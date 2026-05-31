Το «σούπερ Ελ Νίνιο» και… το χαλασμένο θερμόμετρο του Μαξίμου

Η φύση και η πολιτική μοιράζονται μια κοινή, σχεδόν μεταφυσική νομοτέλεια: τίποτα δεν μένει στάσιμο όταν η πίεση κάτω από την επιφάνεια ξεπεράσει τα ανεκτά όρια. Καθώς οι κορυφαίοι μετεωρολογικοί οργανισμοί του πλανήτη προειδοποιούν πλέον ανοιχτά για την έλευση ενός κλιματικού «σούπερ Ελ Νίνιο» με αφετηρία τον Οκτώβριο του 2026, το εγχώριο πολιτικό σκηνικό φαίνεται να ευθυγραμμίζεται.

Όταν το θερμόμετρο της κοινωνίας χτυπά κόκκινο, ο πολιτικός χρόνος πυκνώνει επικίνδυνα. Η έλευση του κλιματικού φαινομένου «σούπερ Ελ Νίνιο» αναδιατάσσει τον χάρτη του καιρού

Η συσσώρευση κοινωνικής κόπωσης και τα σκάνδαλα που φτάνουν μέχρι την πόρτα του Μαξίμου συνθέτουν το υπόστρωμα για ένα θερμό πολιτικό Φθινόπωρο, όπου το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών δεν μπορεί να αποκλειστεί.

Η σύνδεση ανάμεσα στα ακραία φυσικά φαινόμενα και το ασταθές πολιτικό σκηνικό συνδέονται με κάποιον τρόπο. Το Ελ Νίνιο χαρακτηρίζεται από την ασυνήθιστη και βίαιη θέρμανση των επιφανειακών υδάτων του Ειρηνικού Ωκεανού, η οποία αποδυναμώνει τους σταθερούς εμπορικούς ανέμους και ανατρέπει τα καιρικά συστήματα σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Αντιστοίχως, στο ελληνικό πολιτικό σύστημα, η παρατεταμένη ακρίβεια, οι πληθωριστικές πιέσεις στα βασικά αγαθά διαβίωσης και η καθημερινή φθορά της κυβερνητικής μηχανής λειτουργούν ως αυτή η θερμή μάζα υδάτων που αλλοιώνει τους παραδοσιακούς ανέμους της πολιτικής σταθερότητας.

Η δυναμική της θερμικής συσσώρευσης του… Ελ Νίνιο

Όταν οι επιστήμονες της υπηρεσίας Copernicus αναφέρονται στο tipping point του Οκτωβρίου 2026, περιγράφουν τη στιγμή που το κλιματικό σύστημα «κλειδώνει» σε μια μη αναστρέψιμη τροχιά υπερθέρμανσης, η οποία θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια σε ένα έτος-ρεκόρ το 2027.

Για τον κυβερνητικό σχεδιασμό, ο Οκτώβριος του ίδιου έτους αποτελεί ένα αντίστοιχο, κομβικό σημείο. Έχοντας αφήσει πίσω τη θερινή ραστώνη και ευρισκόμενη αντιμέτωπη με την έλευση ενός ακόμη δύσκολου χειμώνα, η κυβέρνηση θα βρεθεί μπροστά στο φάσμα μιας αναπόφευκτης φθοράς.

Η στρατηγική της πρόωρης φυγής, αν επιβεβαιωθεί, βασίζεται ακριβώς στην αναγνώριση αυτού του φαινομένου. Αν οι δημοσκοπικοί δείκτες αρχίσουν να δείχνουν μια μη αναστρέψιμη τάση υποχώρησης κάτω από το ψυχολογικό όριο της αυτοδυναμίας, η επιλογή της κάλπης τον Οκτώβριο του 2026 επιτρέπει στο κυβερνών κόμμα να κεφαλαιοποιήσει τα υπολείμματα της πολιτικής του κυριαρχίας, προτού η κοινωνική δυσαρέσκεια λάβει διαστάσεις γενικευμένου αντικυβερνητικού ρεύματος.

Οι τρεις «κυκλώνες» των πρόωρων καλπών

Η πιθανότητα να οδηγηθεί η χώρα σε πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο του 2026 δεν εξαρτάται από έναν μόνο παράγοντα, αλλά από τη σύγκλιση τριών διαφορετικών συστημάτων πίεσης:

Ο Σεπτέμβριος του 2026 αποτελεί το αυστηρό χρονικό ορόσημο για την εκπλήρωση των βασικών προαπαιτούμενων και την απορρόφηση των κρίσιμων κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF). Μια επιτυχής ολοκλήρωση αυτής της φάσης παρέχει στο Μαξίμου το τέλειο αφήγημα οικονομικής υπευθυνότητας και σταθερότητας.

Εισερχόμενη στο τέταρτο έτος της δεύτερης κυβερνητικής θητείας της, κάθε κυβέρνηση έρχεται αντιμέτωπη με τη φυσιολογική εξάντληση των πολιτικών της καυσίμων. Οι μεγάλες θεσμικές αλλαγές έχουν είτε υλοποιηθεί είτε βαλτώσει. Η διεξαγωγή εκλογών στο απόλυτο όριο της τετραετίας (καλοκαίρι 2027) ενέχει τον κίνδυνο μιας μακράς και παραλυτικής προεκλογικής περιόδου. Ο Οκτώβριος του 2026 προσφέρει μια διέξοδο ελεγχόμενου αιφνιδιασμού.

Στα κλιματικά μοντέλα, η απουσία ισχυρών αντίθετων ανέμων επιτρέπει στο Ελ Νίνιο να επεκταθεί χωρίς εμπόδια. Στο πολιτικό πεδίο, η διαδικασία ανασύνταξης της κεντροαριστεράς αποτελεί τον αστάθμητο παράγοντα. Εάν μέχρι το φθινόπωρο του 2026 τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν έχουν καταφέρει να παρουσιάσουν μια συμπαγή, εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, το Μαξίμου θα έχει ένα μοναδικό παράθυρο να στήσει κάλπες με στρατηγικό πλεονέκτημα.