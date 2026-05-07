Νέα στοιχεία για Predator και κατασκοπεία κατέθεσε ο Χρ. Σπίρτζης στον Αρειο Πάγο – Ζήτησε εξαίρεση Τζαβέλλα και ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Νέα στοιχεία ικανά, όπως είπε, να οδηγήσουν στην ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας για την υπόθεση των υποκλοπών κατέθεσε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ο πρώην υπουργός Χρήστος Σπίρτζης σε μια νέα θεσμική προσπάθεια να επανακκινήσουν οι διαδικασίες διερεύνησης της σκοτεινής αυτής υπόθεσης.

Ο πρώην υπουργός ζήτησε την ανάσυρση της δικογραφίας για το σκάνδαλο των υποκλοπών από το αρχείο προκειμένου να ερευνηθεί το αδίκημα της κατασκοπείας και άλλες πράξεις, ενώ παράλληλα με αίτημα του προς το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου ζήτησε και την εξαίρεση του ανωτάτου εισαγγελικού λειτουργού από τον περαιτέρω χειρισμό της υπόθεσης επικαλούμενος και το πρόσφατο δημοσίευμα του in για τις 11 διατάξεις που είχε υπογράψει ο κ Τζαβέλλας την περίοδο που ήταν εποπτεύων εισαγγελέας στην ΕΥΠ καθώς και απόρρητη κατάθεση του στη Βουλή για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών .

«Αιτούμαι την εξαίρεση του ως Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κων/νου Τζαβέλλα, λόγω προσωπικής του εμπλοκής, ήτοι ένεκα συνδρομής λόγων αποκλεισμού στο πρόσωπό του, άλλως λόγω πρόδηλης έλλειψης αντικειμενικότητας και μεροληψίας του» αναφέρει μεταξύ άλλων στην αίτηση του ο κ. Σπίρτζης.

Δείχνει και ενιαίο κέντρο ΕΥΠ -Predator

Μάλιστα στο αίτημα του ο κ. Σπίρτζης επισημαίνει, επιπλέον, την ύπαρξη ενιαίου κέντρου μεταξύ ΕΥΠ και Predator. «Ιδίως δε όσον αφορά στην περίπτωσή μου επισημαίνω ότι μου απεστάλη μήνυμα με υπερσύνδεσμο παγίδευσης μόλις 50 λεπτά αφότου κατέθεσα Επίκαιρη Ερώτηση για τη δράση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

Συγκεκριμένα:

-Η επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό για την ΕΥΠ, κατατίθεται 15.11.2021, ώρα 10:00 π.μ. (δείτε σχετικό ηλεκτρονικό πρωτόκολλο με χρονοσήμανση στα αναγνωστέα).

-Ώρα 10:50 της ίδιας μέρας λαμβάνω sms με προσωποποιημένο περιεχόμενο που γράφει «Χρήστο με το σημερινό θα τα χάσουν σίγουρα» και λινκ επιμόλυνσης με δόλωμα παραποιημένο λινκ της εφημερίδας στην οποία αναφερόμουν στην Επίκαιρη Ερώτησή μου για την ΕΥΠ.

Από πληθώρα δε στοιχείων προκύπτει η ύπαρξη ενιαίου κέντρου ΕΥΠ – predator και υπό αυτό το πρίσμα οφείλουν να εξεταστούν τα περαιτέρω στοιχεία τα οποία προσκομίζω, ως αναλυτικά αναπτύσσω στην ως άνω Αίτηση Ανασύρσεώς μου, ώστε να διερευνηθεί όχι μόνο η τέλεση περαιτέρω αδικημάτων και δη της κατασκοπείας in rem αλλά και in personam. Να διερευνηθεί, δηλαδή, περαιτέρω η πιθανή εμπλοκή της ΕΥΠ και σε σχέση με τα νέα στοιχεία τα οποία προσκομίζω» τονίζει μεταξύ ο κ. Σπίρτζης.

Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Σπίρτζης προσκόμισε νέα στοιχεία που κατά την κρίση του καταδεικνύουν την ύπαρξη στο κινητό του απόρρητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων, αντικρούοντας την περί αντιθέτου κρίση του κ. Τζαβέλλα.

Οπως είπε, σε δήλωση του, ο πρώην υπουργός υπάρχουν δύο ενδεχόμενα, είτε ο πρωθυπουργός και το υπουργικό συμβούλιο μας παρακολουθούσαν ή οι καταδικασμένοι συνεργάτες τους είναι κατάσκοποι. «Σε αυτή τη μαύρη περίοδο για το κράτος δικαίου στη χώρα μας όλοι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους» τόνισε ο πρώην υπουργός, εξηγώντας «κατέθεσα δύο αιτήσεις μια στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που ζητώ την ανάσυρση με βάση νέα στοιχεία. Η άποψη νομικών είναι ότι με βάση αυτά υποχρεούται να ανασύρει και να εξετάσει την κατασκοπεία. Η δεύτερη αφορά αίτηση εξαίρεσης λόγω προσωπικής εμπλοκής και μεροληψίας. Πιστεύω και ελπίζω όλοι όσοι έχουν γίνει στόχοι να αναλάβουν τις ίδιες θεσμικές πρωτοβουλίες και η ηγεσία της δικαιοσύνης να λειτουργήσει αμερόληπτα».

Από την πλευρά της η πληρεξούσια δικηγόρος του Αρτεμισία Παπαδάκη τόνισε μεταξύ άλλων «στο νομικό μας πολιτισμό δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Καλούμε το δικαστικό συμβούλιο του Αρείου πάγου να κάνει το καθήκον του».