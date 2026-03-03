science
Τρίτη 03 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Υγροί κρύσταλλοι από οθόνες και κινητά ανιχνεύονται στα δελφίνια
Περιβάλλον 03 Μαρτίου 2026, 17:53

Υγροί κρύσταλλοι από οθόνες και κινητά ανιχνεύονται στα δελφίνια

Οι υγροί κρύσταλλοι που ανιχνεύθηκαν φαίνεται πως προκαλούν βλάβες στους μηχανισμούς επιδιόρθωσης του DNA και πολλαπλασιασμού των κυττάρων.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Καρκίνος: Οι χορτοφάγοι κινδυνεύουν λιγότερο;

Καρκίνος: Οι χορτοφάγοι κινδυνεύουν λιγότερο;

Spotlight

Μόρια υγρών κρυστάλλων, τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως σε κάθε είδους οθόνες, ρυπαίνουν τις θάλασσες και ανιχνεύονται πλέον στους ιστούς δελφινιών και άλλων κητωδών με σοβαρές δυνητικές συνέπειες, προειδοποιεί νέα μελέτη.

Μονομερή από τα οποία παράγονται υγροί κρύσταλλοι ανιχνεύθηκαν στο υποδόριο λίπος, τους μυς και τον εγκέφαλο δελφινιών και φωκαινών, κητωδών που μοιάζουν με μικρά δελφίνια.

Η μελέτη «κρούει τον κώδωνα του κινδύνου: τα χημικά που χρησιμοποιούνται στις συσκευές μας διεισδύουν πλέον στη θαλάσσια ζωή» δήλωσε ο Γιούχε Χε, μέλος της ομάδας που υπογράφει τη μελέτη στο Environmental Science and Technology.

«Πρέπει να δράσουμε άμεσα για τα ηλεκτρονικά απόβλητα προκειμένου να προστατεύσουμε την υγεία των ωκεανών και τελικά τη δική μας» είπε.

Οι υγροί κρύσταλλοι (LCD) χρησιμοποιούνται εδώ και δεκαετίες σε οθόνες κάθε είδους, καθώς μπορούν να αλλάζουν την πόλωση του φωτός και να μπλοκάρουν τη διέλευσή του όταν δέχονται ηλεκτρική τάση.

Λόγω της ευρείας χρήσης τους, μόρια υγρών κρυστάλλων ανιχνεύονται σήμερα στον αέρα εσωτερικών χώρων, στη σκόνη και στα αστικά λύματα, μέσω των οποίων καταλήγουν στη θάλασσα.

Οι υγροί κρύσταλλοι χρησιμοποιούνται σε οθόνες και καντράν εδώ και δεκαετίες

Οι υγροί κρύσταλλοι χρησιμοποιούνται σε οθόνες και καντράν εδώ και δεκαετίες

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι ορισμένα μονομερή υγρών κρυστάλλων απειλούν την ανθρώπινη υγεία και ορισμένα υδρόβια είδη. Λιγότερα είναι γνωστά για το εάν αυτοί οι ρύποι μετακινούνται στο τροφικό πλέγμα και καταλήγουν σε κορυφαίους θηρευτές όπως τα δελφίνια.

Από το 2001 έως το 2007, η ομάδα του Χε εξέτασε δείγματα από δελφίνια του είδους Sousa chinensis και φώκαινες Neophocaena sunameri της Νότιας Σινικής Θάλασσας –συνολικά 62 ζώα.

Τα περισσότερα μονομερή που καταγράφηκαν πιθανότατα προέρχονται από τηλεοράσεις και οθόνες υπολογιστών, ενώ μονομερή από οθόνες κινητών τηλεφώνων ανιχνεύθηκαν σε μικρότερες συγκεντρώσεις.

Αν και οι ρύποι αυτοί ήταν περισσότερο συγκεντρωμένοι στο υποδόριο λίπος, οι ερευνητές δηλώνουν ότι έμειναν έκπληκτοι όταν τους ανίχνευσαν στον εγκέφαλο, κάτι που δημιουργεί ανησυχία για νευροτοξικές βλάβες.

Σε εργαστηριακά πειράματα με καλλιεργημένα κύτταρα δελφινιού, τα μονομερή υγρών κρυστάλλων που ανιχνεύθηκαν σε υψηλότερες συγκεντρώσεις άλλαξαν την έκφραση ορισμένων γονιδίων, ορισμένα από τα οποία συμμετέχουν στην επιδιόρθωση του DNA και τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων.

Τέτοιες επιπτώσεις δεν έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα σε άγρια δελφίνια, ωστόσο οι ερευνητές ζητούν περαιτέρω μελέτες και βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου για την απόρριψη των ηλεκτρονικών αποβλήτων.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΕΥΔΑΠ: Πουλήθηκε πακέτο 9,7% της εταιρείας με premium 36% – Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αγοραστής

ΕΥΔΑΠ: Πουλήθηκε πακέτο 9,7% της εταιρείας με premium 36% – Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αγοραστής

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Καρκίνος: Οι χορτοφάγοι κινδυνεύουν λιγότερο;

Καρκίνος: Οι χορτοφάγοι κινδυνεύουν λιγότερο;

Κόσμος
Ο Τραμπ εξετάζει να στηρίξει παραστρατιωτικές ομάδες στο Ιράν

Ο Τραμπ εξετάζει να στηρίξει παραστρατιωτικές ομάδες στο Ιράν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Η κυβέρνηση Τραμπ ξηλώνει τα συστήματα της Anthropic, στρέφεται στην OpenAI
Πόλεμος για τον έλεγχο της ΑΙ 03.03.26

Η κυβέρνηση Τραμπ ξηλώνει τα συστήματα της Anthropic, στρέφεται στην OpenAI

O Λευκός Οίκος μποϊκοτάρει την Anthropic μετά την άρνησή της να καταργήσει τους κανόνες ασφαλείας στα μοντέλα της προκειμένου να αξιοποιηθούν για απόρρητες χρήσεις.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ένα από τα μεγαλύτερα άστρα του Σύμπαντος ίσως ετοιμάζεται να εκραγεί  – Έλληνες αστρονόμοι παρακολουθούν
Κίτρινος υπεργίγαντας 02.03.26

Ένα από τα μεγαλύτερα άστρα του Σύμπαντος ίσως ετοιμάζεται να εκραγεί  – Έλληνες αστρονόμοι παρακολουθούν

Το άστρο WOH G64, περίπου 1.600 φορές μεγαλύτερο από τον Ήλιο, προσφέρει νέα στοιχεία για το πώς εξελίσσονται και πεθαίνουν τα εξαιρετικά μεγάλα άστρα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Τεχνητή νοημοσύνη στον στρατό – Το Πεντάγωνο συμφώνησε με την OpenAI μετά την άρνηση της Anthropic
AI 02.03.26

Τεχνητή νοημοσύνη στον στρατό – Το Πεντάγωνο συμφώνησε με την OpenAI μετά την άρνηση της Anthropic

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, δήλωσε στο X ότι η εταιρεία του έχει έρθει σε συμφωνία με το Υπουργείο Άμυνας για τη χρήση των μοντέλων της «στο απόρρητο δίκτυό τους»

Σύνταξη
Το εμβόλιο του έρπητα ζωστήρα «ελιξίριο» ενάντια στη γήρανση
Επιθυμητή παρενέργεια 02.03.26

Ποιο γνωστό εμβόλιο βρέθηκε να επιβραδύνει τη γήρανση

Μεγάλη αμερικανική μελέτη έδειξε ότι εκτός από την προστασία που προσφέρει ενάντια στον έρπητα συμβάλλει και στην επιβράδυνση της βιολογικής γήρανσης στα ηλικιωμένα άτομα

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Ο πραγματικός λόγος που μας κάνει να φοβόμαστε την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης
AI 01.03.26

Ο πραγματικός λόγος που μας κάνει να φοβόμαστε την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης

Γιατί ο φόβος μας για την τεχνητή νοημοσύνη είναι στην πραγματικότητα ο φόβος για την εργαλειοποίησή της από το κεφάλαιο εις βάρος των εργαζομένων και της ίδιας της επιβίωσής μας.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παχυσαρκία: Τι υπόσχονται τα νέα φάρμακα – Έρχονται και στην Ελλάδα σε μορφή χαπιού
Συστάσεις ειδικών 01.03.26

Τι υπόσχονται τα νέα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας - Πότε έρχονται στην Ελλάδα σε μορφή χαπιού

Προτεραιότητα παραμένει το προφίλ ασφαλείας και ο συνδυασμός των φαρμάκων με εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής και άσκησης - Μέσα στο 2026 στην Ελλάδα το χάπι ημερήσιας χορήγησης για την παχυσαρκία

Σύνταξη
Έρευνα του Χάρβαρντ συνδέει τους θανάτους από καρκίνο με τη διαμονή κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις
Τα ευρήματα 01.03.26

Έρευνα του Χάρβαρντ συνδέει τους θανάτους από καρκίνο με τη διαμονή κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις

«Η πυρηνική ενέργεια αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία», σημειώνει ο επικεφαλής της έρευνας, καθηγητής Περιβαλλοντικής Υγείας και Ανθρώπινης Κατοίκησης στο Χάρβαρντ, Πέτρος Κουτράκης

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η νύφη φορούσε Birkenstock – Η πολιτιστική ανατροπή των σανδαλιών που περιγελούσαμε
Εδώ μας φτάσανε οι αλήτες! 03.03.26

Η νύφη φορούσε Birkenstock – Η πολιτιστική ανατροπή των σανδαλιών που περιγελούσαμε

Η σχεδιάστρια νυφικών Danielle Frankel Hirsch έχει επανασχεδιάσει τα εμβληματικά mule της γερμανικής μάρκας Birkenstock για ειδικές περιστάσεις. Διακοσμημένα με σατέν και πέρλες, αυτά τα ορθοπεδικά παπούτσια διατηρούν όλη την άνεσή τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κόκκινος συναγερμός και στη Φόρμουλα 1 λόγω Μέσης Ανατολής: Χάος στις πτήσεις πριν το αυστραλιανό γκραν πρι
Άλλα Αθλήματα 03.03.26

Κόκκινος συναγερμός και στη Φόρμουλα 1 λόγω Μέσης Ανατολής: Χάος στις πτήσεις πριν το αυστραλιανό γκραν πρι

Η κρίση στη Μέση Ανατολή προκαλεί χάος και στην Formula 1 πριν το πρώτο γκραν πρι της σεζόν, με τα περισσότερα μέλη των ομάδων να... ψάχνονται στα αεροδρόμια, αλλάζοντας πτήσεις τελευταία στιγμή.

Σύνταξη
Ακυρώνει τις πτήσεις προς και από το Τελ Αβίβ η Sky Express – Οι εναλλακτικές για το επιβατικό κοινό
Ελλάδα 03.03.26

Ακυρώνει τις πτήσεις προς και από το Τελ Αβίβ η Sky Express – Οι εναλλακτικές για το επιβατικό κοινό

Όπως γνωστοποίησε η Sky Express οι προγραμματισμένες πτήσεις της από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και το αντίστροφο ακυρώνονται έως τις 9 Μαρτίου

Σύνταξη
«Καζάνι που βράζει» η Ρεάλ – Η νέα ήττα, τα νεύρα των παικτών και οι οπαδοί που ζητούν την παραίτηση του Πέρεθ
On Field 03.03.26

«Καζάνι που βράζει» η Ρεάλ – Η νέα ήττα, τα νεύρα των παικτών και οι οπαδοί που ζητούν την παραίτηση του Πέρεθ

Η «βασίλισσα» έμεινε τέσσερις βαθμούς πίσω από την Μπαρτσελόνα, μετά την εντός έδρας ήττα από την Χετάφε και το κλίμα είναι πολύ βαρύ στο Μπερναμπέου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική – Συνελήφθησαν τα αρχηγικά μέλη
Ελλάδα 03.03.26

Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική – Συνελήφθησαν τα αρχηγικά μέλη

Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στην Αττική συνελήφθησαν 3 μέλη του κυκλώματος ενώ εντοπίστηκαν ποσότητες ναρκωτικών, όπλο, σφαίρες και χρηματικά ποσά

Σύνταξη
«Ήμουν ένα αθώο παιδί» – H ψυχική υγεία της Κριστίνα Άπλγκεϊτ επιβαρύνθηκε από τη συμμετοχή της σε τηλεοπτική σειρά
Σαίξπηρ; 03.03.26

«Ήμουν ένα αθώο παιδί» – H ψυχική υγεία της Κριστίνα Άπλγκεϊτ επιβαρύνθηκε από τη συμμετοχή της σε τηλεοπτική σειρά

Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ ήδη πάλευε με την εικόνα του σώματος της πριν ενσαρκώσει την Kelly Bundy στη σειρά «Married… with Children», και ο χαρακτήρας αυτός επιδείνωσε ακόμη περισσότερο την ψυχική της υγεία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Φάμελλος στη Βουλή: Η σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών είναι εθνική ανάγκη – Ο Μητσοτάκης, ουρά των Τραμπ-Νετανιάχου
Μέση Ανατολή 03.03.26

Φάμελλος στη Βουλή: Η σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών είναι εθνική ανάγκη – Ο Μητσοτάκης, ουρά των Τραμπ-Νετανιάχου

ίμαστε μάρτυρες συνεχών υποχωρήσεων στο πλαίσιο της πολιτικής του «δεδομένου συμμάχου», βλέποντας τον κ. Μητσοτάκη να λειτουργεί ως ουρά των Τραμπ και Νετανιάχου», ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελλος, με παρέμβασή του στην Ολομέλεια

Σύνταξη
Λέρος: Ελεύθερος, υπό τον όρο της παρακολούθησης από ψυχολόγο, ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του
Ελλάδα 03.03.26

Λέρος: Ελεύθερος, υπό τον όρο της παρακολούθησης από ψυχολόγο, ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του

Ο 18χρονος βρέθηκε ενώπιον του ανακριτή, περιγράφοντας όλα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια του καβγά που είχε με τον πατέρα του, όπου ο 50χρονος χτυπήθηκε θανάσιμα.

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Δραματικές στιγμές Ελλήνων ναυτικών ενώ πέφτουν πύραυλοι δίπλα τους – Εξετάζεται η προέλευση του βίντεο
Περσικός Κόλπος 03.03.26

Μέση Ανατολή: Δραματικές στιγμές Ελλήνων ναυτικών ενώ πέφτουν πύραυλοι δίπλα τους – Εξετάζεται η προέλευση του βίντεο

Σοκάρει το βίντεο που δημοσιεύτηκε στο e-nautilia.gr και δείχνει Έλληνες ναυτικούς που βρίσκονται εγκλωβισμένοι εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Παν. Δουδωνής: 7.886.000 ευρώ σε απευθείας αναθέσεις και ψευδείς διαγωνισμούς για «ενημέρωση των αποδήμων»
Σοβαρές επιφυλάξεις 03.03.26

Παν. Δουδωνής: 7.886.000 ευρώ σε απευθείας αναθέσεις και ψευδείς διαγωνισμούς για «ενημέρωση των αποδήμων»

Σφοδρή κριτική στο προς ψήφιση νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο και τον ορισμό εκλογικής περιφέρειας αποδήμων ασκεί ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής. Θέτει ζήτημα διαφάνειας και χρηστής διαχείρισης μιλώντας για πάρτι εκατομμυρίων στην ενημέρωση των αποδήμων και τονίζει πως η θέση του κόμματός του για την επιστολική ψήφο είναι μια θέση αρχών.

Σύνταξη
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ιδρύει «Παρατηρητήριο Καθυστερήσεων και Κακοδικίας»
Ψηφιακή πλατφόρμα 03.03.26

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ιδρύει «Παρατηρητήριο Καθυστερήσεων και Κακοδικίας»

Στόχος να λειτουργεί ως εργαλείο θεσμικής τεκμηρίωσης και διαλόγου - Από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών διευκρινίζεται ότι θα προβλέπονται σαφείς δικλείδες προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Σύνταξη
Σε δύσκολη θέση στη Euroleague o Παναθηναϊκός – Το πρόγραμμα και οι επόμενοι αντίπαλοι (pic)
Euroleague 03.03.26

Σε δύσκολη θέση στη Euroleague o Παναθηναϊκός – Το πρόγραμμα και οι επόμενοι αντίπαλοι (pic)

Ο Παναθηναϊκός είναι με την πλάτη στον τοίχο για το top 6, αλλά και για την πρώτη 10άδα, διότι έχει το πιο δύσκολο πρόγραμμα – Το αρνητικό ρεκόρ, οι αντίπαλοι του και το ΣΕΦ.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
«Εχω σύνδρομο του Ναπολέοντα, με τρομάζουν οι μεγαλόσωμοι γκέι άνδρες» είπε ο Σάια ΛαΜπέφ μετά την ομοφοβική επίθεση του
Για πες 03.03.26

«Εχω σύνδρομο του Ναπολέοντα, με τρομάζουν οι μεγαλόσωμοι γκέι άνδρες» είπε ο Σάια ΛαΜπέφ μετά την ομοφοβική επίθεση του

Ο 39χρονος Σάια ΛαΜπέφ βρίσκεται και πάλι αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη μετά από μια σειρά βίαιων επιθέσεων σε μπαρ της Νέας Ορλεάνης, που κατέληξαν σε τρεις κατηγορίες για ξυλοδαρμό

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΟΗΕ: Τουλάχιστον 30.000 οι εκτοπισμένοι στον Λίβανο λόγω του πολέμου
Μέση Ανατολή 03.03.26

ΟΗΕ: Τουλάχιστον 30.000 οι εκτοπισμένοι στον Λίβανο λόγω του πολέμου

Ο αριθμός των εκτοπισμένων «θα αυξηθεί σημαντικά», δήλωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις κατά του Λιβάνου, λέγοντας ότι στοχεύει την Χεζμπολάχ

Σύνταξη
Το Ισραήλ χρησιμοποιεί φορτηγά πλοία στη διαδρομή Λεμεσός-Χάιφα για τον επαναπατρισμό γιατρών
Μέση Ανατολή 03.03.26

Το Ισραήλ χρησιμοποιεί φορτηγά πλοία στη διαδρομή Λεμεσός-Χάιφα για τον επαναπατρισμό γιατρών

Με την αγωνία να χτυπά «κόκκινο» για τις ιρανικές απειλές κατά της Κύπρου, το Ισραήλ στέλνει φορτηγά πλοία για την ασφαλή μεταφορά γιατρών, για την περίθαλψη των τραυματιών από τις επιθέσεις του Ιράν

Σύνταξη
Streaming-μαμούθ: Paramount+ και HBO Max ενώνονται σε μία πλατφόρμα μετά το mega-deal των 110 δισ.
Υπερ-πλατφόρμα 03.03.26

Streaming-μαμούθ: Paramount+ και HBO Max ενώνονται σε μία πλατφόρμα μετά το mega-deal των 110 δισ.

Σε μια κίνηση που αλλάζει τον χάρτη του streaming, η Paramount Skydance ενώνει Paramount+ και HBO Max σε μία πλατφόρμα με 200 εκατ. συνδρομητές, εν αναμονή έγκρισης από τις αμερικανικές αρχές

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 03 Μαρτίου 2026
Απόρρητο