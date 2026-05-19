Ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευάγγελος Μπακέλας θα εξετάσει την αίτηση ανάσυρσης της υπόθεσης των υποκλοπών που κατέθεσε ο Χρήστος Σπίρτζης, όπως τόνισε η συνήγορός του, Αρτεμισία Παπαδάκη.

Ειδικότερα, η κ. Παπαδάκη τόνισε πως «σύμφωνα με την επίσημη έγγραφη ενημέρωση που έχουμε, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, ο οποίος προ ημερών αποφάσισε τη μη ανάσυρση από το αρχείο της υπόθεσης των υποκλοπών, πλέον, κληθείς να επιληφθεί εκ νέου της υπόθεσης, μετά την αίτηση ανάσυρσης Σπίρτζη, αποφάσισε να αρνηθεί να την εξετάσει ο ίδιος και αντιθέτως την χρέωσε σε υφιστάμενό του, αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου και συγκεκριμένα στον κ. Μπακέλα».

«Ο χειρισμός ομοίων περιπτώσεων διαφορετικά συνιστά σε κάθε περίπτωση παραδοχή»

Πρόσθεσε ακολούθως ότι «σε αυτή τη βάση παρέλκει να εξεταστεί η Αίτηση Εξαίρεσης που έχουμε καταθέσει σε βάρος του κ. Τζαβέλλα, λόγω προσωπικής του εμπλοκής στην υπόθεση (κατά τα άρθρα 14-15 ΚΠΔ), αφού ο κ. Τζαβέλλας αποφάσισε στην πράξη την αυτοεξαίρεσή του».

Ωστόσο, σύμφωνα με την κ. Παπαδάκη, το γεγονός ότι ανατέθηκε η αίτηση ανάσυρσης στον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου αναδεικνύει ότι «ο χειρισμός ομοίων περιπτώσεων διαφορετικά συνιστά σε κάθε περίπτωση παραδοχή».

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην υπουργός ζήτησε την ανάσυρση της δικογραφίας για το σκάνδαλο των υποκλοπών από το αρχείο προκειμένου να ερευνηθεί το αδίκημα της κατασκοπείας και άλλες πράξεις, ενώ παράλληλα με αίτημα του προς το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου ζήτησε και την εξαίρεση του ανωτάτου εισαγγελικού λειτουργού από τον περαιτέρω χειρισμό της υπόθεσης επικαλούμενος και το πρόσφατο δημοσίευμα του in για τις 11 διατάξεις που είχε υπογράψει ο κ. Τζαβέλλας την περίοδο που ήταν εποπτεύων εισαγγελέας στην ΕΥΠ καθώς και απόρρητη κατάθεσή του στη Βουλή για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών .