Ο Τραμπ ισχυρίζεται πως ανέβαλε επίθεση εναντίον του Ιράν που θα ξεκινούσε αύριο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως κατόπιν έκκλησης του Εμίρη του Κατάρ, Ταμίμ Αλ Θάνι, του πρίγκηπα της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν και του προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ Αλ Ναχιάν, αποφάσισε να αναβάλει την προγραμματισμένη επίθεση εναντίον του Ιράν.

Συγκεκριμένα έγραψε πως οι «μεγάλοι ηγέτες και σύμμαχοί του» τον ενημέρωσαν πως θα υπάρξει συμφωνία που θα ικανοποιεί και θα γίνει αποδεκτή από τις ΗΠΑ και τις χώρες της Μέσης Ανατολής.

Πρόσθεσε πως η συμφωνία θα περιέχει και την βασική προϋπόθεση των ΗΠΑ, πως το Ιράν δεν θα κατασκευάσει πυρηνικά όπλα, κάτι το οποίο τουλάχιστον πριν τον πόλεμο των τελών του Φεβρουαρίου, δεν επρόκειτο να κάνει.

Ανακοίνωσε πως έδωσε εντολή στον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ και την στρατιωτική ηγεσία να αναβάλουν την επίθεση που «θα ξεκινούσε αύριο», αλλά να παραμείνουν έτοιμοι για μεγάλης κλίμακας επίθεση προς το Ιράν, εφόσον διαταχθούν. Δηλαδή όλο το στράτευμα να παραμείνει σε μέγιστη ετοιμότητα.

Τι έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στην ανακοίνωσή του

Μου ζητήθηκε από τον Εμίρη του Κατάρ, Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, τον Πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν Αλ Σαούντ, και τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζαΐντ Αλ Ναχάν, να αναβάλουμε την προγραμματισμένη στρατιωτική επίθεσή μας κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, η οποία είχε προγραμματιστεί για αύριο, δεδομένου ότι διεξάγονται επί του παρόντος σοβαρές διαπραγματεύσεις και ότι, κατά τη γνώμη τους, ως Μεγάλοι Ηγέτες και Σύμμαχοι, θα επιτευχθεί μια συμφωνία, η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς και από όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής.

Η συμφωνία αυτή θα περιλαμβάνει, κυρίως, ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΡΑΝ! Με βάση τον σεβασμό μου προς τους προαναφερθέντες ηγέτες, έδωσα εντολή στον Υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, στον Πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου, Στρατηγό Ντάνιελ Κέιν, και στις Ένοπλες Δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών, να ΜΗΝ πραγματοποιήσουν την προγραμματισμένη επίθεση κατά του Ιράν αύριο, αλλά τους έδωσα επίσης εντολή να είναι έτοιμοι να προχωρήσουν σε πλήρη, μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά του Ιράν, ανά πάσα στιγμή, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί αποδεκτή συμφωνία. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ