19.05.2026 | 21:23
Ξαφνική νεροποντή στην Αθήνα – Βγήκαν ξανά ομπρέλες και αδιάβροχα
«Hello Kitty»: Οι δημιουργοί των «Moana 2» και «Ultraman: Rising» τη μεταφέρουν στη μεγάλη οθόνη
Culture Live 20 Μαΐου 2026, 06:02

Το ντεμπούτο της «Hello Kitty» στη μεγάλη οθόνη αναμένεται στις 21 Ιουλίου 2028.

Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Η συνήθεια που σας βάζει σε sleep mode

Το σκηνοθετικό δίδυμο της πολυαναμενόμενης ταινίας animation «Hello Kitty» ανακοίνωσαν η Warner Bros. Pictures Animation και η New Line Cinema.

Τα ηνία αναλαμβάνουν ο Ντέιβιντ Ντέρικ Τζούνιορ, ο οποίος έκανε το σκηνοθετικό ντεμπούτο του στο «Moana 2» αφού εργάστηκε στην αρχική ταινία του 2016 και ο Τζον Αοσίμα, γνωστός από το «Ultraman: Rising» (2024).

Σύμφωνα με το Variety, η παραγωγή φέρει την υπογραφή του Μπο Φλιν για λογαριασμό της Flynn Picture Company, με τη Σέλμπι Τόμας στην επίβλεψη.

Επίσης, εντάχθηκε στην ομάδα της παραγωγής και η πρώην πρόεδρος της Paramount Animation, Ράμσεϊ Νάιτο.

Hello Kitty: Μετρά 51 χρόνια

Η Hello Kitty είναι ένας από τους πιο διάσημους και αγαπημένους χαρακτήρες παγκοσμίως, που δημιουργήθηκε από την ιαπωνική εταιρεία Sanrio το 1974.

Οι συντελεστές της νέας παραγωγής

Το τρέχον σενάριο υπογράφει ο Τζεφ Τσαν, βασισμένος σε προηγούμενα προσχέδια τα οποία με τη σειρά τους εμπνεύστηκαν από μία αρχική ιδέα των Ρόμπερτ Μπεν Γκάραντ και Τόμας Λένον.

Το επερχόμενο αγγλόφωνο πρότζεκτ ανακοινώθηκε για πρώτη φορά από τη New Line το 2019 και είναι η πρώτη φορά που η ιαπωνική εταιρεία Sanrio παραχωρεί τα κινηματογραφικά δικαιώματα της πιο διάσημης γάτας του κόσμου.

Το ντεμπούτο της «Hello Kitty» στη μεγάλη οθόνη αναμένεται στις 21 Ιουλίου 2028 σε μία περιπέτεια σχεδιασμένη να μαγέψει θεατές κάθε ηλικίας.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πώς ξεπέρασε ακόμη και τον Nasdaq

Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Η συνήθεια που σας βάζει σε sleep mode

Wall Street
Wall Street: Σε πτώση λόγω ομολόγων

Η πρώτη σκηνοθέτις του ελληνικού σινεμά: Η αγνοημένη «Εύα» της Μαρίας Πλυτά στις Κάννες
Πρωτοπόρος 19.05.26

Η «Εύα», η πιο σπουδαία ταινία της Ελληνίδας σκηνοθέτριας Μαρίας Πλυτά, που αγνοήθηκε από την Ιστορία, δικαιώθηκε 70 χρόνια μετά, με την προβολή της στο τμήμα κλασικών ταινιών του Φεστιβάλ Καννών.

Έφη Αλεβίζου
Μάικλ Τζάκσον: Eισπράξεις ρεκόρ για το Michael παρά τις αντιδράσεις – «Εξαγνισμός ενός Τέρατος» 
Τοτέμ 18.05.26

Η διχαστική βιογραφία του Μάικλ Τζάκσον επέστρεψε πανηγυρικά στο No.1 του διεθνούς box office κατά την τέταρτη εβδομάδα προβολής της κατακτώντας παρά τις καταγγελίες εις βάρος του

Λουκάς Καρνής
Ο Μάικλ Φασμπέντερ και η Αλίσια Βικάντερ ξανά μαζί στην οθόνη
Μια δεκαετία μετά 18.05.26

Ο Μάικλ Φασμπέντερ και η Αλίσια Βικάντερ ερωτεύτηκαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «The Light Between Oceans». Ένα χρόνο μετά παντρεύτηκαν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η χειρότερη κινηματογραφική εμπειρία του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο
Τα πάντα αλλάζουν; 18.05.26

Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο επέστρεψε στις Κάννες, όπου και αποκάλυψε τις δυσκολίες με τις οποίες ήρθε αντιμέτωπος εισχωρώντας στην κινηματογραφική βιομηχανία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Λένε ότι δεν ξέρω να παίζω» – Ο Γουάλας Σον για το Χόλιγουντ, τη ψυχοθεραπεία και την Παλαιστίνη
Στάση ζωής 18.05.26

Στα 82 του, ο θαυμάσιος ρολίστας, Γουάλας Σον, αποδέχεται το γεγονός ότι «είναι ιδιόρρυθμος, ακόμα κι αν δεν τον καταλαβαίνουν όλοι» όπως λέει στον Guardian σε μια μεγάλη συνέντευξη για όλα.

Έφη Αλεβίζου
Ευθεία επίθεση του Άνταμ ΜακΚέι στους προνομιούχους Δημοκρατικούς
«Είναι το ίδιο» 18.05.26

Ο Άνταμ ΜακΚέι επέκρινε επίσης τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν για το γεγονός ότι δεν κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το κλίμα ενώ ήταν ακόμη στην εξουσία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«The Beloved» – Ο Χαβιέ Μπαρδέμ απέναντι σε μια τρομακτική σχέση πατέρα-κόρης
Κάννες 18.05.26

«Ο Μπαρδέμ στη νέα ταινία The Beloved υποδύεται τον Εστεμπάν, έναν σκηνοθέτη ταινιών και διάσημο νικητή Όσκαρ και Χρυσού Φοίνικα: έναν γοητευτικό και κοσμικό άνδρα σε μια ασαφή κρίση μέσης ηλικίας» γράφει ο Peter Bradshaw στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
«Parallel Tales» – Η Ιζαμπέλ Ιπέρ γράφει μια κρυφή, σεξουαλική φαντασίωση για τον Βενσάν Κασέλ
Κάννες 18.05.26

«Ο Ιρανός σκηνοθέτης Ασγκάρ Φαρχάντι επιστρέφει στη Γαλλία με το «Parallel Tales», αυτό το ενδιαφέρον, μεσαίου βάρους μετα-δράμα, στο οποίο κάνει μια σύντομη εμφάνιση η Κατρίν Ντενέβ» γράφει ο Peter Bradshaw στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Αν Σέξτον: Η εκρηκτική ποίηση ενός «θύματος του αμερικανικού ονείρου»
«Μην αυτοκτονήσετε» 18.05.26

Από τις ψυχιατρικές κλινικές και τις απόπειρες αυτοκτονίας μέχρι τη διεθνή αναγνώριση, η Αν Σέξτον μετέτρεψε τα προσωπικά της τραύματα σε ωμή, εξομολογητική ποίηση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Τζούλιαν Μουρ δεν θέλει να παίζει σε ταινίες «με όπλα»
Η εκπροσώπηση  18.05.26

Σε ότι αφορά την παρουσία στην κινηματογραφική βιομηχανία, η Τζούλιαν Μουρ υποστήριξε ότι υπάρχουν διάφορα είδη τα οποία αποφεύγει, καθώς ο θόρυβος ξεπερνά το συναισθηματικό υπόβαθρο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Χαβιέ Μπαρδέμ σχολιάζει τις «μαύρες λίστες» του Χόλιγουντ
«Τα πράγματα αλλάζουν» 17.05.26

«Ο φόβος υπάρχει, το παραδέχομαι, αλλά πρέπει να κάνεις πράγματα ακόμα κι αν νιώθεις τρόμο», είπε ο Χαβιέ Μπαρδέμ, μιλώντας στο περιοδικό Variety.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Λευκός Οίκος παρουσιάζει τον Ντόναλντ Τραμπ ως Τζέιμς Μποντ
Τρέχει να προλάβει 17.05.26

Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε μια φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ ως 007 και, όπως ήταν λογικό, οι χρήστες του διαδικτύου αντέδρασαν αναλόγως.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Στρέφει το ΝΑΤΟ το βλέμμα στα Στενά του Ορμούζ και τι ρόλο μπορεί να παίξουν οι «ΑΣΠΙΔΕΣ»;
Πολιτική 20.05.26

Διευρύνονται οι συζητήσεις για την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, το ΝΑΤΟ εξετάζει αποστολή σύμφωνα με το Bloomberg, ενώ πληροφορίες θέλουν και συζητήσεις για επέκταση των «ΑΣΠΙΔΩΝ»

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Επαγγελματική εκπαίδευση ενός κατώτερου θεού: Κακοπληρωμένοι, εξουθενωμένοι και υποτιμημένοι οι καθηγητές
Πανευρωπαϊκή έρευνα 20.05.26

Η πρώτη ευρωπαϊκή έρευνα για τους καθηγητές στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, κάνει λόγο για «κρίση αναγνώρισης που απειλεί το μέλλον του επαγγέλματος». Μόνο το 13% έχει επαρκή μισθό.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Η αναπάντεχη εμφάνιση της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ στις Κάννες
300 καράτια; 20.05.26

Το εντυπωσιακό δαχτυλίδι της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ, το οποίο φοράει από τότε που εκείνη και ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους τον Αύγουστο του 2025, κέρδισε τις εντυπώσεις.

«Therians»: Άνθρωποι που ταυτίζονται με ζώα ζητούν περίθαλψη από κτηνιάτρους – Δεν παίζουν μαζί τους οι κτηνίατροι [βίντεο]
Παιχνίδι ρόλων 20.05.26

Κάτι που ξεκίνησε ως υποκουλτούρα και παιχνίδι ρόλων με ανθρώπους να προσδιορίζονται ως ζώα, αποκτά μια πιο ανησυχητική δυναμική αναγκάζοντας την ένωση κτηνιάτρων της χώρας να πει πως «δεν παίζει».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οι Αμερικανοί επαναστατούν κατά της Τεχνητής Νοημοσύνης – «Δεν έχω ξαναδεί κάτι να εντείνεται τόσο γρήγορα»
«Άνθρωποι σπηλαίων;» 20.05.26

«Καθώς τα ποσοστά αποδοχής συνεχίζουν να πέφτουν, οι ηγέτες της βιομηχανίας της Τεχνητής Νοημοσύνης και οι σύμμαχοί τους αναρωτιούνται πόσο χειρότερα μπορούν να γίνουν τα πράγματα»

Βαγγέλης Γεωργίου
Νέες απειλές των ΗΠΑ για «επανέναρξη του πολέμου» – Απαντά το Ιράν
Χωρίς σύγκλιση 20.05.26

Οι απειλές των ΗΠΑ και τους προέδρου τους Ντόναλντ Τραμπ για επανέναρξη του πολέμου, αψηφούν τις απειλές οι Ιρανοί, απαντούν με το άνοιγμα νέων μετώπων στην περίπτωση νέων επιθέσεων.

Εκουαδόρ: Διασώθηκαν έξι ανήλικες θύματα trafficking δικτύου συνδεόμενου με υπερορθόδοξη εβραϊκή σέκτα
Αίρεση 20.05.26

Έξι ανήλικα κορίτσια διασώθηκαν στο Εκουαδόρ από ένα δίκτυο που συνδέεται με υπεροθόδοξη εβραϊκή σέκτα. Η ομάδα δρα και στην Κολομβία, την Γουατεμάλα, το Μεξικό και έχει επιχειρήσει το ίδιο στην Ευρώπη.

Λίβανος: Βομβαρδισμοί του Ισραήλ σκοτώνουν 19 ανθρώπους, συνεχίζονται οι επιθέσεις σε όλο τον νότο
Κόσμος 20.05.26

Χωρίς διακοπές συνεχίζονται οι επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο και κυρίως με στόχο αμάχους. Τρεις γυναίκες και τρία παιδιά μεταξύ των 10 νεκρών από ένα μόνο χτύπημα

Οι δράστες της επίθεσης στο τζαμί στο Σαν Ντιέγκο, μετέδιδαν σε live streaming – Είχαν ναζιστικά σύμβολα [βίντεο]
Μαύρος Ήλιος 20.05.26

Διέρρευσε το βίντεο της επίθεσης στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο, το οποίο δείχνει τους δράστες να μεταδίδουν σε ζωντανή σύνδεση το φονικό. Είχαν σύμβολα των SS στην παραλλαγή, το όπλο και σε ένα μπιτόνι.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οι ΗΠΑ προειδοποιούν για «πραξικόπημα» στη Βολιβία, κατά του κεντροδεξιού προέδρου Πας
Πολιτική λιτότητας 20.05.26

Η κυβέρνηση Πας συνεχίζει να μην ανακαλεί τα μέτρα λιτότητας εναντίον των πολιτών και η Βολιβία συνεχίζει υπό κλοιό κινητοποιήσεων. Για εξελισσόμενο «πραξικόπημα» προειδοποιούν οι ΗΠΑ

Νορβηγία: Έκκληση των πρωθυπουργών της Ινδίας και των σκανδιναβικών χωρών υπέρ της πολυμερούς συνεργασίας
Ινδοσκανδιναβική Σύνοδος 20.05.26

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι και οι πέντε ομόλογοί του από Νορβηγία, Σουηδία, Δανία, Φινλανδία και Ισλανδία, μίλησαν για τις κοινές αξίες και το κοινό τους όραμα.

Μέση Ανατολή: Οι εύποροι του Ντουμπάι αναζητούν νέο καταφύγιο – Σε ποιες χώρες κατευθύνονται
Διεθνής Οικονομία 20.05.26

Μιλάνο και Σιγκαπούρη «ψηφίζουν» οι ευκατάστατοι ξένοι κάτοικοι του Ντουμπάι, σε μια προσπάθεια να εγκαταλείψουν τη Μέση Ανατολή για ασφαλέστερες «γειτονιές»

Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι 1-1: Ιστορική έξοδος των «κερασιών» στην Ευρώπη και πρωτάθλημα για την Αρσεναλ
Ποδόσφαιρο 19.05.26

Ισοπαλία-κλειδί για τους γηπεδούχους καθώς η Μπόρνμουθ βγαίνει πρώτη φορά στην Ευρώπη, όμως πανηγυρίζει και η Αρσεναλ που κατέκτησε το πρωτάθλημα, μετά την γκέλα της Σίτι

«Φταίει» το φυτοπλαγκτόν για την έντονη οσμή στα νότια προάστια της Αθήνας; – Οι εξηγήσεις Κολυδά
Ελλάδα 19.05.26

Μεταξύ των πιθανών πηγών που εξετάζονται περιλαμβάνονται λιμενικές και ναυτιλιακές δραστηριότητες, καύσιμα, λύματα, οργανική αποσύνθεση ή ακόμη και φαινόμενα που σχετίζονται με φυτοπλαγκτόν.

Μισέλ Ομπάμα: «Γνωρίζω πολλούς δισεκατομμυριούχους, δεν είναι ευτυχισμένοι» είπε η εκατομμυριούχος
«Ειρωνεία;» 19.05.26

Η πρώτη ιστορική περιοδεία της Μισέλ Ομπάμα στην Αυστραλία ξεκίνησε από τη Μελβούρνη, με όλα όσα είπε να προκαλούν αίσθηση και αντιδράσεις

Λουκάς Καρνής
Διευκρινίσεις Μπουγά για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – «Η τροπολογία δεν επηρεάζει τις αρμοδιότητές της»
Επικαιρότητα 19.05.26

«Όλες οι ανακριτικές πράξεις ενεργούνται από τους εντεταλμένους Ευρωπαίους Εισαγγελείς, σύμφωνα με τα οριζόμενα ως το άρθρο 16β παράγραφος 1 του νόμου 4786/2021» σημείωσε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

