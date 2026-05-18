Ένα πολύ σκληρό θέαμα κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν στην Επανομή Θεσσαλονίκης, όταν ένα νεκρό δελφίνι βρέθηκε δίπλα σε κάδο απορριμμάτων, προκαλώντας αντιδράσεις για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε το περιστατικό.

Το ζώο, που ήταν σε προχωρημένη σήψη, πιθανότατα ξεβράστηκε στην ακτή από τη θάλασσα και κάποιοι, χωρίς να ενημερώσουν τις αρμόδιες αρχές, το πέταξαν στα σκουπίδια.

Λόγω της κατάστασής του, δεν κατέστη δυνατή η μεταφορά του για ιατροδικαστική εξέταση και θα πραγματοποιηθεί υγειονομική ταφή.

Το περιστατικό αυτό δεν είναι μεμονωμένο, καθώς αναφέρεται και η εύρεση ενός άλλου νεκρού δελφινιού στις 9 Μαΐου στους Νέους Επιβάτες.

Σε εκείνη την περίπτωση, είχε ενημερωθεί ο ιδρυτής της ομάδας Διάσωσης και Επανένταξης Άγριας Ζωής, ο οποίος μετέφερε το ζώο στην Ιατροδικαστική για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου.