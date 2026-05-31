31.05.2026 | 10:28
Διακοπή της κυκλοφορίας στο Κέντρο λόγω θραύσης αγωγού ύδρευσης
Το «σούπερ Ελ Νίνιο» και… το χαλασμένο θερμόμετρο του Μαξίμου
Opinion 31 Μαΐου 2026, 10:00

H παραλληλία ανάμεσα στην αναμενόμενη έλευση του κλιματικού φαινομένου «σούπερ Ελ Νίνιο» και η κλιμακούμενη πολιτική αστάθεια στην Ελλάδα.

Στράτος Ιωακείμ
3 εύκολα και αποτελεσματικά microhabits για απώλεια βάρους με διάρκεια

Η φύση και η πολιτική μοιράζονται μια κοινή, σχεδόν μεταφυσική νομοτέλεια: τίποτα δεν μένει στάσιμο όταν η πίεση κάτω από την επιφάνεια ξεπεράσει τα ανεκτά όρια. Καθώς οι κορυφαίοι μετεωρολογικοί οργανισμοί του πλανήτη προειδοποιούν πλέον ανοιχτά για την έλευση ενός κλιματικού «σούπερ Ελ Νίνιο» με αφετηρία τον Οκτώβριο του 2026, το εγχώριο πολιτικό σκηνικό φαίνεται να ευθυγραμμίζεται.

Όταν το θερμόμετρο της κοινωνίας χτυπά κόκκινο, ο πολιτικός χρόνος πυκνώνει επικίνδυνα. Η έλευση του κλιματικού φαινομένου «σούπερ Ελ Νίνιο» αναδιατάσσει τον χάρτη του καιρού

Η συσσώρευση κοινωνικής κόπωσης και τα σκάνδαλα που φτάνουν μέχρι την πόρτα του Μαξίμου συνθέτουν το υπόστρωμα για ένα θερμό πολιτικό Φθινόπωρο, όπου το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών δεν μπορεί να αποκλειστεί.

Η σύνδεση ανάμεσα στα ακραία φυσικά φαινόμενα και το ασταθές πολιτικό σκηνικό συνδέονται με κάποιον τρόπο. Το Ελ Νίνιο χαρακτηρίζεται από την ασυνήθιστη και βίαιη θέρμανση των επιφανειακών υδάτων του Ειρηνικού Ωκεανού, η οποία αποδυναμώνει τους σταθερούς εμπορικούς ανέμους και ανατρέπει τα καιρικά συστήματα σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Αντιστοίχως, στο ελληνικό πολιτικό σύστημα, η παρατεταμένη ακρίβεια, οι πληθωριστικές πιέσεις στα βασικά αγαθά διαβίωσης και η καθημερινή φθορά της κυβερνητικής μηχανής λειτουργούν ως αυτή η θερμή μάζα υδάτων που αλλοιώνει τους παραδοσιακούς ανέμους της πολιτικής σταθερότητας.

Η δυναμική της θερμικής συσσώρευσης του… Ελ Νίνιο

Όταν οι επιστήμονες της υπηρεσίας Copernicus αναφέρονται στο tipping point του Οκτωβρίου 2026, περιγράφουν τη στιγμή που το κλιματικό σύστημα «κλειδώνει» σε μια μη αναστρέψιμη τροχιά υπερθέρμανσης, η οποία θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια σε ένα έτος-ρεκόρ το 2027.

Για τον κυβερνητικό σχεδιασμό, ο Οκτώβριος του ίδιου έτους αποτελεί ένα αντίστοιχο, κομβικό σημείο. Έχοντας αφήσει πίσω τη θερινή ραστώνη και ευρισκόμενη αντιμέτωπη με την έλευση ενός ακόμη δύσκολου χειμώνα, η κυβέρνηση θα βρεθεί μπροστά στο φάσμα μιας αναπόφευκτης φθοράς.

Η στρατηγική της πρόωρης φυγής, αν επιβεβαιωθεί, βασίζεται ακριβώς στην αναγνώριση αυτού του φαινομένου. Αν οι δημοσκοπικοί δείκτες αρχίσουν να δείχνουν μια μη αναστρέψιμη τάση υποχώρησης κάτω από το ψυχολογικό όριο της αυτοδυναμίας, η επιλογή της κάλπης τον Οκτώβριο του 2026 επιτρέπει στο κυβερνών κόμμα να κεφαλαιοποιήσει τα υπολείμματα της πολιτικής του κυριαρχίας, προτού η κοινωνική δυσαρέσκεια λάβει διαστάσεις γενικευμένου αντικυβερνητικού ρεύματος.

Οι τρεις «κυκλώνες» των πρόωρων καλπών

Η πιθανότητα να οδηγηθεί η χώρα σε πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο του 2026 δεν εξαρτάται από έναν μόνο παράγοντα, αλλά από τη σύγκλιση τριών διαφορετικών συστημάτων πίεσης:

Ο Σεπτέμβριος του 2026 αποτελεί το αυστηρό χρονικό ορόσημο για την εκπλήρωση των βασικών προαπαιτούμενων και την απορρόφηση των κρίσιμων κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF). Μια επιτυχής ολοκλήρωση αυτής της φάσης παρέχει στο Μαξίμου το τέλειο αφήγημα οικονομικής υπευθυνότητας και σταθερότητας.

Εισερχόμενη στο τέταρτο έτος της δεύτερης κυβερνητικής θητείας της, κάθε κυβέρνηση έρχεται αντιμέτωπη με τη φυσιολογική εξάντληση των πολιτικών της καυσίμων. Οι μεγάλες θεσμικές αλλαγές έχουν είτε υλοποιηθεί είτε βαλτώσει. Η διεξαγωγή εκλογών στο απόλυτο όριο της τετραετίας (καλοκαίρι 2027) ενέχει τον κίνδυνο μιας μακράς και παραλυτικής προεκλογικής περιόδου. Ο Οκτώβριος του 2026 προσφέρει μια διέξοδο ελεγχόμενου αιφνιδιασμού.

Στα κλιματικά μοντέλα, η απουσία ισχυρών αντίθετων ανέμων επιτρέπει στο Ελ Νίνιο να επεκταθεί χωρίς εμπόδια. Στο πολιτικό πεδίο, η διαδικασία ανασύνταξης της κεντροαριστεράς αποτελεί τον αστάθμητο παράγοντα. Εάν μέχρι το φθινόπωρο του 2026 τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν έχουν καταφέρει να παρουσιάσουν μια συμπαγή, εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, το Μαξίμου θα έχει ένα μοναδικό παράθυρο να στήσει κάλπες με στρατηγικό πλεονέκτημα.

Economy
Ελληνική οικονομία: Πότε θα φτάσει την «ελίτ» των αγορών

3 εύκολα και αποτελεσματικά microhabits για απώλεια βάρους με διάρκεια

ΕΥΔΑΠ – λειψυδρία: Επίσπευση έργων στο δίκτυο Μόρνου – Μαραθώνα

Opinion
Σαν ένα μαγικό χέρι να συντονίζει τα ίδια ψεκασμένα μυθεύματα…
Editorial 29.05.26

Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε την ίδρυση της ΕΛΑΣ και «σαν (αν)έτοιμοι από καιρό» διάφοροι αντί να βγουν να απαντήσουν σοβαρά και πολιτικά απλώς έδειξαν την αμηχανία και τον φόβο τους

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Θαλάσσιοι δρόμοι
Opinion 27.05.26

Η μεγάλη καθυστέρηση, που μεσολάβησε, του αμερικανικού ναυτικού να προστατεύσει τα Στενά του Ορμούζ συνιστά, για σημαντικούς παρατηρητές, σκόπιμη τακτική, για να ασκηθεί ισχυρή πίεση στον υπόλοιπο κόσμο

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ποιοι και γιατί είχαν συμφέρον να δοθούν στη δημοσιότητα οι εικόνες από το Telecom Center;
Opinion 26.05.26

Είναι λυπηρό να ασχολούμαστε με τις εικόνες που καταγράφηκαν στις κερκίδες του Telecom Center, αντί για τη μεγάλη διάκριση που πέτυχε ο Ολυμπιακός και η χώρα μας στο παρκέ του. Όμως κάποιοι το επιδίωξαν συνειδητά.

Ποια Ελλάδα θέλουμε το 2030;
Editorial 26.05.26

Ο πρωθυπουργός επιμένει ότι το διακύβευμα των εκλογών αφορά το πώς θα είναι η χώρα το 2030. Αποφεύγει, όμως, να πει την αλήθεια για το που θα είναι με τη δική του πολιτική

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Εμπνέοντας την κοινωνία ξανά
Editorial 25.05.26

Το μεγάλο στοίχημα είναι η κοινωνία να θεωρήσει ότι υπάρχουν πολιτικές προτάσεις που την εμπνέουν και την κινητοποιούν

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Εάν είναι να χτυπήσει το τηλέφωνο στις 03.00 π.μ. καλό είναι να μην το σηκώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Editorial 22.05.26

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εδώ και 7 χρόνια έχει αποδείξει ότι δεν σηκώνει το τηλέφωνο για τα προβλήματα της κοινωνίας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Υποκλοπές: ο εξευτελισμός του κράτους δικαίου και των θεσμών συνεχίζεται
Editorial 21.05.26

Οι υποκλοπές παραμένουν σκιά στη δημοκρατία μας. Και ο τρόπος που το χειρίζεται η Νέα Δημοκρατία και οι παρατρεχάμενοι απλώς κάνει τα πράγματα χειρότερα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Πρόταση διακυβέρνησης θέλει η χώρα, όχι καιροσκοπισμούς γύρω από την αγανάκτηση και το τραύμα
Editorial 20.05.26

Η χώρα χρειάζεται μια πολιτική πρόταση που να δίνει διέξοδο και όχι μια απλή επένδυση στην αγανάκτηση, ιδίως όταν αυτή συνδυάζεται με πολιτικές κατευθύνσεις που οδηγούν σε νέο αδιέξοδο

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο λαός θα είναι ο καλύτερος κριτής για το ποια ή ποιος θα ηγηθεί της δημοκρατικής παράταξης και θα βγάλει τη χώρα από το σημερινό αδιέξοδο
Editorial 19.05.26

Το να κρίνουν οι ίδιοι οι ψηφοφόροι το μέλλον του δημοκρατικού και προοδευτικού χώρου, ίσως είναι ο καλύτερος δρόμος

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Στις κάλπες την ιστορία τη γράφουν οι πολίτες. Και αυτοί θέλουν πολιτική αλλαγή
Editorial 18.05.26

Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμπεριφέρονται σαν να είναι κυρίαρχοι του πολιτικού παιχνιδιού. Στην πραγματικότητα μπροστά τους έχουν την προοπτική της ήττας. Είτε θέλουν να το παραδεχτούν, είτε όχι

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Αθήνα: Διακοπή της κυκλοφορίας στο Κέντρο λόγω θραύσης αγωγού ύδρευσης
Αναστάτωση 31.05.26

Οι οδηγοί που κυκλοφορούν στην Αθήνα πέριξ του κέντρου καλούνται να επιδείξουν υπομονή και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς ενδέχεται να παρατηρηθούν καθυστερήσεις

Σύνταξη
Τουρκία: Λεωφορείο τυλίχτηκε στις φλόγες μετά από σύγκρουση – 8 νεκροί ανάμεσά τους ένα 9 μηνών βρέφος
Εικόνες 31.05.26

Οκτώ άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα βρέφος, έχασαν τη ζωή τους και 33 τραυματίστηκαν στην Τουρκία όταν επιβατικό λεωφορείο προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και τυλίχθηκε στις φλόγες

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακίστηκε ένας από τους δύο λογιστές μετά τις νέες απολογίες για τις παράνομες επιδοτήσεις
Ελεύθεροι οι εννέα 31.05.26

Οι υπόλοιποι εννέα κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι απολογήθηκαν το Σάββατο στον εντεταλμένο ευρωπαίο ανακριτή, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους

Σύνταξη
Το πρόβλημα με τον τρόπο που οι ΗΠΑ και η Ουγκάντα προσπαθούν να σταματήσουν την εξάπλωση του Έμπολα
Κόσμος 31.05.26

Η επιδημία του Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό εξελίσσεται με αυξημένο αριθμό κρουσμάτων, ενώ γειτονικές και άλλες χώρες έχουν προχωρήσει σε μέτρα όπως το κλείσιμο συνόρων και οι έλεγχοι

Σύνταξη
Λάρισα: Αγωνία για τη 12χρονη που κατέρρευσε μέσα στο σπίτι της – Μεταφέρθηκε στο Ωνάσειο
Στη Λάρισα 31.05.26

Η 12χρονη βρίσκεται σε καταστολή και εντός των ημερών και εφόσον όλα πάνε καλά αναμένεται να υποβληθεί σε λεπτή χειρουργική επέμβαση την ερχόμενη Τετάρτη.

Σύνταξη
Ιράν: Ο Τραμπ, φέρεται να σκληραίνει τους όρους της συμφωνίας – Νάρκη εντοπίστηκε στα Στενά του Ορμούζ
Αβεβαιότητα 31.05.26

Ο Τραμπ εντείνει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν και εμφανίζεται να σκληραίνει τη στάση του σχετικά με τους όρους της συμφωνίας, την ώρα που παραμένει η ένταση στα Στενά του Ορμούζ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο «διμέτωπος» του Ανδρουλάκη κατά Μητσοτάκη και Τσίπρα και οι δημοσκοπήσεις
Πολιτική Γραμματεία 31.05.26

Γιατί το ΠΑΣΟΚ επιλέγει να ανεβάσει τους τόνους απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Η κριτική στις δημοσκοπήσεις και τα «καρφιά» για το Μαξίμου

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Χάος στο Παρίσι μετά τον τελικό του Champions League – Σοβαρά επεισόδια με 416 προσαγωγές και ολονύχτιες συγκρούσεις (vids)
Champions League 31.05.26

Επτά αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, ένας εκ των οποίων σοβαρά στα βίαια επεισόδια στο Παρίσι μετά το τέλος του τελικού του Champions League.

Ο Τραμπ θέλει οι μουσουλμανικές χώρες να ενταχθούν στις Συμφωνίες του Αβραάμ – Αν τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν
Αλλά δεν μπορεί 31.05.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί διακαώς να βελτιώσει τις σχέσεις του Ισραήλ με τις μουσουλμανικές. Πλέον, χρησιμοποιεί τον πόλεμο στο Ιράν ως μοχλό πίεσης για να τις εντάξει όλες στις Συμφωνίες του Αβραάμ.

Αρχοντία Κάτσουρα
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

