Θεσσαλονίκη: Νεκρό δελφίνι ξεβράστηκε στην ακτή – Το πέταξαν δίπλα σε κάδο απορριμμάτων
Δελφίνι εντοπίστηκε νεκρό δίπλα σε κάδο σκουπιδιών στην Επανομή Θεσσαλονίκης.
- Νεκρό δελφίνι ξεβράστηκε στην ακτή - Το πέταξαν δίπλα σε κάδο απορριμμάτων
- Τρόμος στη Λάρισα: Πετούσαν πέτρες, μπουκάλια και νερομπαλόνια σε διερχόμενα αυτοκίνητα - Δείτε βίντεο
- Οι πιο ανθεκτικές πρωτεύουσες της Ευρώπης στην κλιματική κρίση – Ποιες πόλεις αντέχουν καλύτερα τον καύσωνα;
- Τζόκερ: Στην Κύπρο το χρυσό δελτίο των 11,6 εκατ. ευρώ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ένα πολύ σκληρό θέαμα κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν στην Επανομή Θεσσαλονίκης, όταν ένα νεκρό δελφίνι βρέθηκε δίπλα σε κάδο απορριμμάτων, προκαλώντας αντιδράσεις για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε το περιστατικό.
Το ζώο, που ήταν σε προχωρημένη σήψη, πιθανότατα ξεβράστηκε στην ακτή από τη θάλασσα και κάποιοι, χωρίς να ενημερώσουν τις αρμόδιες αρχές, το πέταξαν στα σκουπίδια.
Λόγω της κατάστασής του, δεν κατέστη δυνατή η μεταφορά του για ιατροδικαστική εξέταση και θα πραγματοποιηθεί υγειονομική ταφή.
Το περιστατικό αυτό δεν είναι μεμονωμένο, καθώς αναφέρεται και η εύρεση ενός άλλου νεκρού δελφινιού στις 9 Μαΐου στους Νέους Επιβάτες.
Σε εκείνη την περίπτωση, είχε ενημερωθεί ο ιδρυτής της ομάδας Διάσωσης και Επανένταξης Άγριας Ζωής, ο οποίος μετέφερε το ζώο στην Ιατροδικαστική για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου.
- Η Κάιλι Μινόγκ για τον έρωτα που της έκανε την καρδιά κομμάτια
- ΠΟΥ: Με το βλέμμα σε χανταϊό και Έμπολα ξεκινά η συνέλευση του Οργανισμού
- Θεσσαλονίκη: Νεκρό δελφίνι ξεβράστηκε στην ακτή – Το πέταξαν δίπλα σε κάδο απορριμμάτων
- Ιράν: Αδιέξοδο στις συνομιλίες – Ο Τραμπ απειλεί να «πατήσει το κουμπί» – Πολεμικές προετοιμασίες στο Ισραήλ
- Tennis Rankings: Πτώση στην κατάταξη για Τσιτσιπά και Σάκκαρη
- Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 30χρονος οδηγός που έτρεχε με 209 χλμ/ώρα στην Περιφερειακή Οδό
- Κτηνίατροι: Όταν η φροντίδα των ζώων συναντά την ανθρώπινη πίεση
- How Greece Is “Locking In” the Aegean Sea
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις