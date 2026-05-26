Η πιο δύσκολη διαδικασία που θα καθορίσει και την περαιτέρω υγεία της 3χρονης ξεκινάει σήμερα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΠΑΓΝΗ στην Κρήτη. Οι γιατροί θα προσπαθήσουν σταδιακά να αφυπνίσουν το 3χρονο κοριτσάκι που εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένο. Σύμφωνα με τον διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου Γιώργο Χαλκιαδάκη, η πορεία της υγείας του εξελίσσεται ομαλά και οι γιατροί είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι.

Σύμφωνα με το patris, oι γιατροί θα μειώνουν ελεγχόμενα τη χορήγηση υπνωτικών και αναλγητικών προκειμένου να δουν πως αντιδρά το παιδί σε αναπνοή και ερεθίσματα.

Το χρονικό

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο Νοσοκομείο Χανίων από τη μητέρα του, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν κατά την εξέταση σοβαρά τραύματα, μεταξύ των οποίων υποσκληρίδιο αιμάτωμα και εκτεταμένους μώλωπες σε διάφορα σημεία του σώματός του.

Το ιατρικό προσωπικό προχώρησε άμεσα στις απαραίτητες παρεμβάσεις, με τη συμμετοχή παιδοχειρουργού, καταφέρνοντας αρχικά να σταθεροποιήσει την κατάσταση της υγείας του παιδιού. Εξαιτίας όμως της σοβαρότητας των τραυμάτων, αποφασίστηκε η μεταφορά του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ στο Ηράκλειο.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια για το πώς τραυματίστηκε το κοριτσάκι, χωρίς να αποκλείεται ούτε κάποιο ατύχημα ούτε το ενδεχόμενο κακοποίησης μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η οικογένεια είναι πολυμελής, ενώ ο πατέρας του παιδιού είναι αλλοδαπός, Πακιστανικής καταγωγής.

Το μεσημέρι της Δευτέρας οδηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο η μητέρα της μικρής, προκειμένου να δικαστεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου για τα πλημμελήματα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Λίγη ώρα αργότερα παρουσιάστηκε ενώπιον του Εισαγγελέα και ο άνδρας πακιστανικής καταγωγής που φέρεται να είναι ο πατέρας του παιδιού, ο οποίος ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί.

Παράλληλα, η υπόθεση αποκτά ακόμη πιο βαριά ποινική διάσταση, καθώς στη δικογραφία περιλαμβάνεται –μεταξύ άλλων– και η κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος και των δύο γονέων, μετά τα σοβαρά ευρήματα των γιατρών για την κατάσταση της 3χρονης.

Οι έρευνες των αστυνομικών και των κοινωνικών υπηρεσιών επεκτείνονται πλέον και στο οικογενειακό περιβάλλον των παιδιών.

Οι έρευνες των αρχών

Τρία ακόμη ανήλικα παιδιά, που σύμφωνα με τα ίδια είναι αδέρφια της 3χρονης, εντοπίστηκαν από αστυνομικούς και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου φιλοξενούνται υπό την εποπτεία της κοινωνικής υπηρεσίας και της διοίκησης του ιδρύματος.

Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται και πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η μητέρα είχε αποκτήσει ακόμη δύο παιδιά, τα οποία έχουν φύγει από τη ζωή. Η ίδια φέρεται να υποστήριξε πως τα βρέφη πέθαναν κατά τη διάρκεια θηλασμού, με τα συγκεκριμένα περιστατικά να εξετάζονται πλέον στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας.

Αίσθηση προκαλεί και το γεγονός ότι ο άνδρας που φέρεται να είναι ο πατέρας της 3χρονης προσπάθησε αρχικά να παραπλανήσει τις αρχές, αναφέροντας ότι βρισκόταν στην Αθήνα. Ωστόσο, μετά από έρευνες των αστυνομικών εντοπίστηκε τελικά στα Χανιά, όπου και συνελήφθη.