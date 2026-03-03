Υγροί κρύσταλλοι από οθόνες και κινητά ανιχνεύονται στα δελφίνια

Μόρια υγρών κρυστάλλων, τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως σε κάθε είδους οθόνες, ρυπαίνουν τις θάλασσες και ανιχνεύονται πλέον στους ιστούς δελφινιών και άλλων κητωδών με σοβαρές δυνητικές συνέπειες, προειδοποιεί νέα μελέτη.

Μονομερή από τα οποία παράγονται υγροί κρύσταλλοι ανιχνεύθηκαν στο υποδόριο λίπος, τους μυς και τον εγκέφαλο δελφινιών και φωκαινών, κητωδών που μοιάζουν με μικρά δελφίνια.

Η μελέτη «κρούει τον κώδωνα του κινδύνου: τα χημικά που χρησιμοποιούνται στις συσκευές μας διεισδύουν πλέον στη θαλάσσια ζωή» δήλωσε ο Γιούχε Χε, μέλος της ομάδας που υπογράφει τη μελέτη στο Environmental Science and Technology.

«Πρέπει να δράσουμε άμεσα για τα ηλεκτρονικά απόβλητα προκειμένου να προστατεύσουμε την υγεία των ωκεανών και τελικά τη δική μας» είπε.

Οι υγροί κρύσταλλοι (LCD) χρησιμοποιούνται εδώ και δεκαετίες σε οθόνες κάθε είδους, καθώς μπορούν να αλλάζουν την πόλωση του φωτός και να μπλοκάρουν τη διέλευσή του όταν δέχονται ηλεκτρική τάση.

Λόγω της ευρείας χρήσης τους, μόρια υγρών κρυστάλλων ανιχνεύονται σήμερα στον αέρα εσωτερικών χώρων, στη σκόνη και στα αστικά λύματα, μέσω των οποίων καταλήγουν στη θάλασσα.

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι ορισμένα μονομερή υγρών κρυστάλλων απειλούν την ανθρώπινη υγεία και ορισμένα υδρόβια είδη. Λιγότερα είναι γνωστά για το εάν αυτοί οι ρύποι μετακινούνται στο τροφικό πλέγμα και καταλήγουν σε κορυφαίους θηρευτές όπως τα δελφίνια.

Από το 2001 έως το 2007, η ομάδα του Χε εξέτασε δείγματα από δελφίνια του είδους Sousa chinensis και φώκαινες Neophocaena sunameri της Νότιας Σινικής Θάλασσας –συνολικά 62 ζώα.

Τα περισσότερα μονομερή που καταγράφηκαν πιθανότατα προέρχονται από τηλεοράσεις και οθόνες υπολογιστών, ενώ μονομερή από οθόνες κινητών τηλεφώνων ανιχνεύθηκαν σε μικρότερες συγκεντρώσεις.

Αν και οι ρύποι αυτοί ήταν περισσότερο συγκεντρωμένοι στο υποδόριο λίπος, οι ερευνητές δηλώνουν ότι έμειναν έκπληκτοι όταν τους ανίχνευσαν στον εγκέφαλο, κάτι που δημιουργεί ανησυχία για νευροτοξικές βλάβες.

Σε εργαστηριακά πειράματα με καλλιεργημένα κύτταρα δελφινιού, τα μονομερή υγρών κρυστάλλων που ανιχνεύθηκαν σε υψηλότερες συγκεντρώσεις άλλαξαν την έκφραση ορισμένων γονιδίων, ορισμένα από τα οποία συμμετέχουν στην επιδιόρθωση του DNA και τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων.

Τέτοιες επιπτώσεις δεν έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα σε άγρια δελφίνια, ωστόσο οι ερευνητές ζητούν περαιτέρω μελέτες και βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου για την απόρριψη των ηλεκτρονικών αποβλήτων.