισμού.