Εκφοβισμός δημοσιογράφων και βουλευτών της αντιπολίτευσης, ποινικοποίηση της κριτικής. Ετσι λειτουργούν τα καθεστώτα. Οποιαδήποτε ομοιότητα με την κυβέρνηση είναι (;) συμπτωματική

Παπαδάκη: Ο Σπίρτζης δέχθηκε μολυσμένο SMS με Predator 50 λεπτά μετά από ερώτηση για την ΕΥΠ στον Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 11 Φεβρουαρίου 2026, 08:10

Παπαδάκη: Ο Σπίρτζης δέχθηκε μολυσμένο SMS με Predator 50 λεπτά μετά από ερώτηση για την ΕΥΠ στον Μητσοτάκη

Ο πρώην υπουργός, Χρήστος Σπίρτζης, μιλώντας στο in μετά τη χθεσινή δικάσιμο για τις υποκλοπές, τόνισε πως ήρθε η ώρα «να κλείσει η μελανή, μαύρη, σελίδα στη σύγχρονη ιστορία της χώρας μας από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τους συνεργάτες του». Η αγόρευση της συνηγόρου του, Αρτεμισίας Παπαδάκη

Πάνος Τσίκαλας
ΡεπορτάζΠάνος Τσίκαλας
Στο γεγονός ότι ο πρώην υπουργός Χρήστος Σπίρτζης δέχθηκε μολυσμένο SMS με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator μόλις 50 λεπτά μετά την κατάθεση επίκαιρης ερώτησης -σχετικής με την ΕΥΠ- προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Βουλή, αναφέρθηκε η συνήγορος υπεράσπισης της κατηγορίας, Αρτεμισία Παπαδάκη, κατά την αγόρευσή της στην 35η δικάσιμο της δίκης για τις υποκλοπές.

Η κ. Παπαδάκη υπογράμμισε ιδιαίτερα τον τρόπο και τον χρόνο αποστολής των μολυσμένων μηνυμάτων προς τον Χρήστο Σπίρτζη, επιχειρώντας να ξετυλίξει το κουβάρι της υπόθεσης.

«Ο Χρήστος Σπίρτζης, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ και αρμόδιος τομεάρχης τότε σε θέματα του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη προέβη σε μια ανακοίνωση με ένα… τουλάχιστον προκλητικό τίτλο: Ο Μητσοτάκης σε φακελώνει και σε παρακολουθεί’», γράφει. Αναφέρεται άραγε, ήδη τότε, στις υποκλοπές ο κ. Σπίρτζης και στο αντικείμενο της παρούσας δίκης; Όχι. Κάθε άλλο. Αναφέρεται, στην αποκάλυψη του δημοσιογράφου Δημήτρη Τερζή (τότε ΕφΣυν, σήμερα in.gr) ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών έχει εκδώσει προς τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες της δια ζώσης παρακολούθησης για μια υψίστης ασφαλείας επιχείρηση: να παρακολουθήσουν ένα 12χρονο παιδί, που διέμενε σε ένα camp αιτούντων άσυλο και του οποίου μια ζωγραφιά δημοσιεύθηκε στη Le Monde. Επίσης να παρακολουθήσουν τον δημοσιογράφο και τον δικηγόρο που είχαν έρθει σε επαφή με το παιδί αυτό», ανέφερε αρχικώς.

Το μολυσμένο μήνυμα που έλαβε ο Σπίρτζης

Πρόσθεσε πως ο κ. Σπίρτζης δέχθηκε το πρώτο μολυσμένο μήνυμα όταν κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή προς τον πρωθυπουργό. Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την εποπτεία της ΕΥΠ. «15 Νοεμβρίου του 2021, στις 10:00, κατατίθεται η επίκαιρη ερώτηση στον πρωθυπουργό. 10:50 της ίδιας μέρας ο κ. Σπίρτζης λαμβάνει sms με προσωποποιημένο περιεχόμενο που γράφει ‘Χρήστο με το σημερινό θα τα χάσουν σίγουρα’ και link επιμόλυνσης με δόλωμα παραποιημένο link της εφημερίδας στην οποία αναφερόταν ο κ. Σπίρτζης σε υπαρκτό άρθρο με τίτλο 2 μέρες κυβερνητικής σιωπής για τις αποκαλύψεις της Εφημερίδας των Συντακτών».

Ο πρώην υπουργός στη μήνυσή του είχε τονίσει ότι ο μόνος λόγος που δεν το πάτησε ήταν γιατί είχε διαβάσει ήδη το εν λόγω άρθρο. Σημειώνεται ότι στις 19 Νοεμβρίου του 2021 ο κ. Σπίρτζης δέχθηκε νέο link – δόλωμα που ανέγραφε «Χρήστο σου έστειλα και στο άλλο», αντίστοιχο με αυτό που έλαβαν οι κ.κ. Κουκάκης και Ανδρουλάκης.

Η δικηγόρος Αρτεμισία Παπαδάκη σε δηλώσεις έξω από την Ευελπίδων

Τα αιτήματα της πλευράς Σπίρτζη

Η κ. Παπαδάκη παράλληλα στην αγόρευσή της, έκανε λόγο για συναπόφαση, συνεκτέλεση και κατανομή ρόλων μεταξύ των κατηγορουμένων και εν τοις πράγμασι διοικούντων κατηγορουμένων.

Τόνισε πως προέβησαν σε αυτουργικές πράξεις, δημιουργώντας και εκμεταλλευόμενοι την υποδομή επιμολύνσεων αλλά ακόμη κι έχοντας οι ίδιοι πρόσβαση στα δεδομένα των υποκλοπών καθιστάμενοι έτσι, σύμφωνα με την ίδια, συναυτουργοί.

«Ζητάμε βελτίωση κατηγορίας για πρώτη και δεύτερη πράξη κατηγορητηρίου για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικής ζωής ως προσωποπαγών αγαθών, ώστε να γίνει κατά συρροή αντί κατ’εξακολούθηση», ανέφερε η συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, «ζητάμε διεύρυνση κατηγορητηρίου βάσει νομολογίας ΕΔΔΑ άλλως νέα δίωξη για απόπειρα κατασκοπείας με το άρθρο 148 παρ.1 και 2 του Ποινικού Κώδικα, με τρόπο που μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο στα συμφέροντα του κράτους. Εν προκειμένω μιλάμε για κρατικά απόρρητα, εμπεριεχόμενα στα emails Σπίρτζη κατά τη διάρκεια της θητείας του ως υπουργός Οικονομίας και εν συνεχεία Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

Σύμφωνα με την ίδια, «ο ελέφαντας στο δωμάτιο είναι το Δημόσιο, που πληρώνει με απευθείας αναθέσεις το 2020-2021 το σύμπλεγμα Krikel – Intellexa».

Τέλος, η κ. Παπαδάκη τόνισε πως η πλευρά Σπίρτζη ζητεί να διερευνηθεί περαιτέρω ο ρόλος της ΕΥΠ για ηθική αυτουργία και κατόπιν συναυτουργία στις υποκλοπές. «Η δε κατ’ επάγγελμα τέλεση επ’ αμοιβή εκ μέρους των κατηγορουμένων πρέπει να ληφθεί υπόψιν στο πλαίσιο του παρόντος κατηγορητηρίου ως επιβαρυντική περίσταση», τόνισε στην αγόρευσή της.

Υπενθυμίζεται ότι στη χθεσινή δικάσιμο αγόρευσαν και οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας, Ζαχαρίας Κεσσές και Πέτρος Λιανός. Η διαδικασία θα συνεχιστεί την Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου, με τις αγορεύσεις του Χρήστου Κακλαμάνη, συνήγορου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη και των συνηγόρων των κατηγορουμένων.

Σπίρτζης: Αποδείχθηκε περίτρανα η εμπλοκή της κυβέρνησης Μητσοτάκη και το μαύρο σκοτεινό δίκτυο

Ευθεία επίθεση στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για τις υποκλοπές εξαπέλυσε ο πρώην υπουργός, Χρήστος Σπίρτζης, μετά το πέρας της χθεσινής δικασίμου της δίκης των παράνομων παρακολουθήσεων.

Ο κ. Σπίρτζης βρέθηκε στο ακροατήριο της 35ης δικασίμου για να παρακολουθήσει τις αγορεύσεις των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας. Ακολούθως, σε δηλώσεις που πραγματοποίησε στο in, επισήμανε ότι κατά τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, «αποδείχθηκε περίτρανα η εμπλοκή της κυβέρνησης Μητσοτάκη, της ΕΥΠ και το μαύρο σκοτεινό δίκτυο Μητσοτάκη για τον έλεγχο όλων των πτυχών της κοινωνικής και πολιτικής ζωής της».

Έδωσε συγχαρητήρια στην έδρα του Μονομελούς Πλημμελειοδικείο Αθηνών για τον τρόπο που χειρίστηκε την υπόθεση των υποκλοπών. «Να δώσουμε συγχαρητήρια στο βάρος που σηκώνει το Μονομελές Πλημμελειοδικείο. Όπως είπε ο εισαγγελέας, θα έπρεπε αυτή η δίκη να γίνεται σε άλλο δικαστήριο με άλλες κατηγορίες. Αποδείχθηκε περίτρανα η εμπλοκή της κυβέρνησης Μητσοτάκη, της ΕΥΠ και όλο το μαύρο σκοτεινό δίκτυο Μητσοτάκη για τον έλεγχο όλων των πτυχών της κοινωνικής και πολιτικής ζωής της χώρα», τόνισε.

Ακολούθως ο πρώην υπουργός κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ επισήμανε πως «ζητήσαμε τη διεύρυνση του κατηγορητηρίου σε κατασκοπία και ζητήσαμε επίσης την περαιτέρω διερεύνηση τόσο για τη συναυτουργία και την ηθική αυτουργία της ΕΥΠ και του πολιτικού της προϊστάμενου Κυριάκου Μητσοτάκη στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Για να κλείσει η μελανή, μαύρη, σελίδα στη σύγχρονη ιστορία της χώρας μας από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τους συνεργάτες του».

Όσα είπε ο Χρήστος Σπίρτζης:

