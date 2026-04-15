Μετά το καλοκαίρι η ψηφιοποίηση του αρχείου ενσήμων του ΕΦΚΑ

Περίπου 1,2 εκατομμύρια ασφαλισμένοι συνταξιοδοτήθηκαν την τελευταία εξαετία (αριθμός – ρεκόρ), ενώ μετά το φετινό καλοκαίρι θα έχει ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση 56 εκατ. σελίδων χαρτώου αρχείου του ΕΦΚΑ, που σήμερα βρίσκεται σε κούτες και προέρχεται από 28 τέως φορείς κοινωνικής ασφάλισης, γεγονός που θα επιταχύνει την έκδοση των συντάξεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης ΑΤΛΑΣ, οι συνταξιοδοτήσεις την περίοδο 2019-2025 άγγιξαν τον αριθμό – ρεκόρ των 1.118.635. Μόνο για το 2025 ο αριθμός των συνταξιοδοτήσεων ανήλθε στις 199.450.

Η μεγάλη «φυγή» στη σύνταξη θα συνεχιστεί και το 2026. Σύμφωνα με τη «Μηνιαία Απεικόνιση Απονομών Κύριων Συντάξεων» του Πληροφοριακού Συστήματος του e-ΕΦΚΑ ΑΤΛΑΣ για τον Φεβρουάριο 2026, προκύπτει ότι οι νέες αιτήσεις ανήλθαν σε 18.363, ενώ τον Ιανουάριο 2026 σε 18.636, δηλαδή αθροιστικά σε 36.999 νέες αιτήσεις, που αποτελεί ρεκόρ διμήνου για τους αντίστοιχους μήνες από το 2019!! Σύμφωνα με τους ειδικούς στην κοινωνική ασφάλιση, τρεις είναι οι βασικοί λόγοι για τους οποίους «τρέχουν» στη σύνταξη οι ασφαλισμένοι:

Ωρίμαση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των baby boomers. Η συγκεκριμένη γενιά, που χαρακτηρίζεται από έκρηξη γεννήσεων, αναπτύχθηκε στην Ελλάδα μεταξύ 1960 και 1965, αρκετά αργότερα σε σχέση με τη Δυτική Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Την περίοδο εκείνη καταγράφονταν περίπου 170.000 γεννήσεις ετησίως, όταν σήμερα οι γεννήσεις δεν ξεπερνούν τις 90.000 τον χρόνο.

Ανησυχία για πιθανή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης λόγω του Δημογραφικού. Πάντως το ζήτημα αναμένεται να τεθεί προς συζήτηση το 2029 με βάση τη μελέτη της Αναλογιστικής Αρχής, η οποία εκπονείται ανά τριετία και εκτιμάται ότι θα αποτυπώσει αύξηση του προσδόκιμου ζωής, που σήμερα ανέρχεται σε 81,5 έτη.

Παρ’ όλα αυτά, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας έχει διαβεβαιώσει κατηγορηματικά ότι «δεν υπάρχει καμία συζήτηση για αλλαγή στα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης».

Συνταξιοδότηση χωρίς διακοπή εργασίας. Καθοριστικό ρόλο παίζει και η δυνατότητα συνταξιοδότησης χωρίς διακοπή της εργασίας, στο πλαίσιο τουνέου καθεστώτος, όπου η σύνταξη καταβάλλεται στο ακέραιο στους εργαζόμενους συνταξιούχους. Ειδικά στους ελεύθερους επαγγελματίες καιαυτοαπασχολούμενους επιστήμονες, 4 στους 5 συνεχίζουν να εργάζονται μετά τη συνταξιοδότηση. Οι εισφορές και ο πόρος 10% που καταβάλλουν οιεργαζόμενοι συνταξιούχοι ενισχύουν τα έσοδα του ΕΦΚΑ, την ίδια στιγμή όμως αυξάνονται και οι δαπάνες, καθώς οι συντάξεις καταβάλλονται πλέον χωρίς το πέναλτι του 30%. Την ίδια ώρα, προς το φθινόπωρο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση 56 εκατ. σελίδων χαρτώου αρχείου του ΕΦΚΑ, που σήμερα βρίσκεται σε κούτες και προέρχεται από 28 τέως φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Η ψηφιοποίηση του αρχείου ενσήμων του ΕΦΚΑ θα αποτελέσει και την απαρχή της λειτουργίας του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Φορέα και θα συμβάλει στην άμεση απονομή των συντάξεων.

Θα περιλαμβάνει όλη την ασφαλιστική ιστορία και τις μεταβολές των εργαζομένων για μια 45ετία, καλύπτοντας ουσιαστικά όσους άρχισαν νακολλάνε τα πρώτα τους ένσημα από την ηλικία των 20 ετών. Στόχος είναι η δημιουργία ενός ενιαίου, εκκαθαρισμένου και αξιόπιστου αποθετηρίου

ασφαλιστικής ιστορίας για εκατομμύρια ασφαλισμένους, ενισχύοντας την ταχύτητα, τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα στην απονομή συντάξεων και τη βελτίωση των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ.

