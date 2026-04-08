Σε πόσες μέρες γίνεται η έκδοση των συντάξεων – Η προϋπόθεση για σύνταξη-εξπρές
Η εκπρόσωπος Τύπου του e-ΕΦΚΑ τόνισε πως η έκδοση των συντάξεων γίνεται σε κάτω από 40 μέρες. Τι σχολίασε για την παραγραφή χρεών για τους οφειλέτες
- Νεκρή 75χρονη οδηγός μηχανής στη Χαλκίδα μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο
- Έπεσαν δέντρα στη Θεσσαλονίκη από τους ισχυρούς ανέμους – Τραυματίστηκαν ελαφρά δύο παιδιά, καταπλακώθηκε ΙΧ
- Μία... περίεργη πινακίδα στο κέντρο της Αθήνας - Τι σημαίνει για τους οδηγούς
- Ιούδας: Τι κρύβεται στην πραγματικότητα πίσω από την προδοσία του
Κάτω από 14.000 είναι οι εκκρεμείς κύριες συντάξεις, ενώ κάτω από 30.000 εκκρεμείς οι επικουρικές, όπως γνωστοποίησε η εκπρόσωπος Τύπου του e-ΕΦΚΑ, Φωτεινή Βρυνά.
Όπως τόνισε, μιλώντας στο MEGA, «είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι είμαστε κάτω από τις 14.000 κύριες και κάτω από τις 30.000 επικουρικές». Παράλληλα, επισήμανε πως η έκδοση των συντάξεων γίνεται σε κάτω από 40 μέρες.
Η προϋπόθεση για σύνταξη σε μία μέρα
«Η έκδοση πλέον των συντάξεων γίνεται κάτω από 40 μέρες. Όταν το 2019 θυμάστε γινόταν πάνω από τις 400-500 μέρες. Θέλαμε δύο χρόνια και για να εκδοθεί η σύνταξη», υπογράμμισε. Η κ. Βρυνά ανέφερε ότι στο Δημόσιο δύναται συνταξιούχος να εκδώσει σύνταξη σε μόλις μία μέρα. «Αν οι συνταξιούχοι φροντίσουν έναν χρόνο νωρίτερα να ολοκληρώσουν τον ασφαλιστικό τους φάκελο, η έκδοση μπορεί να γίνει και ειδικά στο δημόσιο, μπορεί να γίνει και σε μια μέρα», είπε.
Για τις επικουρικές και αν είναι από δύο ταμεία, η εκπρόσωπος Τύπου του e-ΕΦΚΑ τόνισε πως «αυτό έφερε η υπουργός και αυτή τη ρύθμιση στο πολυνομοσχέδιο που ήρθε τώρα στο υπουργείο Οικονομικών. Το οποίο λέμε ότι αν έχεις διαδοχικά από τρία ταμεία, 3-4 ταμεία, εκεί που θα υποβάλεις την αίτηση της επικουρικής σύνταξης. Από εκεί θα βγαίνει και το επικουρικό. Είναι στη διαβούλευση. Πάει προς ψήφιση αμέσως μετά το Πάσχα. Κανονικά όλα τα ταμεία θα υπολογιστούν. Το νέο σύστημα πληροφοριακό, όπου έχουν πλέον μπει μέσα όλα τα στοιχεία, και αντί να περιμένουμε να απαντήσει το ένα ταμείο με το άλλο, εκεί που θα είσαι στο τελευταίο ταμείο, σε αυτό το ταμείο θα βγαίνει πλέον και η επικουρική».
Αναφορικά με το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ υπό τον τίτλο «Παραγραφή χρεών στο μισό διάστημα» η κ. Βρύνα είπε ότι «πάντα υπάρχουν οι συζητήσεις που σκοπό και στόχο έχουν να βοηθήσουν τους οφειλέτες. Όμως αυτή τη στιγμή κάτι συγκεκριμένο δεν έχω εγώ τουλάχιστον να πω. Είναι κάτι που θεωρώ θα το ανακοινώσει η υπουργός Εργασίας, η κ. Κεραμέως. Όμως να πούμε το εξής: Στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο που ήρθε, η υπουργός ήδη έχει φέρει ρυθμίσεις που έρχονται να βοηθήσουν υποστηρικτικά. Επειδή το επιτόκιο που αυξάνεται ήταν συνδεδεμένο με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, γίνεται πάγωμα μέχρι το 2027 στους οφειλέτες. Ήταν μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2025 και τώρα έρχεται να ξαναδοθεί παράταση μέχρι το 2027. Έφτανε στο 8 και παραμένει στο 5,5 έτσι όπως ήταν το 2022. Στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο που είναι στη διαβούλευση σήμερα που μιλάμε γιατί βρίσκεται στη Βουλή. Εμπεριέχεται και έχει φέρει η υπουργός αυτή τη διάταξη που σας ανέφερα».
- Πώς ζυγίζει η ελληνική αγορά την εκεχειρία στη Μέση Ανατολή
- Το Ισραήλ σφυροκοπά τον Λίβανο – Εκατοντάδες νεκροί και τραυματίες
- Ολυμπιακός: Η επίθεση-φωτιά, οι «κατοστάρες» και τα ιστορικά ρεκόρ που κυνηγάει
- Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι υπό όρους οι εφοριακοί που κατηγορούνται για «φακελάκια» – Τι είπαν στις απολογίες τους
- Ανακωχή: «Φιλάω το χέρι του Αχιλλέα, φονιά του γιου μου»
- Στον κόσμο του «6-7»: Τι σημαίνει το meme που λατρεύει η Gen Alpha και δεν καταλαβαίνουν οι γονείς
- ΠΑΣΟΚ: Ανέξοδες μαγκιές του Γεωργιάδη, να παρέμβει άμεσα ο εισαγγελέας για τις δηλώσεις περί ρουσφετιών
- Τα συλλυπητήρια της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τον Ντούσκο Βουγιόσεβιτς
