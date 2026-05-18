Ρόδος: Το τροχαίο του 44χρονου πριν δύο χρόνια και το «πειραγμένο» αυτοκίνητο

Να συλλέξουν όλα τα στοιχεία που θα τους βοηθήσουν στη διαλεύκανση του τροχαίου στ’ Αφάντου στη Ρόδο προσπαθούν οι Αρχές.

Για το σκοπό αυτό, αναζητούν βίντεο από κάμερες ασφαλείας που ενδέχεται να έχουν καταγράψει τη στιγμή της σύγκρουσης, αλλά και πλάνα που να δείχνουν την πορεία των δύο οχημάτων στο επαρχιακό δίκτυο του νησιού.

Επίσης, συγκεντρώνουν μαρτυρίες από οδηγούς που βρίσκονταν κοντά στο σημείο της φονικής σύγκρουσης, από την οποία έχασαν τη ζωή τους οι δύο γυναίκες.

Είχε τροχαίο πριν δύο χρόνια

Ο 44χρονος πριν δύο χρόνια είχε εμπλακεί ξανά σε τροχαίο, που σύμφωνα με μαρτυρίες σχετιζόταν με υπερβολική ταχύτητα και παραβίαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Τότε, σύμφωνα με τον συνοδηγό του, είχε αναπτύξει ταχύτητα με αποτέλεσμα να του «φύγει» το αυτοκίνητο. Ο συνοδηγός τραυματίστηκε και χρειάστηκε να μείνει κλινήρης επί 20 ημέρες προκειμένου να αναρρώσει καθώς είχε πολλά χτυπήματα.

«Είχε τουμπάρει, με ένα άλλο αυτοκίνητο που πάλι έτρεχε. Δυστυχώς. Μια βόλτα κάναμε και του έφυγε το αυτοκίνητο. Μέσα στο αυτοκίνητο ήμουν κι εγώ. Απλά κάναμε μια βόλτα και δυστυχώς πάτησε το γκάζι και του έφυγε το αυτοκίνητο» τόνισε ο συνοδηγός του 44χρονου μιλώντας στο MEGA.

Σύμφωνα με τον τραυματία συνοδηγό, ο 44χρονος ανέφερε ότι είχε μετανιώσει για εκείνο το τροχαίο.

Οι κόντρες στους δρόμους της Ρόδου

Ωστόσο, αρκετά βίντεο που υπάρχουν στα social media, δείχνουν τον 44χρονο να συμμετέχει σε «κόντρες» στους δρόμους της Ρόδου.

Στους αυτοσχέδιους αγώνες που διεξάγονταν στην παραλιακή της Ρόδου, τα οχήματα έτρεχαν με ιλιγγιώδη ταχύτητα βάζοντας σε κίνδυνο αθώους πολίτες και οδηγούς άλλων οχημάτων.

«Πειραγμένο» το ακριβό ΙΧ;

Παράλληλα, η έρευνα των Αρχών θα εξετάσει και το αν το ΙΧ που οδηγούσε ο 44χρονος είχε την άδεια να κυκλοφορεί στο δρόμο ή να μετέχει μόνο σε αγώνες πίστας.

«Το έχει ανεβάσει πάρα πολλά άλογα. Εκτός δηλαδή του εργοστασίου» σημείωσε ο συνοδηγός του 44χρονου, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι το όχημα το πήρε από το εργοστάσιο με διακόσια άλογα και το ανέβασε.

«Τα ανέβασε ώστε να έχει υψηλές ταχύτητες» συμπλήρωσε.