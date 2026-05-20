19.05.2026 | 21:23
Ξαφνική νεροποντή στην Αθήνα – Βγήκαν ξανά ομπρέλες και αδιάβροχα
Επαγγελματική εκπαίδευση ενός κατώτερου θεού: Κακοπληρωμένοι, εξουθενωμένοι και υποτιμημένοι οι καθηγητές
Ελλάδα 20 Μαΐου 2026, 06:00

Επαγγελματική εκπαίδευση ενός κατώτερου θεού: Κακοπληρωμένοι, εξουθενωμένοι και υποτιμημένοι οι καθηγητές

Η πρώτη ευρωπαϊκή έρευνα για τους καθηγητές στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, κάνει λόγο για «κρίση αναγνώρισης που απειλεί το μέλλον του επαγγέλματος». Μόνο το 13% έχει επαρκή μισθό.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ), σε συνδυασμό με τη δια βίου μάθηση (ΔΒΜ), αποτελεί  – στα χαρτιά τουλάχιστον – προτεραιότητα της εκπαιδευτικής πολιτικής στις χώρες της ΕΕ. «Η επαγγελματική εκπαίδευση δεν είναι μια εναλλακτική διαδρομή, αλλά μια ισότιμη, ισχυρή αφετηρία για τη ζωή και την εξέλιξη των νέων ανθρώπων», είπε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, παρουσιάζοντας το νέο «Στρατηγικό Σχέδιο για την ΕΕΚ και ΔΒΜ».

Στην πράξη όμως, οι δεκάδες χιλιάδες σπουδαστές των επαγγελματικών σχολών, στη δευτεροβάθμια και μεταλυκειακή εκπαίδευση, εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται σχεδόν σαν παιδιά κατώτερου θεού.

Το ίδιο το στρατηγικό σχέδιο αναγνωρίζει ότι «η ΕΕΚ έχει χαμηλή κοινωνική αναγνώριση και χαμηλή ελκυστικότητα», γι’αυτό αποτελεί για τους περισσότερους νέους μια «δεύτερη επιλογή μάθησης».

Καθηγητές ΣΑΕΚ: Το πιο κακοπληρωμένο επιστημονικό προσωπικό στην Ευρώπη

Δυστυχώς, παρά τα μεγάλα λόγια, οι καθηγητές των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΑΕΚ – πρώην ΙΕΚ), αντιμετωπίζονται από το κράτος σαν «εκπαιδευτικοί β’ διαλογής». Πώς αλλιώς να χαρακτηρίσει κανείς το γεγονός ότι οι ωρομίσθιες αμοιβές τους παραμένουν καθηλωμένες στα επίπεδα του 2013 παρά την αύξηση του κόστους ζωής και του πληθωρισμού; Μάλιστα οι αμοιβές αυτές δίνονται με τουλάχιστον τετράμηνη καθυστέρηση, ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές εμφανίζονται ακόμα πιο αργά.

Για τις ιδιωτικές ΣΑΕΚ η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη. Όπως καταγγέλλει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ), η πλειονότητα των καθηγητών στις ιδιωτικές δομές πληρώνεται με το εξευτελιστικό ωρομίσθιο των 5 ευρώ καθαρά την ώρα – σχεδόν όσο ένας ανειδίκευτος εργάτης.

«Οι τραγικές αυτές αποδοχές, που είναι οι χαμηλότερες για επιστημονικό προσωπικό στην Ευρώπη, λαμβάνουν χώρα στην περίοδο της πιο «χρυσής» κερδοφορίας για τα ιδιωτικά ΣΑΕΚ που έχουν πολλαπλασιάσει το τζίρο τους, μετά την καθιέρωση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής για τα δημόσια πανεπιστήμια», αναφέρει η ΟΙΕΛΕ.

Σημειώνουν ότι τουλάχιστον 15.000 από τα 20.000 παιδιά που κόβονται κάθε χρόνο από την δημόσια ανώτατη εκπαίδευση κατευθύνονται στα ιδιωτικά ΣΑΕΚ,  με αποτέλεσμα την εκτίναξη των κερδών των ιδιωτικών αυτών μονάδων. Ένας και μόνο όμιλος που εξαγοράστηκε πρόσφατα από μεγάλο fund είχε έσοδα 57 εκατομμυρίων ευρώ και κέρδη προ φόρων 16 εκατομμύρια ευρώ,  τετραπλασιασμό κερδών σε ένα μόνο χρόνο.

Τι δείχνει η πανευρωπαϊκή έρευνα για την επαγγελματική εκπαίδευση

Το CEDEFOP – τo Eυρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής  Κατάρτισης, ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2025 την πρώτη μεγάλη πανευρωπαϊκή έρευνα για τους καθηγητές της ΕΕΚ, Εuropean Vocational Teacher Survey – EVTS.

Δίνοντας τον λόγο στους εκπαιδευτικούς, έχει σκοπό να καταγράψει, από πρώτο χέρι, την καθημερινή πραγματικότητα που βιώνουν και να παρέχει επιστημονικά αξιόπιστα και συγκρίσιμα δεδομένα.

Η έρευνα θα ολοκληρωθεί το φθινόπωρο του 2026 και θα παρουσιαστεί εντός του 2027. Τα πρώτα πιλοτικά ευρήματα, που μόλις παρουσιάστηκαν, είναι ανησυχητικά. Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού ΕΕΚ βρίσκεται υπό αυξανόμενη πίεση, η οποία χαρακτηρίζεται από βαρύ φόρτο εργασίας, περιορισμένη αναγνώριση και υψηλό κίνδυνο επαγγελματικής εξουθένωσης. Στο πιλοτικό στάδιο της έρευνας, συμμετείχαν 735 καθηγητές και από τα 27 κράτη μέλη, αντιπροσωπεύοντας περισσότερες από 150 σχολές.

Απειλείται το μέλλον του επαγγέλματος

Οι εκπαιδευτικοί της ΕΕΚ αντιμετωπίζουν μια κρίση αναγνώρισης που απειλεί το μέλλον του επαγγέλματος, υπογραμμίζει η έρευνα.

Μόνο το 9% πιστεύει ότι η κοινωνία εκτιμά το έργο τους και μόλις το 13% θεωρεί τον μισθό του επαρκή. Αυτό επηρεάζει τις προσλήψεις προσωπικού, σε μια κρίσιμη περίοδο, καθώς τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν τη γήρανση του εκπαιδευτικού δυναμικού και τον ανταγωνισμό από τον ιδιωτικό τομέα.

Σχεδόν οι μισοί εκπαιδευτικοί έχουν αναλάβει πρόσθετες ευθύνες λόγω έλλειψης προσωπικού. Περισσότερο από το ένα τρίτο αναφέρει βαρύ διοικητικό φόρτο. Το αποτέλεσμα; Ένας στους τρεις εκπαιδευτικούς αισθάνεται ότι η επαγγελματική του εξέλιξη έχει σταματήσει.

Κρίση ευημερίας

Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ανησυχητικά μοτίβα:

  • Το 60% αναφέρει σωματική εξάντληση και δυσκολίες στον ύπνο.
  • Το 42% αισθάνεται συχνά συναισθηματική εξάντληση.
  • Διαδεδομένα συμπτώματα που σχετίζονται με το στρες, όπως αγχώδεις διαταραχές και καρδιαγγειακά προβλήματα.

Αυτά τα μοτίβα υποδηλώνουν μια πανευρωπαϊκή κρίση ευημερίας, που οφείλεται στον βαρύ φόρτο εργασίας, στις πολύπλοκες ανάγκες των μαθητών και στην περιορισμένη αναγνώριση. Ωστόσο, η αφοσίωση παραμένει ισχυρή. Όπου υπάρχουν συστήματα υποστήριξης, οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίνονται θετικά: το 35% θεωρεί τη δουλειά του διανοητικά ενδιαφέρουσα και το 43% αναφέρει πρόσβαση σε ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης.

Βία και εκφοβισμός

Οι απαιτήσεις και οι προκλήσεις αυξάνονται ταχύτερα από ό,τι μπορούν να προσαρμοστούν τα συστήματα υποστήριξης:

  • Ένας στους πέντε εκπαιδευτικούς αισθάνεται σημαντικά απροετοίμαστος να διδάξει πολύ διαφορετικές ομάδες.
  • Ένας στους τέσσερις χρειάζεται περισσότερη κατάρτιση για να εντοπίζει ευάλωτους μαθητές.
  • Σχεδόν το ένα τρίτο θεωρεί την κακή συμπεριφορά των μαθητών, συμπεριλαμβανομένου του εκφοβισμού και της βίας, ως μείζον πρόβλημα.

Κενά στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες

Καθώς η Ευρώπη επιταχύνει τη διπλή μετάβασή της (πράσινη και ψηφιακή), οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν σημαντικά κενά στην ετοιμότητά τους.

Μόνο περίπου το ένα τρίτο αισθάνεται έτοιμο να ενσωματώσει τη βιωσιμότητα στη διδασκαλία του, ενώ σχεδόν το 30% θεωρεί την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων ως προτεραιότητα.

Η εικόνα για την τεχνητή νοημοσύνη είναι εξίσου αμφίρροπη. Σχεδόν το ένα τρίτο των εκπαιδευτικών χρησιμοποιεί ήδη εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης τακτικά στην εργασία του. Όμως ένα  εξίσου μεγάλο ποσοστό δεν αισθάνεται σίγουρο για τον εντοπισμό σχετικών εφαρμογών ή την αντιμετώπιση ηθικών κινδύνων. Κοιτώντας μπροστά, περισσότεροι από τους μισούς αναμένουν ότι τα έξυπνα συστήματα θα αναλάβουν μέρος της εργασίας των εκπαιδευτικών μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πώς ξεπέρασε ακόμη και τον Nasdaq

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πώς ξεπέρασε ακόμη και τον Nasdaq

Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Η συνήθεια που σας βάζει σε sleep mode

Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Η συνήθεια που σας βάζει σε sleep mode

Wall Street
Wall Street: Σε πτώση λόγω ομολόγων

Wall Street: Σε πτώση λόγω ομολόγων

«Φταίει» το φυτοπλαγκτόν για την έντονη οσμή στα νότια προάστια της Αθήνας; – Οι εξηγήσεις Κολυδά
Ελλάδα 19.05.26

Μεταξύ των πιθανών πηγών που εξετάζονται περιλαμβάνονται λιμενικές και ναυτιλιακές δραστηριότητες, καύσιμα, λύματα, οργανική αποσύνθεση ή ακόμη και φαινόμενα που σχετίζονται με φυτοπλαγκτόν.

Καιρός: Σκηνικό φθινοπώρου και ξαφνική νεροποντή στην Αθήνα – Βγήκαν ξανά ομπρέλες και αδιάβροχα
Έπιασε βροχή.... 19.05.26

Μια ξαφνική νεροποντή ξάφνιασε κατοίκους και τουρίστες που βρίσκονταν στο κέντρο της Αθήνας. Μέσα σε λίγα λεπτά, το σκηνικό άρχισε να θυμίζει φθινόπωρο, καθώς άρχισαν να ξεπροβάλουν ομπρέλες και αδιάβροχα.

Ρόδος: Συγκλονίζει ο αδερφός της 57χρονης μητέρας που σκοτώθηκε στο τροχαίο – «Χάσαμε δύο αγαπημένα πρόσωπα που δεν έφταιγαν»
Ελλάδα 19.05.26

Οι δύο γυναίκες περίμεναν στη διασταύρωση στην εθνική οδό Ρόδου – Λίνδου για να περάσουν ακριβώς απέναντι. Ωστόσο, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες το αυτοκίνητο του δράστη έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Πατέρας Κυριακής Γρίβα: «Αν οι αστυνομικοί έκαναν τη δουλειά τους, η κόρη μου θα ήταν ζωντανή»
Γυναικοκτονία 19.05.26

«Επιτρέπεται να πηγαίνει ένα κοριτσάκι στο τμήμα και να λέει θέλω βοήθεια και να της λένε πάρε εδώ, και να την παραπέμπουν σε αυτό τον τηλεφωνητή; που προσβάλλει και τον κλάδο των ταξιτζίδων;»

Μυστήριο παραμένει η έντονη οσμή στα νότια προάστια της Αθήνας – Δεν εντοπίστηκε διαρροή
Ελλάδα 19.05.26

Αναφορές για έντονη οσμή υπήρχαν σε Καλλιθέα, Νέα Σμύρνη, Παλαιό Φάληρο, Άλιμο, Βούλα, Βουλιαγμένη, Μοσχάτο, Γλυφάδα και Πειραιά, με τις Αρχές να βρίσκονται επί ποδός.

Ρόδος: Νέες αποκαλύψεις για τον οδηγό της μοιραίας BMW – Του είχαν γίνει συστάσεις για υπερβολική ταχύτητα
Ελλάδα 19.05.26

Οι Αρχές γνώριζαν ότι ο 44χρονος παραβίαζε τα όρια ταχύτητας, καθώς άτομο από το συγγενικό περιβάλλον είχε ζητήσει να του γίνουν συστάσεις για τήρηση του ΚΟΚ.

EPPO: Ανησυχία για τη νυχτερινή τροπολογία Φλωρίδη – Θύελλα αντιδράσεων εντός και εκτός Κοινοβουλίου
EPPO 19.05.26 Upd: 19:32

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για τη νυχτερινή τροπολογία Φλωρίδη που προβλέπει επιτάχυνση της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται βουλευτές. Ένσταση αντισυνταγματικότητας από Κωνσταντοπούλου που απορρίφθηκε.

Στράτος Ιωακείμ
Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι εξεταστικά κέντρα των Ειδικών Μαθημάτων – Οδηγίες για τους υποψήφιους
Ελλάδα 19.05.26

Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους υποχρεωτικά το δελτίο εξεταζομένου και κατά προτίμηση και την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο.

Παπαδάκη, συνήγορος Σπίρτζη: Ο χειρισμός της υπόθεσης των υποκλοπών από τον Τζαβέλλα συνιστά παραδοχή
Αρτεμισία Παπαδάκη 19.05.26

Η Αρτεμισία Παπαδάκη, συνήγορος του Χρήστου Σπίρτζη, τονίζει ότι υπάρχει επίσημη έγγραφη ενημέρωση ότι το αίτημα ανάσυρσης των υποκλοπών ανατέθηκε στον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευάγγελο Μπακέλα

Στ. Κασσελάκης: Ανατροπή στην πρωτόδικη απόφαση – Αθώος για το πόθεν έσχες ενώ ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
Ελλάδα 19.05.26

Ο Στέφανος Κασσελάκης, απολογούμενος, αναφέρθηκε στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες πριν την εκλογή του στη θέση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

Στρέφει το ΝΑΤΟ το βλέμμα στα Στενά του Ορμούζ και τι ρόλο μπορεί να παίξουν οι «ΑΣΠΙΔΕΣ»;
Πολιτική 20.05.26

Διευρύνονται οι συζητήσεις για την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, το ΝΑΤΟ εξετάζει αποστολή σύμφωνα με το Bloomberg, ενώ πληροφορίες θέλουν και συζητήσεις για επέκταση των «ΑΣΠΙΔΩΝ»

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η αναπάντεχη εμφάνιση της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ στις Κάννες
300 καράτια; 20.05.26

Το εντυπωσιακό δαχτυλίδι της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ, το οποίο φοράει από τότε που εκείνη και ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους τον Αύγουστο του 2025, κέρδισε τις εντυπώσεις.

«Therians»: Άνθρωποι που ταυτίζονται με ζώα ζητούν περίθαλψη από κτηνιάτρους – Δεν παίζουν μαζί τους οι κτηνίατροι [βίντεο]
Παιχνίδι ρόλων 20.05.26

Κάτι που ξεκίνησε ως υποκουλτούρα και παιχνίδι ρόλων με ανθρώπους να προσδιορίζονται ως ζώα, αποκτά μια πιο ανησυχητική δυναμική αναγκάζοντας την ένωση κτηνιάτρων της χώρας να πει πως «δεν παίζει».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οι Αμερικανοί επαναστατούν κατά της Τεχνητής Νοημοσύνης – «Δεν έχω ξαναδεί κάτι να εντείνεται τόσο γρήγορα»
«Άνθρωποι σπηλαίων;» 20.05.26

«Καθώς τα ποσοστά αποδοχής συνεχίζουν να πέφτουν, οι ηγέτες της βιομηχανίας της Τεχνητής Νοημοσύνης και οι σύμμαχοί τους αναρωτιούνται πόσο χειρότερα μπορούν να γίνουν τα πράγματα»

Βαγγέλης Γεωργίου
Νέες απειλές των ΗΠΑ για «επανέναρξη του πολέμου» – Απαντά το Ιράν
Χωρίς σύγκλιση 20.05.26

Οι απειλές των ΗΠΑ και τους προέδρου τους Ντόναλντ Τραμπ για επανέναρξη του πολέμου, αψηφούν τις απειλές οι Ιρανοί, απαντούν με το άνοιγμα νέων μετώπων στην περίπτωση νέων επιθέσεων.

Εκουαδόρ: Διασώθηκαν έξι ανήλικες θύματα trafficking δικτύου συνδεόμενου με υπερορθόδοξη εβραϊκή σέκτα
Αίρεση 20.05.26

Έξι ανήλικα κορίτσια διασώθηκαν στο Εκουαδόρ από ένα δίκτυο που συνδέεται με υπεροθόδοξη εβραϊκή σέκτα. Η ομάδα δρα και στην Κολομβία, την Γουατεμάλα, το Μεξικό και έχει επιχειρήσει το ίδιο στην Ευρώπη.

Λίβανος: Βομβαρδισμοί του Ισραήλ σκοτώνουν 19 ανθρώπους, συνεχίζονται οι επιθέσεις σε όλο τον νότο
Κόσμος 20.05.26

Χωρίς διακοπές συνεχίζονται οι επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο και κυρίως με στόχο αμάχους. Τρεις γυναίκες και τρία παιδιά μεταξύ των 10 νεκρών από ένα μόνο χτύπημα

Οι δράστες της επίθεσης στο τζαμί στο Σαν Ντιέγκο, μετέδιδαν σε live streaming – Είχαν ναζιστικά σύμβολα [βίντεο]
Μαύρος Ήλιος 20.05.26

Διέρρευσε το βίντεο της επίθεσης στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο, το οποίο δείχνει τους δράστες να μεταδίδουν σε ζωντανή σύνδεση το φονικό. Είχαν σύμβολα των SS στην παραλλαγή, το όπλο και σε ένα μπιτόνι.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οι ΗΠΑ προειδοποιούν για «πραξικόπημα» στη Βολιβία, κατά του κεντροδεξιού προέδρου Πας
Πολιτική λιτότητας 20.05.26

Η κυβέρνηση Πας συνεχίζει να μην ανακαλεί τα μέτρα λιτότητας εναντίον των πολιτών και η Βολιβία συνεχίζει υπό κλοιό κινητοποιήσεων. Για εξελισσόμενο «πραξικόπημα» προειδοποιούν οι ΗΠΑ

Νορβηγία: Έκκληση των πρωθυπουργών της Ινδίας και των σκανδιναβικών χωρών υπέρ της πολυμερούς συνεργασίας
Ινδοσκανδιναβική Σύνοδος 20.05.26

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι και οι πέντε ομόλογοί του από Νορβηγία, Σουηδία, Δανία, Φινλανδία και Ισλανδία, μίλησαν για τις κοινές αξίες και το κοινό τους όραμα.

Μέση Ανατολή: Οι εύποροι του Ντουμπάι αναζητούν νέο καταφύγιο – Σε ποιες χώρες κατευθύνονται
Διεθνής Οικονομία 20.05.26

Μιλάνο και Σιγκαπούρη «ψηφίζουν» οι ευκατάστατοι ξένοι κάτοικοι του Ντουμπάι, σε μια προσπάθεια να εγκαταλείψουν τη Μέση Ανατολή για ασφαλέστερες «γειτονιές»

Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι 1-1: Ιστορική έξοδος των «κερασιών» στην Ευρώπη και πρωτάθλημα για την Αρσεναλ
Ποδόσφαιρο 19.05.26

Ισοπαλία-κλειδί για τους γηπεδούχους καθώς η Μπόρνμουθ βγαίνει πρώτη φορά στην Ευρώπη, όμως πανηγυρίζει και η Αρσεναλ που κατέκτησε το πρωτάθλημα, μετά την γκέλα της Σίτι

Μισέλ Ομπάμα: «Γνωρίζω πολλούς δισεκατομμυριούχους, δεν είναι ευτυχισμένοι» είπε η εκατομμυριούχος
«Ειρωνεία;» 19.05.26

Η πρώτη ιστορική περιοδεία της Μισέλ Ομπάμα στην Αυστραλία ξεκίνησε από τη Μελβούρνη, με όλα όσα είπε να προκαλούν αίσθηση και αντιδράσεις

Λουκάς Καρνής
Διευκρινίσεις Μπουγά για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – «Η τροπολογία δεν επηρεάζει τις αρμοδιότητές της»
Επικαιρότητα 19.05.26

«Όλες οι ανακριτικές πράξεις ενεργούνται από τους εντεταλμένους Ευρωπαίους Εισαγγελείς, σύμφωνα με τα οριζόμενα ως το άρθρο 16β παράγραφος 1 του νόμου 4786/2021» σημείωσε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

