Σάββατο 09 Μαϊου 2026
08.05.2026 | 18:49
Ανατίναξαν ATM στα Οινόφυτα – 100.000 ευρώ άρπαξαν οι δράστες
Κουρασμένη, τραυματισμένη, πελαγωμένη: Κυβέρνηση σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κόμμα σε κρίση
Πολιτική 09 Μαΐου 2026, 19:35

Κουρασμένη, τραυματισμένη, πελαγωμένη: Κυβέρνηση σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κόμμα σε κρίση

Όσο κι αν προσπαθεί η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρύψει τα πολλά προβλήματα κάτω απ' το χαλί. Μπροστά στη δημοσκοπική κατάρρευση πληθαίνουν οι φήμες για πρόωρες κάλπες το Φθινόπωρο.

Δημήτρης Τερζής
Όσο κι αν οι εδρεύοντες στο Μαξίμου -με πρώτο και καλύτερο τον Κυριάκο Μητσοτάκη- έσπευσαν να καθησυχάσουν τα πνεύματα μετά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ, η πραγματικότητα που βγαίνει προς τα έξω είναι εντελώς διαφορετική. Η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια βαθιά κρίση φθοράς, εσωστρέφειας και αμφισβήτησης.

Ας τα πάρουμε με τη σειρά. Η φθορά έπειτα από επτά χρόνια γαλάζιας διακυβέρνησης είναι δεδομένη και εδώ και αρκετό καιρό μη αντιστρέψιμη. Είναι φανερό πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει άλλους άσους στο μανίκι, ούτε και τα πρόσωπα εκείνα που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ώστε να αλλάξει το κλίμα. Φαίνεται στις αλλαγές που κάνει, τα πρόσωπα που έχει στη διάθεσή του είναι περιορισμένα, δεν έχει τη δυνατότητα ενός πλούσιου κομματικού πάγκου.

Θέμα αξιοπιστίας

Ταυτόχρονα μαζί με τη φθορά η κυβέρνηση είναι αντιμέτωπη και μ’ ένα πρόβλημα με το οποίο δεν είχε έρθει αντιμέτωπη σοβαρά στο παρελθόν: αυτό της αξιοπιστίας. Τα σκάνδαλα με τα οποία βρίσκεται αντιμέτωπη δεν ξεπεράστηκαν, τουναντίον έρχονται και ξανάρχονται στην επικαιρότητα δημιουργώντας ένα πλαίσιο αμφισβήτησης.

Κι αν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης φρόντιζε να βρίσκεται εκτός κάδρου των ευθυνών, πλέον αυτό δεν ισχύει. Δεν αρκεί δηλαδή η καρατόμηση κάποιου συνεργάτη, υπουργού η στελέχους, όσο κοντά του κι αν είναι. Οι ευθύνες αγγίζουν ξεκάθαρα και τον ίδιο.

Μια ματιά στα επιμέρους ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων αποδεικνύουν όλα τα ανωτέρω. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να κρύβεται πίσω απ’ την πρωτιά της, την ίδια ώρα όμως δεν αναφέρει τίποτε για την ελεύθερη πτώση της που κατά μέσο όρο φτάνει τις 15 μονάδες περίπου σε σχέση με τις εκλογές του 2023. Σε κάποιες έρευνες το ποσοστό αυτό εμφανίζεται μεγαλύτερο.

Υπάρχει σοβαρό θέμα λοιπόν για την κυβέρνηση και αξιοπιστία της. Μην ξεχνάμε ποιες ήταν οι «σημαίες» που σήκωσε 7 χρόνια πριν προκειμένου να κερδίσει την εκλογική μάχη. Αριστεία, νόμος και τάξη, αποτελεσματικότητα, καλύτερες μέρες στην Οικονομία. Απ’ όπου κι αν το πιάσεις, η κυβέρνηση χάνει.

Κυβέρνηση της αποτυχίας

Η «αριστεία» προδόθηκε επανειλημμένα από πράξεις στελεχών της κυβέρνησης που την εξέθεσαν στο μέγιστο βαθμό, ουδείς αισθάνεται ασφαλέστερος σε σχέση με το παρελθόν, το επιτελικό κράτος δέχεται πυρά εκ των έσω για την αποτελεσματικότητά του και η Οικονομία ευημερεί μόνο στους δείκτες. Εδώ και επτά χρόνια η κυβέρνηση της ΝΔ απέτυχε παταγωδώς να τιθασεύσει την ακρίβεια και τις πάσης φύσεως ανατιμήσεις, είτε έχουν να κάνουν με το καλάθι του νοικοκυριού είτε με τη στεγαστική κρίση και τα εξαιρετικά υψηλό κόστος της.

Κάπως έτσι η εσωστρέφεια ήταν κάτι το αναμενόμενο. Η κυβέρνηση όπως είθισται σε ανάλογες περιπτώσεις για ένα σχήμα που βρίσκεται για αρκετό καιρό στην εξουσία, έχει πέσει στην παγίδα της απομόνωσης. Το είδαμε να συμβαίνει και στην περίοδο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, το είδαμε παλαιότερα και στο σημιτικό ΠΑΣΟΚ ή στις κυβερνήσεις του Κώστα Καραμανλή. Την απομόνωση του κυβερνητικού πυρήνα από το κόμμα που αποτελεί τον βασικό του τροφοδότη σε ιδέες, πρόσωπα, κλπ.

Η κυβέρνηση της ΝΔ ζει με το  «αντάρτικο» κάποιων βουλευτών της εδώ και καιρό. Μπορεί κάποιους εξ αυτών να κατάφερε να τους «ηρεμήσει», είτε προσφέροντας οφίτσια, είτε παρέχοντας ένα κομματικό μασάζ διαρκείας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να τους ικανοποιήσει όλους.

Κάπως έτσι είδαμε νέα πρόσωπα να βγαίνουν μπροστά και να σηκώνουν τη σημαία της εσωστρέφειας. Μόνο στο τελευταίο 1οήμερο είδαμε τοποθετήσεις για την αποτελεσματικότητα του επιτελικού κράτους –παρέμβαση 5 βουλευτών στα ΝΕΑ-, ενώ πυρά δέχθηκε κι ο υπουργός Επικρατείας, κ. Άκης Σκέρτσος, ο οποίος υπενθυμίζεται πως είναι εξωκοινοβουλευτικός.

Δριμεία κριτική

Και καλά να τα δεχθεί από κάποιους βουλευτές δεύτερης ή τρίτης γραμμής. Εδώ είδαμε να ασκείται δημόσια κριτική από τον κ. Βορίδη και τον κ. Οικονόμου, πρώην υπουργούς δηλαδή της κυβέρνησης. Και ας μην γελιόμαστε. Κριτική στο πρόσωπο του κ. Σκέρτσου ισοδυναμεί με κριτική στον ίδιο τον πυρήνα της διακυβέρνησης, όπου το επίκεντρο είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όταν δε η κριτική πλαισιώνεται με αναφορές περί αλαζονείας, έλλειψης πολιτικής επαφής με την κοινωνία και συγκεντρωτισμό, τότε τα πράγματα είναι όντως πολύ πιο σοβαρά απ’ όσο θέλει να μας πείσει η κυβέρνηση ότι είναι.

Μοιραία, μαζί με την εσωστρέφεια κολλάει και η αμφισβήτηση. Δικαίως θα μπορούσε να πει κανείς, αν αναλογιστεί πως το κεντρικό αφήγημα της κυβέρνησης το τελευταίο διάστημα ήταν πως και ποιος θα επιτεθεί πρώτος κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την ίδια ώρα οι τιμές στα καύσιμα έπαιρναν ανοδική πορεία και η κυβέρνηση με μέτρα-ασπιρίνες προσπαθούσε να δει που θα κάτσει η μπίλια.

Ουδείς από τους αμφισβητίες αισθάνεται καλά όταν βλέπει την κυβέρνηση να βρίσκεται σχεδόν μόνιμα σε μια φάση «ένοχης» άμυνας. Πάρτε ως παράδειγμα τις προτάσεις για εξεταστική και προανακριτική όσον αφορά τις υποκλοπές και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η κυβέρνηση απορρίπτει κάθε προσπάθεια ελέγχου και κρύβεται είτε πίσω από αστείες δικαιολογίες είτε απλώς επειδή έτσι τη βολεύει στην παρούσα συγκυρία. Πέραν αυτού όμως, η στάση αυτή εμφανίζει κάτι άλλο: το γεγονός ότι η κυβέρνηση προάγει την ατιμωρησία, συγκαλύπτοντας κάθε ένδειξη ενοχής της.

Η βάση που βράζει

Την ίδια ώρα η βάση της ΝΔ, τα στρώματα της λαϊκής Δεξιάς που τη στηρίζουν δεν διάγουν και τον καλύτερο βίο τους. Έχουν κουραστεί από την αλαζονεία των τεχνοκρατών που κατοικοεδρεύουν στο Μαξίμου και για τους οποίους θεωρούν ότι έχουν πάρει τα ηνία και κατευθύνουν την κυβέρνηση, απομακρύνοντάς της όλο και περισσότερο από το κόμμα και κυρίως τον κόσμο που παραδοσιακά ψήφιζε Δεξιά.

Με τη σειρά του το κόμμα δεν βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση. Τα μηνύματα που έρχονται από τους βουλευτές της επαρχίας για την κατάσταση που επικρατεί στις περιφέρειές τους -ειδικά στις αγροτικές- μόνο ευοίωνα δεν είναι για την κυβέρνηση. Αυτό που εντυπωσιάζει είναι ότι το Μαξίμου δεν δείχνει να ανησυχεί για τα παράπονα των οποίων γίνεται δέκτης και περνάει το μήνυμα πως η κατάσταση είναι ελεγχόμενη.

Δυσκολίες

Κάποιοι πιστεύουν ότι «ο Κυριάκος θα πάρει όλο το χαρτί στη ΔΕΘ και μετά θα πάει σε εκλογές». Δύσκολο ακούγεται αυτό, καθώς αν υποθέσουμε ότι ο πρωθυπουργός ανακοινώσει προεκλογικά μέτρα-παροχές, θα χρειαστεί ένα διάστημα μέχρι να φτάσουν στην κοινωνία και η τελευταία να εκτιμήσει την όποια δυναμική τους. Κατά συνέπεια αυτό σημαίνει ότι το Φθινόπωρο μάλλον αποκλείεται ως εποχή εκλογών. Μοιραία επανερχόμαστε στο σενάριο της επόμενης Άνοιξης -πιθανότατα τον Μάρτιο- για το στήσιμο της κάλπης.

Αν η κυβέρνηση για τους επόμενους 9 μήνες ακολουθήσει τη λογική που διατηρεί σήμερα, τότε δύσκολα θα αποφύγει την έντονη αποδοκιμασία της κάλπης. Και ναι, μπορεί να είναι πρώτη στις δημοσκοπήσεις με διαφορά τουλάχιστον 10-12 μονάδων, αλλά ακόμα κι αυτή η συνθήκη μπορεί ν’ ανατραπεί.

Ο Δένδιας, ο Άδωνης και η συζήτηση για ενδεχόμενες επισκέψεις στο… διάστημα
Πολιτική 09.05.26

Η απουσία Δένδια στην Πορτογαλία κατά την συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ, άνοιξε τη συζήτηση από πλευράς Γεωργιάδη για το ποιοι μπορούν να φτάσουν στη... Σελήνη για να να αποφύγουν τα δύσκολα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Στο μικροσκόπιο της Κοβέσι πρώην υπουργός και βουλευτές της ΝΔ – Νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Ηχητικές καταγραφές 09.05.26

Καταγεγραμμένες συνομιλίες αποκαλύπτουν βουλευτές και υπουργούς σε επικοινωνία με στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, απαιτώντας ρουσφέτια για ψηφοφόρους, σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA.

Σύνταξη
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη του «τα πάντα στα χέρια του τραπεζίτη» κατηγορεί πάλι τον Τσίπρα για το 2015
Πολιτική Γραμματεία 09.05.26

Με τη γνωστή καραμέλα του 2015 και ανακρίβειες απαντά ο Παύλος Μαρινάκης στην καίρια παρέμβαση Τσίπρα για τις τράπεζες. Διαστρεβλώνοντας την πραγματικότητα για τα μέτρα της κυβέρνησης λέει ότι κάθε φορά που μιλά ο Τσίπρας «η μόνη του συνεισφορά στο δημόσιο διάλογο είναι να αναλογιζόμαστε από τι γλιτώσαμε» με τις δημοσκοπήσει να δείχνουν ότι κάθε φορά που μιλά ο ίδιος «αναλογιζόμαστε που μπλέξαμε».

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για drone στην Λευκάδα: Τελικά, ποιος ελέγχει τι συμβαίνει στις ελληνικές θάλασσες κ. Μητσοτάκη;
Επικαιρότητα 09.05.26

«Οι κατόπιν εορτής καθησυχαστικές δηλώσεις μοιάζουν αστείες. Το Λιμενικό Σώμα, το υπ. Ναυτιλίας, το υπ. Εθνικής Άμυνας οφείλουν εξηγήσεις, και τις οφείλουν άμεσα», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για 9η Μαΐου 1945: Τιμούμε την ημέρα της συντριβής του φασισμού, αγωνιζόμαστε για ειρήνη και δημοκρατία
Επικαιρότητα 09.05.26

«Ο αγώνας για την ειρήνη και η ενίσχυση του αντιπολεμικού κινήματος, αποτελεί καθήκον κάθε ανθρώπου που πιστεύει στις ιδέες της Δημοκρατίας και της Δικαιοσύνης», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Κικίλιας: Από 30 Ιουνίου το e-Ναυλοσύμφωνο – «Παρέμβαση-τομή για το ελληνικό yachting»
Ναυτιλία 09.05.26

«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι πολυτέλεια ούτε θεωρία, αλλά εθνική αναγκαιότητα σε ένα διεθνές περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού» δήλωσε ο υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Θα καθιερωθούν οι συνεντεύξεις του ως το 20λεπτο της πανελλαδικής διασκέδασης
Πολιτική Γραμματεία 09.05.26

«Να προσέξει την εμμονή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη, δεν χρειάζεται να δείχνει το άγχος του. Προδίδεται», συστήνει το ΠΑΣΟΚ στον Άδωνι Γεωργιάδη, διαμηνύοντας πως «το ΠΑΣΟΚ θα σας στείλει στην αντιπολίτευση»

Σύνταξη
Μητσοτάκης αποθεώνει… Μητσοτάκη: Από ένα μεγάλο ερωτηματικό η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο θαυμαστικό 
Πολιτική 09.05.26

Με μεγαλοστομίες για την εξωτερική πολιτική κύλησε η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο προσυνέδριο της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη. Αναφορικά με την ακρίβεια, αρκέστηκε να πει ότι κάνουμε ότι μπορούμε για να στηρίξουμε τα ελληνικά νοικοκυριά

Σύνταξη
Κατρίνης: Ένα drone επιβεβαίωσε ότι η χώρα είναι ξέφραγο αμπέλι
Πολιτική Γραμματεία 09.05.26

«Εδώ και 24 ώρες ένα θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε να κόβει βόλτες στη Λευκάδα, ανακαλύφθηκε από ψαράδες που το μετέφεραν στο λιμάνι της Βασιλικής, χωρίς να γνωρίζουν αν μεταφέρει επικίνδυνα υλικά», σημειώνει ο υπεύθυνος του Κ.Τ.Ε. Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Μιχάλης Κατρίνης για την υπόθεση – θρίλερ που απασχολεί τις Αρχές. Ο […]

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Οι προτάσεις Αυτιά για «χωριά ΑμεΑ» προσβάλλουν τα άτομα με αναπηρία, τις οικογένειές τους και τον πολιτισμό
Επικαιρότητα 09.05.26

«Οι προτάσεις του ευρωβουλευτή είναι απόλυτα συμβατές με το κράτος φιλανθρωπίας της ΝΔ, όπου τα δικαιώματα υποκαθίστανται από γλίσχρα επιδόματα», τονίζει ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Αντιμέτωπη με τις επιλογές της η κυβέρνηση – «Κόκκινη κάρτα» και από ψηφοφόρους της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 09.05.26

Η κυβέρνηση βλέπει πλέον ότι το μπλοκάρισμα στην περαιτέρω διερεύνηση των υποθέσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών λειτουργεί ως μπούμερανγκ, με τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων να επιβεβαιώνουν ότι οι πολίτες στην πλειοψηφία τους αντιτίθενται στις μεθοδεύσεις της και σε μεγάλα ποσοστά και οι ψηφοφόροι της ΝΔ.

Γιάννης Μπασκάκης
Δένδιας: Σε μια περίοδο πολλαπλών προκλήσεων, η ΕΕ οφείλει να είναι «ασπίδα» απέναντι σε κάθε απειλή κατά των μελών της
Επικαιρότητα 09.05.26

«Η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα ασφάλειας στα νοτιοανατολικά σύνορα της ΕΕ και στηρίζει ενεργά το εγχείρημα δημιουργίας ενιαίου αμυντικού βραχίονα και την ενδυνάμωση του γεωπολιτικού της ρόλου», τονίζει ο Νίκος Δένδιας

Σύνταξη
Τελευταίο σταθμός σήμερα η Θεσσαλονίκη πριν το Συνέδριο της ΝΔ – Ομιλίες Μητσοτάκη και Δένδια
Πολιτική 09.05.26

Στο πρώτο μέρος του προσυνεδρίου που θα διεξαχθεί στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της ΔΕΘ, θα μιλήσουν ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου ενώ το προσυνέδριο θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη

Σύνταξη
Μήνυμα Τασούλα για την Ημέρα της Ευρώπης: Η ΕΕ παραμένει κορυφαίο εγχείρημα ειρηνικής συνεργασίας και προόδου των λαών
Πολιτική 09.05.26

«Ας εργαστούμε για μια Ευρώπη πιο ισχυρή, πιο δίκαιη, πιο συνεκτική. Μια Ευρώπη του μέλλοντος, αντάξια των αξιών που τη θεμελίωσαν», αναφέρει ο ΠτΔ, Κωνστανίνος Τασούλας, στο μήνυμά του για την Ημέρα της Ευρώπης

Σύνταξη
KKE για τα 81 χρόνια από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου: Βαδίζουμε στις αναμετρήσεις τού αύριο πιο έμπειροι
Επικαιρότητα 09.05.26

«Στην ήττα του φασισμού-ναζισμού καθοριστική ήταν η συμβολή και των λαϊκών εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων», τονίζει το ΚΚΕ, δηλώνοντας υπερήφανο «που αποτέλεσε τον εμπνευστή, οργανωτή και κύριο αιμοδότη της μεγάλης ΕΑΜικής Αντίστασης»

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Πώς σταματά η κρατικά εγγυημένη τραπεζική αισχροκέρδεια;
Πολιτική Γραμματεία 09.05.26

Καίρια παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα για τον τραπεζικό τομέα. Εξηγεί γιατί οι τράπεζες με τις πλάτες του κράτους αισχροκερδούν εις βάρος των καταναλωτών και καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις για την επαναφορά του τραπεζικού τομέα στις «εργοστασιακές ρυθμίσεις» ως βασικού πυλώνα για τη στήριξη της οικονομίας, της ανάπτυξης και της κοινωνίας.

Σύνταξη
Δουδωνής: Ανυπολόγιστο το κόστος της κυβερνητικής ολιγωρίας για εμβολιασμό – Καταστρέφεται η κτηνοτροφία της Λέσβου
Πολιτική Γραμματεία 08.05.26

Επίθεση στην κυβέρνηση για καθυστέρηση στους εμβολιασμούς ζώων εξαπέλυσε από τη Λέσβο ο Π. Δουδωνής, ζητώντας άμεση στήριξη των κτηνοτρόφων.

Σύνταξη
Τραγωδία στην Κω – Νεκρός αγρότης που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του
Ελλάδα 09.05.26

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ο χειριστής του τρακτέρ επιχείρησε να περάσει τμήμα ρεματιάς, με αποτέλεσμα το όχημά του αναποδογυρίσει και να τον εγκλωβίσει, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ
Ποδόσφαιρο 09.05.26

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ για την 36η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Στο μικροσκόπιο της Κοβέσι πρώην υπουργός και βουλευτές της ΝΔ – Νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Ηχητικές καταγραφές 09.05.26

Καταγεγραμμένες συνομιλίες αποκαλύπτουν βουλευτές και υπουργούς σε επικοινωνία με στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, απαιτώντας ρουσφέτια για ψηφοφόρους, σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA.

Σύνταξη
LIVE: Ατρόμητος – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 09.05.26

LIVE: Ατρόμητος – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – Παναιτωλικός για την 7η αγωνιστική των play out της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Επανέρχεται η αφρικανική σκόνη: Αυτές είναι οι επτά περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο
Ελλάδα 09.05.26

Οι ειδικοί απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να αποφεύγουν τη σωματική άσκηση σε εξωτερικούς χώρους, λόγω της αυξημένης παρουσίας αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα

Σύνταξη
Άγγιξε του 32 βαθμούς ο υδράργυρος στην Κρήτη – Νέα άνοδος της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα την ερχόμενη εβδομάδα
Ελλάδα 09.05.26

Από τις αρχές της νέας εβδομάδας ο καιρός θα αποκτήσει έντονα καλοκαιρινά χαρακτηριστικά, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει σημαντικά και σε αρκετές περιοχές να αγγίζει ή και να ξεπερνά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Σύνταξη
Στεγαστικός εφιάλτης για τους νέους Έλληνες: Ενοίκια που καταβροχθίζουν τον βασικό μισθό
Πανευρωπαϊκή έρευνα 09.05.26

Οι νέοι στην Ευρώπη πλήττονται δυσανάλογα από τη στεγαστική κρίση, σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό, σύμφωνα με νέα έρευνα. Τι ισχύει στην Ελλάδα

Αφροδίτη Τζιαντζή
ΑΕΛ-Αστέρας Τρίπολης 1-1: Χαμογέλασαν μόνο οι Πελοποννήσιοι στον τελικό παραμονής (vid)
Ποδόσφαιρο 09.05.26

Το ντέρμπι ουραγών στη Λάρισα δεν ανέδειξε νικητή, όμως ο Αστέρας με την ισοπαλία κατάφερε να βυθίσει περισσότερο την ΑΕΛ. Παράλληλα, οι Πελοποννήσιοι ανέβηκαν πάνω από την επικίνδυνη ζώνη.

Σύνταξη
LIVE: Λάτσιο – Ίντερ
Ποδόσφαιρο 09.05.26

LIVE: Λάτσιο – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λάτσιο – Ίντερ για την 36η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Σιδηρά κυρία του Μπάκιγχαμ: Πώς η Κέιτ Μίντλετον «εξόντωσε» τον Άντριου πριν από όλους
Ξεκάθαρα όχι 09.05.26

Σε μια αποφασιστική κίνηση για την προστασία του κύρους του Στέμματος, η Κέιτ Μίντλετον φέρεται να είναι το πρώτο μέλος της βασιλικής οικογένειας που διέκοψε κάθε επαφή με τον Άντριου

Σύνταξη
New York Times: Η Κασπία γίνεται «σκιώδης διάδρομος» για ρωσική στρατιωτική βοήθεια στο Ιράν – Παρακάμπτονται τα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 09.05.26

Η Ρωσία παρέχει επίσης αγαθά που κανονικά θα διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία πλέον έχουν αποκλειστεί από το αμερικανικό ναυτικό, στο πλαίσιο του παγκόσμιου εμπορίου.

Σύνταξη
Πανσερραϊκός – Κηφισιά 1-2: Οι φιλοξενούμενοι αγκάλιασαν την παραμονή με ανατροπή (vid)
Ποδόσφαιρο 09.05.26

Η Κηφισιά έκανε την ανατροπή με δυο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο καθώς πήρε μπρος με τις αλλαγές του Λέτο και το γκολ της νίκης πέτυχε ο Μπένι στο 85’. Μόνο αν έρθουν τα πάνω κάτω θα υποβιβαστεί η Κηφισιά

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Ένοπλοι Ισραηλινοί έποικοι ανάγκασαν Παλαιστίνιους να ξεθάψουν τη σορό του 80χρονου πατέρα τους
Δυτική Όχθη 09.05.26

Το Σα-Νουρ, ένας από τους 19 παράνομους ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη εκκενώθηκαν στο πλαίσιο του σχεδίου αποχώρησης του 2005. Η κυβέρνηση Νετανιάχου ενέκρινε την επανίδρυση του

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

