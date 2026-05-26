Ξεκινά η ψηφιοποίηση των Αρχείων της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Παπάγου–Χολαργού

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Στη δεύτερη φάση του εθνικού έργου ψηφιοποίησης των αρχείων των Υπηρεσιών Δόμησης (ΥΔΟΜ) όλης της χώρας, εντάσσεται ο Δήμος Παπάγου–Χολαργού.

Το έργο το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο διάστημα, περιλαμβάνει την καταγραφή των στοιχείων των οικοδομικών αδειών και την ψηφιοποίηση (σάρωση και τεκμηρίωση) των στελεχών, τοπογραφικού διαγράμματος, διαγράμματος κάλυψης, σχεδίων αρχιτεκτονικών μελετών και σχεδίων στατικών μελετών.

Παράλληλα και όπως προσθέτει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου, σχεδιάζεται και η πλήρης ψηφιοποίηση των φακέλων στο πλαίσιο επικείμενης ενεργοποίησης της σχετικής προαίρεσης που προβλέπεται.

«Σύγχρονο ψηφιακό αρχείο»

Ο Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού κ. Ηλίας Αποστολόπουλος τόνισε πως: «πρόκειται για ένα ψηφιοποιημένο και ασφαλές προσβάσιμο αρχείο το οποίο θα διατίθεται μέσω κεντρικής εφαρμογής στην Υπηρεσία Δόμησης και κατ’ επέκταση στους πολίτες και μηχανικούς. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού θα διαθέτει σύγχρονο ψηφιακό αρχείο, μειώνοντας δραστικά τον χρόνο αναζήτησης και διεκπεραίωσης υποθέσεων».

H Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Οικονομικής Ανάπτυξης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, & Εξυπηρέτησης του Πολίτη, κα Χρύσα Παρίση, δήλωσε: «Η μετάβαση της Υπηρεσίας Δόμησης στην ψηφιακή εποχή αποτελεί μια ουσιαστική μεταρρύθμιση για την καλλίτερη εξυπηρέτηση πολιτών και μηχανικών.

Με την ψηφιοποίηση των αρχείων δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μεγαλύτερη ταχύτητα, διαφάνεια, ασφάλεια και αποτελεσματικότητα στη διαχείριση των υποθέσεων . Συνεχίζουμε σταθερά την προσπάθεια εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου – Χολαργού αξιοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία που βελτιώνουν την καθημερινότητα πολιτών και εργαζομένων»